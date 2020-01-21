Минуло 20 лет. Жить стало тяжелее. Что дальше?

Время неумолимо. Прошло 20 лет, как сел за вёсла России «раб на галерах» Владимир Владимирович Путин. Можно сказать, юбилейный рекорд. Вполне можно подводить итоги, хотя, похоже, уходить из власти он не собирается. Так что же позитивного и негативного произошло в эти 20 лет с нами, со страной, с властью? Как изменилась жизнь в регионах. Таких, как Тува. Чего было больше – хорошего или плохого? Как страна воспользовалась золотым дождём высоких цен на нефть и газ, удалось ли власти реализовать данные природой преимущества России перед другими странами? Давайте, посмотрим.

Начнём, пожалуй, с того, что Путин, идя на выборы президента, обещал ввести природную ренту на добычу полезных ископаемых, доходы от которой должны были поступать на счета всех граждан страны от рождения и до смерти. Не Бог весть какая сложная задача – её давно реализовали такие нефтедобывающие страны, как Арабские Эмираты и Норвегия. Однако про это обещание все забыли сразу же после выборов и за 20 лет ни разу не вспомнили.

Но были и другие планы-завлекалки. Достаточно вспомнить широко разрекламированную «Единой Россией» в период выборов «Стратегию 2020». В соответствии с ней средняя зарплата в стране к 2020 году должна была достигнуть 2,7 тысячи долларов, а объём ВВП (стоимость произведённых в стране товаров и услуг за год) должен был расти в среднем на 6% в год и должен был вырасти по сравнению с уровнем 2007 года в 2,3 раза. Доля России в мировой экономике с 3,2% мирового ВВП в 2007 году должна была вырасти до 4,3% в 2020 году. В результате реализации этих планов доля бедного населения в стране должна была уменьшиться до 6%, средняя пенсия составить три прожиточных минимума, а строительство жилья вырасти до 150 млн. кв. метров. По объёму ВВП Россия должна была попасть в первую пятёрку стран мира. Для этого планировалось диверсифицировать экономику, снижая долю доходов от продажи нефти и газа в структуре валового внутреннего продукта с 18,7% до 12%.

К сожалению, на сегодняшний день ни один из приведённых показателей не выполнен. Средняя зарплата в стране составляет около 600 долларов США – менее четверти от обещанной. Ни о каких начислениях гражданам от ренты уже нет и речи. Вместо ожидаемых 6% в год рост экономики составляет 0,5-1% в год, в пределах статистической погрешности. Вместе с тем темпы роста в России в два раза хуже показателей роста ВВП уже развитых стран, наша страна по показателю ВВП откатилась за пределы первой десятки стран мира. При этом на добычу полезных ископаемых и нефтепереработку приходится более 60% всех поступлений от экспорта. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете превысила 40%. Из-за инфляции курс рубля по отношению к доллару США снизился с 25 рублей до 62 рублей, то есть в 2,5 раза.

В 2008 году власти обещали снизить количество бедных (с доходом ниже 10 тыс. рублей) в два раза – с 13,4% до 6% в 2020 году. Сейчас в стране насчитывается только официально учтённых 19,3 миллиона бедных граждан, что составляет более 13% от всех россиян. При этом следует иметь в виду, что в последние годы число бедных только росло. В этом плане показательным является численность среднего класса. Сейчас, по расчётам экспертов, такими можно считать людей с ежемесячным доходом в 120 тысяч рублей в Москве и 60 тысяч – в регионах. После 2014 года эта прослойка населения снизилась с 36% до 30%. Но самое скорбное – самым бедным регионом страны официально признана Республика Тыва, где официально за чертой бедности живёт более 41% населения.

«Стратегия» также предполагала сглаживание регионального неравенства. Однако это неравенство только усугубилось. В настоящее время более половины суммарного объёма валового регионального продукта формируется в 10 регионах из 85. Это Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан, Башкирия и Москва.

Не удалось правительству стабилизировать и численность населения. Авторы «Стратегии-2020» планировали увеличить численность населения России к 2020 году до 145 миллионов человек. Сейчас оно составляет 146 миллионов человек с учётом жителей присоединённого Крыма...

Но самое катастрофическое положение сложилось у пенсионеров. Правительство обещало довести размер средней пенсии до трёх прожиточных минимумов. В реальности средняя пенсия составляет 1,5 прожиточных минимума, к тому же возраст выхода на пенсию повышен на три года.

Что же до обеспеченности жильём, то вместо 150 млн. кв. метров жилья строится 85 млн. кв. метров. И теперь планы стали намного поскромнее – достичь строительства 120 млн. кв. метров жилья в год. Как итог – сейчас Россия отстает уже не только от стран ЕС с их показателем в 45 кв.м, но и от Китая, где население превышает российское более чем в 10 раз: на одного жителя там приходится 40 кв. метров. В этом плане показательными являются итоги выполнения широко разрекламированной федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2013-18гг. Эту программу не выполнили 17 регионов страны. Самым провальным оказалось положение в Туве – здесь выполнение составило не более 41%. И программа не выполнена даже сейчас, спустя два года.

В общем и целом следует признать, что в последние 20 лет программы экономического развития страны и роста благосостояния населения провалены. В обществе нарастают протестные настроения. Людей не устраивает, что они в самой богатой стране мира живут всё хуже и хуже. При этом в стране наметился странный парадокс. При стагнации производства из года в год растут на 12-15% налоговые сборы. Откуда они берутся?

Высокая концентрация богатства в России находит своё отражение и в том, что, несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране насчитывается 110 миллиардеров. И их число растёт от года к году. По данным Global Wealth Report, на долю самых богатых 1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. Значит, налоговые доходы бюджета растут не за счёт налогообложения богатых. Налоговая служба просто выжимает соки из населения. И при этом власти удивляются: почему в стране растёт бедность?

В этом плане очень показательна ситуация в Туве. У нас налоговики оказались самыми «эффективными менеджерами». В республике почти не осталось серьёзных производств, олигархические структуры, в том числе иностранные, такие как китайская горнорудная компания «Лунсин», вообще освобождены от уплаты налогов, а налоговые сборы растут! Это ли не парадокс? Мало того, оказалось, что Госналогслужба Тувы под руководством начальника Вероники Суге-Маадыр нагло расхищала казну, собирая десятки (а может, и сотни!) миллионов рублей налоговых платежей на счета частной компании мужа В.Суге-Маадыр Анатолия, являющегося полномочным представителем Главы республики Шолбана Кара-оола. Сейчас они все уже находятся в СИЗО, объясняют следователям детали хищения. Но при этом ни Глава республики Ш.Кара-оол, ни спикер парламента Тувы К.Даваа не только не привлечены к уголовной ответственности, но и находятся при должностях. А руководитель налоговой службы РФ Мишустин, назначивший воровку Суге-Маадыр на должность главного мытаря Тувы и допустивший её до бюджета региона, вместо порицания пошёл на повышение – назначен премьер-министром правительства России как «эффективный менеджер»...

Однако вернёмся к теме бедности. В Туве насчитывается более 300 тыс. жителей. Бюджет дотационный, по официальной версии, на 85%. Фактически на 90-92%, поскольку 70% налога физических лиц – это отчисления от заработной платы, финансируемой из федерального бюджета. Казалось бы, откуда более половины нищих? Их же содержит бюджет! А ларчик просто открывается. В Туве очень дорогая жизнь. Электроэнергия – в 2-3 раза дороже, чем в соседних регионах – Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области. В 2-3 раза дороже, чем у соседей, уголь. Соответственно, гораздо дороже теплоснабжение. На 20% дороже бензин и дизельное топливо. Из-за транспортной удалённости в 1,5-2 раза дороже продукты питания и вещи первой необходимости. А зарплаты и пенсии в среднем в три раза ниже, чем в Москве.

Жильё почти не строится, поэтому дефицит квартир. Отсюда высокая стоимость жилья на вторичном рынке. В Кызыле и раньше было мало предложений о предоставлении квартир в аренду, а тут ещё Шойгу перевёл в республику 55-ю горнострелковую бригаду, которая в основном расселилась в городе. Спрос на арендованное жильё значительно вырос, отсюда и возросла стоимость аренды. К тому же свою ренту снимает и коррупция, получившая при Шолбане Кара-ооле новое развитие. Дефицит мест в детских яслях-садах и школах привёл к росту поборов за предоставление там мест детям. Стоимость места в детсадах дошла до 120 тыс. рублей за одного ребёнка. Можно представить, как это много для молодой семьи, если совокупная зарплата родителей в лучшем случае достигает 30 тыс. рублей в месяц.

Нужно прямо признать, что власти Тувы не имеют представления, как побороть нищету. Придумывают разные благоглупости типа наделения скотом бывших заключённых, раздают скот другим категориям граждан, снабжают беднейшие слои населения одной бесплатной тонной угля на зиму. Хотя реальная потребность домохозяйства – от 7 до 12 тонн угля на зиму. Про дикую стоимость электроэнергии в Туве власти забыли сразу же после выборов. А про уголь вроде как помнят. Но то, что власти предпринимают, не лезет ни в какие ворота.

История с ценой угля в республике в целом такова. Как только Шойгу продвинул Кара-оола на должность председателя правительства, первым делом они занялись приватизацией угольного разреза «Каа-Хемский» и передачей его в надёжные руки олигарху Дерипаске. С помощью хакасских бандитов разрез по дешёвке отошёл некой, созданной под эту аферу структуре, зарегистрированной в кипрском оффшоре. Поэтому реальный хозяин разреза до сих пор не установлен. Знающие люди полагают, что за оффшором кроются фамилии Шойгу, Кара-оола, Дерипаски и Зимина. Потом, по всей видимости, Дерипаска выкупил у своих компаньонов разрез за 200 млн. долларов США под договорённость возврата этих средств планомерным повышением стоимости угля. В связи с этим за короткое время цена угля подскочила с 600 рублей до почти 3000 рублей за тонну без учёта доставки потребителю.

Кара-оол создавал видимость борьбы с ростом цены на уголь, на самом деле создавая только вид. Цена росла без остановки, порождая недовольство населения. На выборах депутатов парламента недовольство прожорливой политикой правительства Тувы достигло своего пика, когда РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ под руководством В.Оюна взяло на вооружение лозунг борьбы за справедливые цены на уголь и электроэнергию. Стало очевидным, что Кара-оол, Шойгу и Дерипаска с ценами «перегнули палку» и нужно что-то решать. Кара-оол сглупил и опрометчиво заявил, что объявляет войну Дерипаске, требуя установить цену на уголь в размере 1 700 рублей за тонну. Для всех было очевидно, что ни Шойгу, ни Дерипаска Шолбану Кара-оолу не подчинятся и цену не снизят. Так оно и случилось. Тогда Кара-оол от бессилия начал эпопею с завозом угля из-за Саян и изготовлением угольных брикетов силами МУП «Благоустройства». Параллельно правительство реализовало программу «социальный уголь», по которой за счёт бюджета республики у Шойгу и Дерипаски закупался дорогой уголь и развозился по домам малообеспеченных граждан. Но и эти усилия также не привели ни к какому положительному результату. Много угля закупить не получилось из-за тощего бюджета, поэтому уголь по одной тонне на двор никому проблемы не решил. Угольных брикетов изготовить не удалось, а завозить дешёвый уголь из Хакасии и Красноярского края оказалось слишком дорого. Но обещание Кара-оола снизить стоимость угля до 1 700 рублей за тонну не забылось.

Так что теперь на повестке дня вопрос передачи Каа-Хемского угольного разреза в другие руки, чтобы с новым хозяином можно было начать переговоры о стоимости угля населению с нуля. Но проблема в том, что Дерипаска за 10 лет довёл разрез «до ручки». И его по приличной цене никто приобретать не соглашается. Предложили «Русскому углю» и СУЭКу. Но они согласны забрать разрез только в придачу к Иркутскэнерго. А на это Дерипаска не соглашается.

В общем, борьба с нищетой продолжается без шансов на успех. В.Путин отправил правительство России в отставку. В настоящее время новый состав правительства неизвестен. Но с большой долей вероятности можно предположить, что Шойгу сохранит за собой должность министра обороны и влияние на Путина. Хотя он всё реже выезжает на охоту и рыбалку, в связи с чем надобность в элитном егере падает. Так что, если Шойгу сохранит за собой должность министра обороны, Кара-оол останется в кресле председателя правительства. А тогда ни с бедностью, ни с ценами на уголь и электроэнергию бороться никто не станет. И Тува продолжит своё падение на дно российского неблагополучия.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин