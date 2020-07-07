    Обзор прессы

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...

По данным Минсельхозпрода Тувы, «весенние полевые работы в республике полностью завершились». Если верить отчёту, «общая площадь посевов составила 50814,5 га». Что составило «118,3% к уровню 2019 года». В том числе «зерновыми культурами занято 10778 га (101% к плану), из них пшеницей – 8641 га, ячменем – 792 га, овсом – 1345 га». Сообщается, что «сев зерновых был завершен до 28 мая». «Под кормовые культуры площадь посевов увеличилась на 14% – до 37271,1 га». Все эти цифры, скорее всего, плод воображения, не имеющий ничего общего с действительностью.

Как известно, до 70% посевов – это доля ООО «Агрохолдинг «Заря» Оюна, а он в этом году посеял вдвое меньше, чем в году минувшем, поскольку Минсельхоз Тувы уже два года подряд не субсидирует агрохолдингу затраты на посевную кампанию. Минсельхоз сообщает, что «для организованного проведения весенних полевых работ было приобретено 2761 тонна семян в хозяйствах Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия». Кроме того, «были использованы семена собственного производства в объёме 688 тонн». Хозяйствами было закуплено «895 тонн ГСМ на 55,9 млн. рублей» и «368 тонн удобрений». Министерство сообщило, что оно «компенсировало расходы хозяйств за счёт субсидий «погектарной поддержки», предусматривающей возмещение 28% стоимости 1 литра дизельного топлива, или 15 руб./л.». На самом деле эти деньги, скорее всего, были похищены, поскольку, к примеру, тому же ООО «Агрохолдинг «Заря» никаких компенсаций выделено не было. Хотя агрохолдинг – ведущее в Туве предприятие республики в области выращивания кормовых культур и производства куриных яиц.

По информации Правительства РТ, «в 2020 году власти республики предусмотрели 36,7 млн. рублей на поддержку растениеводства». Кому-то было роздано «34,3 млн. рублей, или 93,5% всей суммы». Прокуратуре Тувы осталось только выяснить – кому и за что. То, что Минсельхоз превратился в кормушку для жуликов, ни для кого не секрет. Прокуратура проводит проверки, выписывает предписания, однако толку с этого мало. Как говорится, «а Васька слушает, да ест»...

ИГРА В ЖМУРКИ или ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ПУСТОЗВОНЫ ИЗ ОНФ?

В России ощущается большой запрос на справедливость и контроль за деятельностью чиновников. Чтобы утолить это голод, чиновниками создана контора, имитирующая видимость народного контроля – «Общероссийский Народный Фронт» (ОНФ). ОНФ в Туве демонстрирует непримиримую борьбу с жуликами и казнокрадами, много кричит о своей эффективности, но на самом деле занимается лишь созданием видимости борьбы с недостатками. Так, к примеру, «ОНФ в ТУВЕ» вот уже много лет безуспешно «добивается переселения кызылчан из нового аварийного жилья». А воз, как говорится, и ныне там. Эффективность такой «борьбы» колеблется «около ноля».

К примеру, они много лет демонстрируют заботу о людях, переселённых в новые аварийные дома по адресу «№3/1, 3/2 и 3/4 по улице Дружбы в Кызыле». Безынициативность, безответственность и стремление угодить чиновникам привели к тому, что вконец обнаглев, чиновники без зазрения совести предлагают «для переселения жилые помещения в тех аварийных домах, откуда недавно граждане переехали в новостройки». Их совсем не страшит, что «граждане могут в третий раз получить аварийное жильё». И вместо того, чтобы обратиться к Путину, создавшему ОНФ, наши общественники решили обратиться к виновнику беспорядка – «к мэру города с просьбой разобраться в ситуации». Это знаете, очень похоже на то, как общественники обращаются к хулигану, указывая, что он неправильно выбил глаз гражданину, и просят его так больше не делать.

Хотя тут же всё понятно. Мэрия построила новое аварийное жильё по адресу «№3/1, 3/2 и 3/4 по улице Дружбы в Кызыле». Приняла его, заселила дом. Долгое время мэр Кызыла мытарил жителей, вводя их в заблуждение. Затем обвинил в том, что они сами довели дом до аварийного состояния, и отказывался переселять их в нормальное, соответствующее нормам, жильё. «Ещё с 2015 г. жильцы этих горе-домов пытаются добиться справедливости», но воз и ныне там.

