    Телеразборки

ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛСЯ КАМБЫ-ЛАМА ДЖАМПЕЛ ЛОДОЙ

«Восьмой канал» сообщил «печальную новость» – в больнице от коронавируса «в возрасте 44 лет скончался Камбы-Лама республики Джампел Лодой». Среди верующих Джампел Лодой был «глубокоуважаемым и почитаемым лидером». «Все буддистские республики России: Бурятия, Калмыкия и Тува, а также Монголия, Индия и Тибет понесли невосполнимую утрату».

«Джампел Лодой, в миру Апыш-оол Сат, родился в 1975 году в с. Хондергей Дзун-Хемчикского района, в многодетной семье. Учение Будды начал изучать в начале 90-х, прошёл обучение в Санкт-Петербургском дацане, затем отправился в Индию в монастырь Дрепунг Гоман». «Он дважды избирался верховным ламой Тувы, стоял у истоков восстановления разрушенных храмов республики и строительства новых буддистских центров», «много времени уделял строительству и восстановлению храмов, в частности, разрушенного в начале 20 века монастыря Устуу-Хурээ». Он «вёл большую дипломатическую работу – успешно развивал сотрудничество с другими буддистскими Сангхи России, взаимодействовал с мировыми общинами, буддистскими центрам и университетам», сообщает «Восьмой канал». «На второй срок он был переизбран в ноябре прошлого года».

Джампел Лодой был госпитализирован в начале июня. Эта новость «повергла всех в шок» – «его ученики и последователи надеялись, что он выкарабкается и пойдёт на поправку». «Многие, услышав известие об его кончине восприняли это как личную трагедию». Жаль, что он «не успел воплотить всё задуманное». Он «столкнулся с коварной болезнью», «был молодой, красивый, сострадательный». Для всех, кто его знал, «его уход – это личная боль». Пожертвования делают и пожилые, и молодые люди. Те, кто знал Камбы-Ламу лично, и те, кто просто проникся человеческим горем.

ТРАНСПОРТУ ГОРОДА – СТОП! А ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ?

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике, и особенно – в Кызыле, принимает угрожающие размеры. «Каждый день в республике выявляют 140-150 новых случаев инфицирования». Учитывая «крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку», власти региона «ограничили пассажироперевозки по городским и пригородным маршрутам».

Однако властям не удаётся взять ситуацию под контроль. Невзирая на то, что в Кызыле «ограничено движение автобусов Кызылгортранса и частных перевозчиков», «распоряжение столичной мэрии на деле не исполняется». Журналисты «Восьмого канала» заметили, что, невзирая на запрет, «на линии курсируют 38 маршрут, №№ 3 и 7». Водители попросту «снимают номер маршрута, останавливаются, и пассажиры садятся».

И их можно понять: фактически никакой помощи от государства ни малому бизнесу, ни гражданам не оказывается. Люди брошены на самовыживание. Поэтому «граждан, входящих в группу риска, на улицах не поубавилось». На улицах «встречаются семьи с детьми и пожилые люди». Запрет на движение транспорта – бессрочный. Власти не предполагают, когда может ситуация нормализоваться. Так что предпринимателям, желающим спасти свой бизнес, придётся «позаботиться о своих сотрудниках, решив вопрос служебного транспорта».

ЗАЧЕМ НАМ ГОЛОСОВАТЬ?

Невзирая на катастрофу, связанную с пандемией COVID-19, власти не намерены отказываться от проведения голосования по поправкам в Конституцию. Видимо, полагают, что после пандемии никто голосовать за пожизненный срок для президента не станет. Но странное дело: «в Туве некоторые горожане не могут найти информацию, где им голосовать по поправкам в Конституцию». Хотя «со вчерашнего дня в Туве открылись 183 избирательных участка, и началось Общероссийское голосование». Жители республики «не могут найти свой избирательный участок», потому что «нет никакой информации». С ситуацией разбиралась Альмира Сенди.

Кызылчанка Галина Агбан, как «человек с активной гражданской позицией», решила голосовать 25 июня. Плюс ко всему у неё пожилые родители, которые давно сидят на самоизоляции, но им «тоже нужно проголосовать». Как вспоминает пенсионерка, «каждые выборы на подъезде вешали объявление, где находятся избирательные участки или говорили по телевизору. Нынче такой информации она не нашла». Тогда она «нашла единый телефон горячей линии избирательной комиссии России» и позвонила туда. «Специалисты ей помогли, указали участок и сказали, что передадут в Туве сведения о пожилых родителях, к которым нужна выездная комиссия на дом, чтобы они могли проголосовать».

Впрочем, равнодушие избиркомов можно понять: они понимают, что более 30% избирателей вряд ли будут в такое опасное время рисковать своим здоровьем ради реализации права на голосование. Поэтому они взяли на вооружение старый испытанный способ фальсификации итогов голосования. Результат известен: явка в 73,7%, «ЗА» поправки – 90%. А что вы хотели? Демократия!

МАГИЯ ЗАТМЕНИЯ

Как сообщил «Восьмой канал», «в этом году на 21 июня выпало сразу несколько важных явлений – день летнего солнцестояния, который знаменует начало астрономического лета, новолуние и кольцевое или серповидное солнечное затмение». Так что «в этот день многие увидели солнечное затмение».

В связи с этим «шаманы Тувы и Красноярска не могли пропустить это событие» и «провели магический обряд во благо всех живых существ на земле». Как рассказали журналисты «Восьмого канала», «Анна Солар – шаманка из Красноярска – специально приехала в Туву на это важное астрологическое событие». По мнению шаманов, «это поистине магическое затмение – считается, что именно в этот день духи местности дарят высшие силы». К тому же событие «произошло на новолуние», поэтому «родилась новая мощная энергия». Следующее подобное событие состоится только «13 июля в 2037 году».