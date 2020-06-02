Растёт агрессия к власти

Эксперты заметили серьёзные перемены в массовом сознании россиян

Массовое сознание россиян переживает серьезные перемены: растет агрессия к власти, почти исчез запрос на «сильную руку», граждане все чаще требуют соблюдения их прав. К таким выводам пришли доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Михаил Дмитриев и психолог Анастасия Никольская.

Как уточняет Znak.com, они состоят в команде, изучающей общественные настроения в России методом, который несколько отличается от более привычных соцопросов. Это не количественные, а качественные социологические исследования, поясняет агентство. Они проводятся в фокус-группах, в личных беседах с людьми, о которых заранее известно, что они придерживаются определенных взглядов.

По словам Дмитриева, существенные изменения в настроениях людей стали наблюдаться с 2018 года. «Независимо от того, куда вели официальные СМИ, официальная пропаганда, взгляды людей стали более самостоятельными», – указал он.

Дмитриев пояснил, что на первый план для людей стали выходить совсем не бытовые, материальные ценности, а так называемые «постматериалистические» ценности, что подтверждается также данными других исследовательских центров: «Левада», «Циркон» и многих других. Так, людей стали больше интересовать вопросы правового государства, личных прав и свобод, соблюдения политических процедур, усилился запрос на политику и запрос на справедливость. Кроме того, продолжил Дмитриев, люди стали более критично относиться к внешней политике, которая сложилась в период «крымского консенсуса». Они стали предъявлять повышенный запрос на миролюбивую внешнюю политику и декларировать желание улучшить отношения со всеми странами мира, не вступая с ними в какое-либо противостояние. Такие изменения стали понемногу проявляться и во внутриполитической сфере.

Например, еще до весны 2019 года отношение россиян к власти хотя и становилось все более критичным, но все же оставалось относительно спокойным. А вот начиная с этого периода исследователи уже заметили проявление более негативных эмоций, также «готовность к действиям, в том числе к публичным протестным акциям».

Ряд исследований, уточнил Дмитриев, показал, что система ценностей у россиян стала смещаться в сторону «более зрелой, продвинутой формации».

«Прежде всего, это запрос на равенство всех перед законом, на правовое государство и на взаимодействие в рамках закона как основу существования общества, – рассказал собеседник агентства. – Так вот, к ситуации с коронавирусом мы подошли в состоянии углубленных ценностных конфликтов между населением и властью».

По словам Анастасии Никольской, если в начале периода самоизоляции преобладали тревоги, то сейчас подавляющей эмоцией у людей является раздражение, даже гнев. Оно, по ее словам, достаточно адресное и направлено на власть.

«Причем это не про региональные власти, а про федеральную. И даже не про федеральную власть в целом, а в большей степени про президента», – добавила она. По словам Никольской, вера людей в способность федерального правительства и лично президента принимать какие-то решения, чтобы справиться с ситуацией, всего за месяц упала катастрофически – в 3,5 раза. Теперь в то, что глава государства способен справиться с ситуацией, верят «в нашем обследовании» всего 3%, добавила Никольская. Вместе с тем, по словам экспертов, никаких признаков запроса общества на «сильную руку» нет.

Как отметила Никольская, исследования показали рост интереса к политике: «кто еще недавно был аполитичен, у тех возрастает интерес к политике». «Естественно, мы задаем вопрос: почему тебе-то это стало интересным? Ответ: понимаете, политика стала влиять на мою жизнь», – пояснила она.

«Власть стала чем-то абсолютно посторонним. Есть мы, а есть какие-то там они, и от них мы больше ничего не хотим», – продолжила Никольская. Она привела в пример супружеские отношения, в них иногда доходит до скандалов, до домашнего насилия или до развода. «Вот у меня ощущение такое, что мы, общество, подаем на развод», – отметила Никольская.

Дмитриев, в свою очередь, указывает на уникальность сложившейся ситуации. «Все предыдущие кризисы, включая даже самый первый после Перестройки и распада СССР, приводили к ухудшению политических настроений в обществе с очень большим опозданием... То, что происходит сейчас, сильно ломает эту картину, потому что резкое ухудшение политических настроений мы наблюдаем буквально в самом начале кризиса, в первый же месяц падения доходов из-за карантина. Это очень нетипично», – заметил он. Необычно и то, как резко выросла агрессия по отношению к власти, интерес к политической жизни, запросы на изменение политической системы.

«У меня есть гипотеза, что очень сильно повлиял именно карантин. Очень просто: в прошлые кризисы все были заняты выживанием, все силы уходили на то, чтобы адаптироваться к падению уровня жизни, а о более абстрактных вещах начинают думать, когда жизнь начинает налаживаться и на это появляется время. Сейчас же все совпало: и ухудшение материального положения, и страхи перед пандемией, и карантин. А карантин – это, прежде всего, изменение баланса времени у людей. Многие повседневные занятия, на которые тратилось время, у людей просто исчезли. И появилось время подумать. А поскольку карантин вызвал еще и чувство изоляции, страх, раздражение, это так или иначе выливается в агрессию. Именно это все сейчас, сразу, выплеснулось на власть», – пояснил эксперт.

Впрочем точного ответа, во что все это в итоге может вылиться, эксперты не дают. Однако обращают внимание на то, что сама власть с «большой тревогой» наблюдает за происходящим и может отреагировать очень нервно и совершить немало ошибок, влекущих эскалацию кризиса. «Так что не факт, что закручивание гаек может стать продуктивной реакцией в этой ситуации. Это дополнительный фактор неопределенности в дальнейшем развитии событий, и власть сама еще не знает, как лучше действовать», – добавил Дмитриев.

По его мнению, за полтора месяца произошел переломный момент, который сильно ослабил влияние старых иерархических методов социального контроля и даже просто старых форм взаимодействия. «Люди уже не вернутся полностью в старое общество», – уверен он.

«Росбалт»