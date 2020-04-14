    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-04-2020 #1[ru]

Крысы бегут, Скорпионы жалят друг друга за власть. Им наплевать на народ. А народ? Выживай каждый сам, как можешь под домашним арестом. И МОЛЧИ???

Аноним, 08-04-2020 #2[ru]

Никто не был готов, никто не ожидал такого, даже Китай. Нам надо беречь себя, других, перестать сеять смуту. Считаю, что в такое время излишне говорить кто виноват, кто прав.

Эрмак, 08-04-2020 #9[ru]

Автор как бы не зацепил еще одну главную проблему – это падение цены на нефть... А это уже уменьшение стоимости на горючее... Китай от этого Выиграет, а РФ, Тува? НО и сейчас Путин предложил интересный вариант – он отдал на региональный уровень решения возникших проблем...

Аноним, 08-04-2020 #10[ru]

Сидим дома – самоизоляция и сохранение нашего малочисленного народа.

Аноним, 08-04-2020 #16[ru]

кара-бот №3 – «вместо того что объединиться для борьбы с этой заразой, мы начинаем искать крайних...» – очень хочу объединиться, сплотиться с Шолбаном Кара-оолом. Не подскажешь, как до него добраться? В какой заимке он прячется?

Аноним, 08-04-2020 #17[ru]

Кому это Шойгу чем-то помог? Дерипаске? Зачем вешать лапшу на уши. Сам себе он помогает и боится, что в 65 его отправят на пенсию. Потому что сам, кроме как тырить бюджет, ничего толком не умеет.

Аноним, 08-04-2020 #19[ru]

А Кара-оол и впрямь перепугался, что заболеет и помрёт. Ему есть что терять – на 7 жизней денег и имущества накопил.

Аноним, 08-04-2020 #22[ru]

Власти окоротили губернаторов с безумными запретами по коронавирусу. Этот алкоголик и любитель ресторанов алиментщик Аяс Оюн жёстко подставил своего руководителя. Хотел лизнуть, а получилось, как всегда. Прославил нас на всю Россию. Лучше бы в кабаке забухал, чем такую ахинею нести и Карлика подставлять.

Аноним, 08-04-2020 #23[ru]

Наша власть может только воспользоваться коронавирусом и под шумок побольше украсть. Чем она и занимается.

Аноним, 08-04-2020 #24[ru]

Почему Карлик не попросит помощи у Шойгу? Пришли бы солдаты и обработали всё специальными растворами, как они это делают в Италии. Почему не попросит?

Аноним, 08-04-2020 #25[ru]

Да пошлёт его Шойгу куда подальше. Да ещё в морду наетую заедет. Вы что, не знаете, какие у них отношения? Пусть Риск обратится к Шойгу напрямую и всё опубликует. Тогда, глядишь, Шойгу и среагирует.

Аноним, 08-04-2020 #27[ru]

Вся эта история с короновирусом – лишь ширма, повод, чтобы воровать. Не верьте им. Ни капли. Всё, что они делают, имеет одну цель – побольше присвоить бюджетных денег.

Аноним, 08-04-2020 #29[ru]

А предложение действительно дельное – оказать финансовую помощь малоимущим, больным и пенсионерам. Медикам поднять зарплату. Правильно Конвиз предлагает. Зря его не слушают.

Аноним, 08-04-2020 #30[ru]

#29, кому нужны твои «малоимущие, больные и пенсионеры»? Они о своём пекутся!

Аноним, 08-04-2020 #31[ru]

А правильно предложили амнистию. Большая беда – нужны срочные неординарные решения! Да и 9 мая скоро. А то в тюрьмах народ позагибается почём зря.

Аноним, 08-04-2020 #36[ru]

Власти – обращайте внимание на людей, шатающихся на улицах пьяными! Как можно так в режиме карантина и самоизоляции? Где полиция, наряд, дружинники которых показывали по ящику? Или что, полиция тоже ушла в изоляцию? ...А пьяницы, грубые нарушители режима самоизоляции – эти настоящие распространители гриппа, туберкулеза и не дай бог, коронавируса – свободно ходят по улицам. Кстати, под предлогом борьбы с коронавирусом, у нас в Туве забросили лечить других больных, особенно «сердечников» и тубиков...

Аноним, 09-04-2020 #37[ru]

Народ! Народ! Мария Мельникова говорит: почему молчим? Вся республика, вайбер трещит о 8 положительных тестах в Тодже. Это персональная вина Главы Правительства РТ Кара-оола, который, вместо того, чтобы предпринимать профилактические меры, сбежал в тайгу. Сутки прошли, а власти молчат, не делают официальных заявлений.

Людмилу Салчак, руководителя Роскомнадзора, надо отдать под суд за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Она представляет опасность для жителей республики. Вся ее деятельность направлена только в угоду власти. О контактах красноярца в Кызыле и пос. Каа-Хеме упорно молчит. Среди населения муссируют слухи о людях с высокой температурой, но мы никогда не узнаем правды. И Людмиле Салчак верить нельзя. То ли она не договаривает, то ли скрывает, невозможно проверить...

Власть постоянно угрожает гражданам штрафами и возбуждением уголовного дела, а почему мы не должны напомнить им об ответственности? А они нам: в Тыве (ноль заболевших!) С 26 марта по 4 апреля приезжал с женой на рыбалку сотрудник МЧС из Красноярского края. Будучи контактным по коронавирусу, он нарушил режим самоизоляции и выехал в наш регион.

Аноним, 09-04-2020 #38[ru]

Аноним 37 просто в Правительстве появились такие лизоблюды, как оюн аяс, щур которые только и умеют все закрывать, сажать, запрещать, штрафовать. У них зарплата идет, им по фиг. Так пусть все Правительство в Туве половину своей зарплаты спонсируют всему бедному населению республики. Как это уже сделали в Чечне.

Аноним, 09-04-2020 #39[ru]

Начинать нужно с того, что назвать паспортные данные источника заражения. Но кара-оол боится, у него медвежья болезнь. Очередной птенец шойги, бравируя безнаказанностью и своим ВЯЛИЧИЕМ сотрудника МЧС, походя сделал то что сделал. Обосрались в очередной раз, впрочем, что можно ждать от этой «челяди», анализы и то плохие.

Аноним, 09-04-2020 #40[ru]

Карлик, обнулись на...

Аноним, 10-04-2020 #51[com]

Мэрия хвастается, что заказали новые контейнеры аж в далеком Таганроге. Вместо покупки неработающего оборудования по брикетированию угля, которую так и не смогли запустить. Лучше бы наладили ремонт и производство контейнеров у себя. Много ума для этого не надо, всего лишь пару сварщиков с несколькими помощниками впридачу...

Теперь эти контейнеры из Таганрога пока их доставят до Кызыла, станут золотыми. Кто-то точно погреет руки в этом золоте!

Аноним, 10-04-2020 #55[ru]

Охота на «ведьму» продолжается... Такой вот МЧС, породил Шойгу с такими сотрудниками, «новыми дворянами». Самый главный организатор браконьерских охот и рыбалок за большие деньги в республике – заместитель Карлика... Именно он за деньги привозит богатых коммерсантов и чиновников для массового убийства животных и рыбы. Карлик прекрасно сам знает об этом.

Аноним, 10-04-2020 #59[ru]

Сынок депутата от ЕР Виктора Глухова и муж депутата (тоже ЕР) Веры Лапшак, Андрей Левин, напрямую виноваты за преступление против человечности, в Тоджинском районе. Они подвергли коренной малочисленный народ Тоджи и оставшиеся русских жителей с Ырбан, угрозе исчезновения. Надо подать на них жалобу в международный суд, за преднамеренные действия против народа Тувы, пригласив заразного браконьера из Края. В первую очередь нужно уволить Андрея Левина и добиться отставки депутатов Глухова и Лапшаковой. Буян Ондар пусть работает, он с ними водку не пил, заразу не распространял.

Аноним, 10-04-2020 #60[ru]

Сотрудник МЧС Левин, за шмурдяк возил этого заразного Черта. Он не имеет права носить офицерские погоны. Лапшакова, член ПЕДРОССИИ должна уехать из нашего кожууна. А Глухов со своим сынком – вон из Тувы!

Аноним, 10-04-2020 #61[ru]

Фамилия того браконьера из Красноярска – Чернов. В переводе на тувинский – Кара-оол! Вот задолбали эти черные и по русски, и по тувински! Кара-навирус в Туву завез опять же Чернов-Кара-оол! Очень плохой знак свыше! Где Беловы-Ак-оолы, которые должны победить эту черноту?

Аноним, 11-04-2020 #65[ru]

Эрмаку больному и заразному не надо равнять Черновых с Кара-оолом. Смотри номер 62 и вникай. Все эти сотни и сотни злобных комментариев о русском из Красноярска пишут только фейки правительства, чтобы свалить всю вину на этого русского. Им дали такое задание – винить во всем русских, карлик не виноват, китайцы не виноваты. Они хотят отмазать сраного дол**а карлика, который 3 недели хвастался о работе всего правительства на посту Шивилиг. А оказалось: больной приехал, несколько дней рыбачил и бухал с чиновниками из Тувы на Тодже, всех заразил и уехал. И только после этого из Красноярска сообщили, что русский был болен. Кара-оол и все правительство про**ало всё!!!

Аноним, 11-04-2020 #66[ru]

Аяс Оюн в пьяном угаре говорил – Кара-оолы у меня в кармане. Я и Брата Темира в ЦИК устроил секретарем, с хорошей зарплатой 75000 тыс. рублей.

Аноним, 11-04-2020 #70[ru]

100 процентная информация! Только что Людмила Кара-Сал в Правительстве проболталась, что ее племянник в Тоора-Хеме Буян Ондар – глава администрации – сказал, что Чернова в Тоджу пригласил муж Левиной (Лапшаковой) Веры. И они по деревне ездили вместе и т.д.

Аноним, 08-04-2020 #1[ru]

А действительно, почему мэрия мусор не убирает, если она отказалась от услуг красноярцев?

Аноним, 08-04-2020 #2[ru]

Странно как-то получается. Жильё для сирот не строят, хотя деньги выделяются. И никого до сих пор не наказали.

Аноним, 08-04-2020 #3[ru]

В Москве такие же жулики, как наш Карлик. Рыбак рыбака видит издалека.

Аноним, 08-04-2020 #4[ru]

Ну да. Рыбаки. Тут больше подходит «Ворон ворону глаз не выклюет».

Аноним, 08-04-2020 #5[ru]

Прокуратура же обязана следить за тем, как исполняются законы. Неужели Боровков не знает, что нарушаются права сирот? Пусть задницу свою оторвёт от кресла и займётся делом.

Аноним, 08-04-2020 #6[ru]

Он займётся. Как в Красноярске занимался водочным бизнесом.

Аноним, 08-04-2020 #1[ru]

Всё, что умеют наши чиновники – это Имитация Бурной Деятельности! Ну, и «осваивать» бюджеты, конечно.

Аноним, 08-04-2020 #2[ru]

А властная вертикаль действительно прогнила. Коронавирус застал её врасплох. Никто не знает, что делать.

Аноним, 08-04-2020 #3[ru]

Что вы с Кара-оола хотите? Он ничем, кроме торговли водкой, никогда не занимался. Ничего не умеет. И думает только о себе.

Аноним, 08-04-2020 #4[ru]

Кара-оол не одинок. Все чиновники такие. Никчёмные, ненасытные, глупые.

Аноним, 08-04-2020 #5[ru]

Коронавирус всех карликов уроет. Вот увидите. Народ сидит тихо, всего боится. А вирус всё расставит по своим местам.

Аноним, 08-04-2020 #1[ru]

Да, точно, менты – это по большей части людоеды по типу Сарыг-Донгака. Живьём сожгут человека – и глазом не моргнут.

Аноним, 08-04-2020 #2[ru]

Да, действительно, Умурзаков говорил, что Алишер за несколько дней до 7 марта сцепился с Сарыг-Донгаком, когда тот снял проституток. И надавал ему по башке. Почему следствие заявляет, что они ранее не были знакомы? Неужели следователь хочет спустить дело «на тормозах»?

Аноним, 08-04-2020 #3[ru]

В Риске написано, что Банников и Якушев по сговору с Кара-оолом хотя стырить деньги на поставках ГСМ для фермеров. Это не так. Афёру провернуть хочет зам. Кара-оола Ендан. Это его затея.

Аноним, 08-04-2020 #4[ru]

Какая разница, кто хочет украсть эти деньги? Всё равно кто-то из правительства. А Якушев с Банниковым рады стараться – им тоже что-то перепадёт.

Аноним, 08-04-2020 #5[ru]

Пусть Конвиз сообщит об этом прокурору Боровкову. Пусть жуликами занимаются органы.

Аноним, 08-04-2020 #1[ru]

В Тодже, похоже, появился коронавирус. Чернов привёз его из Москвы. Под подозрением 21 человек. Сам инициатор в Кр-ске по АИВЛ. Двое подозрительных – со второй Серебрянки в Кызыле.

Аноним, 08-04-2020 #2[ru]

Врачи на вертолёте прилетели в Ырбан из Кызыла, взяли у людей пробы и улетели восвояси, приказав 2 недели сидеть в самоизоляции. Что это за ерунда? Нужно было всех вывезти – и на карантин. А если они действительно заболели?

Аноним, 08-04-2020 #3[ru]

Дурака валяют. В Кызыле по улицам на людей охотятся, а тех, кто мог реально заразиться, оставили без помощи в Ырбане. Вот это по-нашему! Сейчас вся деревня перекрёстным путём заразится.