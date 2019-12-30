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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 52, 30 декабря / Где обещанные угольные брикеты?
   
 
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№52, 30 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Где обещанные угольные брикеты?

Мэру г.Кызылу
К.Б. Сагаан-оолу

ЗАПРОС

Уважаемый Карим Байлак-оолович!

В газете «РИСК-экспресс» в ноябре 2019 года был опубликован материал, в котором говорилось, что Вы обещали Главе республики наладить производство угольных брикетов на базе МУП «Благоустройство» в начале декабря 2019 года.

Данная публикация имела большой общественный резонанс. Общество заинтересовала Ваша инициатива по производству брикетов. Однако большинство считает эту затею авантюрой, поскольку её реализация поручена муниципальному предприятию, которое не в состоянии убрать с улиц города снег и мусор.

Учитывая, вышесказанное, прошу сообщить редакции газеты, налажено ли производство указанных брикетов. Если налажено, то прошу сообщить, сколько брикетов произведено МУП «Благоустройство» в декабре 2019 года, какова себестоимость их производства, по какой цене и где их можно приобрести жителям столицы, проживающим в частном секторе.

Также прошу сообщить, сколько в 2019 году денег потрачено из бюджета Кызыла на организацию производства угольных брикетов.

Информацию прошу направить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 66-7-66.

С уважением, редактор газеты «РИСК-экспресс» Л.Ф. Петров

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