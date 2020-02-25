Пока идут суды, коррупционная стройка будет продолжена

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики рассмотрены Ваши запросы о проведенных проверках законности осуществления строительства объекта «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл» и принятых по их итогам мерах.

Ранее Вам сообщалось о внесении Главе республики представления от 25.07.2019 в связи выявленными нарушениями бюджетного, антимонопольного законодательства при заключении концессионного соглашения Правительством Республики Тыва в лице Министерства культуры Республики Тыва и ООО «Мегастрой» на реконструкцию объекта капитального строительства «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».

Предмет соглашения определен на основании проектно-сметной документации в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

По результатам рассмотрения представления от 25.07.2019 Правительством республики приняты меры по устранению выявленных нарушений.

18.09.2019 прокуратурой республики первому заместителю Председателя Правительства Республики Тыва направлена информация о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на устранение нарушений, указанных в представлении от 25.07.2019, которая рассмотрена.

Правительством республики подготовлен проект изменений концессионного соглашения, который 15.10.2019, в соответствии с процедурой, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», направлен на согласование в Тывинский УФАС России.

18.10.2019 Тывинским УФАС отказано в предоставлении согласия на изменение условий концессионных соглашений. Данный отказ обжалован органом государственной власти республики в Арбитражный суд Республики Тыва. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Также, прокуратурой республики в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва направлена информация о результатах проверки и о наличии в действиях Правительства Республики Тыва и ООО «Мегастрой» признаков нарушения антимонопольного законодательства.

По данным фактам Тывинским УФАС возбуждено антимонопольное дело в отношении Министерства культуры республики Тыва и ООО «Мегастрой» в связи с заключением антиконкурентного соглашения, 01.10.2019 органам государственной власти республики объявлено предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства путем расторжения концессионного соглашения.

30.10.2019 Министерство культуры Республики Тыва обратилось с заявлением в Арбитражный суд Республики Тыва к Тывинскому УФАС России о признании предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, незаконным и его отмене.

Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 20.12.2019 в удовлетворении исковых требований Министерства культуры Республики Тыва отказано.

В настоящее время указанное решение Министерством культуры Республики Тыва обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд.

В связи с обжалованием акта Тывинского УФАС России антимонопольное дело приостановлено до вступления в силу решения суда.

Поскольку органы прокуратуры республики в силу положений ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяют иные государственные органы, в настоящее время на контроле остается принятие УФАС России по республике решения по возбужденным антимонопольным делам в отношении органов исполнительной власти республики.

До установления факта нарушения антимонопольного законодательства, оснований для оспаривания концессионного соглашения в судебном порядке, которые повлекут остановку строительства социально-значимого объекта, не имеется.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк