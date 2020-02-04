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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 4, 4 февраля / Телеразборки
   
 
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№4, 4 февраля 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

Непобедимое жульё вокруг земельных участков

«Восьмой канал» продолжает своё вещание из Кызыла. Телерепортёры рассказывают зрителям Кызыла, Абакана и Красноярска о том, что происходит в Туве. На этот раз темой сюжета стал земельный вопрос. В прошлом году Найыр Ооржак купил за 700 тысяч рублей участок в 15 соток за спорткомплексом «Субедей». Молодой человек планировал, что построит там дома для себя и для родителей. Однако вскоре выяснилось, что участок частично расположен в территориальной зоне рекреационного назначения – только для отдыха и туризма.

Казалось бы, проблема невелика – привести в порядок назначение земельного участка могут депутаты городского Хурала по представлению мэра г. Кызыла. Для решения проблемы за изменением вида разрешенного использования молодому человеку нужно обратиться к городским депутатам. Далее Хурал представителей Кызыла будет рассматривать это случай на публичных слушаниях. В общем, песня долгая, и не факт, что на этом будет поставлена точка. Обычно такие вопросы решаются годами. Если решаются вообще.

Связанные с мэрией г. Кызыла всякого рода дельцы давно освоили этот мошеннический бизнес. В настоящее время МВД Тувы расследует уголовное дело в отношении жителей Кызыла, которых подозревают в серии мошенничеств с земельными участками. С 2017 по 2018 гг. подозреваемыми были сфабрикованы правоустанавливающие документы на несколько участков в районе «Своротка», так называемых токсичных земель много и в районе старого Аэропорта и «Орбиты». Ещё больше мошеннических операций было совершено и совершается в Затоне, ранее принадлежащему Пий-Хемскому району. А в принципе нечистоплотные продавцы показывают потенциальным покупателям участки в живописных местах, тогда как в действительности участки имеют невыгодное местоположение.

Для устранения этого риска рекомендуется пригласить геодезистов. Но услуги кадастровых инженеров не дешевы. В Кызыле консультация юриста стоит 5 тысяч рублей, сопровождение – значительно выше. В соцсетях разгораются страсти при обсуждении вопроса о выделении земель социально незащищённым гражданам, много сделок проводятся через мошеннические схемы. Безусловно, назрела пора, когда всем сторонам нужно провести круглый стол на тему мошенничества с земельными участками.

Кызылское жильё по московским ценам

Проблемы с получением земельных участков, пригодных для строительства жилья, рождают другие проблемы. Например, дикий рост цен на вторичное жильё. Правительство и мэрия провалили программу строительства жилья под переселение из аварийного жилья и для детей-сирот. Иного жилья не строится вообще. В регионе почти не ведётся строительство многоэтажных домов. В итоге в Кызыле появились квартиры по московским ценам. Суровая реальность такова, что в Кызыле квартиры теперь стоят от 3 до 10 миллионов рублей. Так, например, за 2-комн. квартиру просят почти пять миллионов рублей. Примерно столько же стоит «двушка» в Новосибирске. И за эту сумму можно даже приобрести жилплощадь в Москве.

Журналист показывает жилой дом, в котором 1-комн. квартира стоит 3 млн. рублей. Хотя она находится не в элитном районе, и даже не в центре города, а в Южном микрорайоне Кызыла, и в ней от силы 30 кв. метров. Элла Чургуй-оол хотела приобрести тут квартиру в ипотеку в 2 млн. рублей. Но не тут-то было. Сейчас стоимость квартир повысилась. Например, по улице Московская, 2-комн. квартира стоит 4 миллиона 500 тысяч рублей. А в центре города в так называемых элитных домах, за 3-комнатную просят 10 миллионов. За эти деньги можно спокойно взять жилплощадь в Москве. Такова реальная цена бездействия правительства и мэрии.

Цены на квартиры в Кызыле растут, как на дрожжах. Этому есть своё объяснение. В самом бедном регионе, в Туве не ведётся строительство, как например, в том же Абакане или Красноярске, где ежегодно вводят по несколько тысяч квадратных метров. А если в Кызыле и строят, то качество квартир оставляет желать лучшего. И это не секрет, все жители республики знают про это и не торопятся покупать жильё в новостройках. Стараются брать на вторичном рынке, где цены завышены в пять раз.

В том, что в Кызыле дорогое жильё, безусловно, виновата власть, которая провалила все федеральные программы, по которым чиновники должны были обеспечить людей квадратными метрами. Если бы вовремя переселяли из аварийного жилья и выдавали крышу над головой детям-сиротам, то напряжённость в очереди на квартиры была бы снижена. И сейчас не было бы такого ажиотажа.

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» Для кого мэрия Кызыла прячет земельные участки? (№7, 19 февраля)
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– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

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