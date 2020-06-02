Факты, аналитика, суждения Нарушает ли министр сельского хозяйства Тувы антимонопольное законодательство? Л.Ф. Петрову ОТВЕТ НА ЗАПРОС Уважаемый Леонид Федорович! ФАС России получила и ознакомилась с Вашим письмом № 90664-ИП/20 от 21.05.2020 и сообщает следующее. ФАС России поручило Тувинскому УФАС России провести проверку фактов, изложенных в статье «Молодой «агроном» приобщается к воровству» газеты «РИСК», на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае их выявления управление примет меры антимонопольного реагирования. О результатах проверки Вы будете уведомлены дополнительно. С уважением, А.Ю. Цариковский (прочитано 451 раз)