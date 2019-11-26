Крокодиловы слёзы тувинской власти

Недавно Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил в отставку своё правительство. Тем самым как бы давая понять, что лично он никакого отношения к провалу строительства детских садов в республике не имеет. Четвёртую неделю общественность гадает, кто «вылетит» из правительства, а кто в нём останется. Большинство полагает, что отставной милиционер министр строительства Овсянников, ничего в строительстве не понимающий, как раз останется в своём кресле, поскольку он, по некоторым сведениям, носит деньги Юре. Впрочем строительство детсадов – это малая толика из тех завалов, что накопились в строительстве. Достаточно вспомнить провал в строительстве жилья для детей-сирот или срыв в выполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При этом провалы в строительстве он объясняет недобросовестностью строителей. Как будто они сами без его участия понаехали в республику, нахально забрали себе почти все объекты строительства, финансируемые из бюджета, выплатили себе из бюджета лихие авансы и смылись в неизвестном направлении. Хотя знающие люди полагают, что всех их на бюджетные объекты заводили чёрные братья, которые с их деятельности хорошо покормились. Только на программе переселения бюджет безвозмездно потерял более 1 млрд. 600 млн. рублей. Зато братья на невесть откуда взявшиеся деньги отстроили гостиницу в Кызыле и строят ещё одну. Соорудили на берегу Енисея в запретной зоне одну АЗС, строят другую и реконструируют третью... И откуда такие деньжищи у честных тружеников пера?

Другим серьёзным событием ушедшей недели был ультиматум, объявленный Шолбаном Кара-оолом олигарху Дерипаске, продающему уголь нашего Каа-Хемского разреза населению республики почти вдвое дороже, чем своим засаянским партнёрам. Алюминиевому королю Глава пригрозил судом, если он не снизит стоимость угля для бюджетников республики до 1 700 рублей за тонну. Таким образом, наш мудрый руководитель как бы открестился от своего участия в приватизации угольного разреза и дал нам понять, что сам он лично на дикой цене за уголь не наживается и в процессе доведения тувинского населения до нищеты, кладя в свой карман долю сверхприбыли угольной компании, зарегистрированной в Кипрском оффшоре, не участвует. Однако знающие люди полагают, что среди «приватизаторов» разреза кроме фамилии «Дерипаска» вполне могут звучать и такие, как «Шойгу», «Кара-оол», «Воробьёв» и «Зимин». Для них всех, похоже, угольный разрез стал родным и близким. У них, видимо, Дерипаска затем и выкупил их доли за 200 млн. долларов США, которые он сейчас и возвращает себе, продавая тувинцам их уголь втрое дороже экономически обоснованной цены. По некоторым сведениям, 100 млн. долларов США (что в расчёте на рубли по сегодняшнему курсу соответствует 6 млрд. 300 млн. рублей) по-видимому, осело в карманах Шойгу, а вторую сотню поделили между собой оставшиеся «компаньоны». Много это или мало, можно судить хотя бы потому, что воровски приватизировали разрез за 410 млн. рублей, из которых, как полагают знающие люди, своих денег они не вкладывали ни копейки. За всё рассчитался абаканский бизнесмен Сталинец, торговавший тувинским углём.

Думается, что следующим шагом Кара-оола будет какой-нибудь глупый демарш в отношении цены на электроэнергию, которая необъяснимым образом в Туве вдвое-втрое выше, чем у соседей, хотя огромная территория республики безвозвратно утрачена, поскольку затоплена Саяно-Шушенским водохранилищем, питающим ГЭС. При этом Саяно-Шушенская ГЭС выдаёт самую дешёвую в мире электроэнергию себестоимостью менее 10 коп. за киловатт, которую мы почему-то покупаем по цене в 7,4 рубля за киловатт.

Зато Кара-оол, не стесняясь, гордится высокой рождаемостью тувинцев и запасами недр республики, как будто он имеет к этому какое-то отношение... Вот такой у нас недотёпа-губернатор. Там, где плохо, – он ни при делах. А там, где хорошо, – благодаря исключительно ему.

