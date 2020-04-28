Дуболомы против коронавируса

Прифронтовой хаос

С каждым днём новости всё больше напоминают сводки с фронта: столько-то заразилось, столько-то умерло, вот в очередном регионе обострение ситуации... В неравном бою пал один из последних «островков безопасности» – Тува. С каждым днём война с вирусом меняет жизни людей. Без слова «коронавирус» практически не обходится ни одно событие – политическое, экономическое, культурное или спортивное. Разобраться, где правда, а где – ложь, практически невозможно. Цензоры в погонах сбились с ног, разыскивая распространителей фейков, угрожая штрафами и уголовными сроками, но получается откровенно плохо – потому что сомнительная и противоречивая информация поступает от самых что ни на есть официальных источников.

В такое «военное» время, когда ситуация меняется чуть ли не каждый час, нет места для демократии. Должен быть один главнокомандующий, который координирует общую стратегию, ведёт статистику, выдаёт по часам точную оперативную сводку по происходящему в мире, в стране и в регионах. Но идёт уже четвертый месяц эпидемии, а мы до сих пор не знаем, кто за что отвечает. Каждый чиновник из своего бункера стремится обозначить своё присутствие, выдавая несогласованные приказы.

После второго антивирусного обращения, когда несколько растерявшийся президент продлил каникулы ещё на месяц и отдал всю власть в регионы, губернаторы напринимали множество указов и распоряжений, внося ещё больший хаос в жизнь дезориентированного населения. Но на четвёртый месяц эпидемии Путин собрался с силами и выпустил пространное обращение к стране. Видимо, параллельно с ним губернаторам были направлены методички с шаблонами антивирусных мер, по которым региональным властям рекомендовалось действовать.

Помощь людям в обещаниях и на деле

Только после обращения Путина, набравшись храбрости (или получив пинок из Центра) Шолбан Кара-оол, наконец-то, выпустил более-менее вменяемый Указ №76а «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва». Этим распоряжением Кара-оол отменил свои прежние противоречивые Указы, запрещающие практически всю деятельность на территории республики. И впервые пообещал хоть какую-то реальную, хотя в целом бесполезную, помощь людям.

Например, приказал «обеспечить увеличение заработной платы медицинского персонала, привлекаемого для профилактики завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в два раза». Что на самом деле является распоряжением Владимира Путина, сообщившего в своём обращении, что «в ближайшие три месяца медики, которые работают с больными коронавирусом, будут получать надбавки. Врачи – по 80 тысяч рублей, медсестры – по 50 тысяч, младший персонал – по 25 тысяч».

Правда, сегодня выясняется, что получить эти надбавки не так уж и легко. Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что выплаты могут получить только те врачи, которые работают непосредственно с коронавирусом – т.е. постоянно контактируют с заражёнными в больницах, перепрофилированных под лечение COVID-19. При этом тем врачам, чей плановый приём прекратился из-за закрытия поликлиник, никаких выплат не предусмотрено. «Это значит, что те врачи, которые сейчас лишены возможности проводить плановые приёмы, получат оклад в 13 тысяч рублей. Никаких других доплат у них нет», – сказала Васильева.

Президент пообещал всем, кто обратится в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей. А как быть остальным? А как быть тем, кто работает без трудового договора?

Шолбан Кара-оол ответил на эти вопросы: власти готовы помогать только тем, кто работает официально. Он отметил, что по имеющимся данным, только в сфере малого и среднего бизнеса официально числятся около 15 тысяч человек, в то время как около 10 тысяч, как правило, «работают в тени» . «Если хотите пользоваться поддержкой республики, то выходите на свет, земляки: тем более, что нынешняя ситуация даёт хороший шанс не просто получить какую-то денежку, но и сохранить свои рабочие места», – заключил глава Тувы.

Шолбан Валерьевич, каким образом люди, пытающие выжить с помощью неофициальных подработок, смогут «выйти из тени»? Если работодатели и в прежние времена не желали брать на себя социальную нагрузку за работников, то с какой радости они пойдут на это сегодня? Совет главного дипломированного экономиста Тувы напоминает фразу плохо кончившей королевы Франции Марии-Антуанетты: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Всё-таки страшно далёк Кара-оол от народа... Он практически послал на верную смерть как минимум 10 тысяч своих земляков. А на деле таких будет гораздо больше – Тува в списке регионов с максимальной безработицей, где люди годами не могут найти работу.

Путин пообещал адресную поддержку семьям с детьми. Речь идёт о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. А что, дети до трёх лет не нуждаются в помощи? А дети с восьми лет у нас выходят на работу и сами себя обеспечивают? Почему такая избирательность?

Вся эта помощь на словах звучит пафосно и оптимистично, но на деле – слишком узконаправленная. Она напоминает морковку, висящую на чуть-чуть недостижимом расстоянии. Что только вызывает ещё большее раздражение и злость у людей, которые пострадали ничуть не меньше, но в заданные рамки получателей помощи не попали.

Помощь бизнесу: спасательный круг или камень на шею?

Шолбан Кара-оол в Указе №76а запретил работу множества предприятий: сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания; работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров; работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги; оказание стоматологических услуг. Также глава Тувы запретил пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах.

Экономическая жизнь, и без того дышащая на ладан, оказалась практически полностью парализована.

И вот к концу апреля Шолбан Кара-оол презентовал «беспрецедентный план действий по поддержке предпринимательского сообщества и жителей». Стоимость он оценил в 580 млн. рублей, из которых целых 350 млн. – это не «живые» деньги, а налоговые льготы малому бизнесу. То есть ещё неполученную прибыль от налоговых сборов, которую глава республики планировал стрясти с предпринимателей, он оформил в «финансовую помощь» им. А то, что пострадавший бизнес так и так обанкротится и ему не придётся платить запланированных чиновниками налогов, это как бы ни при чём.

Среди других мер поддержки бизнеса Кара-оол назвал «новую кредитную политику». По займам предпринимателей, занимающихся производством или поставкой «товаров первой необходимости», на первые шесть месяцев ставки снижаются до 0%. «Только с седьмого месяца процент будет увеличиваться до 8. Для остальных предпринимателей – это соответственно 2 и 8%», – сообщил глава республики.

Интересно, какой идиот в условиях рассыпающейся экономики и полной неопределённости будет брать на себя кредитные обязательства? Разве что тот, кто и не собирается этот кредит отдавать. Впрочем, вряд ли случайным людям удастся поучаствовать в этом аттракционе «щедрости» – в банках тоже не дураки сидят. Например, попытки министра экономического развития Максима Решетникова получить кредит по нулевой ставке на выплату зарплат, который бизнесу пообещало правительство, окончились неудачей...

Шолбан Кара-оол отметил, что у региона есть возможности оказать помощь крупным торговым центрам, которые вынуждены были закрыться во время режима самоизоляции. Им планируется возместить расходы на коммуналку, на что из республиканского бюджета уже выделено 10 млн. рублей. Кому принадлежат крупные торговые центры – всем известно. А вот что делать мелким лавочникам и ларёчникам – не понятно. Как обычно – в первую очередь чиновники спасают классово близких.

Ловля рыбки в мутной водичке

Ещё один пример избирательной «помощи» бизнесу можно наблюдать на алкогольном рынке. Хотя в обсуждаемом Указе №76а ничего не сказано о запрете на работу алкогольных магазинов – в Туве они закрыты. На дверях магазинов висит объявление: «В соответствии с постановлением №179 от 31 марта 2020 года продажа алкогольной продукции запрещена с 1 апреля 2020 года на неопределённый срок».

На днях Шолбан Кара-оол с министром внутренних дел Юрием Поляковым изобразили сценку уровня школьного театра, где рассказали зрителям об успехах борьбы с бутлегерами:

– Я хотел бы услышать Ваш анализ по прошедшей неделе. Знаю, что вы предпринимали очень активные меры по борьбе с бутлегерством. Есть ли успехи в этом направлении? – спросил Кара-оол.

– Добрый день, уважаемый Шолбан Валерьевич и участники совещания. Если констатировать оперативную ситуацию за прошедшие две недели, то количество преступлений, совершённых в алкогольном опьянении уменьшилось. Поэтому поддерживаю, чтобы продолжили ограничение реализации алкогольной продукции, – ответил Юрий Поляков.

Эта зарисовка напоминает популярный нынче анекдот:

– Предлагаю бойцам Росгвардии раздать электрошокеры и сапёрные лопатки, в городах ввести комендантский час, разрешить полиции стрелять на поражение.

– Вы полагаете, это поможет победить коронавирус?

– Какой такой коронавирус?

Даже не буду спрашивать: уменьшилось ли общее количество преступлений или нет? И какая разница жертве преступления – пострадал он от пьяного или трезвого преступника? Но покоя не даёт другой вопрос: каким образом борьба с «пьяными» преступлениями помогает борьбе с распространением инфекции? Может всё-таки Шолбану Кара-оолу лучше заняться спасением людей от вируса, а не заниматься переделом алкогольного рынка?

Причём, похоже, у Кара-оола закружилась голова от вседозволенности, раз он напрочь игнорирует заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова, рекомендовавшего главам регионов не менять ранее установленный режим продажи алкоголя, и ФАС России, предложившей региональным властям «учитывать складывающуюся экономическую ситуацию при установлении дополнительных ограничений по продаже алкогольной продукции».

Мантуров предупреждает, что дополнительные ограничения могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьёзное социальное напряжение». А по мнению ФАС, такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, а также привести к ряду негативных социально-экономических последствий, включая снижение налоговой базы регионов, стимулирование роста нелегального оборота алкогольной продукции, и тем самым спровоцировать рост потребления алкогольных суррогатов, способных нанести серьёзный вред здоровью потребителей.

Некомпетентность: ни украсть, ни покараулить

Путин расставил на местах губернаторов, которые имеют две извилины. Одна называется «запретить», другая – «оштрафовать». А ещё рисовать на выборах победу правящей партии. По меткому выражению Виктора Шендеровича, губернаторы «назначались после кастинга на самый бестрепетный поцелуй высочайшей жопы, других-то менеджерских качеств никто особо не требовал». Поэтому мы имеем то, что имеем.

Уже после того, как первые заражённые были обнаружены в тувинской глубинке, власти спохватились, начали останавливать на посту Шивилиг всех въезжающих и вручать им «Требование о соблюдении режима самоизоляции», в котором обязывают «нарушителей границы» в течение 14 дней не выходить из дома. Очередное глупое и невыполнимое решение.

Представьте, что все въезжающие добросовестно выполнят это требование. Хватит одной недели, чтобы в Туву прекратился ежедневный поток продуктов и товаров, потому что все водители окажутся под карантином. Кроме того, основанием для этого требования чиновники назвали Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Теперь любой предприниматель, отсидевший две недели в добровольно-принудительном домашнем заключении, может смело с этой бумажкой идти в суд и требовать «возмещения в полном объёме вреда, причинённого их имуществу вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», ссылаясь на Статью 9 этого же Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Кто будет оплачивать убытки по этим искам? Руководитель Роспотребнадзора Л.К.Салчак, чья подпись стоит под этим безграмотным требованием?

Позже, после сообщений о прибывших из Москвы больных, Кара-оол начал отменять авиарейсы из других регионов страны. Что взять с недалёкого испуганного чиновника? Вместо того, чтобы «запрещать и не пущать», лучше бы наладил работу санитарных служб на пропускных пунктах. Чтобы они смогли быстро выявлять всех заражённых и оперативно обеспечивать нуждающихся качественным лечением.

Но самое удивительное, что Шолбан Кара-оол позаботился и отдельной строкой в вышеупомянутом Указе №76а в виде исключения, как «жизненно необходимым предприятиям» разрешил работу «организациям, осуществляющим предоставление гостиничных услуг». Война войной, а разорять семейный бизнес нельзя. Даже если это грозит возникновением рассадника эпидемии.

А что такого? В Москве вон плитку меняют, у нас – гостиницы работают. Каждому своё. Разве что интересно, прибытие каких таких желанных гостей ожидает Шолбан Кара-оол, если перекрыты все границы не только между странами, но даже между населёнными пунктами одного региона? И это в то время, когда власти практически всех туристических регионов запретили работу своих гостиниц, чтобы не допустить наплыва гостей из заражённых областей...

Шолбану Кара-оолу логичнее было бы запретить работу своих гостиниц, а потом под видом помощи пострадавшему бизнесу влить туда миллионы, как это он сделал в отношении крупных торговых центров. Но, видимо, жадность и недальновидность сильнее разума. Конечно, в дальнейшем он так и поступит, но перекачка бюджетных денег будет выглядеть также топорно и нагло, как и в других многочисленных «нецелевых» бюджетных тратах.

Кто страшнее: вирус или борьба с ним?

Все усилия властей направлены на ужесточение так называемой «самоизоляции». От врачей требуются только бравурные отчёты о полной готовности к борьбе с пандемией. А количество смертей от «внебольничной пневмонии» никого не интересуют. Тем временем, полицаи и получившие власть непонятные патрули, типа «боевого братства» Юрия Кара-оола, носятся по улицам, вылавливая и штрафуя граждан, посмевших попасться им на глаза. В СМИ уже появляется информация о ежедневном плане для патрулей по необходимому количеству оштрафованных. И суммы штрафов поражают воображение – такие суммы редко получали даже демонстранты с оппозиционных митингов. Пресс-службы силовых ведомств с гордостью публикуют сообщения о собранных миллиардах с пойманных людей, нарушивших «самоизоляцию». В Северной Осетии вместо того, чтобы выслушать вышедших на улицу отчаявшихся людей и помочь им, власти арестовывают и сажают по тюрьмам.

Если бы в России действовал Закон, то полиция, чиновники и прочая Росгвардия утонули бы во встречных судебных исках. Но у нас, после публичного изнасилования Конституции, наступило время беззакония – прав тот, у кого в руках дубинка. И стесняться некого – как говорят некоторые чиновники: «живём по законам военного времени». Но помогут ли дубинки против вируса? Вряд ли. Не удивлюсь, если те же патрули, не соблюдая дистанцию, пристающие к прохожим, сами же и станут главными распространителями заразы.

Глядя на действия властей, невольно приходишь к выводу, что предотвратить всеобщее заражение не получится. И сделать мы ничего не сможем. Вирус, по разным данным, убивает 3-10 процентов заразившихся, в основном, ослабленных другими хроническими болезнями. А сколько ещё народа погубит надвигающийся экономический кризис?

Чиновники заняты только собственным спасением, как тот же Кара-оол, обещающий поддержку крупным торговым центрам, или Путин, поддерживающий высокие цены на бензин ради спасения Сечина. При этом власти вместо помощи народу пытаются к нему как-нибудь половчее пристроиться с целью «подоить», выдумывая новые налоги и штрафы. Поэтому нам остаётся только постараться не оскотиниться, держаться друг за друга и надеяться на себя и своих близких. Берегите себя и не ждите «манны небесной» от властей.

О. Шын