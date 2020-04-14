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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 14, 14 апреля / Баян в Россельхозбанке
   
 
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№14, 14 апреля 2020 года.

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Нам пишут

Баян в Россельхозбанке

Уважаемая редакция! Случайно наткнулась на статью в газете «Риск» №27 от 20.06.2007 года «Нужен ли Минфину Баян?». И была поражена: прошло 13 лет, Баян поменял Минфин на отделение Россельхозбанка в Туве, а в его жизни и манере поведения ничего не изменилось! Вы знаете, этот текст можно и сегодня опубликовать, чуть-чуть изменив ФИО участников. И главное – всё будет соответствовать сегодняшнему времени!

Радислав Баян за 13 лет ничуть не изменился. Имея китайские корни, он относится к Туве как месту временного пребывания. Например, в той статье говорилось: «...Хочется поделиться с читателями о том, как устроена организация труда в этом ведомстве. Все бы ничего, да вот «уважаемый» министр финансов господин Баян Радислав Санаевич вместо того, чтобы руководить финансовой структурой, занимается интригами, в частности, это проявляется в следующем: коллектив поделен на «не своих» и «своих любимчиков». То же самое сейчас происходит в тувинском отделении «Россельхозбанка». Только в более отвратительной форме.

Фактически банк превращён в частную лавочку. Приёмом на работу занимается почему-то не начальник отдела кадров, а руководитель кредитного отдела Бады. Может быть, совсем не страшно, когда девушек принимают на работу через постель или взятку. Но всё же не следует путать банк с борделем. Да и сам факт развращения девушек, только закончивших ВУЗы, никакое заведение не красит. Не сложно представить, насколько отвратительна процедура получения кредитов в этом банке. Вряд ли всё это совершается без согласия Баяна. Ведь Бады – его «правая рука» и доверенное лицо.

Впрочем, не всех претендентов проверяют на «профессионализм» таким образом. В банке налажена «зелёная улица» трудоустройства для родственников Баяна. Начальником отдела трудоустроена жена родного младшего брата Баян Алимаа Мазым-ооловна. Для того, чтобы не бросалось в глаза родство, перед трудоустройством в банк она взяла себе фамилию Янчат. Двоюродный брат Лудуп Темир Сергеевич пристроен начальником отдела, двоюродная сестра Думен Монге Дамдиновна – гл. экономист, жена двоюродного брата Сенгин-оол Татьяна – ведущий экономист, племянница Баян Милана Аяновна – ведущий менеджер-операционист, жена близкого друга Начын Оксана Александровна – секретарь. Но не только начальниками трудоустроена многочисленная родня банкира. Даже те, у кого нет за душой никакого образования, тоже трудоустроены. К примеру, родная тетя Думен Ирина Дудуповна, китайская невестка, жена и брат двоюродного брата Сан-Хоо Ульяна Давааевна и Андрей Сан-Хоо – техническими работниками.

Сам Баян далеко не аскет. По мнению коллектива, всегда окружён любовницами. Можно выделить красивую незамужнюю метиску – специалиста отдела кадров Ондар Евгению. Ранее в Минфине в аналогичной роли была замечена красивая незамужняя метиска – юрист Белоконь Оксана. Нравятся ему метиски. Особенно это заметно, когда его супруга уезжает в Москву. Близкие отношения порой приносят неожиданные результаты.

В коллективе до сих пор судачат о том, как Баян компенсировал лишение его годовой премии головным начальством. По крайней мере, Оскирко и Сендоо, собирая премиальные деньги с сотрудников, ссылались на него. А на подарок в день рождения «любимому руководителю» до сих пор собирает деньги Бады. Нет секрета в том, что в ноябре 2017 была проведена проверка деятельности банка, в ходе которой были выявлены систематические хищения с последующими незаконными обналичиваниями. Баяна запросто могли уволить. Но он в кресле усидел. На самом деле суммы были больше, но вроде как с ревизором «договорились», и он сумму уменьшил. А саму схему хищений сдала бывший зам. Баяна И. Худышкина.

Отдельная тема – мутная аренда здания бывшей Швейной фабрики на окраине Кызыла. Арендная плата зачуханного здания вдали от центра составляет немыслимые 500 тыс. рублей в месяц. Эти огромные деньги Россельхозбанк платит фирме, аффилированной с руководством. Банком уже выплачено аренды более 40 млн. рублей. На эти деньги можно было купить или отстроить небольшое здание в центре Кызыла. Наверное, не случайно за время его работы в банке на родственников и друзей Баяна в Кызыле построены несколько торговых центров: здание «Глории Джинс», «Спортмастер», новое здание, что находится рядом с «Глория Джинс», коттедж по ул. Дружбы, несколько квартир в Москве. По некоторым сведениям, Баян намерен прикупить недостроенный ТЦ возле ТЦ «Алексеевский». Впрочем, вся собственность Р. Баяна оформлена на его жену.

В коллективе ходят пересуды о том, что якобы Баян имеет или имел недвижимость и бизнес в США. А вообще, семейным бизнесом Баяна за рубежом занимался его сын Самур совместно с нашим земляком Бапа. Поговаривают, что Баян «кинул» Бапа и последний обратился в суд США, который обязал Баяна выплатить причиненный ущерб.

То, о чём идет речь – лишь малая толика того, что творит в Туве Баян.

Уважаемая редакция! Прошу вас, напечатайте это письмо. В таком случае я продолжу описания баяновского беспредела.

Ч. Монгуш

От редакции.

Мы обратимся с этим письмом за разъяснениями к руководству «Россельхозбанка».

(прочитано 1629 раз)

 risk-inform.ru/article_8644.html
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