Пандемия в Туве: Власти валят со здоровой головы на больную

Кризис, вызванный эпидемией китайского коронавируса, развивается в мире с декабря 2019 года. В России первые случаи инфекции были зарегистрированы в январе 2020 года. В обоих случаях вирус завезли китайцы. Затем он стал гулять по стране. С 12 по 13 апреля у 2558 пациентов больниц по всей России подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число заболевших в стране к 13 апреля увеличилось до 18 328 человек. За сутки умерли 18 человек (с начала эпидемии – 148). Пациенты страдали сахарным диабетом, гипертонией, хроническим бронхитом и другими хроническими болезнями. 1470 человек выздоровели (за сутки – 179). Возраст умерших – от 46 до 90 лет. Первые случаи заражения были подтверждены в Туве.

Поначалу об этом ничего не сообщалось. Хотя было очевидно, что вирус не может обойти стороной и нас. И вот настал момент истины – 6 апреля в п. Ырбане Тоджинского района установили сразу восемь заразившихся коронавирусом – четверо взрослых и четверо детей (позже у двух человек диагноз не подтвердился). Под подозрением – более 300 человек, контактировавших с федеральным чиновником Черновым, который по официальной версии властей завёз вирус из Москвы. Среди них житель Кызыла сын депутата ВХ РТ Глухова, который с Черновым гулял на свадьбе в Кызыле, жительница с.Тоора-Хем депутат ВХ РТ Лапшакова (Левина), в семье которой останавливался красноярец.

Расследование показало: Чернов мог завезти в Туву вирус ещё 21 марта. Сам он ни на что не жаловался и не подозревал, что болеет. Кстати, те жители Ырбана, у которых был выявлен вирус, тоже не знали, что заражены, пока у них не взяли на анализ пробы. Одним словом – сибиряки, люди крепкие. И если бы из Красноярска не пришла чёрная весть о коронавирусе, мы бы до сих пор жили в заблуждении, что в Туве опасной инфекции нет.

Похоже, для Кара-оола было очень важно, чтобы его регион не имел случаев заражения коронавирусом. Видимо, он собирался с этого «стричь купоны», представляя этот факт как личную заслугу. Так что известие о шести носителях вируса привело его в состояние столбняка. Было принято решение информацию на всякий случай придержать. Наверное, надеялись на «авось». Но когда об этом прискорбном факте сообщил канал РБК, Кара-оол вынужден был её публично подтвердить: сообщить, что своим решением ввёл в Тодже карантин с запретом передвижения людей и грузов. Решение, пожалуй, верное. Только запоздалое – как минимум на 18 дней. К тому же официальный карантин предполагает оплату бюллетеней для всех, кого это касается. Об этом власти умолчали...

Теперь встали вопросы: где были власти до 21 марта, когда Чернов мог завезти коронавирус в Туву? Где были санитарно-полицейские кордоны? Почему сам Кара-оол в это время вместо организации предупредительных мер «самоизолировался» в тайге, спасая собственную шкуру? Почему власти Тувы не потребовал помощи у Минобороны? Сергею Шойгу ничего не стоило направить 3-5 машин-дезинфекторов со специалистами службы химзащиты типа тех, что работают в Италии и Бурятии. Сейчас никто не может объяснить: почему не были мобилизованы имеющиеся в распоряжении тувинского правительства ресурсы для приобретения средств защиты от коронавируса? Интернет разрывается от возмущения тех, кто спрашивает: почему после выявления факта Кара-оол сам не отправился в Тоджу, чтобы на месте ознакомиться с ситуаций и принять неотложные исчерпывающие меры для локализации вируса и спасения людей? Почему он направил в опасный очаг распространения опасной для жизни пандемии Брокерта, имеющего славу человека весьма недалёкого, некомпетентного и крайне несамостоятельного? Неужели его настолько сковал страх подцепить вирус самому?

На все эти вопросы ответ простой. Федеральный центр 20 лет натаскивал губернаторский корпус на дисциплину и безропотное послушание. Самостоятельно думающие люди при такой системе не нужны. Скорее всего, поэтому именно Кара-оол пришёлся по душе Шойгу. Бессловесный. смирный, вежливый и угождающий при малейшей возможности. Похоже, не способный в экстренной ситуации без разрешения «Старшего» сходить в туалет. Наверное, ему проще наделать в штаны. Сейчас проявляется другая его черта – безответственность. И коронавирус тут – лакмусовая бумажка, проверяющая людей на зрелость. Он довёл население до самой глубокой нищеты в РФ. При нём коррупция превратилась в основной движитель экономики. Но главное в том, что он, как в той матрёшке, сформировал руководящий корпус правительства и районных властей из ещё более послушных и несамостоятельных чиновников. Их главной чертой является отсутствие желания брать ответственность на себя и принимать быстрые экстренные верные решения. Вместо этого они все под руководством «уважаемого Шолбана Валерьевича» пытаются угадать веяния центра и действовать в соответствии с этими представлениями. Даже в ситуации тотальной угрозы пытаются выслужиться и заработать благосклонность начальства. Ничего, кроме как «держать и не пущать», они не в состоянии по определению.

Но поражает, наверное, другое: пытаясь выслужиться, они не могут думать ни о чём другом, кроме как о себе. Видимо, об этом думал наш Глава, когда в сложнейшей для республики ситуации неделю отсиживался в лесу в страхе заразиться коронавирусом. Когда вместо себя отправил в район пандемии своего никчемного заместителя. В других случаях, таких, как открытие саун, он, обычно, главную роль играет сам. Находит время в своём плотном графике. А если он необходим в зоне риска – уходит в сторону. Единственное, на что он может решиться – это транслировать своё заявление трясущимися губами на камеру.

А теперь, когда коронавирус в Туве, нам нужны экстренные меры по спасению населения. При таком Главе, как Кара-оол, спасение утопающих – это реально дело самих утопающих. Каждый должен принимать решения сам. Я думаю, что вряд ли он насмелится попросить экстренной помощи у Шойгу, чтобы обработать дезинфицирующими спецрастворами места движения транспорта и возможного скопления людей, обеспечить население средствами защиты и подготовить больницы к приёму инфицированных. Также обеспечить медперсонал всем необходимым, поднять медикам зарплаты до 70 тыс. рублей в месяц. Оказать помощь всем находящимся в зоне повышенного риска – пожилым людям, безработным, больным хроническими заболеваниями, инвалидам.

Но предполагаю, что даже для нашего недалёкого Главы очевидно, что необходимо провести массовое тестирование населения республики, чтобы знать реальную картину. Инфекция, сколько её не прячь, всё равно вылезет наружу. Теперь скрывать её наличие в республике нет никакого смысла. Нужно отбросить страх перед начальством и, засучив рукава, бороться с пандемией. Слава Богу, в республике всего 300 тыс. населения. Это не Ухань и не Москва. Условия для борьбы с коронавирусом почти идеальные, невзирая на итоги деятельности Кара-оола и Дамба-Хуурака по «оптимизации здравоохранения». Но нужно использовать все возможности. И если Кара-оол посчитает для себя невозможным побеспокоить «великого Шойгу» проблемой COVID-19 в Туве, то нужно создавать комитет борьбы с пандемией и от его имени обратиться за помощью к Шойгу, Мишустину и Путину. Основания для этого имеются.

В связи с губительной социально-экономической политикой властей республики в последние 12 лет мы живём в регионе с самым высоким уровнем бедности в стране. Поэтому самостоятельно бороться с вирусом в одиночку для многих проблематично. Из-за токсичного и способного при горении выделять много сажи угля Каа-Хемского разреза Тува – регион с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом, онкологическими и астматическими заболеваниями. В республике небольшое население проживает на огромной территории, в связи с чем транспортные затраты на доставку врачей, больных, различных необходимых для борьбы с вирусом грузов весьма значительны. Учитывая унизительную дотационность бюджета и ограниченное количество единиц санавиации, республике срочно требуется прямая помощь Минобороны или МЧС. Тува – не Италия. Нам будет достаточно десятой (а может, и гораздо меньшей) доли того, что Минобороны направило в Бергамо – городок наподобие Кызыла со 120 тыс. жителей. Чем не полигон для успешных действий Минобороны? В Ухани и Южной Корее гасили очаги распространения вируса с помощью массовой дезинфекции. Ничего придумывать не надо и в Туве – нужно действовать так же. Тогда вирус отступит.

