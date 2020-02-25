Тувинская бедность

Как программа «Социальный уголь» превратилась в антисоциальную акцию правительства

17 февраля федеральные СМИ опубликовали рейтинги регионов России. Согласно данным исследования, пятёрку замыкающих список самых отстающих регионов занимают Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и, как это уже сложилось в последнее десятилетие, печальный список замыкает многострадальная Тува. Кто её довёл до такой жизни – не секрет. Республика смело шагнула в нищету с Шолбаном Кара-оолом под внешним управлением семьи Шойгу. И теперь она неизменно лидирует в списке субъектов РФ по безработице, коррупции, дороговизне жизни, сифилису и поддержке на выборах «Единой России». А ещё в последнее время она опережает всех по скоплению бытового мусора в городах и наличию бездомных людей и собак. Вот такая вот особенность региона, в 1944 году вошедшего в состав СССР.

Кстати, именно поздним вхождением Тувы в СССР Шолбан Кара-оол объясняет высокий уровень бедности Тувы – мол, поздно вошли и никак не догоним... Ещё, по его мнению, нищета от того, что нет у нас с Россией железнодорожного сообщения. И пока Путин нам не построит железную дорогу, похоже, так и будем горемычно мыкаться в хвосте российских регионов. Тут уже ни старания Кара-оола, ни лоббистские возможности Шойгу ничем нам не помогут... А поскольку в ближайшем обозримом будущем дорога никак не просматривается, фактически Кара-оол нам гарантирует прозябание до тех пор, пока они в паре с Шойгу будут «пилить» тувинский бюджет.

Однако подобные оправдания Кара-оола кажутся, по крайней мере, странными. В отстающей пятёрке российских регионов почему-то нет республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Чукотки и Камчатки. А ведь там тоже отсутствует железнодорожное сообщение. Зато, к примеру, в Курганской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии с поездами полный порядок. Однако это не мешает им быть почти такими же бедными, как Тува. Так что, похоже, «железка» тут ни причём. Как известно, плохому танцору всегда штаны мешают... Вот и нашему великому Кара-оолу – тоже. Видимо, есть какие-то другие причины, удерживающие республику от рывка в благополучие? Давайте разбираться.

Если вникать в частности, то бедность у нас не поголовная. К примеру, семья самого Шолбана Кара-оола, невзирая на всеобщие трудности, намедни построила себе очередную АЗС, строит ещё одну, реконструируя первую, отгрохала гостиницу в несколько этажей в центре Кызыла по ул. Интернациональной и строит гостиничный комплекс напротив здания правительства по ул. Кочетова. Деньги откуда-то находятся... При этом они не стесняются заявлять, что они с братками своим «непосильным трудом» заработали аж на семь жизней. Дочь Шолбана гордится тем, что в один присест в ресторане сжирает продуктов на 250 тыс. рублей. А откуда у Кара-оолов столько денег? Уж не воруют ли они случаем? Не злоупотребляют ли государственными полномочиями? А если верить Кара-оолу, то остальные плохо живут исключительно потому, что не хотят работать. Лентяи, одним словом. Вот и получается: отдельно взятой вельможной семье позднее вхождение республики в состав СССР и отсутствие железной дороги не мешает жить припеваючи и даже жировать в своё удовольствие, а подавляющему числу нечиновных семей именно по этим причинам из нищеты никак не выбраться.

Тут я и решил узнать, отчего в Туве так тяжело живётся некараоолам и нешойгам? Заодно захотелось узнать, отчего в республике такая дорогая жизнь? И вот, что оказалось.

В сухом остатке причина финансового неблагополучия большинства жителей республики одна – жизнь в Туве дорога из-за некомпетентности и скупости первого руководителя, его семейки и их московского патрона. Оказывается, главными составляющими дороговизны жизни простых людей являются высокие тарифы на электроэнергию, недоступность угля и высокие цены на продукты и услуги ЖКХ. Заметьте: всё это – в компетенции региональных властей.

Для того, чтобы прояснить ситуацию поподробнее, я начал с угля – местного товара, который лежит у нас под ногами. Возить его из-за Саян не нужно. Его стоимость не зависит ни от сроков нахождения Тувы в составе СССР (теперь – России), ни от наличия-отсутствия железной дороги. Уголь, пригодный для сжигания в печах, добывают на Каа-Хемском и Чаданском угольных разрезах. Добыча открытая – самая дешёвая из возможных. Остальные месторождения угля в республике для отопления жилья непригодны. Несложно было выяснить, как в республике обстоят дела с его добычей на Каа-Хемском и Чаданском угольных разрезах. В советское время добыча угля на этих предприятии превышала миллион тонн в год. Проблемы начались после прихода во власть Шолбана Кара-оола.

В 2011 году было добыто менее 900 тыс. тонн угля. В этом году Тувинской горнорудной компании (ТГРК), будучи крупнейшим налогоплательщиком Тувы, заплатила налогов более 192 млн. рублей. Но это было раньше. Теперь тенденция в деятельности компании и её налоговых взносов достаточно тревожная – в ушедшем году было реализовано чуть более трети от этого объёма. На предприятии идут массовые сокращения. Соответственно, налоговые поступления в бюджет республики будут втрое меньше. Причина не в недостатке мощностей по добыче – их более чем достаточно. И можно было бы добывать до 1,5 млн. тонн чёрного золота ежегодно. Проблема – в отсутствии платёжеспособного спроса на этот уголь. Мало того, что мировые рынки потребления угля сильно «просели» и затоварились, резко упал спрос на Каа-Хемский уголь и внутри республики. Началась добыча на Элегестинском и Межегейском месторождениях, частично покрывающих потребности в энергетическом угле местных ТЭЦ, тем самым замещая уголь, ранее поступавший на котельные с Каа-Хемского разреза. Кроме этого, высокой ценой на местные угли воспользовались предприниматели и стали ввозить в республику из Хакасии хоть и менее калорийный, но зато гораздо более дешёвый уголь. Всё это очень сильно подорвало позиции ТГРК, добывающей каа-хемский и чаданский угли.

В такой ситуации правительству Тувы следовало бы совместно с руководством разреза разработать меры по увеличению добычи угля. Однако ситуация с бедностью перечеркнула все планы. Да, действительно, цена на уголь в нашей сибирской республике наравне с ценой на электроэнергию – серьёзный фактор благосостояния. На зиму одному домохозяйству требуется до 10 тонн угля. При цене почти в 3000 рублей за тонну (без доставки!) набегает приличная, часто неподъёмная сумма. Ранее все жители закупали уголь впрок на всю зиму зараз. Теперь, когда уровень доходов сильно упал, на такое способны далеко не все. Большинство закупает на месяц по тонне-другой. А те, которым и это не по карману, вынуждены покупать уголь от случая к случаю мешками на день-два. Конечно, разница в цене при покупке нескольких тонн или мешка угля огромна. Только если уголь, покупаемый в мешках, пересчитать на цену тонны, то выходит, что люди, приобретая уголь мешками, переплачивают как минимум втрое от той цены, какую они бы платили, покупая уголь тоннами на разрезе.

А тут, совершенно неожиданно, федеральный центр обвинил Главу Кара-оола в нежелании заниматься проблемой бедности. Сначала Кара-оол пытался объяснить тувинский курьёз неправильным подсчётом уровня жизни в республике, где, по его заявлению, каждый родившийся сразу имеет не менее 200 голов скота. Но это не возымело действия – его жёстко пресекли из Москвы. И велели эту нищету изводить. Но не подсказали – каким образом. Тогда Шолбану Кара-оолу пришлось демонстрировать «заботу» о народе так, как он это видит. Проблема состоит в том, что большая часть населения в связи с низким уровнем доходов не может взять и закупить от 7 до 10 тонн угля на всю зиму на домохозяйство. Кто-то покупает по 1 тонне, а кое-кто – и по 1 мешку. Вот этот рынок розничной торговли углём власти республики и решили «отрегулировать», продемонстрировав «отеческую заботу о народе». И начали они с того, что принялись регулировать нерегулируемое – отпускные цены на уголь, реализуемый частными предпринимателями. В правительстве каким-то странным способом высчитали, по какой цене нужно отпускать уголь населению, чтобы цена была доступной. И принялись «душить» тех, кто не подчиняется таким «указивкам» из правительства.

Кроме этого, мэрия г. Кызыла и правительство провозгласили приоритетом программу «Социальный уголь». По ней некоторой части самых бедных стали бесплатно выдавать по 500-1000 кг угля, как будто это каким-то образом существенно меняет картину. А кто в это число не попал, или кому тонны угля на зиму не хватает, Кара-оол велел отпускать уголь малыми партиями по как бы установленным «сверху» социальным ценам. Правительство директивно установило, что торговать на вес тоннами можно не дороже, чем по 3040 рублей за тонну, а мешками – за 250 рублей мешок. А чтобы предпринимателям жизнь мёдом не казалась, он повелел мэру г. Кызыла Сагаан-оолу по программе «Социальный уголь» организовать альтернативную продажу местного и завозного угля партиями по тонне или в мешках. Для пущей важности приказал создать патрульные команды из мэрии, комиссии по тарифам, полиции и налоговой службы, чтобы они объезжали частных предпринимателей, не аффилированных с властью, и «кошмарили» их с целью демонстрации усилий по снижению отпускной цены угля.

Все, конечно, понимают, что никакой Кара-оол, никакая тарифная комиссия не вправе указывать предпринимателю, действующему в конкурентной среде, по какой цене торговать. Всё это совершенно незаконно. Но УФАС на это смотрит сквозь пальцы – с губернатором спорить себе дороже...

Для того, чтобы выяснить на месте, как помогает гражданам программа «Социальный уголь», пришлось проехаться по точкам и площадкам мелко-розничной торговли углём в Кызыле. Надо признаться: результаты изрядно удивили. Оказалось, что торговля «Социальным углём» никоим образом не решает проблемы дороговизны тувинского угля. Скорее наоборот: обходится наивным гражданам весьма дорого – гораздо дороже, чем торгует углём ТГРК. Судите сами.

Приобрели мешок Каа-Хемского угля у торговой точки на ул. Комсомольская у верхней трассы возле торгового центра «РБТ.ру». Заплатили 250 рублей. Торгуют тут без весов и кассового аппарата. Съездили, взвесили уголь. Оказалось – 59 кг. Проверили на горючесть – уголь оказался качественный: горит хорошо, тепла даёт много. Однако когда пересчитали цену угля – оказалось, что в пересчёте на тонну он стоит 4 238 рублей вместо 2754 руб. на разрезе. Нехило.

Взяли угля на пробу на базе в Рестопе у вывески «Социальный уголь». Мешками здесь не торгуют. Только на вес. Каа-Хемский здесь стоит 3 100 рублей за тонну, Балахтинский – 3 000 рублей за тонну. Разницы почти нет. За погрузку берут дополнительно с клиента по 150 рублей за тонну, доставка – до 700 рублей. В итоге уголь достаётся по цене в 3 500 – 4 000 рублей за тонну против 2754 руб. на разрезе. Дороговато. Но власти подсуетились и «подсластили пилюлю» – тут уголь можно приобрести в кредит через ОТБ БАНК. Правда, тогда придётся дополнительно оплатить услуги банка в 20%. Купили Каа-Хемский и Балахтинский. Проверили качество – Каа-Хемский уголь попал вперемежку с породой. А Балахтинский хоть и без примесей, но горит хуже, тепла от него вдвое меньше.

Переехали в МУП «Благоустройство». Тут тоже торгуют по программе «Социальный уголь». Продают уголь только мешками и только с разреза Аршановский. Уголь свален как попало, вперемежку со снегом и мусором. Там же его затаривают в мешки. Мешок угля весом в 42,95 кг стоит 150 рублей. Никаких других услуг – по погрузке и перевозке угля – здесь не оказывается. В пересчёте получается, что тонна Аршановского угля без доставки стоит 3 495 рублей против 2754 руб. на разрезе. Дюже дорого, особенно если учесть, что он не горит! Как говорится, спасибо мэру Сагаан-оолу за «Социальный уголь»!

Едем на Правый берег. Там тоже висит вывеска «Социальный уголь». Каа-Хемский – 200 рублей за мешок, Аршановский – по 150 рублей. Пересчитали на тонну – получилось то же самое, что в комбинате «Благоустройство». Каа-Хемский уголь качественный, Аршановский – как везде.

Следующий адрес – площадка депутата Тунёва у магазина «АШЕАН» на верхней трассе. Тут опять красуется реклама «Социальный уголь», хотя торговля частная. Видимо, Тунёв косит под мэрию. Тонна Каа-Хемского угля здесь стоит с виду недорого – те самые установленные Кара-оолом 3040 рублей за тонну. Элегестинского – по 2 500 рублей. Балахтинского почему-то 3 200 рублей. Видимо, на него указ Кара-оола не распространяется. Но его, судя по всему, никто и не покупает – так, лежит в грязи для ассортимента. Но и здесь цена на уголь лукавая. Кроме 3040 рублей за уголь Тунёв просит за погрузку 300 рублей с тонны, а за доставку – от 450 до 750 рублей. Всего получается цена чуть менее 4 000 рублей за тонну. Чек отбивает некто ИП Данзынай. Купили тонну, съездили на весы. Оказалось, что погрузили вместо 1 тонны только 815 кг. Итого в пересчёте на тонну с учётом обвеса цена оказалась 4 785 рублей . Мешками продают Каа-Хемский уголь по цене 200 рублей, что в пересчёте на тонну – более 4 000 рублей . И это – «Социальный уголь» по-тунёвски?!

Проверили уголь на Ровенской, где торгует углём зять Бичелдея, также аффилированный с властями. В мешках стоимость – 230 рублей за 43 кг, что соответствует 5 348 рублям за тонну. Отпускная цена тонны угля – 2 800 рублей без погрузки и транспортировки. Это самая дорогая цена угля в Кызыле.

Побывали на площадке бывшего завода «Сардана», где углём торгует ИП Лысенко и у ООО «Восток» Уюсова. Там Балахтинский уголь продают по цене 230 руб. за мешок, что соответствует цене угля более 5 000 рублей за тонну. И это не Каа-Хемский, а Балахтинский, которого требуется для обеспечения той же температуры в полтора раза больше угля, чем тувинского.

Вот и получается. Хакасский уголь тувинскому – не конкурент, хоть даже если бы его продавали вдвое-втрое дешевле тувинского. И не только потому, что везти далеко и дорого. Просто он по качеству сильно уступает. Когда Кара-оол давал команду за счёт бюджетных денег закупать уголь за Саянами, ему не посчитали, во что это обойдётся, как отразится на бюджете республики. И будет ли на него спрос. Оказалось – и дорого, и неэффективно. Единственное, что ему удалось – отчитаться в том, что он якобы попытался что-то сделать, составить какую-то конкуренцию тувинскому монополисту. Но неудачно. Проиграли все. И Кара-оол, и ТГРК, и бюджет республики. И даже предприниматели, на свой страх и риск организовавшие доступную людям торговлю углём. А главное – проиграло население. Когда говорят, что нужен толковый руководитель, имеют в виду, что таких, как Кара-оол, до власти допускать опасно. Даже в случае его желания помочь людям у него всё происходит с точностью до наоборот. На сей счёт есть поговорка: заставь дурака Богу молиться... Он способен приносить обществу вред, даже когда ничего не делает. Угольная афера правительства – яркий тому пример.

В общем, оказалось, что, предлагая нам «Социальный уголь», правительство на самом деле оказывает всем медвежью услугу. Фактически бюджетный проект оказался «Антисоциальным» – по нему уголь, закупаемый за счёт бюджета, в полтора раза дороже, чем на разрезе. Но и это ещё не всё. Закупая уголь низкого качества за Саянами и доставляя его в Кызыл, власти не только тратят бюджетные деньги, не только предлагают населению низкосортный уголь, которым не согреться, но и подрывают платежи в бюджет. Странно, что кандидат экономических наук Шолбан Кара-оол не понимает, что, приобретая уголь за Саянами, он пополняет бюджет Хакасии и наносит ущерб тувинскому бюджету. Ведь сколько угля он завезёт в республику, на столько меньше угля реализует ТГРК. Соответственно, меньше заплатит налогов. Но главное в том, что, похоже, никому от этого лучше не стало – только Кара-оол, видимо, тешит своё самолюбие, считая, что обдурил народ.

Кондрат Пчёлкин