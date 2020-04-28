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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 16, 28 апреля / «Это, кстати, явка в Гаагу с повинной»
   
 
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№16, 28 апреля 2020 года.

Диакон Кураев о мозаике храма Минобороны

«Это, кстати, явка в Гаагу с повинной»

Диакон Кураев о мозаике храма Минобороны

Диакон Андрей Кураев раскритиковал появление в главном храме Минобороны мозаики с изображением Владимира Путина, чиновников и высших чинов правоохранительных органов.

«Теперь это официально гулящая церковь», – пояснил священник в своем Facebook. По его мнению, изображение в храме парада победы 1941 года с портретом Иосифа Сталина противоречит его историческому значению для церкви. «Если есть в православной церкви традиция с похвалой в своих храмах изображать лики своих же гонителей, то кто же есть та вавилонская бл. [блудница, – прим. ред.]? – «и цари земные любодействовали с нею» (Откр 18,3)», – пишет он, комментируя объяснение представителя РПЦ, протоиерея Леонида Калинина, который заявил, что наличие исторических картин объясняется церковной традицией.

«На панно со Сталиным откуда-то взялся Казанский храм на Красной площади, как раз по приказу тов. Сталина и снесенный ради прохода парадных танков», – недоумевает Кураев. При этом он уверен, что «иконографической вольностью» это объяснить нельзя, так как на изображении отсутствуют офицеры, которые погибли на фронте, а есть лишь те генералы, кто пережил войну.

Отдельно он прокомментировал и экспозицию с мозаикой «Крым наш», куда кроме этой надписи также поместили Владимира Путина, высших чиновников и руководителей ключевых силовых ведомств: «Это, кстати, явка в Гаагу с повинной. Раз икона с покореньем Крыма помещается в армейском храме, значит армия и сыграла решающую роль в этой операции». Напомним, что Кремль настаивает на том, что Крым был присоединен к России мирным путем в соответствии с желанием его жителей.

«А, главное – какая уверенность в том, что Божья Матерь все это и всех этих благословляет!» – подытожил он.

Ранее Sobesednik.ru писал, что изображения мозаики со ссылкой на источник опубликовало издание «МБХ Медиа», а вскоре РПЦ официально подтвердила это, при этом в тот же день на телеканале «Крым 24» также появился сюжет на эту тему.

«Собеседник»

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