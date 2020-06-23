Заселили в опасный для жизни дом и не хотят переселять

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Пишут вам жители многострадального дома по ул. Дружбы д.3/1 и 3/2 в г. Кызыле. Получили жильё из стекловаты, пенопласта и прессованных опилок мы по программам переселения из ветхого жилья и как дети-сироты ещё в декабре 2012 года. Дома были построены по заказу мэрии г.Кызыла и приняты комиссией мэрии, невзирая на несоответствие домов требованиям санитарных и технических норм. Поэтому жить в этом новом благоустроенном жилье для людей оказалось невозможно. Стены выделяют ядовитые вещества, всё гниёт, дети и взрослые болеют астмой.

В связи с этим мы неоднократно обращались в мэрию, правительство, Роспотребнадзор, ЖКХ России, ОНФ, прокуратуру и другие ведомства. Новое жильё оказалось аварийным. Это подтвердили технические экспертизы, в том числе СКР России. Прокуратура Тувы в интересах жильцов этих аварийных домов обратилась в суд. Решением Кызылского городского суда от 26 июня 2019 г. на мэрию возложена обязанность заменить нам жильё на равноценное благоустроенное, отвечающее установленным санитарным и техническим нормам. Мэрия воевала с нами до последнего – дошла до кассационной инстанции Кемеровского суда. Однако решение суда всё же вступило в законную силу 19 ноября 2019 г. Но никто решение исполнять не хочет – ни приставы, ни мэрия, ни прокуратура. Ссылаются на то, что у мэрии нет возможности исполнить решение суда. Поэтому ничего не делают.

Мэрия говорит, что виноваты мы и судья Шулуу, которая не указала, что жильё нужно предоставить «новое». Мол, «нового» жилья нам не положено, а «другого» жилья у мэрии нет. И предложили нам аварийное жильё в общежитии по ул. Лопсанчапа, 2, откуда все были выселены после землетрясения из-за угрозы обрушения здания. Он там уже лет восемь стоит, как после бомбёжки. В общем, нас из одного аварийного дома переселили в другой аварийный дом, а теперь хотят из него переселить в третий аварийный дом. Разве это справедливо?

Уважаемая редакция! Помогите нам! Власти Тувы то ли не хотят, то ли не могут исполнить решение суда. Мы хотим обратиться к Президенту Путину, но боимся, что наше письмо до него не дойдёт, поскольку сейчас все чиновники занимаются голосованием по поправкам в Конституцию России. И мы снова остаемся у разбитого корыта.

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Мерзкий беспредел

Даже когда хозяин строит будку для своей собаки, он прикидывает, не мала ли она будет, не холодно ли в ней будет жить, удобно ли залазить в неё и выскакивать в случае опасности для хозяина. Теоретически все понимают, что к людям следует относиться по-человечески. Но в жизни всё бывает наоборот. Если бы власти относились к людям, как к любимой собаке, то, наверное, людям жилось бы тепло и уютно. Но – то собаки. А люди для нашей власти – одна морока. То им не так и то им не то.

Вот, к примеру, бывший мэр Кызыла Ховалыг решил создать комфортные условия для детей-сирот и для граждан, живущих в ветхом аварийном жилье. Для этого он нашёл не какого-нибудь честного строителя-профессионала из числа жителей Тувы, а прожжённого проходимца Лендела из Абакана. И начали они дружно «пилить бюджет». А когда крадут безбожно, жильё получается кривое-косое настолько что в нём невозможно жить нормальному человеку. Но живущие в трущобах или дети-сироты разве «нормальные люди»? – наверное, так подумал мэр Ховалыг. И они вдвоём совместными усилиями сшабашили в Кызыле два двухэтажных дома по адресу ул. Дружбы 3/1 и 3/2. Затем была процедура разрезания красных ленточек и заселения домов радостными жизнелюбивыми жильцами. Однако жильцы домов очень скоро поняли, что власти их обманули.

Мало того, что Лендел спроектировал, а Ховалыг утвердил проект, в котором в квартирах не предусмотрены кухни, а если кухни есть, то они без окон. Оказалось, что Ховалыг и Лендел построили вместо одних аварийных домов другие аварийные дома. И жить в этих домах невозможно.

Сначала жильцы только поражались своему невезению, а затем стали обращаться к мэрии с претензиями. Надеялись, что мэрия их поймёт. Но Ховалыг на контакт не шёл. И понятно – почему. Кроме Главы правительства для него никто не существовал. А Шолбану Кара-оолу явно было не до людей, заселённых в новое аварийное жильё. А тем временем дома ветшали на глазах.

Но мэр от обороны перешёл в наступление и заявил, что жильцы сами виноваты. При сдаче жильё соответствовало требованиям, а потом они сами довели его до такого состояния. К тому же если в квартире на потолке появляются тёмные пятна плесени – это всего лишь простая влажность. А если под линолеумом мокрые гнилые опилки – ничего страшного в этом нет. Да и вообще, решил мэр, все сроки обжалования уже прошли, так что нечего жаловаться: «все претензии сейчас – просто ерунда».

Прокуратуру г. Кызыла тогда возглавлял на удивление порядочный честный прокурор Мальцев. Поэтому жильцы новых аварийных домов по ул. Дружбы д.3/1 и д.3/2 Ондар Солана, Будуй-оол Долаан, Ховалыг Эрес, Норбу Чечена, Кунзет Роланда, Монгуш Шораана и Зинаида пошли за поддержкой к нему. И он один взялся помогать людям, попавшим в беду из-за своей доверчивости властям. Прокуратура обратилась в суд, который, в конце концов, 26.06.2019 вынес решение по делу №2-208/2019, обязав мэрию Кызыла заменить жилое помещение по адресу ул. Дружбы 3/1 и 3/2. «на жилое помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям». На основании его Служба судебных приставов 19.12.2019 возбудила семь исполнительных производств (№№ 39341/19/17002-ИП, 39339/19/17002-ИП, 39341/19/17002-ИП, 39337/19/17002-ИП, 39336/19/17002-ИП, 39338/19/17002-ИП, 39340/19/17002-ИП).

Надо признать, что нескончаемые скандалы, сопровождавшие мэрство Ховалыга, привели к тому, что его всё же пришлось убрать. Но новый мэр Кызыла Сагаан-оол оказался ещё хуже прежнего Ховалыга. Этому всё «по барабану». И он тоже отказывается исполнять вступившее в законную силу решение суда. А приставы проявляют к закононепослушному мэру подозрительную лояльность. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет, а чиновник с чиновником общий язык найдут. Прошло уже более полугода, как решение должно быть исполненным, а приставы до сих пор не возбудили в отношении мэра г. Кызыла Сагаан-оола уголовное дело по ст. 315 УК РФ. И прокурор г. Кызыла Пономарёв, сменивший Мальцева, тоже палец о палец не ударяет.

А люди вынуждены жить, в буквальном смысле рискуя жизнью. Как потом покажет экспертиза, жильё не пригодно к проживанию, поскольку в зданиях установлено «увлажнение стен из-за конденсата; плесень, высолы в стенах санузла; трещины бетонного пола санузла. на шпаклевке потолка имеются продольные трещины; деформация верхнего защитного слоя панели перекрытия (пола); растяжение и разрушение линолеума».

Но это частности. А в целом, как установила экспертиза, «Конструктивное решение здания не соответствует требованиям Свода правил 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» по несущей способности и долговечности. Принятые конструкции стен, перекрытий и пола не прочные и не долговечны, имеют временный характер и не соответствуют пункту 6.1. указанного Свода правил». Экспертиза установила, что в нарушение всех норм у зданий «стены технического подполья одновременно служат фундаментом здания. Стены здания из сборных деревянных каркасных панелей «Экопан», которые состоят из наружной стороны 2-х листов фанеры, толщиной 18 мм, а на середине утеплитель – пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 180 мм. Перекрытие здания выполнено из сборных деревянных панелей толщиной 200 мм, которые состоят из деревянного каркаса, внутри имеется утеплитель из пенополистирола».

Не буду утомлять читателей дальнейшими подробностями научного изучения строительного брака. Материалы, из которых Лендел состряпал дома, выделяют вредный и опасный для здоровья фенол. Жильцы домов, чтобы ночь провести в квартирах, на весь день открывают окна и двери для проветривания. Иначе зайти в квартиру невозможно.

Но мэр Кызыла Сагаан-оол оказался хитрющим негодяем. Сначала он судился с людьми до посинения и даже дошёл до кассационной инстанции, где решение Кызылского городского суда устояло, а затем принялся игнорировать его. Сейчас он отказывает людям в исполнении решения суда с интересной своеобразной мотивировкой. Он заявляет, что в решении суда не указано, что мэрия обязана предоставить гражданам НОВОЕ ЖИЛЬЁ. Поэтому он НОВОЕ ЖИЛЬЁ им предоставлять НЕ ОБЯЗАН. А СТАРОГО ЖИЛЬЯ у мэрии нет! Так что никакого жилья он предоставлять и НЕ СОБИРАЕТСЯ. А на то, что в решении указано обязанность мэрии предоставить гражданам «жилое помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям», ему плевать. Вот такой у нас закононепослушный бесчеловечный мэр, которому судебное решение – не Указ.

Думается, мэр Сагаан-оол будет валять дурака до тех пор, пока главный пристав Достай не отбросит в сторону чиновную «солидарность» и не возбудит в отношении мэра Кызыла Сагаан-оола уголовное дело по ст. 315 УК РФ. Тогда Сагаан-оолу уже невозможно будет с судимостью оставаться во власти.

Газета вернётся к этому вопросу. Мы людей не бросаем.

Редакция