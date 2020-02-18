Хорошая новость: Кара-оол обеспечил себе состояние аж на семь поколений вперёд

Плохая новость: За счёт Тувы

Хватит одурманивать сознание тувинцев или куда нас ведёте, Шолбан Валерьевич.

«Сидеть на одном месте и бесконечно читать тарины, перебирая чётки не дело, главное делать правильные действия» (Его Святейшество Далай-Лама 14). Стать первым, командиром, лидером, предводителем, главой не трудно. Есть десятки, сотни, тысячи хороших и не очень методов, чтобы встать во главе людей, народа, нации. Сложность состоит в другом. Куда вести людей за собой.

Написать письмо в вашу редакцию меня заставила кощунственная несправедливость. Про лже-депутатов Верховного Хурала РТ я не буду писать. Пусть это останется на их совести. Закон Кармы всё видит, всё равно когда-нибудь настигнет.

Все знают, как живут простые люди в Туве: от зарплаты до зарплаты, считают каждую копейку, во всём экономят. Многие кое-как сводят концы с концами. Многие залезли, чтобы выжить, в кредитную каббалу.

До сих пор помню двух маленьких детей, брата и сестру, 12 и 13 лет, которые пришли в храм Цеченлинг попросить божеств о помощи. Лица у них были не по-детски серьёзные, как будто их беспокоит серьёзная проблема. Они сказали: «На последние деньги мама купила уголь в мешке. Теперь не на что покупать даже хлеб. В доме нечего есть. Мама попросила помочь едой свою двоюродную сестру, а она посоветовала нам идти в храм Цеченлинг и попросить помощи у божеств, так как она сама на последние деньги купила уголь в мешке. Вот мы и пришли в храм Цеченлинг». Я дала им 50 рублей. Если б у меня были деньги, я дала бы больше.

Это было в 2012 году. С тех пор прошло восемь лет, но ничего не изменилось в жизни простых людей. И сегодня, многие люди, из-за отсутствия, нехватки денег, всё так же покупают уголь в мешках.

Ещё один шокирующий случай, который произошёл зимой в 2013 году. В утреннее время, чтобы доехать до работы, пришлось сесть в дачный автобус 13, т.к. маршрутки не останавливались, из-за перегруженности. Толпа на остановке вошла через заднюю дверь, и по инерции мы оказались в середине салона автобуса. Рядом стояла молодая женщина. На сиденье перед ней сидел мальчик лет девяти, ближе к остановке «Детский мир», мальчик попросил маму денег на еду, и чтоб сегодня она дала больше, чем вчера. Вчера она дала настолько мало денег, что он ничего не мог купить на эти деньги. Хорошо, что его одноклассник поделился своей едой. А мама: «Да-да, сына, конечно-конечно. Мой мальчик хороший. Он всё может. Мой мальчик умный. Сейчас дам денег». И, прямо на остановке, быстро сунула в руку сына что-то, завернула в кулак и выбежала через заднюю дверь, хотя средняя дверь ближе к выходу. Мальчик открыл ладонь, а там 2 рубля. Если б вы видели выражение лица этого мальчика.

С тех пор прошло 6-7 лет.

На днях один мальчик, школьник 11-12 лет, на дачном автобусе, на просьбу кондуктора оплатить за проезд, протянул со смущённым видом на лице жёлтую карточку банка «Восточный». Кондуктор говорит: «Эта карточка не обслуживается терминалом. На ней нет вайбера. Другой кондуктор высадил бы тебя из автобуса». На повторные просьбы оплатить за проезд, мальчик, опустив глаза, протягивал всю ту же жёлтую карточку банка «Восточный».

Время бежит, а в жизни простого народа хороших изменений совсем мало. Всё так же покупают уголь в мешках, считают копейки, снова и снова залезают в долговую яму, экономят во всём. И на этом фоне бедности и нищеты чудовищно выглядит, как трое братьев Кара-оолов, хвастались этой осенью своими богатствами. Оказывается, Вы, уважаемый Шолбан Валерьевич, вместе со своими двумя братьями, наскребли, насобирали столько денег, что хватит вам и вашим детям, внукам и внучкам, правнукам и правнучкам, праправнукам и праправнучкам и т.д. аж до 7 поколения. Это кощунственно. Ведь официально, с высокой трибуны, говорили, что Тыва самый бедный регион в РФ. А вы, уважаемый Шолбан Валерьевич, Глава Правительства РТ, имея столько много денег, не хотите помочь своему народу, не хотите работать на благо народа Тывы.

Хотите, чтобы только Вы и Ваши братья жили хорошо, богато. Честным трудом никто не может накопить столько денег, что хватает ему и его потомкам до 7 поколения. Вы, наверное, наскребли таких денег нечестным трудом, обманом, хитростью. Уму непостижимо. Работы непочатый край. А вы, Глава Правительства Республики Тыва, со своими братьями, думаете только о себе. Вы, как премьер, должны работать на благо и процветание народа Тывы. Пока занимаете такую высокую должность у вас не должно быть никакой личной жизни. Вы должны работать, работать и работать на благо жителей Тывы.

Точно так же, как и Вы, работают Ваши заместители, лже-депутаты, министры. Кичатся своими высокими положениями, шикуют материальными богатствами, несметными деньгами, которые так же приобрели нечестным хитрым путём.

В городе Кызыл, да и в районах, вот уже в течение последних 15 лет, нет детских молочных кухонь. Ваш брат, Ховалыг В.Т., несколько лет проработал мэром города Кызыл, а вот сделать для маленьких детей города детскую молочную кухню не позаботился. А Дина Оюн, проработав Главой города, не удосужилась разработать закон, чтобы строить детскую молочную кухню. На несметные деньги братьев Кара-оол давно можно было организовать бесплатные завтраки для учащихся школ Республики Тыва.

12 лет работаете Главой Правительства Республики Тыва, но до сих пор не смогли решить проблему с электроэнергией в Тодже, Тере-Холе, Монгун-Тайге.

Уважаемые читатели, если б вы видели здание администрации сельского поселения с. Чодураа Улуг-Хемского района. Это здание построили ещё в середине прошлого столетия. Вначале это был детский сад, куда вместе с другими детьми ходил и нынешний Глава Республики Тыва, сам Шолбан Валерьевич. Около 20 лет назад детский сад перевели в рядом стоящее здание Администрации сельского совета, размером в несколько раз меньше. А Администрацию перевели в старое здание детского сада. Вот так, около 20 лет, Администрация с. Чодураа находится в настолько старом, мрачном, обветшалом, изношенном аварийном здании, что никто не хочет там находиться. Даже сами работники Администрации. А братья Кара-оолы, имея столько денег, что хватает им самим и их потомкам до 7 поколения, не удосужились построить новое здание Администрации для своего родного посёлка. А ведь один из них работает Главой Правительства РТ, второй бессменным депутатом Верховного Хурала РТ.

Удивляешься, когда говорят по телевизору, что проводили благотворительный концерт на ремонт ресурсного центра для молодёжи города. А ведь на накопленные Вами денег, до 7 поколения, можно построить не один, а много ресурсных центров, и не только таких центров. Не говоря о районах, в самом городе Кызыл, нет современного детского познавательного центра.

Зачем Вам, Шолбан Валерьевич, столько много гостиниц? Их у Вас несколько. Отдайте земельный участок напротив ЗАГСа, где начали строительство новой гостиницы, под ретритный центр для буддистов или под детский познавательный центр. Вообще, я считаю, что этот земельный участок должен принадлежать жителям города Кызыла. Пусть там построят красивое, большое, современное здание, где будут находиться реабилитационные центры для несовершеннолетних мам, для женщин, попавших в трудные жизненные ситуации.

Стоят недостроенными монастырь Его Святейшества Далай-Ламы 14, здание общежития хувараков на территории храма «Цеченлинг». А ведь на Ваши несметные деньги, братья Кара-оолы, что хватает Вам и Вашим потомкам до 7 поколения, эти здания можно построить за одно лето.

Кто-то может возразить, что Шолбан Валерьевич хорошо работает, а в последнее время очень даже хорошо: не сходит с экрана телевизора, говорит важные вещи, даёт много умных указаний. Настоящий отец нации. А вы знаете почему. А вот почему.

В 20-х числах декабря 2019 года, во время поездки в Москву, мне посчастливилось встретиться с Покровителем Шолбана Валерьевича Кара-оола. Узнав, что Его протеже, Председатель Правительства Республики Тыва, Шолбан Валерьевич со своими братьями, при такой нищете и бедности простого народа Тывы, наскребли столько материального богатства и денег, что хватает им и их потомкам до 7 поколения, его Покровитель смутился и немножко огорчился. Мне пришлось об этом сказать, иначе этих братьев Кара-оолов не остановить. Они так же не будут работать на благо простого народа, но будут и дальше копить денег для своих благ.

Не знаю, от чего смутился и немножко огорчился Покровитель Шолбана Валерьевича, оттого, что Его протеже настолько накопил денег, что хватает им и Его братьям, их потомкам до 7 поколения, или оттого, что простые люди узнали тайну Его протеже и его братьев. И, наверное, по телефону хорошо отчитал Шолбана Валерьевича. Поэтому Шолбан Валерьевич в последнее время не сходит с экрана, говорит без конца, даёт указания. Наконец-то, более-менее начал работать в нужном направлении, повернулся в сторону простого народа, создаёт мобильные приёмные, Федерацию хуреш маленьких борцов, ходил в гости в дом-ребёнка с подарком – большой плазмой, то там, то тут организует спортивные мероприятия. И своих лже-депутатов направляет в кожууны.

Организовали мобильные приёмные в районах, сёлах. А ведь большинство проблем, обращавшихся граждан можно решить с помощью накопленных Вами денег, что хватает Вам и Вашим потомкам до 7 поколения. Если б Вы, Шолбан Валерьевич, и Ваша команда работали честно, многих проблем не было бы.

А сколько говорим про проблемы в сфере услуг перевозки пассажиров (нехватка автобусов и т.д.). По телевизору говорите: «понизить уровень бедности», а эту бедность Вы сами создаёте, Шолбан Валерьевич. Говорите: «Всех обеспечить не можем». Как это так, имея столько денег, что хватает Вам и Вашим детям, внукам, внучкам, правнукам и прочим потомкам до 7 поколения, не стыдно говорить Вам такое? Не хотите, чтобы народ Тывы жил богато, в достатке, хотите, чтобы они жили бедно, в страхе, чтоб все зависели от Вас, от Ваших братьев?

Мы, простые люди, соблюдаем, по крайней мере, стараемся соблюдать, пять заповедей буддизма: не лгать, не воровать, не убивать живых существ, не прелюбодействовать, не употреблять спиртное. Помните, Шолбан Валерьевич, стоя на сцене ДНТ, рядом с Духовным Наставником, с белым хадаком в руках, Вы говорили: «Дорогой Учитель» и т.д., что будете работать на благо народа Тывы. Слова словами, а на самом деле Вы специально создаёте невыносимые условия жизни для простого народа: высокие тарифы э/энергии, завышенная цена угля, вместе со своими подставными людьми продаёте земельные участки за бешеные деньги, загоняете людей в кредитную каббалу. Чтоб выжить, людям приходится совершать отрицательные поступки: воровать, заниматься сбором конопли.

Почему бы Вам не сделать бесплатный проезд для школьников на муниципальных и частных автобусах, маршрутах? Выделите земельный участок под центр «Чод». Приобретайте новые автобусы для МУП «КГТ», не говорите, нет денег, они у Вас есть и много, хватает Вам и Вашим потомкам аж до 7 поколения.

Перешагнув через свою алчность, жадность, эгоизм начинайте решать вопрос об электроэнергии Тоджинского, Тере-Хольского, Монгун-Тайгинского кожуунов. Начинайте строительство приютов для бездомных собак и кошек. Не надо маленьких приютов, вон сколько свободных земель на окраинах города.

Организуйте горячие обеды для бездомных людей. Сделайте черенки от Ваших волшебных деревьев, что растут в Вашем саду и в саду Ховалыга Вячеслава, и давайте посадим их по всему Кызылу на благо всем живым существам. Сделайте ночлежки для бездомных людей. Начинайте делать подземные переходы по улице Кочетова.

Шолбан Валерьевич, советую Вам поехать в ЛДО, на Вавилинский затон, на дачное общество «Дар». Но, не на своей шикарной машине, а на автобусах МУП «Кызылгортранс», особенно в час пик. Почувствуйте вкус жизни простого народа.

И прекратите воровать бюджет города.

Авыда Амита