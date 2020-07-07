    Телеразборки

КОМУ ВЫГОДНА ТАЙНА НАХОЖДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ?

«Восьмой канал» продолжает демонстрировать независимый от властей взгляд на жизнь жителей Тувы. Он освещает и бытовые проблемы людей, и общественные. К примеру, 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию России. Согласно официальным данным, в голосовании на «183 избирательных участках» приняло участие чуть ли не всё взрослое население республики. А на поверку выяснилось, что некоторые избиратели так и «не смогли найти свой избирательный участок», чтобы проголосовать. Поскольку об этом «нет никакой информации».

Об этом рассказала Альмира Сенди. Она привела конкретный пример: «кызылчанка Галина Агбан», «как человек с активной гражданской позицией, решила голосовать 25 июня – в день, когда в стране началось голосование». Но информации о том, где она сможет проголосовать, Галина Агбан не нашла. И ей пришлось найти «в интернете единый телефон горячей линии избирательной комиссии России» и попросить помощи. «И только там специалисты ей помогли, указали участок и сказали, что передадут в Туве сведения о пожилых родителях, к которым нужна выездная комиссия».

Все понимают, что «Избирательная комиссия должна была заранее позаботится об информировании граждан», но почему-то не сделала этого. Почему? Видимо, на этом голосовании никакие избиратели были не нужны, поскольку итоговые протоколы голосования, скорее всего, были заготовлены заранее, задолго до самого голосования.

ЗАПРЕТЫ «ДЛЯ СВОИХ»

Власти республики используют пандемию коронавируса для дальнейшего наступления на гражданские права граждан. «В Туве с целью усиления противоэпидемических мероприятий региональным Управлением Роспотребнадзора введён запрет на посещение рек и озёр». Так что официально «пансионаты пока все закрыты, и люди отдыхают дикарями». «И вроде бы население республики негодует по поводу запрета, однако есть и другая сторона карантина – отсутствие туристов только положительно скажется на экологической безопасности рек и озёр Тувы, и без того доведённых до антисанитарного состояния».

Как известно, в Туве озеро «Дус-Холь славится целебной солёной водой, лечебными грязями». Съёмочная группа «Восьмого канала» решила проверить, как там соблюдаются нормы карантина. «Озеро Дус-Холь или Сватиково находится неподалёку от Кызыла и является одним из любимейших мест отдыха горожан и гостей Тувы. Ранее выписанное предписание республиканского Роспотребнадзора власти республики продлили ещё до 14 июля. Конечно же, народ соскучился по водному отдыху и ждал снятия запрета на посещение озёр и рек». Оказалось, что ограничения являются лишь видимостью строгих ограничений – на самом деле, «признаются посетители, о запретах они не слышали», поскольку они оказались «гостями из другого региона». Так что ограничения все принимаются только «для своих», наивных жителей Тувы.

ВЛАСТИ КЫЗЫЛА НЕ ИСПОЛНЯЮТ ВОЛЮ ПУТИНА

Как выяснил «Восьмой канал», «в столице Тувы задерживают выплаты детям от 3 до 7 лет». Виной тому – «острая нехватка специалистов в департаменте». Поэтому «время ожидания пособия затянулось».

«Мать троих детей Александра Шмелга лично сдала в Социальный департамент документы в письменном виде ещё 20 мая». Но денег нет до сих пор. «Схожая ситуация и у Оксаны Саражаковой, которая заявление подавала через Госуслуги месяц назад». В связи с этим «матери создали свои группы в соцсетях, в которых состоят 6 тысяч человек». «И много информации черпают оттуда, нежели от властей».

Интересно, что «за время съёмок ни один представитель департамента к заявительницам так и не вышел», ничего не объяснил и не попытался успокоить людей. Понятно, что «такой подход порождает недовольство среди родителей». Это же не деньги бюджета Кызыла, «это федеральные выплаты, обещанные самим президентом страны». Так что «такие растянутые сроки и размытые формулировки недопустимы, когда речь идёт о детских деньгах, так необходимых в период пандемии коронавирусной инфекции». Но местным бюрократам до этого нет дела. Система детских пособий такова, что там трудно украсть. Поэтому она не интересна для чиновников.

ЖАЛКОЕ ЖАЛОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Не лучше обстоят дела и с оплатой труда работников здравоохранения. «Восьмой канал» показал, как в период пандемии коронавируса оплачивают тяжёлый опасный труд «младшего медицинского персонала в Перинатальном центре». Оказалось, что «за месяц работы они получили всего по 12 тысяч рублей». И это притом, что они «в больнице жили 14 дней». На самом деле «никаких Путинских стимулирующих денег они не получали», хотя «работали с ковидными больными».

Альмира Сенди встретилась с медсёстрами. «Салбак Монгуш, младшая медсестра Перинатального центра РТ», рассказала, что «женщины заступают на работу на 14 дней. Домой не уходят, живут в больнице». Ответственные люди, «они не жалуются, ведь понимают, что могут заразиться и унести заразу домой». Или из дома занести вирус в больницу. «После смены сдают анализы и после результатов, как и положено, уходят на самоизоляцию». Но власти не ценят их труд, невзирая на заявление Путина, «в итоге они получили зарплату за полмесяца» и не получили никаких надбавок.

«Начальство отказывается отвечать на вопросы младшего персонала» и никак не разъясняет ситуацию. «Про Путинские стимулирующие выплаты вообще молчат. Вроде эти деньги им положены, но руководство ссылается на какой-то сертификат». И это, несмотря на то, что «Президент России Путин Владимир Владимирович жёстко указал Правительству России и Минздраву, что выплаты производятся по факту работы с ковидными больными, а не по каким-то там часам, минутам».

«Медицинский персонал Перинатального центра не жалуется на работу. Готовы работать днём и ночью, главное, чтобы им выплатили зарплату в полном объёме, а не 12 тысяч». В результате медсёстры были вынуждены обратиться в трудовую инспекцию, «чтобы защитить свои права».

Давая интервью журналистам, медсёстры высказали опасения, что возможны репрессии в отношении них за ту правду, которую они довели до сведения населения. «Женщины боятся, что их могут уволить после того, как дали интервью». Журналисты высказали надежду, что «никаких репрессий в отношении этих санитарок не последует», и готовы принять участие в их судьбе, если власти станут притеснять медсестёр. Так что, «если кто-то пострадает и руководство устроит показательную порку в отношении младшего медицинского персонала», журналисты готовы подготовить соответствующий сюжет.