Молодой «агроном» приобщается к воровству?

Давно хотелось понять, по каким принципам функционирует государственный аппарат в Республике Тыва. Как он формируется, как работает, какие цели ставит перед собой. А то оппозиция клеймит позором Кара-оола и его команду, обзывает жуликами, прохиндеями и недотёпами. Но может, они всё же не совсем такие бессовестные, как кажется? Может, в них есть что-нибудь человечное?

И вот, совершенно неожиданно, 6 апреля 2020 года Глава правительства Тувы Шолбан Кара-оол то ли случайно, то ли преднамеренно приоткрыл завесу тайны по этому вопросу. С утра в понедельник он проводил аппаратный час, который транслировался в сети Интернет. Мы смогли без купюр посмотреть, чем они там занимаются. Узнали, что Глава за что-то похвалил министра сельского хозяйства и продовольствия А.Дуна. Стало интересно узнать: за что? У этого министра устойчивая репутация человека, мало понимающего в деле, к которому приставлен. Было интересно, чем же он смог отличиться? Надоями, привесами и настригом? Дикими приписками в отчётности несуществующего в республике скота? Чем?! Ознакомившись с видеозаписью, поняли. Но обо всём по порядку.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы деятельности. Не обошла она стороной и Туву. О массовости заболеваний пока говорить рано, однако коронавирус проявился в том, что с прилавков магазинов и оптовых баз несознательные граждане, не надеясь на власти, стали сметать наиболее востребованные продукты. И в первую очередь – муку. Не знаю точно, но, скорее всего, кто-то сообщил об этом вернувшемуся из недельной самоизоляции Ш.Кара-оолу. И тот на аппаратном часе решил публично продемонстрировать свою осведомлённость и заодно заботу о своём народе. Он серьезно задал министру сельского хозяйства и продовольствия А.Дуну вопрос: а что у нас будет осенью с собственной мукой? И получил ответ, который его полностью устроил. За что он и похвалил министра: «хороший доклад»!

А вот что удалось понять, ознакомившись с трансляцией аппаратного совещания 6 апреля. Как известно, муку получают из зерна на мельницах. В Туве мельницы в рабочем состоянии у предпринимателя Пирогова в Каа-Хемском районе и у «Агрохолдинга «Заря» в Тандинском. Было логично ожидать, что именно об этих фермерских хозяйствах и пойдёт речь. Однако всё оказалось не совсем так.

Министр Дун сообщил Главе правительства Тувы Кара-оолу, что планирует заняться производством муки после завоза в республику зерна, закупленного на субсидию, выделенную на приобретение семенного фонда. Это зерно он намерен поделить между Тандинским и Чаа-Хольским районами, в которых намечено построить зернотоки. На них будет осуществлена подготовка субсидированного зерна для дальнейшего помола и получения муки. На всё про всё Дун наметил потратить 2,5 млн. рублей из федеральной помощи. Если кто-то сомневается, привожу стенограмму аппаратного совещания, на котором Дун заявил: «на элитное зернопроизводство направляем 2,5 млн. руб. Элитное семеноводство мы планируем создать на территории только 2-х муниципальных районов. Это Тандынский и Чаа-Хольский районы, где будем строить дополнительно два зернотока, которые позволят нам довести семена до требуемых кондиций и направить на переработку в виде муки». Кара-оол поблагодарил Дуна за хороший доклад и перешёл к другим темам.

Поначалу мне показалось, что Шолбан Кара-оол совершенно справедливо отметил министра Дуна за чёткий доклад по планам производства муки в республике. А потом вдруг подумалось, что тут что-то не так. Не склеивается. Как известно, Тува в ушедшем году получила невиданный урожай зерна. Поэтому везти его откуда-то для производства муки нет никакой необходимости. Особенно учитывая, что зерно в республике отличного качества – с высокой клейковиной и подъёмом, что очень важно для муки. Наше зерно закупают мельницы из-за Саян и для качества муки добавляют по 20-25% зерна, выращенного в Красноярском крае и Хакасии.

Зерно в республике есть, его достаточно. А муку не мелят потому, что в республике очень высокая стоимость эл.энергии – в 2-3 выше, чем у соседей. Это очень повышает себестоимость помола и делает нашу муку неконкурентной. Так что министру Дуну, скорее всего, для производства муки нужно не пшеницу засаянскую закупать, а искать способ снижения затрат на электроэнергию для её производства. Или, на худой конец, субсидировать хозяев мельницы, чтобы они активизировали своё мукомольное производство. Причём способ такой не нов – применяется по всей России давно и успешно. В общем, «изобретать велосипед здесь совсем не требуется». Но министру Дуну, видимо, заняться нечем, вот он и придумывает какой-то хитро-мудрый способ при решении простой и понятной задачи.

Но затем мне пришла мысль, что, наверное, всё не так просто, как мне показалось. Я снова внимательно просмотрел видеозапись. И понял: министр вёл речь не о простом обычном зерне, из которого он решил получить тувинскую муку, а про зерно элитное, которое Тува получит на федеральную субсидию в качестве семян на посевную. Его в двух районах «переработают» и сделают из него муку. Очень интересно. Москва выделяет Туве средства на элитное зерно для проведения посевной кампании, а республика передаст это зерно двум районам, которые на бюджетные деньги построят площадки для переработки зерна, а затем из этого зерна получат муку.

Всё это как-то несерьёзно. И чему тут так радовался наш Шолбан Кара-оол? Давайте разбираться вместе.

Во-первых, о зерне. Я поинтересовался и выяснил, что зерно для производства муки и семенное зерно – совсем не одно и то же. У них разные показатели. В соответствии с ГОСТом 52325, «Семена сельскохозяйственных растений», «элитные семена – семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян», а «репродукционные семена – это семена, полученные от последовательного пересева элитных семян». Запрещены для использования в качестве элитных семян «семена, в которых обнаружены сорняки, вредители и возбудители болезней», а также «живые вредители и их личинки». То есть, семенной фонд заведомо не требует никакой дополнительной «переработки», о которой говорил министр Дун. Никакого тока для его «переработки», естественно, тоже не требуется. И потому тратить немалые бюджетные деньги на их сооружение просто незачем.

Во-вторых, что это за решение «выделить двум районам»? У нас что, «районы» мелят зерно в муку? При администрациях имеются мельницы? Вряд ли. Муку из пшеницы делают конкретные предприниматели, имеющие в собственности или аренде мельницы. При мельницах наверняка есть соответствующие зернохранилища. Зачем поручать дело неким «районам», почему сразу не передать зерно и деньги конкретным предпринимателям? Где тут собака зарыта? Без прокуратуры и МВД тут не разберёшься.

В-третьих, кто и каким образом, определил районы, куда будут переданы зерно и деньги для обустройства зернохранилищ? Что, были объявлены какие-то аукционы, на которых победили конкретные «районы»? Или теперь эти «районы» объявят аукционы среди «своих»? Ведь если государство оказывает помощь сельхозпроизводителям, то обязательны конкурсные процедура отбора претендентов. В связи с этим достаточно опыта ООО «Энергострой» и ООО «Агрохолдинг «Заря», в отношении которых УФАС и прокуратура возбудили соответствующие дела? Как с этим быть?

В-четвёртых, чтобы переработать зерно в муку, нужны мельницы. Чтобы мельницы работали, необходимо укомплектовать их квалифицированными кадрами. Как все понимают, у этих «районов» нет ни мельниц, ни специалистов. Так откуда там появится мука, даже если Кара-оол в обход закона разрешит Дуну семенное зерно перемолоть в муку?

В-пятых, если семенной фонд отправят «районам» на переработку в муку, что будут сеять хлеборобы? Где они возьмут семенной фонд? А если они посеют обычное рядовое зерно обычной всхожести, то какой урожай республика соберёт этой осенью? Семеноводство – сложнейшее ремесло. Семена опытные специалисты выводят десятилетиями. В Танды имелась семенная станция. Только сейчас о ней ничего не слышно. Если бы элитные семена передали туда, было бы понятно. Но про неё министр не сказал ни слова. А Глава правительства о ней и не спрашивал. Интересно, а кто-то подсчитывал, почём выйдет эта мука, учитывая, что семенное зерно гораздо дороже обычного?

В-шестых, министр заявил, что собирается увеличить посевные площади и дополнительно засеять зерновыми 9 тыс. га. Он сам понимает, что такое «засеять зерновыми 9,9 тыс. га»?! А затем – убрать. Сколько нужно семян, удобрений, ГСМ, тракторов, комбайнов, агрономов и рабочих? Судя по тому, как он семенное зерно собрался пустить на муку, у него в голове полный бардак.

В-седьмых, как можно целевые семена и деньги тратить вместо посевной на производство муки? Это же очевидно нецелевое использование бюджетных средств. И почему Глава правительства Кара-оол вместо пресечения этой «нецелёвки» благодарит министра Дуна за исполнительность?

И вообще: как он додумался 29-летнего молодого человека без какого-либо опыта работы в сельском хозяйстве поставить во главе основной отрасли республики? Если внимательно ознакомиться с его биографией, то видно, что, получив специальность агронома, он не поехал работать по специальности, а пристроился в администрации Тес-Хемского района в должности специалиста по делам молодёжи и спорта. Затем, менее чем через год, он с таким же успехом обосновался в Министерстве финансов РТ в должности главного специалиста. Но и там долго не задержался – в апреле 2017 года Кара-оол его трудоустроил начальником отдела в Аппарате Правительства. Где он тоже вряд сумел освоить конкретные навыки, поскольку уже в октябре того же года был переведен на должность начальника Управления агропромышленного комплекса, экологии и природопользования. Но и там Дун не задержался: бюрократа-летуна уже в апреле 2018 года пристроили в Минсельхоз республики. Причем сразу человека, не проработавшего в отрасли ни дня, назначили замминистра.

Думается, за это время Дун вряд ли мог как-то адаптироваться в качестве специалиста сельского хозяйства, поскольку на службе бывал нечасто, в основном занимаясь профессиональным спортом, который отнимал у него всё время. Как следует из его официально опубликованной биографии, он – бронзовый призер России по борьбе сумо. Но сумо от сельского хозяйства весьма далеко. Тем не менее, в январе 2020 года эта перелётная пташка, не имеющая за плечами не только никаких трудовых побед, но и мало-мальского практического опыта работы в аграрном секторе, «присела» в гнездо министра сельского хозяйства республики. А секретом его стремительной карьеры в отрасли, в которой он – явный профан, является дальнее родство с Главой республики Шолбаном Кара-оолом и активная деятельность в группировке «Чоннун оолдары», являющейся частью боевой поддержки правительства Тувы. О том, какой «специалист» в части сельского хозяйства Дун Айдын Чечен-оолович, можно убедиться на примере того, что он доложил Главе по поводу планов производства муки.

В связи с этим не приходится удивляться, почему в республике сложилась аховая ситуация. Низкие показатели эффективности, повальная беспрецедентная бедность – естественные итоги деятельности Кара-оола. По каким критериям он подбирает себе членов правительства? Некомпетентность, отсутствие необходимых навыков, шапкозакидательство, наплевательское отношение к закону и игнорирование интересов отрасли – вот самый малый список его очевидных профессиональных недостатков, которые с лихвой перекрывают дальнее родство и вхождение в бандформирование. А ведь сельское хозяйство Тувы – очень серьёзная отрасль республики. В ней работает большая часть населения. И её доверили – чёрт знает кому.

Но есть в этом деле ещё один немаловажный аспект. Когда готовилась статья, пришли сведения о том, что никакой мукой у Кара-оола никто заниматься не собирается. Поэтому и не было упоминания ни мельниц, ни хозяйств, в которых они имеются. В правительстве поговаривают, что Главе для переутверждения в должности необходимы 25 млн. долларов. Вот их и собирают таким образом. Так что на 2,5 млн. никакого семенного зерна никто закупать не будет. Обналичат – и дело с концом.

Этот «семенной фонд», скорее всего, лишь один из многих способов «отмывания» бюджетных средств. Можно привести и другой примет. Кара-оол намеревается срочно принять в эксплуатацию здание «Дворца молодёжи» со стелларием в г. Кызыле, хотя там очень низкая строительная готовность. Прокуратура Тувы по запросу редактора газеты вот уже три месяца проводит проверку и никак не может прийти к выводу, что государственный заказ был передан с нарушением закона. Похоже, там тоже собираются «отмывать» бюджетные деньги. Как, впрочем, и на строительстве «Терапии», которую республиканская прокуратура тоже без видимых успехов проверяет на предмет хищения 160 млн. рублей, что подтверждается Актом проверки Казначейства.

Подготовка к воровству 2,5 млн. рублей, предназначенных для приобретения семян – капля в море воровства бюджетных средств республики. Такое возможно лишь при творческом сотрудничестве прокурора и Главы республики. После обращения Наконечного в Генеральную прокуратуру Боровков стал чаще находиться на своём рабочем месте. Однако это действенности прокуратуре совсем не добавило. Скорее, наоборот. Что невольно наводит на мысль о «крышевании» преступности.

Впрочем, не будем спешить. Прошу прокуратуру, МВД Тувы и УФСБ по РТ мою публикацию считать официальным заявлением и провести проверку указанных фактов. В стране набирает силу кризис. Народу скоро нечего будет есть. Может, в такой ситуации следует присмотреть за бюджетными деньгами и укоротить жуликов?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин