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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 20, 26 мая / С больной головой во главе республики
   
 
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№20, 26 мая 2020 года.

С больной головой во главе республики

С больной головой во главе республики

Председатель правительства Тувы Ш.Кара-оол в течение двух месяцев давал нам советы, как избежать заразы коронавируса COVID-19. 25 мая он был вынужден сообщить, что не смог спасти от вируса себя самого. Сведения подтвердил РБК. Не помогла даже плазма китайцев. Это говорит о коварстве заболевания.

Шолбан Валерьевич поделился с нами ощущениями: «голова очень болит», но «врачи стараются». Тем не менее, он собирается «руководить дистанционно». Не советуем заниматься самолечением и руководить на больную голову. Результат может оказаться плачевным не только для республики, но и для самого премьера.

Желаем Шолбану Валерьевичу спокойного протекания болезни с окончательным выздоровлением. А то у нас у всех может заболеть голова.

Также желаем выздоровления госпитализированным с ним главам Тандинского и Улуг-Хемского районов.

Редакция

(прочитано 1608 раз)

 risk-inform.ru/article_8724.html
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«В 1941 году даже интеллигенты сражались с интервентами» (из школьного сочинения).

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