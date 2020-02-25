    Обзор прессы

ГЛУПОСТЬ И ЖАДНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА – ГЛАВНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА БЕДНОСТИ РЕГИОНА

Тува снова прославилась. На сей раз самой высокой бедностью в России. Глава республики Кара-оол оправдывает такой результат его деятельности «объективными причинами» – «отсутствием дорожной инфраструктуры и низкой социально-экономической освоенностью территории». И добавляет: «такому серьёзному отставанию республики от других регионов Федерации есть объективное объяснение. Тува стала частью России всего 75 лет назад, добровольно войдя в её состав». А он тут ни при делах – он руководит регионом «всего лишь» 12 лет, и «за столь короткий срок просто физически невозможно было успеть подтянуть её хотя бы до среднего по стране уровня». В соответствии с исследованиями «агентства РИА Рейтинг» самыми бедными регионами РФ признаны «Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика и Республика Тува».

Впрочем, оправдывается Кара-оол не очень успешно, заявляя: «во-первых, нет железной дороги», «во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог». Но эти причины существовали всегда. Однако Туве для того, чтобы оказаться в лидерах РФ по нищете, потребовалось 12 лет безраздельной власти Кара-оола и Шойгу. Глава республики в запале договорился даже до того, что отсутствие железной дороги существенно влияет на удорожание «добываемого открытым способом тувинского угля». То ли Кара-оол сошёл с ума, то ли считает всех за идиотов. Причиной бедности он считает даже низкую плотность населения республики – «меньше 2 человек на 1 квадратный километр, или в 4,5 раза ниже среднего показателя по стране». Мало дорог: «если в России на 1 тысячу квадратных километров приходится 62 километра асфальтированных дорог, то в Туве – 21 километр».

Жаль, в этот раз он про климат ничего не сказал. А раньше поминал... Да, заявил, что бедность в республике ещё и от того, что «в республике всего лишь одна агломерация, соответствующая статусу города, – это столица Тувы, Кызыл». Шолбан Валерьевич попенял своим предшественникам Токе, Ширшину и Ооржаку в том, что они «основные усилия по развитию республики они сосредоточили на строительстве сырьевых производств – кобальтового и асбестового комбината», которые «после распада СССР оказались невостребованными». Виноваты и рыночные реформы в стране, которые, по его мнению, «увеличили разрыв в социально-экономическом развитии, в уровне и качестве жизни».

Но, слава богу, у нас есть мудрый и толковый руководитель – Шолбан Кара-оол. Под его гениальным руководством Тува непременно решительно двинется в светлое будущее. Есть первые подвижки: «в 2019 году вместе с Правительством России начата разработка индивидуального плана ускоренного развития республики». Это, по мнению Кара-оола – эпохальное событие, способное коренным образом изменить жизнь тувинцев и побороть бедность, поскольку «он предусматривает как особые, уникальные меры, так и иной порядок финансирования». Но думается, пора федеральному центру понять: пока болтуна и трепача Кара-оола не поменяют на более толкового и ответственного руководителя, Тува и дальше будет погружаться в нищету. Впору хоть назад звать Шериг-оола Дизижиковича... Иначе – труба. Воспользуются «иным порядком финансирования» и всё украдут.

В НИЩЕЙ ЗАБЫТОЙ ТОДЖЕ У РУКОВОДСТВА НЕТ НИ К КОМУ ВОПРОСОВ

«Глава Тувы провёл «муниципальный час» по вопросам развития Тоджинского района». На нём «был заслушан доклад администрации района». По его итогам Кара-оол разочарованно написал: «не услышал проблем...». И это в самом «крупном по площади в Туве» «труднодоступном» районе республики, где «тайга и горная тундра», полностью «изношенны объекты социальной сферы», низкая электрификация района, повсеместные «ограничения для развития предпринимательства и повышения занятости населения», поскольку «поселения района снабжаются электричеством от дизельных генераторов». В районе, где «не задерживаются квалифицированные кадры во всех отраслях», включая «специалистов для обслуживания электростанций». Где самостоятельности местной администрации хватает только на то, чтобы «реконструировать здание бывшей котельной под спортзал» или «отремонтировать Дом культуры».

