С больной головой во главе республики

Председатель правительства Тувы Ш.Кара-оол в течение двух месяцев давал нам советы, как избежать заразы коронавируса COVID-19. 25 мая он был вынужден сообщить, что не смог спасти от вируса себя самого. Сведения подтвердил РБК. Не помогла даже плазма китайцев. Это говорит о коварстве заболевания.

Шолбан Валерьевич поделился с нами ощущениями: «голова очень болит», но «врачи стараются». Тем не менее, он собирается «руководить дистанционно». Не советуем заниматься самолечением и руководить на больную голову. Результат может оказаться плачевным не только для республики, но и для самого премьера.

Желаем Шолбану Валерьевичу спокойного протекания болезни с окончательным выздоровлением. А то у нас у всех может заболеть голова.

Также желаем выздоровления госпитализированным с ним главам Тандинского и Улуг-Хемского районов.

Редакция