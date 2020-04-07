A- | A | A+ 12pt №13, 7 апреля 2020 года. Судороги гнилой вертикали Прелести единоначалия Уже много лет нам рассказывают об эффективности вертикали власти, построенной в России. Нам периодически показывали ужасы «дерьмократии» из сопредельных стран, где депутаты в парламентах дерутся, отстаивая свои требования, граждане свободно собираются на улицах, иногда даже устраивают погромы. И даже, о ужас(!), периодически меняют власть на честных конкурентных выборах. То ли дело у нас – все в основном ходят строем, а Госдума – не место для дискуссий, где все решения принимаются на счёт «раз» единогласно. «Мы – люди дела, – солидно вещали нам чиновники. – Пока одни болтают, мы работаем!» «Бабы ещё нарожают»: Путин поручил привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил привлечь к борьбе с распространением коронавируса студентов медицинских вузов и практикантов. Об этом он заявил на совещании со своими полномочными представителями. Путин отметил, что для борьбы с коронавирусом нужно продумать меры для подключения к работе врачей различных специальностей, а если это станет необходимым – ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. «Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений», – сказал президент. О планах привлечь к борьбе с пандемией студентов-медиков говорил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета. Он отметил, что есть возможность мобилизовать «фактически дополнительно более 40 тысяч медработников для сети», необходимые для этого документы уже подписаны. Путин подписал указ о весеннем призыве Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, в армию будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что власти обсуждают возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса. Однако позже Минобороны сообщило, что в этом году весенний призыв отменять не планируется. Вместо этого будут предприняты повышенные меры безопасности: предполагается, что всех солдат-срочников по прибытии в части поместят на карантин и проверят на коронавирус. Ранее призыв в армию уже согласились отложить страны-соседи – Казахстан и Украина. Главу «Альянса врачей» оштрафовали за неповиновение полиции в Новгородской области, куда профсоюз привез средства защиты для медиков Суд в городе Окуловка Новгородской области оштрафовал на 1600 рублей главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, которая вместе с членами профсоюза привезла местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщается в твиттере организации. Васильеву оштрафовали по двум протоколам о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд посчитал нарушением то, что она не выходила из автомобиля, когда его эвакуировали. При этом в профсоюзе утверждают, что полицейские сами попросили Васильеву оставаться в машине. «Медиазона» уточняет, что на главу «Альянса врачей» также составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП). Суд его пока не рассмотрел. 2 апреля членов профсоюза задержали на въезде в Окуловку, вечером их отпустили после составления протоколов. Когда они собирались уезжать, полицейские перегородили им дорогу, сказав, что «что-то не так написали в протоколах». Васильеву снова задержали и оставили на ночь в ОВД. На карантинной неделе мэрия Москвы объявила миллиардные тендеры на благоустройство Накануне мэр столицы Сергей Соябнин заявил о невозможности финансовой помощи людям, оказавшимся без работы из-за нерабочего месяца до конца апреля. Между тем, уже после того, как в столице был объявлен режим строгой самоизоляции, мэрия разместила очередные тендеры на благоустройство Москвы общей суммой 5,3 млрд. руб. Невозможность помочь людям деньгами, пострадавшим от объявленного нерабочим месяца из-за мер по самоизоляции, московский мэр объяснил тем, что «бюджеты треснут», предложив владельцам предприятий взять все финансовые расходы по выплате сотрудникам на себя, поскольку «это всего лишь один месяц». Вместе с тем, как отметило издание Newsru.com в заголовке к своему материалу: «На плитку бюджет не треснет». Дело в том, что, как выяснила Baza, в феврале и марте, когда уже стали известны масштабы эпидемии коронавируса в мире, столичные власти объявили тендеры на укладку газонов, замену плитки, бордюров и асфальта на 12 миллиардов рублей. А когда в Москве был уже объявлен режим строгой самоизоляции, мэрия разместила еще несколько тендеров на благоустройство города общей суммой 5,3 миллиарда рублей. Сотрудники издания провели свою инспекцию по адресам, где столичные власти намерены менять «плитку на плитку» или «асфальт на асфальт», убедившись, что покрытие в этих местах совершенно не нуждается в срочной замене. Путин ужесточил наказания за нарушение карантина Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушение карантина. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь в случае массового заболевания людей или создания такой угрозы нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет. Если умер хотя бы один человек, то штраф возрастет до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы составит от 3 до 5 лет. До семи лет тюрьмы может грозить тем, по чьей вине умерли два и более человек. Административные штрафы за нарушения карантина для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тысяч рублей. Также 1 апреля Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе и борьбе с ним и поправку в Административный кодекс о штрафах до 10 миллионов рублей для юридических лиц за недостоверную информацию об эпидемиях. Помимо этого президент подписал закон, который дает правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части. 31 марта закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации. До 90% кафе и ресторанов в России могут не открыться после карантина по коронавирусу В России до 90% заведений общественного питания могут не открыться после карантина по коронавирусу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игоря Бухарова. По данным ФРИО, выручка ресторанов в начале марта уменьшилась на 30-60%, а к концу месяца упала на 90%. Бухаров считает, что у отрасли будет период «великой депрессии», так как некоторые заведения уже закрываются или ищут другие способы продажи еды, одним из которых является доставка. Почти две трети россиян оказались без сбережений в кризис 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству из тех, у кого они есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НТЦ «Перспектива». Больше 60% опрошенных сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы. О наличии накоплений сообщили 36,4% респондентов, при этом 45% из них располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода. Сбережений 21,2% россиян хватит, чтобы прожить максимум месяц. Лишь 3,6% респондентов заявили о наличии финансовой подушки, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет. Более пяти лет смогут содержать себя 4,3% опрошенных. Американская разведка рассказала, что Китай якобы скрыл масштабы распространения коронавируса Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и назвал заниженную статистику не только по заболеваемости, но и по смертности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на секретный отчет американской разведки для Белого дома. «Реальность такова, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более откровенным», – заявил вице-президент Майк Пенс на канале CNN. Такое же мнение озвучивал госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинял Китай в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией. Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Страна сообщила о 82 тысячах случаях заболевания и более 3,3 тысячи случаев смерти. Недавно власти страны объявили, что остановили эпидемию. Bloomberg отмечает, что в США с подозрением относятся не только к отчетности Китая. Также в список стран, где могли быть заниженные данные по случаям COVID-19, попали Иран, Россия, Индонезия, Северная Корея, Саудовская Аравия и Египет. Нам внушали, что лидера менять нельзя, потому что если «завтра война, если завтра поход», то во главе должен стоять единый вождь со своими верными генералами, которые решительно и не разводя лишних соплей, быстро и оперативно приведут страну к безоговорочной победе. В качестве примера нам приводили спецоперацию по отжатию Крыма, когда крымский парламент под дулами автоматов проголосовал за добровольное присоединение к России, а дрессированные российские депутаты и сенаторы за один день единогласно одобрили это решение. «Без шума и пыли», – как говорил один киноактёр. Другую спецоперацию мы наблюдаем с января текущего года, когда вождю потребовалось продлить своё правление пожизненно. Люди успевали только хлопать глазами в ответ на быстрое уничтожение Конституции и поражаться наглости и беспринципности, с которой власти проводили свои беззаконные решения. Путину оставалось поставить жирную точку, проведя некое «всенародное голосование» 22 апреля, и спокойно почивать на лаврах как минимум до 2036 года. Но тут случилась настоящая беда. Мировая война с невидимым врагом Многие говорят, что сегодняшняя эпидемия по разрушительности сопоставима с мировой войной. Слава богу, не по количеству человеческих жертв, но по экономическим потерям. Уже на сегодняшний день ведущие экономики мира рухнули на 10-15%. Перекрыты все границы, остановлены заводы и фабрики. Неожиданно никому стала не нужна нефть: уже зафиксированы случаи, когда нефтяники готовы доплачивать за то, чтобы у них кто-нибудь забрал «чёрное золото». Власти большинства развитых стран вливают триллионы долларов в борьбу с последствиями карантина. Многие предприятия перепрофилируются на производство медоборудования и предметов первой необходимости. Как раньше говорили – встают на военные рельсы. Мир стремительно меняется, мобилизуется на борьбу с пандемией. А что же Россия? Особый путь: ударим новыми налогами по вирусу! Стоит отметить, что у нас была приличная фора по сравнению с другими странами. У нас было время посмотреть на действия и разворачивающиеся события в местах вспышки инфекции. Можно было оценить ошибки и удачные решения. Но у России, как обычно, свой собственный путь. Начнём с того, что Путин оказался единственным правителем в мире, который в рамках борьбы с коронавирусом ввёл очередной налог – на банковские вклады. О чём он думал в этот момент, неведомо. Единственное логичное объяснение – это то, что Путин действует согласно плану, давно составленному на многие годы вперёд: «Так, сегодня март? Вводим налог на банковские вклады! О, уже апрель? Вводим налог на самозанятых во всех регионах России!» А то, что в мире наступает апокалипсис, его не касается! Вместо полноценного карантина с соответствующими льготами и компенсациями Путин объявил нерабочую, оплачиваемую за счёт бизнеса неделю (а потом продлил и на весь апрель), после чего пропал, видимо, посчитав свою миссию выполненной. То ли самоизолировался в модном канареечного цвета американском костюме химзащиты, то ли просто продолжает жить в своей реальности, где Россия семимильными шагами идёт в светлое будущее, обгоняя Португалию и Америку по всем показателям. Внеочередными каникулами воспользовались только чиновники и прочие госслужащие. Все остальные от мелких до крупных предпринимателей «подарок» президента России проигнорировали. Их можно понять: в то время, когда экономика страны стремительно катится в пропасть, каждый день простоя только приближает банкротство. Ведь никаких компенсаций за внеочередные каникулы Путин не пообещал, только временные отсрочки по налогам и кредитам, которые рано или поздно всё равно придётся платить. Одна голова хорошо, а две – лучше? Возвращаясь к эффективности вертикали власти. Видимо, в рамках «особого пути», в России действует, как минимум, два штаба по борьбе с вирусом. 16 марта Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Рабочую группу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В рабочую группу вошли вице-премьеры, министры и представители министерств и ведомств. В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно документу, сам Мишустин и возглавил координационный совет, его заместителями стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Уже прошло несколько недель, а кто за что отвечает, до сих пор неясно. Собянин в основном занимается Москвой, щедро компенсируя из бюджета москвичам их финансовые проблемы, прочим россиянам остаётся только завидовать. Мишустин, похоже, не до конца освоился на новом месте и продолжает заниматься выжиманием из населения налогов. А регионы остались сами по себе и в меру своих сил и финансовых возможностей, без поддержки сверху, пытаются копировать действия московских властей. Кто в лес, кто по дрова И где же наша знаменитая вертикаль? Где же наш вождь и его генералы? Где «единый порыв», слаженные действия всех ветвей власти и победный блицкриг? Да, все на местах и продолжают окучивать свои «грядки». Например, Сечин, поучаствовавший в обрушении цены на нефть в несколько раз, потихоньку решает свои проблемы за счёт российского бюджета, избавляясь от протухших активов Венесуэлы, заодно перекладывая акции «Роснефти» из государственного кармана в свой. Шувалов с Медведевым и прочими высшими чиновниками, игнорируя карантин и закрытые границы, что-то судорожно вывозят из страны самолётами. Лаврова в последнее время не видать – не удивлюсь, если министр иностранных дел, объездивший за зиму полмира, немножко приболел. Шойгу занят любимым делом – пиаром, ради которого отправил военных в Италию и США с так нужными нашим убогим больницам медикаментами. Шойгу – это вообще уникальное явление в российской политике. По кремлёвским коридорам он бродит намного дольше Путина и, видимо, от реальности оторвался также далеко. В момент страшной угрозы, когда российская экономика может просто обрушиться, он озабочен поиском «прозападного дивизиона», который пытается проникнуть на российские военные объекты. При этом он, не думая о последствиях, отказался отменить весенний призыв на воинскую службу и собирается «забрить» в армию 135 тысяч мальчишек. То есть в то время, когда перекрываются границы между населёнными пунктами, а людей штрафуют за прогулки по улице, Шойгу собирается возить через всю страну поездами и автобусами тысячи людей... Одновременно Сергей Кужугетович не отменил и репетиции парада ко Дню Победы. Тысячи солдатиков без всякой антивирусной защиты плотными рядами вышагивают по плацу ради удовлетворения амбиций высоких начальников... При этом сам Шойгу, не будь дураком, по некоторым сведениям, схоронился в хакасской тайге в одной из своих многочисленных заимок. Лучше бы он с таким же рвением помогал своей малой родине, где правительственные комментаторы на нашем сайте уже устали задаваться вопросами: «за что же земляки так не любят Сергея Шойгу? Ведь он так много сделал для Тувы!» Правда, перечислить это «многое» они почему-то стесняются. Из «подарков» Туве на ум приходят только его ставленники: Шолбан Кара-оол и собственная сестра Лариса. В условиях бардака и безвластия борьба с эпидемией оказалась чуть ли не страшнее самой эпидемии. Одни чиновники вводят запрет на все передвижения, другие – его отменяют. Одни сообщают об очередной смерти от коронавируса, другие говорят, что умер не от этого. Одни грозятся посадить за распространение фейков и нарушение карантина, но другие возражают, что у нас не карантин, а некая «самоизоляция», и законов, по которым можно наказать за фейки, не существует. Одни губернаторы вводят полный карантин с комендантским часом и дубасят палками всех прохожих, другие грозят, невзирая на жертвы, выполнить «боевую задачу» и обязательно провести парад Победы. А третьи особо чувствительные губернаторы в панике начали подавать в отставку. По распоряжениям и приказам, которые чиновники напринимали в рамках борьбы с вирусом, в «самоизоляции» должны оказаться почти все чиновники, начиная с Шойгу, вернувшегося из Сирии, и заканчивая Путиным, обнимавшегося с больным главврачом инфекционной больницы в Коммунарке. У нас же перед законом все равны. Но некоторые равнее. Привилегии для высшей касты никто не отменял – для них все границы открыты, и никакие запреты не действуют. Правда, неизвестно, согласовали ли наши «випы» свой элитный статус с коронавирусом? «Полная самоизоляция» от логики и здравого смысла Тува тоже не отстаёт и демонстрирует качество управления во всей красе. Пока одни тувинские чиновники рассказывают о неких «необходимых мерах поддержки в рамках государственной политики в обеспечении устойчивого экономического развития» бизнеса и предпринимателей Тувы, Шолбан Кара-оол решил под шумок и панику уничтожить этот самый бизнес окончательно. И для начала ввёл свой любимый запрет на продажу алкоголя «на неопределённый срок». Каким образом «сухой закон» поможет в борьбе с распространением инфекции, никто не поясняет. Похоже, в ближайшее время нас ожидает не только волна больных с лёгочной недостаточностью, но и массовые отравления всевозможными суррогатами. А также рост цен на сахар и дрожжи. Шолбан Кара-оол выпустил Указ «О введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва», где призывает граждан сидеть по домам. Но тут же в этом же указе ограничивает «предоставление отпуска чиновникам». Где логика?! Вся страна старается перейти на «удалёнку» или в отпуска, сокращая контакты между людьми, а наш «многомудрый» предводитель заставляет чиновников ходить на работу. Ладно, их не жалко – даже если они все разом заболеют, на ситуации в республике это не сильно отразится – как жили в... яме, так и будем жить. Но у них же есть семьи, соседи, которые тоже попадают под риск заражения! А самое удивительное, что сам-то Шолбан Кара-оол, запретив отпуска подчинённым, позорно сбежал в лес, спасаясь от эпидемии. И уже оттуда записал коротенький видеоролик, в котором промямлил что-то про поиск и занятие любимым хобби, для которого наконец-то наступило самое подходящее время. С координацией действий по борьбе с коронавирусом такой же бардак, как и на федеральном уровне, когда правая рука не знает, что творит левая. К примеру, Шолбан Кара-оол успокаивающе заявил, что «в нашей Республике сегодня имеется 66 аппаратов ИВЛ, плюс к ним у нас есть 14 новых аппаратов, закупленных для оборудования нового терапевтического корпуса. Итого 80 аппаратов ИВЛ». Следом Министр экономики РТ Елена Коротаева вопит: «Нам требуется очень много аппаратов ИВЛ, их требуется более 80 штук. Расходы идут не на сотни миллионы рублей, а уже на миллиарды». Чуть позже выскочил минздрав Тувы с криком «вы всё врёте!»: «На настоящий момент в республике имеется 66 ИВЛ аппаратов... и готовы к запуску в любой момент ещё 14 новеньких аппаратов ИВЛ». Так всё-таки что у нас с аппаратами ИВЛ? Их много или мало? Почему множество чиновников орут наперебой о каких-то «фейках», опровергая друг друга? Ладно, про аппараты искусственной вентиляции лёгких хоть что-то известно, а как обстоят тогда дела с масками, респираторами, перчатками, халатами, дезинфицирующими средствами и прочим? И кто, вообще, в Туве возглавляет антивирусный штаб? Если верить Указу о «самоизоляции», то ответственным за его исполнение назначен Брокерт, но он-то как раз молчит, как рыба. С распространением опасного вируса ситуация ещё хуже. Кара-оол не создал вовремя, как в других регионах, единый медицинский центр для борьбы с инфекцией. Но вот недавно минздрав Тувы бодро сообщает: «На базе стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера развернут обсерватор на 50 коек для наблюдения за здоровыми гражданами, которые приехали из эндемичной по коронавирусу территории или же имели контакты с больными коронавирусом лицами». Правда, чуть ниже сообщает, что подозреваемые на коронавирус в настоящее время оказывается рассредоточены по всем районным больницам: «в ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» госпитализировано 16 человек, в ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» – 5 человек, ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» – 2, ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» – 2, «Улуг-Хемский ММЦ» – 4, ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» – 4» (данные на 31 марта). Что?! То есть, уже не первый месяц подозреваемые на коронавирус лежат во всех больницах республики, потенциально имея возможность заражать не только медперсонал, но и больных с другими болячками?! Как говорится, «звиздец» подкрался незаметно... Страна без руля и ветрил... Путин уже 20 лет готовится к мировой войне, клепает ракеты и танки, каждый год с размахом празднует победу во второй мировой войне и даже порой грозится, если что, повторить. Он много лет экономит деньги, откладывает их в кубышку Резервного фонда. Стойко сопротивляется попыткам вложить их в развитие страны. И вот наступил момент, когда можно проверить на деле всю эффективность выстроенной властной вертикали. На всех ключевых постах свои верные люди, повсюду заботливо расставлены «эффективные менеджеры». Где это всё? Где готовность отразить любую угрозу Родине? Что за панические судорожные действия без чёткой единой для всей страны системы? Почему никто не встанет во весь рост и не возьмёт ответственность на себя? Сегодняшний кризис как рентгеном высвечивает всю гнилость бюрократической системы России. Если уж страна не способна обеспечить безопасность даже в витринной московской больнице, где коронавирусом заразился главврач, тесно общавшийся с Путиным, Собяниным и прочими высшими чиновниками страны, что можно обнаружить в заштатных региональных больницах? О каком качестве управления можно говорить, если наш царь, под которого и создавалась эта вертикаль, «самоизолировался» и изредка появляется на публике только с безумно-смешными распоряжениями, вносящими ещё больший хаос в головы чиновников, не умеющих думать самостоятельно? Единственное, чему путинская вертикаль научилась в совершенстве, – это врать и давить недовольных. Поэтому теперь никто не верит официальной статистике, а полицаям приходится вылавливать людей, выдающих данные, не совпадающие с согласованными. Причём легко заметить, где меньше всего «нарисовали» заражённых: там же, где на выборах «рисуют» больше всего голосов за «Единую Россию». С самим же вирусом пытаются бороться штрафами, уголовными сроками и вооружёнными патрулями, которые на границах населённых пунктов автоматами и пулемётами пытаются сдержать распространение микробов. В результате действия властей вызывают ещё большую панику и озлобление. Эксперты предупреждают, если власти России не предпримут в ближайшие дни реальных мер по спасению экономики и материального положения людей, то страна просто рухнет и без всякого коронавируса. А ведь по прогнозам пик эпидемии ещё впереди. Меры для преодоления кризиса всем известны – есть примеры других стран, попавших в аналогичную ситуацию. Осталось найти только человека, который бы смог при помощи нашей прогнившей, насквозь коррумпированной бандитской системы воплотить их в жизнь. О. Шын (прочитано 407 раз) risk-inform.ru/article_8631.html +1

Остальные материалы номера 13: Цитаты Владимира Путина

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Подлог и очковтирательство вместо решения проблем сельчан

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