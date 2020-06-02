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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 21, 2 июня / Нарушает ли министр сельского хозяйства Тувы антимонопольное законодательство?
   
 
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№21, 2 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Нарушает ли министр сельского хозяйства Тувы антимонопольное законодательство?

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Уважаемый Леонид Федорович!

ФАС России получила и ознакомилась с Вашим письмом № 90664-ИП/20 от 21.05.2020 и сообщает следующее.

ФАС России поручило Тувинскому УФАС России провести проверку фактов, изложенных в статье «Молодой «агроном» приобщается к воровству» газеты «РИСК», на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае их выявления управление примет меры антимонопольного реагирования. О результатах проверки Вы будете уведомлены дополнительно.

С уважением, А.Ю. Цариковский

(прочитано 451 раз)

 risk-inform.ru/article_8745.html
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