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A- | A | A+ 12pt №21, 2 июня 2020 года.
Факты, аналитика, суждения
Нарушает ли министр сельского хозяйства Тувы антимонопольное законодательство?
Л.Ф. Петрову ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Уважаемый Леонид Федорович!
ФАС России получила и ознакомилась с Вашим письмом № 90664-ИП/20 от 21.05.2020 и сообщает следующее.
ФАС России поручило Тувинскому УФАС России провести проверку фактов, изложенных в статье
«Молодой «агроном» приобщается к воровству» газеты «РИСК», на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае их выявления управление примет меры антимонопольного реагирования. О результатах проверки Вы будете уведомлены дополнительно. С уважением, А.Ю. Цариковский
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