Об угле и электроэнергии мы ещё поговорим отдельно. А вот проблему строительства в разрезе дикой тувинской коррупции рассмотрим сейчас. Есть в Кызыле один любопытный долгострой – здание терапевтического корпуса. Газета писала об этой пожирающей бюджетные деньги стройке. Проектировал здание терапии Институт «Тувагражданпроект». Его официально утверждённая стоимость составляла 577 млн. руб. К 2016 году строительная готовность объекта составила 70% и, чтобы здание закончить, требовалось всего 78 млн. руб. Но Кара-оол с помощью Шойгу умудрился выбить в Москве из Президентского Фонда на окончание строительства аж 444 млн. рублей. Уже тогда было известно, что Шойгу может направить в Туву для строительства терапии «своих людей». И местных строителей туда не подпустят. Так оно и случилось. Из Москвы прибыла команда, в целях конспирации зарегистрированная в Краснодарском крае – ООО «Строительный Холдинг Тезис» (далее – «Тезис»). И она расчудесным образом «выиграла» тендер, хотя наша тувинская местная строительная компания ООО «Сельстрой», предложила цену на 160 млн. руб. меньшую. Уже это должно было насторожить УФАС и прокуратуру. Но что для нас какие-то 160 млн.? Сговор между заезжим подрядчиком и тувинскими властями был очевиден. Однако все эту аферу дружно «проглотили». Улаживал дела поверенный в делах Шойгу Сергей Тен, пригретый в Минобороны.

И «Тезис» приступил к завершению строительства. Но финансирование на 444 млн. руб. (вместо положенных 78 млн. руб.) не остановилось. Наш щедрый на казённые деньги Глава зачем-то добавил к федеральным деньгам ещё и финансирование из республиканского бюджета в сумме 23 млн. руб. Но это уже, как говорится, «мелочи». Всего денег набралось 467 млн. Но просто так столько денег потратить нельзя. Необходимо хоть какое-то обоснование. И тут, откуда ни возьмись, появилось в качестве проектировщика некое мошенническое ООО «Ленд Строй» из Москвы, которое в пику «Тувагражданпроекту» подготовило задним числом сметный расчёт обоснования цены на окончание строительства на сумму в 460 млн. руб. Правда, для этого пришлось заложить в смету липовые 300 км силового кабеля и вместо федеральных единичных расценок для раздувания сметы применили прайсы неких фирм-однодневок. А заказчик и казначейство тут же принялись ускоренными темпами гнать на счета «Тезису» огромные деньги. К примеру, были проплачены 319 млн. за фактически неисполненные работы. А затем и вовсе перечислили 135 млн. без подписи начальника ГКУ «Госстройзаказ». Для того, чтобы финансирование объекта лилось рекой, его уже дважды фиктивно «вводили в строй» – в декабре 2016 года и в 2018 году. Сейчас пришло время вводить его в третий (!) раз. А между тем смета окончания работ продолжает «расти» и уже достигла 1 млрд. 39 млн. руб. вместо положенных 78 млн. руб., это почти в 14 (!) раз больше.

Такой беспредел не мог остаться без внимания. В газете была опубликована статья «Воровство на стройках Тувы при свете дня». Затем по запросу редактора газеты «РИСК» в Администрацию Президента Путина и после посещения Вайно сенатором от Тувы Л. Нарусовой силами московских контролёров Казначейства была организована проверка обоснованности финансирования строительства объекта «Терапия». Результат опроверг все самые печальные прогнозы. Такого воровства в Туве давно не было. И вот что выяснилось.

В соответствии с Актом от 21 июня 2019 года по объекту «Терапия» «заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» допущено завышение начальной (максимальной цены контракта) (далее – НМЦК) на сумму 239 033 404,69 руб.». При этом «расчёт обоснования НЦМК был произведён, не основываясь на проектной и сметной документации». В частности, ревизия выявила, что «авансовые платежи в размере 30% от цены контракта на сумму 136 768 500 руб. на закупку инженерно-технического оборудования не подтверждены документально». Кроме того, «ГКУ РТ «Госстройзаказ» в 2016 г. допущено неправомерное использование средств межбюджетных трансфертов на общую сумму 136 768 500 рублей в виде оплаты денежных обязательств с нарушением законодательства РФ». Путём сравнения «объёмов работ по прокладке сетей отопления, водопровода и канализации, включённых в НМЦК, с проектными данными, установлено нарушение п.3.9 Методики определения стоимости строительной продукции и завышение объёмов работ на сумму 25 151 577,16 рублей». К тому же контролёры выяснили, что «выполнение указанных объёмов работ не предусмотрено проектными решениями». Более того, по мнению проверяющих, «их выполнение заведомо не предполагалось».

Фактически речь идёт о сговоре Заказчика и Подрядчика и совершении ими уголовно-наказуемого деяния. Акт читается, как обвинительное заключение по уголовному делу. Как выяснила проверка, замена тувинского проектировщика на московского случайной не была. Для того, что бы «раздуть» смету на сотни миллионов, «исполнители» натурально пускались во все тяжкие. Ревизоры установили факты «завышения сметной стоимости на 83 205 176,17 руб. путём включения в НМЦК завышенных длин силовых кабелей различных сечений, а также завышение количества световых табло «Выход», завышения сметной стоимости на 35 319 654,67 руб. включением двойных объёмов работ и материалов».

Но и этого им оказалось мало. С целью завышения стоимости «на сумму 19 595 115,70 руб. допускались корректировки ресурсных частей расценок», «стоимость работ приводилась в текущий уровень цен без учёта понижающих коэффициентов к накладным расходам (0,85) и сметной прибыли (0,8), что привело к завышению сметной стоимости на 4 637 870,82 руб.», а также «применялись повышающие коэффициенты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха к основной заработной плате и эксплуатации машин и механизмов, что привело к завышению сметной стоимости на сумму 1 276 048,22 руб.», незаконно «начислялся повышающий коэффициент к нормам затрат труда и к эксплуатации машин и механизмов 1,15 и 1,25. Завышение сметной стоимости при расчёте составило 11 395 100,06 рублей», «норматив накладных расходов при расчёте стоимости теплоизоляционных работ применялся в размере 132% вместо установленных 110%, вследствие чего завышение сметной стоимости составило 5 878 127,66 рублей». Из Акта следует, что «сумма завышения сметы за счёт применения необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 34 442 707,91 руб.», а «сумма завышения принятых к оплате работ за счёт необоснованно начисленного коэффициента на производство работ в стеснённых условиях составила 22 636 746,49 рублей».

Редакция газеты располагает экземпляром выше указанного Акта. Насколько известно, есть Акт и в МВД, и в прокуратуре. Только почему-то до сих пор редакция не извещена о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Да и В.Левин почему-то до сих пор на свободе. И С.Тена, который «подобрал» нам подрядчика, тоже никто не беспокоит. Ну и, конечно же, сам Глава пребывает в сладостных грёзах, хотя, скорее всего, воровали сотни миллионов если не с его участием, то, по крайней мере, при его попустительстве. В Туве широкое распространение получила поговорка, что «Шолбана Кара-оола Бог наградил даром ничего не делать даром». Даже такой пройдоха, как Левин, в одиночку украсть такие деньги на одном объекте никак не мог. Похоже, и здесь поучаствовал наш замечательный земляк Шойгу.

Все эти выкрутасы со сметами – дело рук ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Минстроя РТ. В отношении Заказчика в Акте прямо указано: «ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» в 2016-2018 гг. допущено неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 66 161 424,41 рублей). Заказчиком приняты к учёту и оплачены подрядной организации ООО «Строительный Холдинг Тезис» завышенные объёмы строительно-монтажных работ, отражённые в актах приёмки выполненных работ ф. КС-2, которые сформированы на основании локального сметного расчёта, не имеющего положительного заключения и послужившего обоснованием начальной (максимальной) цены контракта недостоверными проектными решениями, то есть, изначально с завышенной заказчиком НМЦК в силу неправильного её обоснования, фактически выполненный подрядчиком объём работ и затраченных материалов не соответствует объемам работ и материалов, указанных в актах выполненных работ». «Завышение сметной стоимости вследствие некорректного применения индекса к СМР составило 2 669 280,61 руб., Заказчиком производилась оплата неподтверждённых затрат на временные здания и сооружения, в сумме 2 961 900,05 руб.».

«По объекту «Терапевтический корпус, г.Кызыл Республики Тыва» ГКУ РТ «Госстройзаказ был предоставлен Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссии от 19 декабря 2018 г., указана стоимость принимаемых основных фондов – 676 633,900 руб.» . Тут искать преступников долго не придётся. Липовый «Акт приёмки законченного строительством объекта был подписан представителями Министерства строительства и ЖКХ РТ, ООО «Строительный холдинг Тезис», ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Министерством здравоохранения РТ». И это невзирая на то, что «на момент проверки на объекте велись работы по монтажу систем электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем, внутренних отделочных работ, отделки фасада, устройства покрытий кровли, благоустройства территории. Электроснабжение объекта осуществлялось по временной схеме».

