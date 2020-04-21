Мультипликативный эффект от глупости руководства, падения нефтяного рынка и эпидемии

Страна четвёртый месяц живёт в условиях пандемии китайского коронавируса, усугубленного резким падением спроса на нефть и газ. Неожиданно для многих, и для В.Путина, и И.Сечина в особенности, выяснилось, что в мире много нефти. Так много, что девать её некуда. По самым скромным подсчётам, через 3-4 недели некоторым производителям «чёрного золота» придётся доплачивать за то, чтобы её забрали. В связи с этим цена на нефть продолжает своё падение, невзирая на договорённости стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей нефти в сутки. И, похоже, будет падать дальше, поскольку (по разным оценкам) в настоящее время перепроизводство нефти в мире составляет от 20 до 35 млн. баррелей в сутки. Сказать, что весь мир от этого загнётся, было бы большим преувеличением. В мире не так много стран, в которых нефтегазовые доходы превышают 5-10% ВВП. Это в России 40% бюджета формируют доходы от реализации нефти и газа. К примеру, в США доля нефтяников и газовиков не превышает и 1%. А в большинстве развитых стран, особенно в Европе, от падения цен на газ и нефть их бюджеты только выигрывают.

В настоящее время многие задумываются, откуда и зачем в мире появился коронавирус. Всех интересует динамика распространения пандемии. Уже установлено, что первый носитель вируса жил в Ухани и работал в китайском институте вирусологии. Видимо, оттуда зараза и пошла. Аналитики сходятся во мнении, что COVID-19 – это достаточно оригинальный вид гриппа, к которому у населения планеты иммунитета нет. И выработается он не раньше, чем через 2-3 года. По их расчётам, в мире должно переболеть до 15% населения. А что касается последствий пандемии, то пока ничего определённого сказать невозможно – до сих пор нет не только лекарств, но даже надёжных методов тестирования COVID-19 не выработано.

Особенно в этом сильно «хромает» российская медицина. К примеру, у находящегося в тяжёлой форме заболевания коронавирусом известного российского журналиста Шевченко все пять тестов странным образом выдали отрицательный результат. По этой же причине никто точно не может определить уровень поражения этим вирусом в Туве. На момент вёрстки официально признано заболевание 15 человек, однако проверено мало людей. Поголовное тестирование населения власти не обеспечивают, боясь результата. Но даже те тесты, что проводятся, никакой объективной картины состояния здоровья населения Тувы не дают. В этом плане показательна история с разносом вируса красноярцами Черновым и Поповым. Власти попытались раздуть истерику сообщениями, что это они заразили жителей Тоджи опасным вирусом. Подтянули к этому политический подтекст, обвинив ЛДПР в распространении заразы. Потом совершенно неожиданно для Кара-оола выяснилось, что Чернов не имеет отношения не только к ЛДПР, но и к коронавирусу. А Попов никогда не общался с Черновым и вообще здоров.

Авиарейсом из Москвы в Туву прибыло три носителя опасного вируса, что послужило основанием для Главы республики отменить рейс Москва-Кызыл. Решение достаточно спорное, хотя и в русле федеральной политики. Как известно, властями РФ были запрещены чартеры авиарейсов из-за границы в Россию с возвращающимися на родину россиянами. В связи с чем в аэропортах многих стран скопились наши соотечественники, принимать которых аэропорты РФ отказались по причине неготовности обеспечить по прибытии изоляцию такого количества людей. Но если правительство РФ может воспрепятствовать возвращению россиян на Родину, то решения Главы Тувы не только бесчеловечно, но и глупо. Отмена рейса Москва-Кызыл не может перекрыть поток возвращающихся домой жителей Тувы. Не вернутся прямым рейсом – прилетят или приедут поездом через Новосибирск, Красноярск или Абакан. Всё равно вернутся. Только дорога окажется более долгой и больно ударит по карманам людей. В любом случае пандемия – не повод отделения Тувы от России. Подобные «эксперименты» недалёкого руководителя опасны и для единства страны. А сепаратизм в России – это зараза будет покруче гриппа...

Резкое падение спроса на нефть и газ в мире при росте их добычи на фоне мировой пандемии COVID-19 сыграло для России роковую роль. Ранее руководство РФ исходило из аксиомы устойчивого роста спроса на энергоносители в течение ближайших 50 лет. Помнится, у первого заместителя председателя правительства Шувалова даже была целая теория, подтверждающая ненужность создания конкурирующих производств в России, если в стране есть нефть, газ и другие природные ресурсы. Он публично заявлял, что проще добывать в стране полезные ископаемые, продавать их за границу и покупать на нефте- и прочие доллары всё необходимое, чем заниматься его производством в России. Кстати, точно такой же концепции придерживается до сих пор и Шолбан Кара-оол. История преподала всем им наглядный болезненный урок. С этими нефтедолларами страну довели до такого состояния, что предприятия России не в состоянии произвести даже нужное количество марлевых повязок. Не говоря уже о лекарствах, вакцине, средствах тестирования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Вот и поспорь после этого с теми, кто называет Россию бензоколонкой.

В этом плане симптоматична ситуация с ценами на бензин. Во всём мире вслед за ценами на нефть упали и цены на бензин. Только не в России. Нам министр Новак обещает продолжение роста цен «в соответствии с инфляцией». Оправдывает это каким-то странным порядком ценообразования в стране, который не позволяет снижать цены на бензин. Во всём мире действует механизм конкуренции, который не позволяет производителям произвольно завышать цены. В России же придумали специально для россиян «механизм», чтобы мы платили дороже. А поскольку во всём остальном мире, кроме РФ, бензин резко подешевел, то правительство страны не нашло ничего умнее, чем запретить импорт дешёвого бензина из-за рубежа. А попутно поставило препоны импорту дешёвых качественных огурцов и помидор. Мол, пусть едят свои – дорогие и некачественные!

Почему я так подробно об этом пишу? Наша страна богата всем. И природными ископаемыми, и реками, и озёрами. Внутри страны и на морских просторах вылавливается много рыбы. В лесах полно дичи. Огромные возможности даёт нам необъятная территория с разным климатом. В стране живут талантливые и трудолюбивые в своём большинстве люди. Но власти искусственно создали такие условия, что живём мы хуже, чем в странах, где всего этого мало или нет совсем. К примеру, в Монголии и Китае нашу же электроэнергию продают вдвое дешевле, чем в России. Нефтяная компания «Лукойл» в Казахстане до недавних пор продавала бензин по цене в 27 рублей за литр, а внутри страны – за 44 рубля. И Тува – тоже островок абсурда. Единственное, что у нас есть – это уголь. Много угля. В Сибири цена на уголь варьируется от 400 до 800 рублей за тонну, а в Туве тонна угля стоит до 3000 рублей. Причём добывается уголь в республике самым дешёвым открытым способом. Мало того, что в России неоправданно высокая цена на электроэнергию, в Туве она ещё в 2-3 раза дороже, чем в соседних регионах Хакасии и Иркутской области. И это при том, что в стране используется только 60% выработанной электроэнергии – остальная просто бесцельно пропадает.

Такое впечатление, что руководство страны искусственно создаёт проблемы производителям продукции не сырьевого характера. И Шолбан Кара-оол из числа тех, кто против собственного несырьевого производства. Для него приоритет – добыча полезных ископаемых и повсеместные массовые лесозаготовки. Причём предпочтение он отдаёт иностранному капиталу, публично не скрывая своего желания препятствовать российскому бизнесу в Туве. Он даже умудрился незаконно освободить от миллиардных налогов китайскую горнодобывающую компанию «Лунсин», которая, похоже, на корню скупала коррупционных чиновников Тувы. Да и сам Кара-оол до недавних пор из Китая не вылезал, лоббируя в Туве интересы иностранного капитала.

Шолбан Кара-оол руководит республикой уже четырнадцатый год. Всё это время он пытался аграрную Туву поставить на железнодорожные рельсы, превратив красивую республику в терриконы от деятельности горнорудных и лесозаготовительных компаний. Сил было приложено немало. Результат оказался отрицательным. Добыча угля заглохла, китайцы «Лунсина» оказались проходимцами и взяточниками, олигарху Прохорову никак не удаётся развернуться со строительством обогатительной фабрики, поскольку с него требуют долю в его бизнесе, железная дорога в Туву никак не выберется из стадии согласования проекта. На строительство ТЭС-2 правительство никак не может составить экономическое обоснование её необходимости для республики. А с международным аэропортом получился натуральный международный скандал – когда Кара-оол и члены правительства Монголии сели в самолёт, чтобы осуществить пробный технический международный рейс, выяснилось, что Кара-оол их обманул. В аэропорту Кызыла отсутствуют необходимые согласования с пограничниками, таможенниками и другими службами РФ. Нет и технических условий приёма иностранного борта. Казалось бы, 13 лет проб и ошибок – вполне достаточный срок, чтобы понять, если не собственную несостоятельность, то хотя бы несостоятельность планов переустройства республики...

В результате опытов Кара-оола над населением республики Тува подошла к пандемии неготовой. И дело не в том, что после так называемой «оптимизации медицины», которую Кара-оол проводил вместе с бывшим прокурором республики Дамба-Хуураком, в республике огромный дефицит врачей, медперсонала и койко-мест. Само население республики настолько обнищало, что у него нет никаких сил бороться с опасным вирусом. Это можно сравнить с тем, как если бы тренер готовил борца к соревнованиям в течение 13 лет, при этом не давая ему ни эффективных тренировок, ни необходимого материального обеспечения для занятий спортом, ни сбалансированного питания, ни психологической устойчивости. Издеваясь над ним все 13 лет. А потом – соревнования с такими же спортсменами, только тренировавшимися в нормальных человеческих условиях. Понятно, что первый спортсмен-доходяга обречён стать аутсайдером любых соревнований. Так и народ Тувы, доведённый воровством, коррупцией и глупостью руководства, оказался менее подготовленным к пандемии COVID-19. И ему будет значительно трудней, чем жителям других регионов страны, выходить из этой ситуации.

Ни для кого не секрет, что Тува всегда была сельскохозяйственной республикой. За многолетнюю историю народом выработана уникальная эффективная технология выращивания скота. Хлеборобы республики наработали ценный опыт получения высоких урожаев в тувинской зоне рискованного земледелия. В сельском хозяйстве республики подавляющая часть населения Тувы хочет и может работать, чтобы кормить свои семьи. Да, действительно, природа в нашем крае, отнесённом к районам Крайнего Севера, сурова. Это совсем не Крым или Краснодарский край. И даже не Хакасия или Красноярский край. Если поинтересоваться, то несложно узнать, что всё сельское хозяйство мира дотируется правительствами их стран. Дело даже не в урожаях, надоях и привесах. Селяне – это основа коренного населения всех стран. Хранители этноса, культуры и нации. Золотой фонд народа. Но мировой паритет цен на продовольствие сложился таким образом, что без дотаций невозможно развитие сельского хозяйства в любом государстве. Продовольственная безопасность для большинства стран является приоритетом. Это не рядовой вопрос и для России. А для тувинских фермеров, работающих на территории, приравненной к Крайнему Северу, вопрос участия государства в решении их насущных проблем – особенный. К тому же в условиях коррупции в правительстве Тувы он стал задачей со многими неизвестными.

Газета писала о том, что правительство Тувы отменило дотации для тувинцев-тоджинцев, занимающихся оленеводством. Фактически это решение привело к упадку оленеводства в Туве. Теперь оленей там меньше, чем оленеводов. Но никто за это не ответил. Депутатам Верховного Хурала нет дела до участи живых людей. Прокуратура на это никак не реагирует.

Впрочем, от деятельности Кара-оола и его группировки страдают не только тувинцы-тоджинцы. Как и в других сферах деятельности правительства Тувы, при попустительстве прокуратуры, УФАС и ФСБ, вместо открытости и понятной логики распределения дотаций на сельхозпроизводство здесь процветают откаты, взятки, лоббизм и местничество. Оленеводы, которым нечем платить откаты, пали первой жертвой этой коррупции. При этом мздоимство принимает совершенно уродливые неприкрытые формы, как я описывал в прошлом номере газете в статье о распределении средств на приобретение семян пшеницы. Жулики уже настолько распоясались, до такой степени не боятся прокурора Боровкова и его пристяжных, что в прямом эфире безбоязненно рассказывают о своих коррупционных планах. Коррупционная политика Кара-оола приводит во власть таких, как министр сельского хозяйства Дун. Молодых, без опыта работы, бесстрашных и бездумных, зато послушных, корыстных и беспринципных. Таким и не нужно ничего уметь. Это качество с лихвой замещают безрассудное следование указаниям «сверху» и желание побыстрее разбогатеть. А в результате страдает дело, люди остаются без средств к существованию, беднеют и часто спиваются. Кто попроворнее, бежит из глубинки в столицу, часто пополняя ряды безработных и бомжей. А в деревнях скоро будет некому жить и работать. На дворе конец апреля, скоро начинать посевную кампанию, а правительство никак не может поделить поступившие из Москвы деньги – видимо, ждут, кто больше даст «на лапу». За семена пшеницы, видимо, уже занесли. Но фермеры Тувы в большинстве своём люди от сохи, не приученные давать взятки. Им проще пахать и сеять, чем шелестеть бумажками.

На днях из Москвы пришла долгожданная для Кара-оола весть. Правительство Мишустина приняло программу развития Тувы. Шолбан Кара-оол в восторге и заявляет: «запомните этот день!» Если верить Главе республики, теперь уж точно в Туву проведут железную дорогу, организуют международный аэропорт. И многое-многое другое. Но, думаю, радоваться рано. Таких смелых необдуманных решений по Туве в последние годы было немало. Однако ни одно из них не принесло республике благоденствия. Да и вообще ничего хорошего. Мало того, с каждым таким решением население отсталого региона всё глубже погружается в нищету. В этом примечательном постановлении, как и прежних документах, отсутствует главное – источники финансирования инвестпрограммы. На 5 млрд. рублей, растянутых на 5-7 лет, даже восстановить то, что разрушалось 13 лет, невозможно. К тому же в п.5 постановления записано: «рекомендовать правительству Республики Тыва предусматривать в бюджете Республики Тыва необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий индивидуальной программы; обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы; представлять ежеквартально, до 15-го числа первого месяца, следующего за отчётным кварталом, в Минэкономразвития России отчёт о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы». А ещё раньше министр экономики РФ Решетников сообщил премьеру Кара-оолу, что найти инвесторов для Тувы ему не удалось и предложил ему самому «выращивать инвесторов внутри республики».

Пандемия в России находится в самом начале своего распространения. На 19 апреля 2020 года в мире заболело коронавирусом почти 2,3 млн. человек. Умерло более 160 тыс. В России выявлено 42 853 заразившихся, от COVID-19 скончался 361 больной. На этом фоне мировой кризис, запущенный министром энергетики России 4 марта на заседании ОПЕК+, также у своего подножия. Избыток нефти в мире таков, что страны Запада уже никак не пострадают от введения санкций против нефти и газа из России. В принципе они готовы вообще отказаться от российских нефти и газа, переизбыток предложения которых гораздо больше, чем Россия поставляет на внешние рынки. Это позволит нашим недругам свести до минимума экспорт энергоресурсов, который до пандемии формировал 40% доходов бюджета РФ. Тогда в Москве надолго забудут о проблемах Тувы. И украсть сотни миллиардов на строительстве не нужной железной дороги, уже не удастся никому, кроме Шойгу и Кара-оола. А самому Кара-оолу даже с помощью спасающего свою империю Дерипаски искать инвесторов, готовых похоронить такие деньги – всё равно что искать иголку в стоге сена. Ложка дорога к обеду. Время, когда реально можно было обращать внимание Центра на проблемы Тувы, Кара-оолом и Шойгу бездарно потеряно. Теперь наступила пора спасать то, что осталось после смертельного руководства республикой в течение последних 13 лет. А осталось в сухом остатке только дышащее на ладан сельское хозяйство. Его ещё можно спасти. Но без установки из Федерального Центра это сделать сложно.

Ситуацию с кризисом и состоянием сельского хозяйства Тувы я буду держать под постоянным контролем. Берегите себя. Всегда Ваш,

Кондрат Пчёлкин