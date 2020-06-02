Мэр Сагаан-оол + дорожник Уюсов = коррупция?

Прокурору г.Кызылу

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

В газете «РИСК» в №20 от 26 мая 2020 года в рубрике «Обзор прессы» опубликована статья «Коррупционеры, воры, дураки и дороги г. Кызыла», в которой сообщается, что в Кызыле по ул.Титова ООО «Восток» ведёт ремонт дороги. Вот уже месяц, как работы приостановлены из-за отсутствия проектной документации. Людям, проживающим по ул. Титова, созданы проблемы. В связи с этим возникает вопрос: как ООО «Восток» сумел получить муниципальный заказ на ремонт дороги в отсутствие ПСД?

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку наличия основания у ООО «Восток» на проведение ремонтных работ по ул.Титова в г.Кызыле, имелись ли на начало работ ПСД и разрешение на строительство, заключён ли муниципальный контракт, имеется ли финансирование и соблюдены ли мэрией и ООО «Восток» требования антимонопольного законодательства.

Прошу совместно с УФАС провести проверку на наличие преступного сговора между мэром Сагаан-оолом и директором Уюсовым по проведению работ без проведения аукциона и заключению контракта задним числом. В случае подтверждения факта сговора прошу передать материалы для последующего возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.

О результатах проверки и мерах прокурорского реагирования прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров