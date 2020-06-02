    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Спасибо Кара-оолу и Шойгу за наше нищее существование!

Эрмак, 30-05-2020 #8[ru]

Ваш Шойгу разве с Портретом СВОЕГО ДЕДА сможет, как и Кара-оол, пройти по Красной площади?.. Да, он, «россиянин» «КРЕСТИТСЯ» перед принятием Парада... Но разве этот ПолуЕврей, полуТувинец понимает, почему моих дедов Сталин признал, после войны как «сыновей России»...

Аноним, 27-05-2020 #6[ru]

Молодец Салчак! Грамотно, доходчиво, с цифрами. Умеет!

Аноним, 27-05-2020 #8[ru]

Салчак – последний грамотный экономист в республике. Брокерт ему и в подмётки не годится.

Аноним, 27-05-2020 #9[ru]

Там что, в Москве, сидят идиоты? По второму кругу собираются финансировать одно и то же?

Аноним, 27-05-2020 #10[ru]

Брокерт никакой не экономист. От торгаш со строительным образованием. Аферист.

Аноним, 27-05-2020 #11[ru]

Карлик ворует не только для себя, но и для Москвы. Дадут деньги ещё раз!

Аноним, 27-05-2020 #14[ru]

Россия богата. Не обеднеет. А у нас всё хоть копейка появится.

Аноним, 27-05-2020 #19[ru]

Если бы прокурня следила за жуликами, такого бы не было.

Аноним, 27-05-2020 #20[ru]

Боровков следить не будет – ему своя рубашка ближе к телу.

Аноним, 27-05-2020 #21[ru]

Читайте встречу Путина с президентом железных дорог. Он распорядился: «Объем инвестиций в проектирование можно сокращать». Также он согласился с тем, что «вкладывать в никуда или с большими рисками не следует». Какая после этого железная дорога в Туву? Вы что, газет не читаете, телевизор не смотрите? Живёте тем, что вам Кара-оол скажет?

Аноним, 27-05-2020 #22[ru]

Воровство денег через инвестиции – общепринятое в России дело. Воруют все. Просто в Туве завёлся Конвиз и мочит Кара-оола. А так везде одно и то же.

Аноним, 27-05-2020 #23[ru]

Когда Боровкова вернут в Красноярск? Надоел уже. Его и сами прокурорские тоже ненавидят.

Аноним, 28-05-2020 #24[ru]

Художнику респект! Как он Карлика нарисовал с украденными 5 млрд!

Аноним, 28-05-2020 #26[ru]

А рожа не треснет?

Аноним, 28-05-2020 #27[ru]

Все согласовано с Шойги. Танцуй и воруй, Кара-пуз! Делись, пока Шойги берет. А когда насытится – сдаст тебя и всю твою черную семейку. Вам в тюрьму, а ему еще летать и летать! Все выше и выше! К солнцу...

Аноним, 28-05-2020 #28[ru]

КШВ лежит один в двухместной палате и еще говорит, что он, может, занимает чье-то место. Может, он и не больной, если к нему никого не подселяют... Если он действительно заболел, пусть лечится дальше и не рвется на работу. И на соседнюю койку пусть подселят того, кто не может попасть в больницу из-за нехватки мест.

Аноним, 29-05-2020 #29[ru]

...Все как есть. С протокола допроса перепечатали, ничего лишнего. Вот так работают наша доблестная полиция. Бандитская воровская система Карлика. Оборотни в погонах убивают людей, крышуют криминал. Кара-шериг обложил данью и студентов, и предпринимателей. Депутаты собирают коноплю, торгуют наркотиками, травят народ безакцизной спиртосодержащей продукцией. ФСБ, прокуратура сами боятся семьи Кара – смотрящего от Шойгу.

Аноним, 30-05-2020 #31[ru]

Немец Карлику вдувает, а прокуроришка подлизывает, народ страдает от глупых запретов в лес не ходить, к воде не приближаться еще месяц – до 30 июня. Чего уж там – сказали бы прямо о направленности системы управления республикой, угнетения народа. Скоро введут электронные ошейники – пропуска, нарушающие свободную волю человека, присвоения личного кода, введение безналичного оборота денег под контролем правительств и банков, сбор биометрических данных, как у преступников или узников настоящего концлагеря. Все меры по введению «самоизоляции» ведут не к спасению населения, а именно к массовым смертям. А Карлик получает удовольствие от всего этого, особенно когда ему петушарную задницу вылизывают. Когда-нибудь сдохнет, как шакал, питающийся мертвечиной.

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Ура! Мы обогнали по количеству зараженных Хакасию! Мы – лучшие! Слава Кара-оолу!

Аноним, 27-05-2020 #2[ru]

Опять мы впереди планеты всей. Жалко средний и младший персонал. Представьте, на 14 дней ушли к заразе, потом еще 14 дней трясутся, заболел-не заболел. Все из-за денег, из-за нищеты нашей. Но вот в тубике есть такой недохирург Валек. Так он умудряется из красной зоны выскочить, побегать по всему лечебному учреждению в пьяном виде, поторчать голышом на подоконнике, поорать. И так несколько раз. А начальница, Лаурка, что думает? Да ничего она не думает. Взяла и Валька пьяного домой отправила. Ну это как назвать? Дура безмозглая. А главный вообще от всего самоустранился.

Аноним, 28-05-2020 #3[ru]

Со статистикой происходит какой-то непонятный мухлеж. В графике указаны не все цифры. Еще есть статистика количества тестов в сутки. Каждый день делают от 500 до 1000 тестов, но есть несколько ничем не объясненных аномалий: 18 мая за сутки цифра тестов выросла почти на 7000, 25 мая выросла на 4630. ТАК НЕ БЫВАЕТ! Подтягивали данные к «рекомендованным» что ли? Также непонятно, что творится с количеством заболеваний пневмонией. До 19 мая цифра ровно росла с большим превышением случаев ковида-19, но с 19 мая перестали вообще публиковать эти данные, а с 24 мая цифра уменьшилась и теперь топчется на месте, что тоже ненормально.

Эрмак, 30-05-2020 #4[ru]

Есть наша мудрость... Бог «шельму метит»... Орали много про этот вирус, а сами в больнице... Скоро к нам вояк и МЧС отправят... как в Дагестан... 2 дороги через Саяны, граница с МНР закрыта, самолеты летают МИНИМУМ, а тут – рост... Как вроде не Москва в Центре РФ, а Тува...

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Да уж... С похмелюги 100%. День рождения хозяина затянулось.

Аноним, 27-05-2020 #2[ru]

Желаем выздоровления Главе республики!

Аноним, 27-05-2020 #3[ru]

Неужели Карлик заболел? Он же тувинский божок, а Боги не болеют!?

Аноним, 27-05-2020 #8[ru]

По-моему, Кара-оол специально «заболел» и спихнул обязанности на Брокерта – чует наступающую жопу и полную неспособность справиться с эпидемией. Потом свалит всё на Брокерта, а сам останется как бы ни при делах...

Аноним, 27-05-2020 #12[ru]

21 мая Шойгу сказал Карлику, что перетереть с Путиным его досрочное переизбрание не получилось. Вот он с горя и запил.

Аноним, 27-05-2020 #15[ru]

Кара-оол реально болен. Он ради пиара в хозяйстве Санникова таскал мешки с семенами. Заразил Санникова, его семью, главу Танды и ещё кучу народа. А кто во время изоляции Главы будет регулировать откаты? Пока Кара-оол не выздоровеет, всё встанет колом. Коррупция – двигатель прогресса!

Аноним, 27-05-2020 #16[ru]

Карла – реально больной человек. Он такой с детства. Так что его коронавирус может и сломать. Придётся проводить досрочные выборы.

Аноним, 28-05-2020 #34[ru]

25 мая 2020 г. в 12:13 Правительственный сайт сообщил, что Глава Тувы госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. А уже 28 мая 2020 г. «RT на русском» в 9 часов 26 минут сообщает, что Глава Тувы, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, чувствует себя относительно хорошо. И попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение. Ну прямо поведение капризного пробухавшегося ребенка: «Хочу домой к маме!». Каждый заразившийся в Туве – жертва Карлика!!! Из-за его глупости, тупости и непрофессионализма. Болеют целыми семьями – бывшие и действующие очень высокопоставленные чиновники, федеральные судьи, сотрудники правоохранительных органов, известные врачи, простые люди. Это цена, которую все платят из-за одного лживого и трусливого человека.

Не долечившегося заразного больного выписывать преступно. Иначе он сам и тот лечащий врач автоматически подпадают под статью 3.18. Кодекса Республики Тыва об административных правонарушениях (с изменениями на 30 апреля 2020 года) «Нарушение требований правовых актов Республики Тыва, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Тыва», хотя доверия к нему нет и требуем немедленной отставки, как не оправдавшего доверие народа, захвативший власть в результате сфабрикованных результатов многих выборов.

Аноним, 28-05-2020 #35[ru]

№33, говорят же – не соображает с бодуна! Хотя он и трезвый плохо соображает.

Аноним, 29-05-2020 #44[ru]

Где «Карлик?» спрятался? Просветляется и уходит в Паринирвану. Исполняющий обязанности Главы Тувы Александр Брокерт в прямом эфире с представителями бизнеса честно и прямо сказал, откуда массово распространился коронавирус в Туве. По его словам, страшная вспышка пошла из Кара-ооловского рынка «Сайзырал» – 156 чел., которые активно ездили в Абакан и общались между собой. Напомним, что вторым очагом коронавируса в Туве является Ресбольница №1, где главным врачом работает брат Кара-оола В. Ховалыг и где одновременно заболели 44 медработника. Его ждет уголовное наказание по ст.236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Карликовский рынок «Сайзырал» (Элбек) известен тем, что является самым крупным местом продажи контрабандного, ворованного мяса и мяса больного скота. А также местом продажи мертвечины (мяса умерших животных). Этот рынок не проверяется контрольно-надзорными органами и правоохранительными органами. Уходи как не оправдавшей доверие народа!

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Всё, что творят Шойгу и Кара-оол – настоящее вредительство!

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Этот ваш Кара-оол – полный козёл! Как надо ненавидеть свой народ, чтобы так над ним издеваться!?

Аноним, 27-05-2020 #2[ru]

Ховалыг – тоже полная свинья. Неужели он так зависит от Кара-оола, что готов исполнять любые его указания?

Аноним, 28-05-2020 #6[ru]

«Ничего, кроме воровства, люди, управляющие нами, не могут» – как точно сказано. Посмотрите на Кара-оола!

Эрмак, 30-05-2020 #7[ru]

Аноним номер 5... Конвиз, зубами скрипит, но Шумова терпит. И именно он не дает перейти к бунту, так как оставляет надежду на то, что ФСБшник Тувы что-то поймет...

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Хорошо, что мы живем в Туве – и так лежим на дне жопы, и глубже падать уже некуда.

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Как-то неожиданно в стране возродили крепостное право. Никому нельзя перемещаться, все должны сидеть по своим норкам и не сметь переезжать между городами. Любой вышедший на улицу уже по умолчанию является преступником, нарушающим режим самоизоляции. Сейчас еще штрих-коды на лоб начнут ставить – что имеешь право ходить – и вообще хорошо будет!

Аноним, 27-05-2020 #1[ru]

Молодцы, 8 канал! Не бойтесь Карлика – ему недолго осталось!

Аноним, 27-05-2020 #2[ru]

И куда эти Карлики деньги ворованные девают? Из бюджета финансируют Благоустройство по полной, а на зарплату людей денег нет. Куда прокурор смотрит?

Аноним, 27-05-2020 #3[ru]

Карла хорохорился, хорохорился, а Тува тем временем лидирует в Сибири по короновирусу...

Аноним, 27-05-2020 #4[ru]

Интересная картина: торговые точки Андриана Ооржака закрыли, а друзья-подельники Кара-оола работают? И где наш хвалёный прокурор Боровков? Самоизолировался от преступников? Сволочь. Пусть ходит по торговым точкам и борется с бюрократической преступностью.