Прокурор г.Кызыла Мальцев по просьбе жильцов обратился в суд в интересах жителей аварийных домов и добился решения суда, обязывающего мэрию г.Кызыла предоставить им соответствующее санитарным и техническим нормам другое жильё. Однако «мэрия города Кызыла игнорирует не только обращения и запросы по данному вопросу, но и судебное решение, касающееся семерых собственников жилья, в котором говорится, что они живут в аварийных домах и нуждаются в предоставлении качественного и безопасного жилья». Мэрия сначала судилась с жильцами и прокурором до посинения, дойдя до кассационной инстанции, а затем, не найдя поддержки в суде, это решение просто проигнорировала.

Ситуацию мог бы разрешить главный пристав Тувы Орлан Достай, у которого есть право привлечь мэра г. Кызыла Сагаан-оола к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, но Достай, как страус, спрятал голову в песок и ничего не делает для безусловного исполнения решения суда. Очень боится, что если он привлечёт к ответственности племянника Главы правительства, его самого уволят. Наставить Достая на путь исполнения решения суда мог бы прокурор Тувы Боровков, но и тот тоже ничего не делает, надеясь, что проблема рассосётся сама. А она не «рассасывается» годами.

Мэрия, обнаглев вконец от безнаказанности, вместо предоставления людям «жилья, соответствующего санитарным и техническим нормам», предлагает людям заселиться в аварийное жильё по ул. Лопсанчапа. Функционеров ОНФ беспокоит, что «жильцам домов №3/1, 3/2 и 3/4 по улице Дружбы в третий раз могут предложить аварийное жильё». Но вместо того, чтобы привлечь к участию вышестоящие инстанции ОНФ или обратиться к Путину, вельможи в который раз толкут воду в ступе, «направляя обращение мэру Кызыла с просьбой включить самих жильцов в состав комиссии по выявлению незаконно вселившихся граждан в муниципальное жильё и проведению инвентаризации муниципального имущества».

Всё это – лишь попытка запутать людей, ввести их в заблуждение, уговорить не бузить, а покорно ждать своей судьбы. Всё это было сделано только для того, чтобы люди не вышли на улицу накануне голосования по поправкам в Конституцию и не начали открыто на улицах защищать свои гражданские права. Публикация заканчивается в успокоительном тоне: «Данный вопрос общественники намерены держать на контроле до полного его решения». Правда, от этого «контроля» ОНФ никому не холодно, не жарко. Так бессмысленно толочь в ступе воду можно ещё лет сто.

СИДЕЛЬЦЫ СИЗО ДРУЖНО ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Как сообщило «ИА «ТуваМедиаГрупп», все «278» обвиняемых, находящихся «в СИЗО города Кызыла», в едином порыве дружно поддержали поправки в текст Конституции России. По словам «Михаила Двизова, начальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по РТ, все обвиняемые голосуют по собственному желанию», о котором их никто не спрашивал.

Особенно усердно поддержали «изменения в Конституции Российской Федерации» убийцы. Они «в течение месяца изучили новые предложения в Основной закон страны». Среди избирателей, находящихся под следствием, в основном обвиняемые в убийствах «многодетные матери», которые «голосовали за будущее своих детей». Так, «38-летняя подозреваемая по ст. 105 УК РФ Айлана из Монгун-Тайги, находящаяся здесь уже год», троих детей которой воспитывают родственники, «как мать, поддерживает социальную сторону новой Конституции» и помнит, что на свободе без родителей живут «трое её детей, самому младшему из которых 3 года». Видимо, «Айлана из Монгун-Тайги» глубоко в душе надеется, что за голосование в СИЗО ей дадут за убийство не такой большой срок.

«Её мнение поддерживают другие обвиняемые». Ну да, «поддерживают»... Попробуй не «поддержи». Сгноят и скажут, что сама виновата. Благодарные властям за предоставление возможности проголосовать, зечки, исполнив гражданский долг, «отправлялись обратно в камеру, унося с собой новую защитную маску, перчатки и шариковую ручку», а также надежду, что по новой Конституции им дадут срок поменьше.

В КЫЗЫЛЕ ОТ КОРОНАВИРУСА ЛЕЧАТ УЖЕ В ПАЛАТКАХ

По распоряжению зампреда правительства РФ Голиковой в Медицинском городке г.Кызыла разместился «полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа». Все больницы и спортивные залы учебных заведений республики переполнены больными коронавирусом. Так Москва отозвалась на просьбу бывшего Президента Тувы Ш.Ооржака о помощи в борьбе с коронавирусом.

Вместе с палаточным госпиталем в Кызыл были присланы для оказания практической помощи столичные врачи. В Туву прибыло семь врачей. «По словам руководителя приёмного отделения Орлан-оола Монгуша, московские коллеги передали критерии оценки тяжести состояния больных, составленные на собственном опыте». Как полагают власти Тувы, «врачи приехали не только для того, чтобы подсказать, что и как делать». Теперь они должны не только «участвовать в лечении», но главное – «делить ответственность за результат работы». То есть теперь за состояние борьбы с коронавирусом отвечать будет не Кара-оол, разваливший тувинскую медицину, а «московские коллеги».

Правда, приезжие врачи подстраховались и сразу заявили, что надеяться на них не стоит, поскольку «вирус до конца не изучен и препарата с проверенным гарантированным эффектом пока всё ещё нет». Оно и понятно: в Москве ежедневно умирает от коронавируса от 25 до 100 человек. Так что пока «учёные пытаются нащупать, найти эффективные схемы, варианты наиболее безопасного лечения, появляются новые предположения, надежды, которые потом рушатся, следом появляются новые препараты». Поэтому на медицину надейся, а сам – не плошай. И «главным лекарством на сегодняшний день является самоизоляция, соблюдение социальной дистанции и мер личной и общественной гигиены».

МЭР КЫЗЫЛА ХОВАЛЫГ ПОСТРОИЛ ДВА НОВЫХ ВЕТХИХ ДОМА

Как сообщила «ТИ», «история злополучных домов по улице Дружбы, номера 3/1 и 3/2, набирает обороты». Эти дома, изготовленные жуликами из Абакана по заданию коррумпированного руководства г. Кызыла и принятые комиссией мэрии, становятся «местной достопримечательностью» по части «бесхозяйственности и сопротивления правосудию».

Эти «изначально совершенно непригодные для проживания дома построили в 2012 году». В них «переселили людей из старых ветхих домов». Жильцы говорят, что их прежние дома были гораздо крепче этих новых домов – к примеру, «их трёхквартирный старый дом сносили три дня», в то время как «новый ветхий дом можно будет снести за полчаса». Впрочем, его и сносить не придётся – жильцы «нового ветхого дома» опасаются, что «он сам по себе может рухнуть».

Оказавшись в «новом ветхом доме», «несколько жильцов объединились и начали судебную тяжбу с городской властью». Исход борьбы был бы не ясен, если бы на их сторону не встал бывший прокурор города Мальцев, который от их имени обратился в суд. В результате продолжительной упорной борьбы «суд вынес решение – заменить ряд квартир на равноценные жилые помещения». «Но решение суда ещё не означало» победы. В республику приехал новый прокурор Боровков, который быстро выпроводил Мальцева из республики. Больше в прокуратуре это дело никого не интересовало.

А тем временем «город вообще проигнорировал это решение». Казалось бы, дело несложное. Мэрия обязана предоставить людям соответствующее нормам и правилам жильё. Если такого жилья нет – средства на приобретение жилья на вторичном рынке. Значит, мэрия должна была своевременно предусмотреть финансы в бюджете города. Если не предусмотрела – внести изменения в бюджет. Ничего подобного мэр Сагаан-оол не сделал. Однако ни прокуратура, ни Служба судебных приставов на это никак не отреагировали. По идее, мэр Сагаан-оол уже дано должен быть привлечённым к уголовной статье за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Но ни прокурор Боровков, ни пристав Достай никаких мер воздействия к нему не принимают.