Русское чудо и суверенная арифметика

Судя по всему, Путин лично договорился с коронавирусом, и тот согласился покинуть Россию. Я, конечно, имею в виду вирус, а не Путина, который, как известно, навсегда. Первой откликнулась статистика. Как только Путин отменил нерабочие дни, число инфицированных Covid-19 стало снижаться.

В Администрации президента тут же подсуетились и наметили на 24 июня провести голосование по поправкам в Конституцию и в тот же день учинить парад Победы. То есть, вы представляете, два таких события в один день? Это же будет такой праздник, который ничто не должно омрачить. Естественно, к этому времени подведомственная популяция должна забыть о какой-то там пандемии и о такой мелочи, как Covid-19.

Этому забвению могут помешать сущие пустяки. Например, то, что люди продолжают заболевать и умирать. Но на этот случай у власти есть специально обученные люди, которые всё всем объясняют. Главным представителем Covid-19 по России назначен телевизионный доктор и большой друг Владимира Соловьева Александр Мясников. Ну, это тот, который заявлял, что коронавирус из России уйдет к середине апреля и вообще он не опаснее сезонного гриппа.

Сегодня доктор Мясников заполонил медиа-пространство России со своими гипнотическими сеансами, в каждом из которых он призывает не поддаваться панике и вообще не обращать внимания на такие пустяки, как коронавирус.

«Мы все переболеем. Кому положено умереть – все равно умрут», – с оптимистическим задором утешил россиян доктор Мясников в стриме Соловьев Live. А в интервью Екатерине Котрикадзе на канале RTVi доктор Мясников дал развернутое объяснение, почему россиянам не следует бояться коронавируса, поскольку у нас тут «русское чудо», и вообще мы любим гречку. Вот послушайте: «Так вот, у нас абсолютное русское чудо. И чем иронизировать и кричать, что мы все подделали, надо подумать, почему. Потому что это поможет всему миру. Вы поймите. Если у нас в 10 раз меньше смертность при таком же количестве заболеваний, ну просто подумайте. Если мы сейчас на 3 или 4 месте в мире по инфицируемости – ок, мы инфицированы. А почему мы не умираем? Почему у нас тяжелых нету? Мы ведь ничего не делаем в больницах того, что не делают американцы, французы и итальянцы». Конец цитаты.

Россия спасёт Китай и Всемирную организацию здравоохранения от нападок Россия выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Его инициировала Австралия – десятки других стран, это предложение поддержали. В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Россия будет выступать против такого рода действий». Матвиенко также заявила о том, что Москва выступит категорически против «всяких таких надуманных расследований, голословных обвинений» в отношении Китая – это, по ее словам, попытка переложить ответственность на страну, благодаря которой у остального мира было время подготовиться к эпидемии. Ряд западных стран обвиняют КНР в умышленном приуменьшения масштаба эпидемии и сокрытии данных о распространении вируса. У многих стран в связи с этим также есть претензии к ВОЗ. В России медики умирают от COVID-19 чаще, чем в других странах Каждый 15-й погибший в России от коронавируса был сотрудником медучреждения. По этому показателю статистика в 16 раз хуже, чем у других стран с сопоставимым масштабом заражения, говорится в исследовании «Медиазоны». Среди 186 медиков, гибель которых от коронавируса смогло подтвердить издание, две трети работали в Москве, Московской области, Петербурге и Дагестане. Чаще всего от COVID-19 умирали медсестры (34 случая), хирурги (18 случаев). По 15, 14, 13 и 12 летальных исходов зафиксировано среди терапевтов, санитарок, фельдшеров и водителей скорой помощи соответственно. Анестезиологи-реаниматологи гибли от болезни в 11 случаях. Доля медиков в общем количестве смертей от СOVID-19 в России – порядка 7%. В Италии этот показатель составляет 0,65%, в Испании – 0,27%, в США – 0,48%. Среди предполагаемых причин такой высокого процента доли медиков в количестве смертей называется заниженность реального количества всех летальных исходов и высокий профессиональный риск из-за нехватки средств индивидуальной защиты. В Госдуме назвали «бесчеловечным пиаром» предложение раздавать маски бесплатно В Госдуме назвали «бесчеловечным пиаром» предложение депутата от КПРФ Алексей Куринного раздавать россиянам бесплатно маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Znak.com. По мнению Куринного, государство обязано обеспечивать средствами защиты граждан, если вводит запрет на появление в общественных местах без масок и перчаток. В ответ на это глава комитета по бюджету, депутат от «Единой России» Андрей Макаров сказал, что «к пиару на бюджете мы уже привыкли, пиар на коронавирусе – это бесчеловечно». «Из какого бюджета финансировать? Как мы должны с вами узнать о том, в каком муниципалитете, городе это нужно? Коллеги, поскольку в данном случае это предложение не просчитано, это предложение не имеет никакой возможности практической реализации, комитет не согласился с этой поправкой и предлагает ее отменить», – заявил Макаров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что маски должен выдавать бизнес, так как власти дают предприятиям налоговые льготы. 7 мая Сергей Собянин объявил о введении в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составляет 4 тысячи рублей. Похожий режим был объявлен в Санкт-Петербурге и других регионах. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил отказ от бесплатной раздачи медицинских масок в городе большим количеством приезжих.

А вот и разгадка «русского чуда»: «Может, это просто наша национальная любовь к гречневой каше? Мы съели гречневую кашу – наш микробиом реагирует так. А микробиом любого человека – это часть его естественного иммунитета. Это в плане шутки, но это такая шутка. Поэтому о русском чуде надо задуматься. Потому что может быть спасение всего мира от коронавируса лежит именно в разгадке этого русского чуда».

Что касается «русского чуда», то тут «доктор» Мясников прав. Только причины его все-таки не в гречке, а в суверенных особенностях русской арифметики.

Эти особенности внезапно стали обнаруживаться повсеместно. Сначала в Дагестане. В республике по официальной статистике умерло от Covid-19 30 человек, а республиканский Минздрав признал гибель 40 врачей, заразившихся и погибших во время пандемии. Поскольку погибшие врачи – часть общего числа погибших, то получается, что по правилам суверенной российской арифметики часть может быть больше целого...

Статистика по погибшим от коронавируса безымянная, поэтому ее невозможно проверить эмпирическим путем. Статистика погибших от коронавируса врачей именная. И вот эта статистика, составленная врачами в мемориальном «Списке памяти» и верифицированная «Медиазоной» подтверждает гибель от вируса 186 врачей.

Если сопоставить это число с официальными данными погибших от Covid-19 в России, то получится, что каждый 15-й умерший от вируса в России – это врач или медицинский работник. Что в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сопоставимых с Россией по масштабам эпидемии. Этому может быть только два объяснения: либо российские медики полностью лишены средств индивидуальной защиты и вдобавок ведут себя, как самоубийцы, либо официальная статистика просто лжет.

Первая версия была бы похожа на правду, если бы разница в долях погибших врачей составляла несколько процентов или даже несколько десятков процентов. Но поскольку речь идет о различиях на порядок, то тут возможно только одно объяснение: ложь. Чудовищная ложь, скрывающая гибель от Covid-19 десятков тысяч людей под видом смертей от «внебольничной пневмонии» (дивный термин, диагностирующий болезнь в привязке к месту – как, например, «внеквартирный менингит» или «комнатный инсульт»)...

Российская власть в данный момент пытается решить несколько взаимоисключающих задач: провести с помпой голосование по поправкам, совместив его с праздником победобесия, запустить наиболее выгодные коммерческие проекты в строительстве и промышленности и не допустить совсем уж массовой гибели россиян, чтобы трупы не валялись на улицах, омрачая предстоящие праздники. Да, и еще Собянину и многим силовикам очень понравился концлагерный режим, при котором власть теперь окончательно может абсолютно все. Поэтому с отменой «режима самоизоляции» в Москве Собянин будет тянуть до последнего...

Так что «русское чудо» действительно существует. Это совершенно уникальная способность российской власти и ее обслуги к беспредельной лжи и к умению этой власти из всех возможных вариантов решения проблемы выбирать самый худший и бестолковый.

Игорь Яковенко

«Ежедневный журнал»

Как так?

Ничего не понял.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, честно глядя в глаза Президенту, что количество положительных тестов на коронавирус составляет 10-12% от числа всех проводимых тестов.

Посчитаем.

В стране 146 миллионов человек. Ну хорошо, из них 100 миллионов – это 18+. Это значит, что должно быть 10 миллионов зараженных, а в официальной статистике – 290 тысяч выявленных.

Не бьется.

Зайдем с другой стороны.

В стране проведено 7,1 миллионов тестов (данные того же Роспотребнадзора). Это значит, что должно быть 700 тысяч зараженных.

Не бьется.

Посмотрим совсем под другим углом.

За последние три дня в стране каждый день проводят более 200 тысяч тестов. Это значит, что должно было быть выявлено не менее 20 тысяч зараженных в сутки. А по официальной статистике – в два раза меньше: 9,2 – 9,7 – 8,9.

Не бьется.

Да, Анна Попова бежала, хвостиком махнула, яичко упало, но не разбилось.

Как так?

Алексей Венедиктов