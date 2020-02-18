Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 16
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 107
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 6, 18 февраля / МВД Тувы на страже интересов вероятных мошенников?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№6, 18 февраля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

МВД Тувы на страже интересов вероятных мошенников?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики проведена проверка по Вашему обращению по вопросу не направления ответа на Ваш запрос от 04.12.2019. Вопросы соблюдения федерального законодательства при осуществлении строительства «Терапевтический корпус, г. Кызыл Республики Тыва» находятся на постоянном контроле прокуратуры республики.

Ранее прокуратурой республики неоднократно проводились проверки законности заключения государственных контрактов на строительство данного социально-значимого объекта, принимались исчерпывающие меры прокурорского реагирования в пределах предоставленных полномочий, о чем Вы были проинформированы.

В настоящее время правоохранительными органами республики осуществляется доследственная проверка о наличии в действиях должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Принятие законного и обоснованного процессуального решения со стороны правоохранительных органов о наличии либо отсутствии состава преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» находится на особом контроле прокуратуры республики.

Прокуратурой республики неоднократно принимались меры по отмене незаконных решений правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела, организовывались дополнительные проверки по указанному материалу, направлялось требование министру внутренних дел республики.

В порядке предусмотренном УПК РФ после истечения срока проведения следователем дополнительной проверки прокуратурой республики будет дана очередная оценка законности и обоснованности принятого решения.

В части Ваших доводов о не направлении Вам ответа на запрос от 04.12.2019, сообщаю, что обращение поступило в прокуратуру республики 11.12.2019.

В установленный Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 16.12.2019 в Ваш адрес направлен мотивированный ответ № 15р-2019 за подписью и.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

Приложение: копия ответа на 1 л.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

 

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС №15р-2019

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о проверке публикации о хищении бюджетных средств при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле».

По данному факту следователем Следственной части следственного управления МВД по Республике Тыва проводится процессуальная проверка.

27.10.2019 по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

10.12.2019 принятое решение прокуратурой республики отменено ввиду его незаконности и необоснованности, материалы проверки направлены начальнику СУ МВД по РТ для организации дополнительной проверки.

В настоящее время проводится дополнительная проверка.

И.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.У. Донгак

(прочитано 303 раза)

 risk-inform.ru/article_8537.html
+2

Остальные материалы номера 6:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Недобросовестные строители создали пожароопасный водопровод (№6, 18 февраля)
» Опасный для жизни водопровод (№5, 11 февраля)
» Почему прокуратура не реагирует на казнокрадство? (№3, 28 января)
» Факты хищения бюджетных средств при строительстве «Терапии» в Кызыле проверяются (№51, 24 декабря)
» Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит? (№48, 3 декабря)
» По трупам своих подельников – к собственному благополучию (№47, 26 ноября)
» Крокодиловы слёзы тувинской власти (№47, 26 ноября)
» Дикие криминальные выборы (№36, 10 сентября)
» «Идёт сращивание скотокрадов и сотрудников правоохранительных структур» (№24, 25 июня)
» Тувинская «элита» снова прославила республику (№22, 11 июня)
» Не важно, кто украл – важно, кто сидит (№19, 21 мая)
» Борьба со скотокрадством путём преследования... фермеров? (№15, 16 апреля)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

«Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом» (Михаил Жванецкий).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank