    Обзор прессы

ШОЛБАН КАРА-ООЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАСИЛИЯ ОЮНА

Не секрет, что Глава Тувы Ш.Кара-оол болен нарциссизмом. Для него покрасоваться на людях – хлебом не корми. Он уже 13-й год руководит республикой, а результатов его деятельности, как говорится, «кот наплакал». Но он всё равно лезет на трибуны, вызывает к себе редакторов финансируемых из бюджета СМИ и без устали рассказывает им байки про то, какой он молодец. Вот и на этот раз «в преддверии Нового года» он вызвал к себе крепостного редактора «ТП» Тас-оола и велел ему взять у него интервью. Правда, даже ручному журналисту похвастаться оказалось нечем. Год выдался по всем статьям провальным. Но Кара-оола это ничуть не расстроило – он с ловкостью жонглёра придумал «объективные причины» спада производства в Туве в уходящем году.

Он с порога заявил о том, что объективные показатели производства не следует воспринимать как догму. Он подтвердил, что до сих пор не завершена «работа с правительством России над планом развития республики до 2025 года», хотя по поручению Медведева она должна была завершиться ещё в октябре текущего года. Но это не страшно, поскольку, как он витиевато выразился, «задача состоит не в том, чтобы формально «нарисовать» некую программу действий. Эти действия должны обеспечить рывок во всех сферах жизни республики». А на это его правительству нужно время. В общем, оказалось, что, выходя с инициативой в правительство России о принятии федеральной программы развития Тувы, Шолбан Кара-оол не побеспокоился о плане действий. Просто попросил на всякий случай... А Медведев взял да и согласился. И вот скоро год, как чиновники правительства Тувы не могут ничего предложить федеральному правительству для согласования. Как говорится, «гора родила мышь».

Оказывается, Кара-оол ничего не может предъявить Москве – даже всё тот же проект «строительства железной дороги Курагино-Кызыл». Ведь она задумана не как рычаг для социально-экономического развития производительных сил Тувы, а всего лишь «как средство освоения месторождений коксующегося угля». Однако уже ни для кого не секрет, что тувинский уголь на рынке не востребован. И вряд ли найдёт своего покупателя в ближайшие 20-30 лет. Ведь по самым скромным подсчётам на строительство дороги «потребует около 150 млрд. рублей». Но это – лишь ориентировочно, поскольку самого проекта дороги до сих пор нет. А если вспомнить другие такие мегапроекты, как строительство космодрома «Восточный» или моста через Керченский пролив, то первоначальная стоимость строительства наверняка утроится и достигнет полутриллиона. Тратить такие деньги на строительство дороги, по которой потом лет 20 нечего будет возить, для сегодняшней России – большая роскошь. Скорее всего, строительство железной дороги в Туву – это лишь повод для грандиозного воровства бюджетных денег, в котором смогут поучаствовать Шойгу и Кара-оол.

Глава Тувы признаёт, что «рывок республике необходим». Только он не знает, как его совершить. На сегодня манипуляции со статистическими данными по Туве дали прирост «в промышленности на уровне одной десятой процента» – то есть в пределах погрешности. Видимо, сказались приписки прошлых лет. Особенные проблемы – с добычей угля. Вдруг выяснилось, что уголь хорош, но «найти, кто купит топливо», очень проблематично – российский и мировой рынки завалены углём с лучшими характеристиками, чем тувинский. К примеру, «объёмы угля ранее давала у нас главным образом Тувинская горнорудная компания. Её годовые максимумы – 500-650 тысяч тонн». Нынче едва-едва наберётся 300 тыс. тонн. А ведь были времена, когда на Каа-Хемском и Чаданском угольных разрезах добывалось до миллиона тонн угля. Но Дерипаска в компании с Шойгу и Кара-оолом доигрались с ценами на уголь, и он нынче не востребован не только за Саянами, но и в самой республике.

«Компания «Межегейуголь» в 2018 году она вышла на 1 млн. тонн» добычи угля. Сейчас она вообще прекратила добычу чёрного золота – нет спроса, добыча не рентабельна. На Элегестинском месторождении давно тихо. «Северсталь» добычу угля и не начинала.

Кара-оол заявляет, что, по его мнению, Тува могла бы «уже сейчас разогнать добычу до 4-5 млн. тонн», однако этого не происходит, поскольку нет железной дороги. Может быть, только куда, кому и почём этот уголь продать, Кара-оол не поясняет.

Но провал случился не только с добычей угля. Аналогичная ситуация с «добычей металлов». В отношении руководства китайской компании «Лунсин» спецслужбами возбуждено несколько уголовных дел. Директор и его окружение от следствия сбежали в Китай. На предприятии хаос, объёмы добычи упали. А Кара-оол объясняет, что это «связано с переходом на шахтную разработку». Точно такая же ситуация на золотодобывающем предприятии «Тардан Голд». Но и тут есть объяснение: мол, «компания меняет линию извлечения золота на более безопасное с экологической точки зрения».

Кое-какие позитивные подвижки имеются в сельском хозяйстве республики. К примеру, «молока в 2019 году произвели на 1,7 % больше». Это «примерно по 5 литров на каждого жителя». Только успех этот связан исключительно с деятельностью «Агрохолдинга Заря» В.Оюна. В целом даже в производстве молока «мы скорее топчемся на месте», признался Кара-оол. Ведь чтобы «увеличивать объёмы, надо создавать фермы с хорошей кормовой базой, способные обеспечить молочный конвейер круглый год», как в хозяйстве Василия Оюна. А в республике такое хозяйство только одно.

Что же до поголовья скота в республике, то, похоже, статистические приписки поголовья подошли к своему пределу. На бумаге в Туве «численность скота стабилизировалась в районе 1,5 млн. голов», хотя на самом деле она не превышает 0,7 млн. голов, то есть примерно на 1 млн. меньше официальной. Отсюда и засилье на прилавках магазинов в Туве мяса и молока из-за Саян. Вследствие этого Тува не может «занять достойную нишу на российском рынке животноводческой продукции» страны. Ведь для этого «нужны ритмичные и серьёзные по объёмам поставки в течение всего года». А когда фактически скота в республике вдвое меньше официальной численности, чего недостаточно даже для того, чтобы загрузить единственный в республике мясокомбинат «Агрохолдинга Заря», то говорить о выходе на российский рынок мяса не приходится. Это «по плечу только крупному хозяйству». И даже В.Оюну придётся заниматься увеличением продуктивности и численности стада, чтобы выйти на следующий уровень развития сельхозпроизводства.

Впрочем, то, что делает Василий Оюн в последние пять лет, оказалось очень правильным и эффективным, что вынужден признать Глава правительства: «в структуру кооператива «Заря» интегрированы мясокомбинат, птицефабрика, растениеводческое и ряд животноводческих хозяйств». Кроме этого, «2 последних года холдинг стабильно берёт рекордные урожаи зерновых». Это «единственное предприятие, которым налажены поставки мяса за пределы республики», покорно соглашается председатель правительства Тувы. Мало того: «вокруг него постепенно выстраиваем ядро мясного кластера». Но главное, к чему пришёл Шолбан Кара-оол, он признал, что у сельского хозяйства республики в настоящее время нет другого пути, чем осознать, что «Агрохолдинг Заря» призван стать локомотивом для всего сельского хозяйства Тувы». Такая оценка дорогого стоит, учитывая непростые отношения между главами агрохолдинга и правительства Тувы. Как известно, Шолбан Кара-оол рассматривает Василия Оюна как серьёзного претендента на должность Главы правительства. А вот такое публичное признание его заслуг в развитии сельского хозяйства как бы подчёркивает деловые качества претендента. Особенно учитывая, что сам Шолбан Кара-оол в народном хозяйстве ничего не понимает, поскольку практически ничем, кроме торговли водкой, в своей жизни не занимался.

Отдельного разговора был удостоен проект «фазы освоения Ак-Сугского месторождения меди». Всем известно о взаимоотношениях Шолбана Кара-оола с владельцем месторождения олигархом Прохоровым. Однажды дело дошло до того, что Кара-оол публично заявил, что сделает всё возможное, чтобы этот проект не состоялся. Поговаривали, что хотел бы иметь долю в предприятии. Но ему было отказано. А когда противостояние власти и предпринимателя достигло пика, в дело вмешалось федеральное правительство, которое не только открыто поддержало олигарха, но и выделило ему из бюджета 30 млрд. рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на централизованное электроснабжение Тоджинского района. И теперь униженный и оскорблённый Кара-оол невнятно лепечет: «там предполагается строительство высоковольтной ЛЭП в Туву с территории Иркутской области». Это даст «грандиозный и долгожданный шанс Тодже интегрироваться в сеть централизованного электроснабжения» России.

ПУТИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА СЕЛО

Правительственный листок отозвался на последнее заседание Госсовета РФ в уходящем году. Пишет: «на Госсовете было отмечено, что сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры». Как известно, «Глава государства поручил увеличить объёмы финансирования сельского хозяйства, социально-экономического развития села, средств на поддержку фермерства и сельского бизнеса, улучшать сельское здравоохранение, повышать доходы селян».

Не секрет, что правительство Тувы в этой части движется в обратном направлении. Так в текущем году были уменьшены дотации сельхозпроизводителям на полевые работы. Правительство отказалось дотировать закуп крестьянами семян, были уменьшено финансирование закупа ГСМ на посевную. Путин на это указал прямо, сказав: «фермеров надо поддерживать, у них широких возможностей нет, кроме как опереться на государство». В республике полностью уничтожено «первичное звено здравоохранения на селе», села республики «не благоустроены», отсутствует работа, не обустроен быт. В связи с чем селяне бегут в Кызыл, где пополняют армию безработных и бомжей.

ЧТО НУЖНО ТУВЕ ОТ ПУТИНА?

Не секрет, что все так называемые «прямые эфиры» президента Путина тщательно готовятся. Как правило, все возможные вопросы прорабатываются заранее. К этому все привыкли. В рамках подготовки «Инне Санчат-оол поручили задать вопрос президенту про строительство железной дороги «Кызыл – Курагино». Начальство полагало, что такой вопрос «даст толчок развитию экономики республики». Однако ей не дали задать вопроса. Видимо, потому, что на него нет внятного ответа. Российские власти пока не готовы выбросить на ветер сотни миллиардов и тем более – дать их украсть.

В другом случае «известные в Туве врачи Мира Дегтярева и Аргина Пала подчеркнули важность вопроса повышения зарплат медикам». Они полагают, что он «особо актуален для Тувы, где наблюдается отток врачей» «с тех пор как Шолбан Кара-оол назначил министром здравоохранения отставного прокурора республики Анатолия Дамба-Хуурака». Но ситуация, сложившаяся в Туве, типична для сегодняшней России. Такие караоолы и дамбахуураки у власти везде. Не понимая сути происходящего, они реализуют любые глупости, если они исходят от вышестоящего начальства. Сегодня ситуацию в российской медицине иначе, чем критической, назвать нельзя. Наверное, поэтому президент обратил на эту проблему свой взгляд и «озвучил несколько способов изменения нынешней ситуации: искоренить несправедливую дифференциацию зарплат, изменить базовую ставку постоянного оклада, сделать её единой по всей стране, создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за работу в особых условиях». Правда, легко разрушать, а восстанавливать всегда сложно. На это потребуется время, деньги и кадры. Те самые кадры, что уехали от министра Дамба-Хуурака за Саяны от Москвы до Сахалина.

Но на самом деле хотелось бы обратить внимание Путина на «загазованность атмосферного воздуха» в Кызыле и райцентрах. А то президент у нас бывает в местах, где одна лишь дикая природа. И потому не ведает, каким воздухом дышат люди в Туве. «Михаил Кузнецов заявил, что каждый вопрос регионального уровня, связанный с проблемами простых людей, который журналисты не успели задать президенту, не останется без внимания». Будем надеяться, что кто-нибудь вспомнит про смрадный зимний воздух в Кызыле.