Далее в Акте указано, что «за просрочку исполнения обязательств заказчиком – ГКУ РТ «Госстройзаказ» составлен расчёт неустойки за просрочку исполнения обязательств в сумме 11 699 405,44 рублей», однако «от подрядной организации ООО «Строительный Холдинг Тезис» штрафные санкции за не исполнение обязательств (за несоблюдение срока сдачи выполненных работ) по государственному контракту от 08.08.2016 г. № 97-16 не поступали», тем не менее «исковое заявление в судебные органы не подавалось». Проверяющие потребовали у министра строительства Овсянникова объяснений подозрительной лояльности к подрядчику, но «на запрос о принятых мерах по соблюдению сроков выполнения работ в соответствии с графиком выполнения мероприятий но строительству «Терапевтический корпус в г. Кызыле», адресованный министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ Овсянникову от 07.05.2019 № 12-12-16/22-3026, Минстроем РТ ответ не представлен».

Как видите, уважаемый читатель, в данном случае чиновники правительства Тувы, больше напоминающие жуликов под прикрытием земляка Шойгу, и подрядчик, больше напоминающий бандита с большой дороги, находятся в одной лодке и плывут в направлении личного обогащения. МВД республики давно должно было возбудить уголовное дело и отправить на скамью подсудимых и Овсянникова, и Левина. Да и Кара-оола заодно, поскольку министр Овсянников без указания Кара-оола не мог так нагло нарушать закон и игнорировать интересы государства. Но министр Щур вместо этого тихо пересел в кресло зампреда правительства и теперь без угрызений совести плывёт в одной лодке с вероятными преступниками.

Подозрительная лояльность министров строительства и внутренних дел очевидным жуликам бросается в глаза ещё и потому, что существует резкий контраст отношения к заезжим очевидным жуликам, разворовывающим бюджет Тувы, и к местным строителям, которые не носят Кара-оолу взяток. К примеру, ООО «Сельстрой» возводило инженерные сети к зданию «Терапии». Но, поскольку Сафрин не даёт взяток, более 20 млн. заработанных им денег Минстрой не платил до тех пор, пока не вмешалась прокуратура. А более 13 млн. не платит, невзирая на вступившее в законную силу решение суда. Однако «Тезису» деньги – сотни миллионов – перечисляются без всякого обоснования, и с него не взыскивается неустойка за нарушение контракта. Интересно, как это может объяснить Шолбан Валерьевич? Чиновники ссылаются, что переплачивают «Тезису» и не платят заработанное «Сельстрою» именно с подачи Кара-оола. Кстати, такое поразительное отличие в отношениях к честным строителям и проходимцам даёт определённые плоды. ООО «Сельстрой», до сих пор не получивший оплату за инженерные сети «Терапии», приостановил процедуру передачи объекта заказчику. Зная Сергея Викторовича, можно с уверенностью предположить, что сдачи «Терапии» не будет и в этом 2019 году.

И ещё один штрих. В республике есть «Народный банк». До Ш.Кара-оола он был собственностью республики. Теперь долю в нём правительство зачем-то уступило «Тезису», который назначил своего управляющего. Видимо, опытного прожжённого мошенника. Скажите, если правда, что «Шолбана Кара-оола Бог наградил даром ничего не делать даром», то за какие коврижки он передал управление «Народного банка» людям, которым очень подходит клеймо «мошенник»?

Я ещё вернусь к этой теме. Прошу прокуратуру Тувы считать эту публикацию официальным обращением о совершении преступления и провести проверку фактов, выявленных Казначейством. В случае их подтверждения прошу передать материалы проверки в СКР для возбуждения и расследования уголовного дела. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в начальственном кресле.

Когда верстался номер.

ООО «Тезис» возводит в п. Каа-Хем спортивный комплекс стоимостью более миллиарда рублей. Как выяснилось, Казначейство Тувы оплачивает «Тезису» объёмы, ранее выполненные ООО «Арго». Это деяние имеет все признаки преднамеренного хищения государственных средств. К этой теме я вернусь чуть позже.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин