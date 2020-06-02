Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы Раздел: Другое
Комментариев: 1
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 56
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 34
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 21, 2 июня / Мэр Сагаан-оол + дорожник Уюсов = коррупция?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№21, 2 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Мэр Сагаан-оол + дорожник Уюсов = коррупция?

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

В газете «РИСК» в №20 от 26 мая 2020 года в рубрике «Обзор прессы» опубликована статья «Коррупционеры, воры, дураки и дороги г. Кызыла», в которой сообщается, что в Кызыле по ул.Титова ООО «Восток» ведёт ремонт дороги. Вот уже месяц, как работы приостановлены из-за отсутствия проектной документации. Людям, проживающим по ул. Титова, созданы проблемы. В связи с этим возникает вопрос: как ООО «Восток» сумел получить муниципальный заказ на ремонт дороги в отсутствие ПСД?

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку наличия основания у ООО «Восток» на проведение ремонтных работ по ул.Титова в г.Кызыле, имелись ли на начало работ ПСД и разрешение на строительство, заключён ли муниципальный контракт, имеется ли финансирование и соблюдены ли мэрией и ООО «Восток» требования антимонопольного законодательства.

Прошу совместно с УФАС провести проверку на наличие преступного сговора между мэром Сагаан-оолом и директором Уюсовым по проведению работ без проведения аукциона и заключению контракта задним числом. В случае подтверждения факта сговора прошу передать материалы для последующего возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.

О результатах проверки и мерах прокурорского реагирования прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 513 раз)

 risk-inform.ru/article_8744.html
+2

Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Телеразборки (№21, 2 июня)
» Обзор прессы (№20, 26 мая)
» Телеразборки (№19, 19 мая)
» Прокуратура разобралась в отношениях мэрии Кызыла и МУП «Благоустройство» (№3, 28 января)
» Обзор прессы (№1, 14 января)
» Мэрия Кызыла и МУП «Благоустройство» организовали системное хищение бюджетных средств? (№50, 17 декабря)
» Обзор прессы (№50, 17 декабря)
» За воровство миллионов – мелкие копеечные штрафы (№49, 10 декабря)
» Прокурорская индульгенция (№49, 10 декабря)
» Обзор прессы (№45, 12 ноября)
» Как МУП «Благоустройство» вместе с мэрией Кызыла осваивают бюджет (№42, 22 октября)
» Мост для пиара Шолбана Кара-оола или для людей? (№37, 17 сентября)
» Прокуратура Кызыла: Дороги столицы ремонтируются по запросам редакции (№37, 17 сентября)
» Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность (№30, 6 августа)
» Обзор прессы (№30, 6 августа)
» Обзор прессы (№28, 23 июля)
» Обзор прессы (№26, 9 июля)
» Чтобы разобраться в нарушениях мэрии Кызыла, требуется время (№24, 25 июня)
» Обзор прессы (№24, 25 июня)
Вечерний Кызыл
Комментариев: 2
Озеленение по-кызылски
Комментариев: 4
Застывшие во времени. Кызыл-2012.
Комментариев: 3
улица Калинина ночью.
Комментариев: 9
Долгострой в центре Кызыла
Комментариев: 17
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

В деревне нет такого понятия как «биотуалет». Зато там есть понятие «биополе».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank