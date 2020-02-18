МВД Тувы на страже интересов вероятных мошенников?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики проведена проверка по Вашему обращению по вопросу не направления ответа на Ваш запрос от 04.12.2019. Вопросы соблюдения федерального законодательства при осуществлении строительства «Терапевтический корпус, г. Кызыл Республики Тыва» находятся на постоянном контроле прокуратуры республики.

Ранее прокуратурой республики неоднократно проводились проверки законности заключения государственных контрактов на строительство данного социально-значимого объекта, принимались исчерпывающие меры прокурорского реагирования в пределах предоставленных полномочий, о чем Вы были проинформированы.

В настоящее время правоохранительными органами республики осуществляется доследственная проверка о наличии в действиях должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Принятие законного и обоснованного процессуального решения со стороны правоохранительных органов о наличии либо отсутствии состава преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» находится на особом контроле прокуратуры республики.

Прокуратурой республики неоднократно принимались меры по отмене незаконных решений правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела, организовывались дополнительные проверки по указанному материалу, направлялось требование министру внутренних дел республики.

В порядке предусмотренном УПК РФ после истечения срока проведения следователем дополнительной проверки прокуратурой республики будет дана очередная оценка законности и обоснованности принятого решения.

В части Ваших доводов о не направлении Вам ответа на запрос от 04.12.2019, сообщаю, что обращение поступило в прокуратуру республики 11.12.2019.

В установленный Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 16.12.2019 в Ваш адрес направлен мотивированный ответ № 15р-2019 за подписью и.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

Приложение: копия ответа на 1 л.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС №15р-2019

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о проверке публикации о хищении бюджетных средств при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле».

По данному факту следователем Следственной части следственного управления МВД по Республике Тыва проводится процессуальная проверка.

27.10.2019 по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

10.12.2019 принятое решение прокуратурой республики отменено ввиду его незаконности и необоснованности, материалы проверки направлены начальнику СУ МВД по РТ для организации дополнительной проверки.

В настоящее время проводится дополнительная проверка.

И.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.У. Донгак