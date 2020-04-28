    Телеразборки

РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП

«Восьмой канал» сообщил о двух резонансных автоавариях, случившихся накануне. Первая произошла 21 апреля на автодороге Р-257 «Енисей». «33-летний водитель грузовой автомашины «TOYOTA DYNA», на вершине подъема снизил скорость и остановился, чтобы пропустить перегоняемый через проезжую часть скот. В это время автомобиль «ВАЗ 21101», который двигался за ним, не среагировал на это и врезался в него». 69-летний водитель «Жигулей» погиб на месте.

Во втором ДТП «15-летний подросток, управляя машиной «УАЗ», двигаясь по бездорожью в таежном местечке «Увал», с. Усть-Ужеп Каа-Хемского района, не справился с управлением и врезался в дерево». В салоне также находились четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Вертолетом санавиации пострадавшие были доставлены в г. Кызыл и госпитализированы в Республиканскую больницу.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА

Так уж случилось, что страна, замученная опытами над людьми, заумно называемыми «реформы», оказалась не готова к пандемии КОВИД-19. Нехватку врачей и койко-мест в больницах страны ещё можно как-то объяснить. Но, к примеру, в Туве почему-то не оказалось даже самого элементарного – защитных средств, в том числе костюмов для медиков.

На поверку перед угрозой массового заражения людей власти республики оказались совершенно беспомощными. Пандемия началась в конце прошлого года. Но Кара-оолу и его правительству не хватило пяти месяцев, чтобы обеспечить медиков всем необходимым. Они не только не запаслись такими костюмами, не только не сумели попросить нашего земляка оказать своим землякам помощь, но и не удосужились организовать их пошив силами имеющихся в Туве швейных производств.

Выйти из положения помогло маленькое ателье. «За несколько дней ателье отшило почти сто костюмов. Заказы от организаций и людей приходят каждый день. Такого наплыва клиентов у швейного цеха ещё не было», – сообщает «Восьмой канал». А началось всё с того, что «хозяйка мастерской, Оюмаа Жамц решила подарить волонтёрам защитные костюмы, так как прочитала в интернете, что их не было в Туве». Она сначала боялась браться за пошив таких костюмов, ведь они должны быть строго по ГОСТу. Но потом, «освоив все тонкости, поставила на линейку производство по всем требованиям».

Хозяйка ателье говорит, что в первую очередь начала шить защитные костюмы, чтобы наши медики были в безопасности, ведь они находятся на передовой и подвергают себя опасности. Ждать, когда отправят из Москвы, нет смысла. «После этого к ней начали обращаться люди и врачи». Швеи работают одни сутки днём, другие ночью. Шьют защитные костюмы для медиков и для людей, которые проводят дезинфекцию помещений. «Швея Чойгана Чыдым уже может сшить такой костюм с закрытыми глазами».

ГЛАСНОСТЬ – ВЕЛИКАЯ СИЛА! КВАРТИРУ ВЕРНУЛИ ХОЗЯИНУ

«Восьмой канал» помог вернуть хозяину его незаконно экспроприированную мэрией г.Кызыла квартиру. Альмира Сенди рассказала: «чета Михальских из Кызыла приобрела квартиру». Хозяева получили деньги и уехали, вовремя не переоформив жильё. Этим воспользовалась мэрия г. Кызыла. Не имея на то никаких прав, чиновники захватили чужую недвижимость и «вселили в неё других людей, проживавших в ветхом жилом фонде». В конце концов «владельцу удалось отсудить у мэрии свою квартиру». Теперь жильцам необходимо съехать. Но выселяться им некуда – «мэрия ничего не предлагает взамен». Ведь «мэрия Кызыла их обманула и сейчас не предоставляет жилье взамен».

Но и Михальские оказались в непростой ситуации. Вроде бы купили своё жильё, но въехать не могли. «Писали письма и заявления во все инстанции. И только после того, как «Восьмой канал» осветил эту тему и показал сюжет, дело сдвинулось с мёртвой точки». Прокуратура и полиция вручили заселённым мэрией жильцам уведомления, что до понедельника они должны освободить чужую жилплощадь, иначе их выселят принудительно.

ДУТАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

В мире активно развивается ранее не виданный антивирусный психоз. Власти внедрили в стране принудительную «самоизоляцию». Видимо, полагая, что в этом случае люди находятся в безопасности и коронавирус им не грозит. «Восьмой канал» решил выяснить, как выглядит самоизоляция в столице республики. Журналисты пошли в центр Кызыла на так называемый Арбат. Как известно, «в центре много магазинов: здесь и сотовая связь, аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины».

Всем необходимо «попасть в аптеку, всем срочно надо купить хлеб». Хотя те же магазины есть почти во всех дворах Кызыла. Журналисты убедились, что «никакого режима самоизоляции кызылчанами не исполняется». Много «праздно шатающихся, в основном нетрезвых людей. И ни одного представителя патрульно-постовой службы или дружинников».

Журналистам стало обидно за тех, кто соблюдает меры самоизоляции по всем правилам. То есть в магазин и аптеку ходят один раз в неделю. По возможности просят помочь завезти продукты близких или волонтёров. Но об этом наши люди и слышать не хотят. А зам. начальника МО МВД России Кызылский Монгуш на это отреагировал так: «к каждому выходящему из дома по полицейскому не приставишь...». Но хотя бы разогнать из центра города отдыхающих и пьющих можно.