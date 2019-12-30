Патриотическое воспитание глазами Светланы Ощепковой

Главе Республики Тыва

Ш.В. Кара-оолу

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В газете «РИСК-экспресс» №51 на стр. 4 опубликовано письмо матери студента, который является правнуком легендарного Шумова, погибшего на фронте в Великую Отечественную войну. Она сообщает, что замминистра образования С.Ощепкова неэтично, цинично и ханжески отнеслась к обращению студента, изъявившего желание побывать на параде в Москве, посвящённом 75-летию Великой Победы.

Публикация письма имела огромный резонанс людей, возмущённых хамским поведением чиновника министерства образования Тувы, к тому же ответственного за патриотическое воспитание подрастающего поколения республики. Общее мнение откликов состоит в том, что таких, как Ощепкова, в принципе нельзя допускать до детей. И уж тем более ей не место в министерстве образования.

Учитывая общественную значимость публикации, прошу провести проверку указанных фактов и принять к Ощепковой меры административного воздействия.

Также полагаю, что мальчик-патриот Артём, правнук легендарных братьев Шумовых, которые добровольно ушли на фронт, имеет моральное право побывать на военном параде на Красной площади, посвящённом нашей победе в Великой Отечественной войне. В связи с этим общество интересует, намерено ли правительство Тувы поддержать патриотический порыв молодого человека и направить его по квоте республики на парад 9 мая 2020 года?

Учитывая, вышесказанное, прошу сообщить редакции газеты о результатах проверки проступка первого заместителя министра образования Тувы С.Ощепковой и о том, какое решение принято по поводу направления Артёма в Москву на парад.

Информацию прошу направить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 66-7-66.

В случае отказа Правительства Республики Тыва удовлетворить просьбу мальчика, редакция газеты обратится к Президенту Путину и министру обороны Шойгу с соответствующей просьбой и путём проведения публичного мероприятия соберёт ему на поездку необходимую сумму.

С уважением, редактор газеты «РИСК-экспресс» Л.Ф. Петров