И ещё. Кто бы что ни говорил, а коронавирус – это в первую очередь грипп, который снижает иммунитет. В этом его главная опасность. Убивает не он, а те инфекции, что уже живут в организме человека. Он лишь создаёт условия, когда сопротивляемость организма падает. И в этом плане те, кто говорит, что, в конце концов, большая часть населения им переболеет, наверное правы. Главное – быть готовым к этому. Для этого нужно хорошо правильно питаться, высыпаться, иметь бодрый дух и хорошее настроение. Стараться не конфликтовать. Чтобы в случае заражения ваш организм был во всеоружии. Как видите, в Тодже народ оказался именно таким. И это очень важно.

В связи с этим есть и другая сторона проблемы. Тувинская власть восприняла передачу полномочий по борьбе с вирусом как право на полицейское управление регионом. Они, видимо, не понимают, что права им как раз расширили не для этого, а для того, чтобы в условиях вируса жизнь не останавливалась. Потому что пандемия пройдёт, и с них спросят: почему у вас ничего не работает? А так в Туве и будет. Всё, что можно остановить, Кара-оол уже остановил. И он не одинок. Не случайно Путин попытался охладить такие горячие губернаторские головы, указав: «Нужно создать все условия, чтобы компании и организации возвращались в нормальный график работы. Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживать ситуацию». В Кремле уже понимают, что последствия массового «самоизолирования» работающих будут аховыми. А в нашем случае, если федеральный центр не поможет тувинскому бизнесу, после пандемии придётся всё подымать «с нуля».

Не могу не среагировать на тот русофобский психоз, что исходит из проправительственных кругов Тувы. Объектом свирепых нападок стали тувинское отделение ЛДПР и депутат ВХ РТ Виктор Попов. Неизвестные анонимы, за которыми легко угадать «кара-ботов» пресс-службы правительства, пытаются поднять антирусскую волну в связи с тем, что депутат Попов посещал Ырбан и мог контактировать с Черновым. Его пытаются привязать к эпидемии коронавируса, придумывая всякие глупости. Для них даже не важно, что Попов не знаком с Черновым, к тому же находился в Ырбане по партийной программе оказания помощи населению 27 марта, когда Чернова там уже не было и уже потому не мог с ним видеться. Он находится в Кызыле на самоизоляции, не болеет и не имеет положительных тестов на коронавирус. А ЛДПР к этому имеет отношение только в том, что по распределению обязанностей депутат Попов отвечает за партийную работу ЛДПР в русскоговорящих районах Тувы. Это ответственный человек. Узнав о ситуации, он сам обратился в Роспотребнадзор, прошёл тестирование и, невзирая на то, что двухнедельный срок его карантина уже прошёл, до сих пор находится в Кызыле, строго соблюдая режим самоизоляции.

Но антирусский психоз, раздуваемый «кара-ботами», объясним. Вирус в Тоджу всё же кто-то завёз. Сейчас проверяется версия, по которой вирус в Тоджу попал не из Красноярска, а непосредственно из Китая сотрудниками компании «Лунсин», вернувшимися после празднования китайского Нового года. Тотально на вирус их никто не проверял, хотя это давно нужно было сделать. Не исключено, что коронавирус в Тоджу, как в своё время в Италию, завезли именно китайцы. Не случайно среди носителей вируса подозревают плотно контактирующую с китайцами депутата от ЕР Лапшакову. Версия эта не настолько неожиданна – раньше мы тоже не верили, что руководство китайской кампании развращают тувинскую налоговую службу взятками...

Власти Тувы лишь используют случай для нагнетания антирусской и анти-ЛДПР-ской кампании. Русские Чернов и Попов, ЛДПР В.Жириновского притянуты к ситуации «за уши», чтобы дать новый толчок сепаратизму. Думаю, скоро всё прояснится. И источник распространения вируса будет установлен. Антирусский психоз, генерируемый из Белого Дома, не только безоснователен, но и опасен, поскольку его целью являются возрождение шовинизма и стравливание тувинцев и русских под предлогом того, что вирус в Туву завезли русские. Чувствуется почерк Бичелдея и Кара-оола. Думаю, ФСБ и прокуратуре необходимо обратить на это особое внимание и не оставить без последствий. Всех, кто замешан в русофобии, необходимо выявить и строго наказать, чтобы другим было неповадно. Мы пока ещё живём в России. А по новой Конституции русские – это государствообразующий народ. И унижать русских в России должно быть опасно.

Всегда с Вами

Сергей Конвиз