И с такой беспомощной недальновидной безответственной администрацией Кара-оол собирается в Тодже «вместо паромной переправы» наконец-то «начать строительство моста», «развернуть строительство высоковольтной ЛЭП до с. Тоора-Хем за счёт средств горно-обогатительного комбината» и подключить к ним «поселения Тоджи». В связи с этим «при реализации этих проектов особая ответственность ложится на органы местного самоуправления и на администрацию района», а у администрации почему-то «нет проблем». Это означает, что все планы Кара-оола по переустройству жизни в Тодже обречены на провал.

А случилась такая ситуация потому, что Кара-оол вмешался в муниципальную жизнь и навязал району такое руководство, у которого даже в самом заброшенном и обветшавшем районе самой отсталой в РФ республике «нет проблем». Кара-оол намерен «обновить действующие соглашения с инвесторами» – Голевской горнорудной компанией и китайской горнорудной компанией «Лунсин», которые пока фактически не несут никакой социальной нагрузки в районе, не оказывают никакого влияния на материальное положение его жителей. А руководство китайской компании «Лунсин» к тому же грубо нарушает экологические требования в своей деятельности, игнорирует законодательство, обязывающее платить налоги в бюджет, и даже насаждает в тувинском обществе коррупцию, разлагая чиновничество взятками.

Кара-оол на тринадцатом году работы в качестве Главы республики наконец-то осознал: «ничего не произойдёт само собой». Нужна смена ориентиров. Нужны другие, более дееспособные и менее коррумпированные кадры. Но как это всё сделать, если вокруг него собралось одно ворьё?

УБОГОСТЬ МЫСЛЕЙ НАПОКАЗ

«В ноябре прошлого года Глава Тувы Ш.В. Кара-оол обратился к учёным университета с призывом сотрудничать по наиболее актуальным вопросам регионального развития». Человек передового сознания, он вдруг понял, что без учёной мысли ему Туву из нищеты не вытянуть. И учёная элита республики на его призыв ответила «ЕСТЬ!». Не прошло и полгода, как «в университете прошло совещание по научному обоснованию инвестиционных проектов республики».

Первым слово взял «первый заместитель Председателя Правительства РТ Брокерт». Человек без ума, базового образования и практического опыта, он многозначительно изрёк в том духе, что «исключительно только на практическом уровне сложно развиваться» любому региону и Туве – особенно. А поскольку «развитие отрасли – стратегическая задача, возложенная на правительство региона», к её решению «должны подключиться и учёные». Задача властей состоит лишь в том, чтобы выстроить некую «триаду из науки, власти и бизнеса». И тогда, мол, всё наладится. Жить станет лучше, жить станет веселее...

Затем слово дали официальному лидеру научного сообщества республики «ректору ТувГУ, доктору философских наук профессору Ольга Хомушку», которая сдуру ляпнула о якобы имеющем огромное значение «опыте работы университета с мэрией Кызыла по общественному транспорту». Здесь бы её одёрнуть и объяснить, что, к сожалению, именно в части организации общественного транспорта у мэра Кызыла Сагаан-оола очевиден провал, что вызывает справедливые нарекания кызылчан. Слава богу, что они не знают, что бардаку на улицах города мы обязаны не только незадачливому мэру с вечно открытым ртом, но и научной поддержке со стороны учёных ТувГУ. Хомушку никто не остановил, и она с пафосом изрекла, что «наука не может работать только с бизнесом, власть должна стать мостом между учёными и предпринимателями». Из чего стало понятно, что Ольга Матпаевна вообще «не в теме» и пришла только для того, чтобы засвидетельствовать на всякий случай своё почтение членам правительства. Может, сгодится...

Содержательная часть совещания началась с доклада «профессора, доктора технических наук Бориса Кара-Сала». Он с высокой гражданской ответственностью доложил собравшимся о состоянии производства в республике «строительных материалов». Докладывать особо было нечего. «Регион полностью обеспечивает себя только песком, гравием и пиломатериалами». И никакими новациями тут не удивишь. А положение в республике сложилось аховое. «Ежегодно в Туву завозится строительных материалов на сумму более чем в 1,5 млрд. рублей» – «из-за этого затягиваются сроки строительства», – считает Кара-Сал. Он уверен, что в республике «производство стройматериалов в нужных объёмах может быть рентабельным». Однако «имеются проблемы», которые нужно решать. Как и что решать, Кара-Сал так и не сказал. Видимо, это в его обязанность не входило. Или он больше ничего не знает. А мог бы порассуждать на тему, как Кара-оолу удалось за столь короткий срок обанкротить единственное оставшееся производство железо-бетонных изделий «Сардана» и два коммерческих банка. А так доклад оказался пустым и бессмысленным.

Затем слово взяла «кандидат сельскохозяйственных наук Мария Донгак». Ею были даны «характеристики шерсти и овчины тувинских пород животных». По мнению доцента, проблема состоит в «плохом содержании животных» на стоянках и неправильном, с её точки зрения, «питании». Кроме этого, она выяснила, что в республике «нет готовых специалистов по всем этапам заготовки и обработки сырья». В общем, и люди не те, и скот не так содержат. Как будто такие сведения – какая-то тайна за семью печатями. Это было известно с тех пор, как были запущены Овчино-шубная и Ковровая фабрики. Однако, как только Кара-оол пришёл во власть, он с помощью жулика Иргита демонтировал и вывез за пределы республики всё оборудование. В заключение «Мария Ивановна предложила внедрить переработку грубой шерсти по гребённой системе прядения по опыту Казахстана или Монголии». Иначе «грубая шерсть наших овец останется невостребованной». В общем, все поняли, что и с шерстью в республике дело – дрянь.

На этом, собственно, разговор об инновациях и закончился. Интересно, как Брокерт намерен подобные учёные советы реализовывать в жизни? Да и вообще, разве может он что-нибудь изменить в сложившейся ситуации? И зачем убогость мыслей властей и учёных выносить напоказ? Так, ради красного словца?

РОМАНТИКА ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ

«УФСИН России по Республике Тыва» провёл отборочный конкурс по определению лучшей заключённой «первого этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы». Как говорится, голь на выдумки хитра. «В конкурсе приняли участие осуждённые из колонии-поселения при ЛИУ-2, колонии-поселения №3, а также отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора».

Первым провели конкурс «Визитная карточка», в рамках которого «каждая конкурсантка рассказала о себе и своих увлечениях». Если учитывать, что женщины сидят в основном за убийства, воровство и торговлю наркотиками, можно предположить, о каких предпочтениях могла идти речь на конкурсе «Визитная карточка». Далее участницы «показали своё умение в конкурсе нарядов». Насколько известно, ходят они там в арестантских робах. Однако сообщается, что на втором конкурсе они «предстали перед жюри в платьях и костюмах, изготовленных своими руками». Немного странно... Следующим конкурсом стало мероприятие «Национальный колорит», в рамках которого участницы «поделились воспоминаниями о своей малой родине». Невольно вспоминается фильм «Джентльмены удачи», где беглые заключённые играли в города... А затем был «творческий конкурс», в котором женщины «пели». В конце мероприятия заключённые, живущие на тюремной баланде, прошли «кулинарное испытание, в котором участницы раскрыли себя как умелые хозяйки».

По результатам пяти испытаний победительницей была признана заключённая, отбывающая наказание в колонии-поселении №3. По всей видимости, она и будет «в марте представлять заключённых нашей республики в Вологде».

Замечаете, как власти романтизируют жизнь заключённых? А ведь женщина в тюрьме – это какой-то кошмар! Ей нужно создавать семью, рожать и растить детей – а она вынуждена делать вид, что ей на зоне живётся, как в санатории.