Прокурорско-полицейский саботаж и безнаказанность казнокрадов

В редакцию газеты «РИСК» на днях пришёл ответ из прокуратуры республики по поводу криминальной ситуации, сложившейся при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле» (далее по тексту – «Терапия») силами гастарбайтеров ООО «Строительный Холдинг Тезис» (далее по тексту – «Тезис»). Ответ был вызван тем, что из Генпрокуратуры поступило указание о принятии мер прокурорского реагирования на неоднократные обращения редакции газеты по поводу открытого хищения сотен миллионов бюджетных средств, выделенных из Фонда Президента РФ на строительство этого объекта. А также странной политике попустительства вероятному преступлению со стороны прокурора РТ А.Боровкова.

В письме и.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.Донгака сообщается, что по материалам проверки следователями СУ при МВД РТ принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратурой эти решения отменялись как незаконные. Однако следователи полиции вновь и вновь повторяли своё решение «об отказе», хотя проверка Казначейства уже давно установила факт необоснованного финансирования объекта по фальшивой смете. Поэтому осталось только установить виновных в утрате более 260 млн. рублей из президентского фонда и предъявить им обвинения. А виновные известны – руководство Минстроя, «Госстройзаказа» и «Тезиса». По идее им всем светят сроки до 12 лет лишения свободы. Наши местные начальники все сидят по домам, и их можно брать «тёпленькими», а вот Левин из «Тезиса», как только начались проверки, срочно уволился и спешно свалил из республики. Знающие люди говорят, что он «на всякий пожарный» обретается где-то в Украине.

Как сообщает газете Донгак, «в связи с нарушением требования о разумном сроке уголовного судопроизводства, предусмотренном ст. 6.1 УПК РФ, при проведении проверки, а также длительным нерешением вопроса о назначении строительной экспертизы, прокуратурой республики неоднократно принимались меры реагирования, в том числе в адрес министра внутренних дел республики», однако воз и ныне там. Полицейское следствие, почему-то очень заинтересованное в выводе выше перечисленных жуликов из-под ответственности, до сих пор надеется, что «пронесёт». Тут уже стоит подумать о привлечении к ответственности следователей, фактически укрывающих преступление. И уточнить, какую роль играет свеженазначенный министр внутренних дел Юрий Поляков, к которому по этому поводу без особого успеха обращалась прокуратура. Но у неё, по словам Донгака, «ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле».

Если верить и.о. начальника отдела, то прокуратура Тувы как бы не виновна в затягивании процесса привлечения виновных в хищении из Президентского Фонда при строительстве «Терапии». А виновны коррумпированные взяточники-следователи МВД, раз за разом принимающие незаконные решения по материалам проверки. И министр Поляков, с сентября прошлого года покрывающий этих нечистых на руку следователей. А прокуроры, они что? А ничего. Они «держат на контроле ход и результаты процессуальной проверки». Пусть скажут «спасибо» и за это. Они в принципе за законность. Но не в силах справиться с коррумпированными полицаями. И всё. Точка. Какой с них спрос?

Следует отметить, что бить в колокола по поводу воровства при строительстве «Терапии» газета начала давно – с 2017 года, когда правительство Тувы в обход закона принялось перечислять деньги на строительство объекта с Казначейства на счета Народного банка. С большим трудом эту аферу правительства удалось свернуть. Затем пришёл черед усомниться в законности заключения государственного контракта на окончание строительство «Терапии». Ещё 26 ноября 2019 года в статье «Крокодиловы слёзы тувинской власти» газета писала о строительстве «Терапии»: «официально утверждённая стоимость составляла 577 млн. руб.». Проектант – Институт «Тувагражданпроект» – оценивал стоимость работ по завершению строительства в «78 млн. руб.». Однако Правительство поменяло проектировщика на аффилированный с «Тезисом» ООО «Ленд Строй», который раздул смету до 460 млн. руб. Как писала газета, «для этого пришлось заложить в смету липовые 300 км силового кабеля и вместо федеральных единичных расценок применили прайсы неких фирм-однодневок. А заказчик и Казначейство тут же принялись ускоренными темпами гнать на счета «Тезису» огромные деньги».

Затем путём несложных махинаций конкурс на строительство «Терапии» «выиграл» «Тезис», хотя он предложил цену на 160 млн. руб. большую, чем ООО «Сельстрой». Для этого правительство в конкурсную документацию включило пункт, ограничивающий участие в конкурсе необходимостью опыта строительства не менее четырёх объектов стоимостью не менее 460 млн. руб. каждый. Поэтому ООО «Сельстрой» просто нагло выбросили из списка претендентов. Хотя, как впоследствии оказалось, такого опыта не было и у «Тезиса». Но его почему-то оставили... Так жулики из правительства отдали объект жуликам из «Тезиса».

Прокуратуре следовало бы оспорить итоги конкурса, поскольку государство уже на этой стадии потеряло 160 млн. руб. Но почему-то прокуратура стала оспаривать не итоги, а условия конкурса. Требование к опыту работы на четырёх объектах по 460 млн. было признано судом незаконным. Однако затем прокуратура «дала по тормозам», сославшись, что, мол, поздно – объект строится... Уже тогда стало понятно, что сговор между заезжим подрядчиком, тувинскими властями, УФАС и прокуратурой очевиден. А связным между ними был бывший зампред правительства Тувы Сергей Тен, пригретый Шойгу в Минобороны. Как писала газета, «Тезис» приступил к завершению строительства. Но финансирование на 444 млн. руб. (вместо положенных 78 млн. руб.) не остановилось. Наш щедрый на казённые деньги Глава зачем-то добавил к федеральным деньгам ещё и финансирование из республиканского бюджета в сумме 23 млн. руб.». «Для того, чтобы финансирование объекта лилось рекой, его уже дважды фиктивно «вводили в строй» – в декабре 2016 года и в 2018 году». Сейчас объект введён уже в третий (!) раз.

По запросу газеты подозрительным строительством занялась сенатор от Тувы Л. Нарусова. В связи с этим силами московских контролёров Казначейства была организована проверка обоснованности финансирования строительства объекта «Терапия». Результат опроверг все самые печальные прогнозы. Такого воровства в Туве давно не было. В соответствии с Актом от 21 июня 2019 года, по объекту «Терапия» «было допущено завышение начальной цены контракта на сумму более 239 млн.руб.». Кроме того, «ГКУ РТ «Госстройзаказ» в 2016 г. допущено неправомерное использование средств межбюджетных трансфертов на общую сумму 136 768 500 рублей в виде оплаты денежных обязательств с нарушением законодательства РФ».

Ещё 28 марта 2019 года и.о. начальника отдела респрокуратуры Насс в своём ответе газете сообщал, что проводится «проверка на соответствие участников торгов требованиям законодательства РФ о контрактной системе и конкурсной документации». И что «в рамках контрольных мероприятий на 2019 год запланирована проверка использования субсидий в ГКУ РТ «Госстройзаказ» на софинансирование капвложений в рамках программы «Развитие здравоохранения». Ранее Минздрав РФ сообщил в редакцию газеты о том, что срок ввода объекта – 2018 год, сметная стоимость объекта – 596 млн. руб. РФ выделила на окончание строительства 444 млн. рублей. После ввода объекта в эксплуатацию Глава правительства Тувы Ш.Кара-оол дополнительно запросил у Минздрава РФ 209 млн. руб. Минздрав запросил список необходимого оборудования.

Из этой переписки можно подумать, что госконтракт признан «недействительным». Однако это обман. Никто и не пытался оспорить сам госконтракт.

1 апреля 2019 года газета отправила повторный запрос прокурору РТ, в котором просила дать оценку резкому увеличению стоимости строительных работ по устройству вентиляции и электромонтажных работ. 6 мая 2019 года первый заместитель прокурора РТ Дябкин наконец-то сообщает, что итоги конкурса не признавались недействительными. Потому «ввиду отсутствия у прокуратуры полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий доводы о хищении 200 млн. руб. переадресованы в МВД РТ для организации проверки». Начальник ОБЭП МВД РТ А.Кох сообщил, что время проверки «на предмет хищения средств из Фонда Президента РФ продлено на 30 суток». Появилась надежда, что жуликам хоть и с опозданием, но всё же «прижмут хвост». Ну-ну... 6 мая от него же приходит новое уведомление о том, что «о принятом решении будет сообщено дополнительно». На том всё и закончилось. Больше от Коха ничего не поступало.

16 декабря 2019 года и.о. начальника отдела прокуратуры РТ Ч.Донгак сообщил главному редактору о том, что СУ МВД приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое «отменено ввиду его незаконности» прокурором. К тому же 7 февраля 2020 года начальник отдела Единосяк направил уверения о том, что «прокуратурой республики принимались ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ прокурорского реагирования в пределах полномочий». Законность и обоснованность принятия решения со стороны МВД «о наличии – отсутствии состава преступления в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» «находится на ОСОБОМ КОНТРОЛЕ прокуратуры республики». А 20 мая начальник другого отдела прокуратуры В. Навальная в ответ на обращение к Генеральному прокурору по-хамски отписалась: «в случае несогласия с действиями прокуратуры вы вправе обжаловать решение вышестоящему прокурору».

И вот новый ответ: прокуратура в очередной раз отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но вместо порицания оправдывает следствие в том, что они «не успели назначить строительную экспертизу». Как будто на это недостаточно года...

А тем временем ООО «Тезис» успело под шумок коронавируса сбагрить недостроенный объект заказчику и «умыть руки». Три года глупых непрофессиональных проверок безграмотных или коррумпированных следователей под крышей неэффективных прокуроров ни к чему не привели. А вернее, создали уникальные условия для хищения сотен миллионов бюджетных денег. Хотя, если верить Единосяк, объект «находится на ОСОБОМ КОНТРОЛЕ прокуратуры республики». Тогда как воруют на других объектах? И почему возбудить уголовное дело можно только после новой экспертизы?

Во-первых, экспертизу можно провести и в рамках расследования уголовного дела, а во-вторых, в Акте Казначейства всё уже расписано: «ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» в 2016-2018 гг. допущено неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 66 161 424,41 рублей). Заказчиком приняты к учёту и оплачены подрядной организации ООО «Строительный Холдинг Тезис» завышенные объёмы строительно-монтажных работ, отражённые в актах приёмки выполненных работ ф. КС-2, которые сформированы на основании локального сметного расчёта, не имеющего положительного заключения и послужившего обоснованием начальной (максимальной) цены контракта недостоверными проектными решениями, то есть, изначально с завышенной заказчиком НМЦК в силу неправильного её обоснования, фактически выполненный подрядчиком объём работ и затраченных материалов не соответствует объёмам работ и материалов, указанных в актах выполненных работ». Бери Акт и привлекай жуликов к ответу! Достаточно даже того, что заказчик после корректировки ПСД не провёл госэкспертизу! Но тувинские власти даже не взыскивают пеню с «Тезиса» за срыв сроков строительства. Не обращаются в УФАС с требованием внести «Тезис» в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Напротив, даёт им новый объект – Спортивный комплекс стоимостью более миллиарда! Ввод, которого тоже, кстати, скандально провален.

В Туве известна поговорка, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром». Из чего можно прийти к выводу, что Кара-оол «в деле». Именно поэтому прокуратура и МВД так изощрённо «валяют ваньку», создавая видимость кипучей деятельности в поисках преступников. На возбуждение уголовного дела законом отведён 10-дневный срок. Прокурор Боровков и министр Поляков этот срок привлечения руководства «Тезиса», Минстроя и «Госстройзаказа» превысили как минимум в 70 (!) раз! Как известно, плохому танцоры штаны мешают. А что мешает Боровкову и Полякову заняться реальной преступностью в сфере строительства в республике?

Когда в правоохранительные органы обратился Кара-оол с заявлением о привлечении к уголовной ответственности журналистку, в прямом эфире рассказавшей, как он выбил глаз охраннику боулинг-клуба, МВД по заведомо ложному доносу возбудило и привлекло женщину к уголовной ответственности за одни сутки. А продажная прокуратура в тот же день в 22 часа ночи утвердила обвинительное заключение! Могут же, когда захотят! К счастью, адвокаты журналистки дошли до Верховного суда РФ и отменили незаконный и необоснованный обвинительный приговор. А тут жулики «Тезиса» по сговору с правительством реально украли сотни миллионов из Фонда Президента, а Боровков и Поляков смотрят на это сквозь пальцы. И, похоже, пытаются вывести казнокрадов из-под удара.

Кстати, о сдаче объекта в эксплуатацию. Прокурора Боровкова давно поставили в известность, что подрядчик установил пожарные гидранты на глубине полтора метров вместо пяти. Поэтому они могут зимой перемёрзнуть. В случае пожара, как случилось недавно в больницах в Москве и Питере, жертвы неизбежны. Но прокурор проглотил и эту «пилюлю». Кроме того, в нарушение проектного решения фасад здания обшит плитами, закреплёнными саморезами, которые от ветра или землетрясения наверняка будут отваливаться. И это тоже, похоже, никого не волнуют. Но объект сдан. Деньги «освоены». И прокурор вполне может отписаться в том духе, что «цель достигнута» и «виноватых нет». Вот так у нас прокурорско-полицейская нечисть следит за казёнными деньгами. И как тут не подумать, что они тоже «в доле»? Иначе, какой им смысл так глупо подставляться?

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин