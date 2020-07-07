Голосование с последствиями

1 июля 2020 года в России прошло самое странное за всю историю страны голосование. С точки зрения юриспруденции это было совершенно излишнее мероприятие, поскольку поправки в Конституцию проверены Конституционным судом и вступили в законную силу после того, как за них проголосовали региональные парламенты, Государственная Дума и Совет Федерации РФ. К тому же она была уже издана большим тиражом. Так что голосование 1 июля можно смело называть недельным народным гулянием с бюллетенями, из которых совершенно невозможно было понять, за что люди «голосуют». Там были графы «ЗА» и «ПРОТИВ», но не было сказано, ЗА что и ПРОТИВ чего.

А ведь в текст Конституции было внесено более двухсот поправок. Там и про кошек, и про собак, и про пенсии, и про незыблемость территории страны – в общем, много чего. Всего и не перечесть. Да оно и не нужно – всё равно живём мы не по Конституции, а по понятиям, трактуемым Администрацией Президента. Все, конечно, знают, что ПОПРАВКИ были приняты, по официальным данным, почти 80% граждан страны. Одни голосовали за человеческое отношение к кошкам и собакам, другие поддержали ежегодную индексацию пенсий не ниже инфляции, третьи решительно выступили против фальсификации истории. Русские проголосовали за то, что теперь они будут именоваться «государствообразующим народом», другие проголосовали за незыблемость границ России. Но, поскольку, как неудачно выразилась председатель ЦИК РФ Памфилова, все поправки были в виде «комплексного обеда», который не предполагает выбора какого-то одного блюда, то все, без исключения, проголосовавшие поддержали несменяемость власти и вечность Путина.

Но это – эмоциональная сторона итогов голосования. Все понимают, что на самом деле мы голосовали не за кошек и собак и даже не за вечность правления страной Путиным. Мы голосовали за что-то другое. Только вот за что? Давайте разбираться.

Пока шла подготовка к голосованию, нас успокаивали. Говорили, что властям совсем не важно, КАК ЛЮДИ ПРОГОЛОСУЮТ – они же ЛЮДИ, и имеют ПРАВО голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ»! На самом деле хитрость состояла в том, что властям было нужно само голосование, а его результат был известен задолго до подведения итогов. Хотели 72% явки, получили 80%. Перестарались, бывает. А что вы хотели, если голосование растянули на неделю, голосовали без наблюдателей, в масках, без предъявления паспортов, на дому, на лавочках возле подъездов, в багажниках автомобилей?..

Правда, и это прошло не без эксцессов. На некоторых избирательных участках энтузиасты попытались наладить контроль за голосованием. Везде, где это происходило, силами полиции, росгвардейцев, активистов ЕР и членов УИК попытки контроля были успешно локализованы. Но случались и эксцессы – примеры есть достаточно яркие. Так, к примеру, сотрудник полиции и наблюдатель от ЕР напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, пожелавшего наблюдать за ходом голосования на избирательном участке №2191 в Петербурге, и, когда он отказался покинуть участок для голосования, ему сломали руку. А когда начались «разборки», бандиты от власти заявили, что журналист якобы всё врёт, он сам себе заранее сломал руку и пришёл на участок для голосования уже покалеченным. Следом «Комсомольская правда» опубликовала некую переписку двух людей, замышлявших такую провокацию. Потом, правда, когда за журналиста вступились его зарубежные коллеги, отказались от неё.

На избирательном участке №2783 в Раменках г.Москвы председатель УИК вбросила в урну для голосования пачку бюллетеней, что было зафиксировано видеокамерой. В связи с этим территориальная избирательная комиссия признала результаты голосования на этом участке недействительными.

В Бурятии председатель УИК №49 Попова осуществила вброс избирательных бюллетеней в переносную урну №2. Там традиции фальсификаций на выборах давние. Достаточно вспомнить, что ранее в бурятском управлении СКР сообщили, что за попытку фальсификации голосования при проведении парламентских выборов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.142 УК РФ в отношении зампредседателя УИК №725, который «действуя умышленно с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, собственноручно внёс в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внёс в 45 избирательных бюллетеней заведомо ложные отметки о голосовании за одну из политических партий». За какую «одну из партий», надеюсь, объяснять не надо.

Нужно понимать, что контроль за голосованием был излишним, поскольку подобное «голосование» на протяжении семи дней, в защитных масках, без предъявления документов, по неуказанным в бюллетене поправках, в багажниках автомобилей и на пеньках у дома не прописано ни в одном законе РФ. Так что те, кто фабриковал результаты, формально даже закона не нарушили, поскольку голосование проходило не по ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум», а по некоему указанию ЦИКа РФ. И было это не голосование за кандидатов и совсем не референдум. Так что и спросить-то за нарушения ни с кого невозможно. Кроме, конечно, тех полицаев, что сломали руку журналисту «Медиазоны» Д.Френкелю.

Эксперты, хорошо знающие методы фальсификаций итогов голосования в России, уже подсчитали, что в целом по стране членами УИКов было приписано от 20 млн. до 22 млн. голосов «за». Не знаю, как в РФ, а в Туве фактическая явка вряд ли превысила 25%. Все остальные 68% – это просто обычные приписки. В этом мог убедиться любой, кто голосовал 1 июля во второй половине дня. Он легко мог лично увидеть, что на избирательном участке голосует, кроме него, 1-2 избирателя. В лучшем случае – 10 человек. А то и ни одного. Кроме того, на листе в списках для голосования, где напечатаны данные 20 избирателей, имелись по одному – двум подписям избирателей. Можете себе представить труд этих врачей-учителей, рекрутированных в УИКи, когда они всю ночь подделывали подписи не голосовавших избирателей, чтобы вместо 25% явки показать 92%. При этом они могли показать хоть какой результат «ЗА» или «ПРОТИВ». Организаторам фейкового голосования не пришлось даже печатать дополнительный фальшивый тираж бюллетеней. И даже сомнительные услуги Ощепковой на этот раз не пригодились.

В соответствии с официальным протоколом, в Туве порядка 97% избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ. Явка составила почти 93%. Более дикий результат показали только чеченцы.

Но стоит заметить, что не везде у руководителей регионов так хорошо отлажен механизм фальсификаций итогов голосования, как в Чечне, Туве, Дагестане или Кемеровской области. Достаточно вспомнить, как совсем недавно был избран председатель правительства Хакасии Коновалов. Голосование 1 июля показало разные результаты. Против поправок к Конституции РФ в Петербурге проголосовали в нескольких десятках школ, на буксирах, полярной станции, научно-экспедиционных судах и на ледоколе. А также в общежитии Горного университета и двух больницах, одна из которых – больница Святого Георгия, где в результате возгорания аппаратов ИВЛ погибли пациенты. В городе десятки участков резко выделяются на общем фоне. Если в среднем по городу против поправок проголосовали от 10 до 30% избирателей, то нашлись места, где было свыше 90% «ПРОТИВ». А общее количество избирателей, не одобривших поправки, стремится к двум тысячам человек. Экипаж крупнейшего в мире ледокола «Арктика» (УИК №198), находящегося на ходовых испытаниях в Финском заливе, не одобрил изменения в Конституции. «ПРОТИВ» проголосовали 214 избирателей из 353, находящихся на борту, или 62,21%. Явка на участке №2192, где сломали руку журналисту, составила 87,9%, «ЗА» проголосовало 79,7%. После скандала и внимания СМИ в комиссии заявили, что потеряли документацию об актах выдачи бюллетеней и решили не учитывать результаты переносного ящика, набитого до краев.

На многих избирательных участках члены УИК не стали дожидаться ночи и заранее принялись «голосовать» за избирателей, в которых были уверены, что они не придут. В СМИ описано много таких случаев. К примеру, Анастасия Великанова пришла на участок №333 на улице Смолячкова с мужем, чтобы проголосовать. Однако напротив её фамилии уже стояла подпись. Причём совершенно не похожая на её. Возражения Анастасии на УИКе слушать не захотели, и она ушла с избирательного участка, не солоно хлебавши. Не получилось проголосовать и у Назима Хикмета на участке №1642 на Каменноостровском проспекте. Но там случился форменный скандал. Когда Назим достал телефон из кармана и сфотографировал нарисованную напротив его фамилии подпись, члены УИК вместе с полицейскими вырвали у него из рук телефон и удалили снимок. Проголосовать ему так и не позволили. Теперь он ищет свидетелей, чтобы пожаловаться на произошедшее. Похожая история произошла у Владислава Корнюшенко на участке №1001. Из жалобы следует, что он пришёл на участок ближе к закрытию, в 19:30, но узнал, что якобы уже получил бюллетень в 12:35. При этом весь день 1 июля Владислав был в другом районе, в Колпино. Бюллетень ему так и не выдали.

Но там, где большинство членов УИК не были настроены на фальсификацию, результаты оказались весьма неприятные для Кремля. Единственным регионом, где большинство проголосовавших – 55,25% – выступили «ПРОТИВ» поправок, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионом руководит ВРИО губернатора Юрий Бездудный, ещё пока не опытный в деле фальсификаций итогов голосования. Думается, в отношении него Кремль примет соответствующее решение. Федеральный центр может простить руководителю региона многое. Гуманитарную или экологическую катастрофу (как в п.Хову-Аксы в Туве после аварии на ТЭЦ или в Норильске при разливе дизельного топлива), высокие безработицу, преступность, уровень распространения пандемии (как в Дагестане и Туве), высокую коррупцию (как в Москве и Туве), глубокую бедность (как в Туве и Дагестане) и полный провал в экономике (как в Туве). Но отсутствие навыков жёстко и эффективно «рисовать» итоги голосования не спустят никому. В общем, живи, как хочешь, воруй, как сможешь, но заказанный результат голосования на-гора выдай!

И вот что имеем: в богатом нефтью и газом Ямало-Ненецком округе «ПРОТИВ» проголосовало 55,25% избирателей, в нищей Туве – 3% «ПРОТИВ». Как Вы думаете, дорогой читатель, хорошо это или плохо?

А это с какой стороны посмотреть. В последнее десятилетие выборы в Туве – это возможность руководителю региона показать свою лояльность федеральной власти, «Единой России» и лично Путину. После таких показателей, как правило, Шойгу организовывает приезд Путина в тувинскую тайгу, где он может что-то выпросить у него для себя и Кара-оола. При этом, как замечено, с каждым таким «успешным» голосованием и приездом в Туву Путина и Шойгу население республики всё глубже и глубже погружается в нищету. Да так, что в настоящее время Тува официально превратилась в самый бедный регион России. Так что благодаря «блестящим» показателям голосований Кара-оол чувствует себя всё более защищенным от гнева Путина за развал экономики, социальную напряжённость в тувинском обществе, коррупцию, общую преступность, развал образования и здравоохранения, в результате которого в республики самый высокий уровень заболевания сифилисом, туберкулёзом и коронавирусом.

Но есть в этом голосовании ещё один примечательный аспект. Нужно понимать, что «странное» формально совершенно лишнее голосование 1 июля было нужно Кремлю не просто как абстрактный плебисцит теряющему поддержку населения Путину после реализации пенсионной реформы и падения цен на нефть и газ на фоне пандемии. Кремлёвские политологи теперь уже не скрывают, что сейчас начинается очередной этап глобальных преобразований в стране на фоне формальной «единогласной поддержки» Путина. В ближайшее время будут пересмотрены более сотни законов и подзаконных актов РФ. И это Вам не увеличение размера штрафов в 5-10 раз. На сей раз изменения будут весьма серьёзными и далеко не всегда приятными.

Многие заметили, что как только Ямало-Ненецкий автономный округ показал неожиданный результат голосования, тут же ВРИО губернатора заявил, что проект слияния округа с Архангельской областью будет остановлен. А вот Глава Тувы после выборов ничего подобного в отношении объединения Красноярского края, Хакасии и Тувы под флагом проекта «Енисейская Сибирь» не сказал. А именно через слияние регионов РФ проходит основная ось будущих преобразований страны.

И дело не только в том, что укрупнение регионов – личная инициатива Путина, строящего унитарную Россию. Чуть более, чем через год в России состоятся выборы депутатов Госдумы. Все понимают, что, скорее всего, голосование станет протестным. И опять нужны глобальные подвижки, чтобы этот тренд ослабить. После голосования 1 июля у избирателей Ямало-Ненецкого автономного округа появился шанс отстоять свой суверенитет, а у избирателей Тувы такой шанс резко съёжился.

У всех на виду уже лет десять происходит слив суверенитета Тувы в пользу Красноярского края. Сначала передали в Красноярск «Тывастат», затем – Миграционную службу, следом – Таможню и Ветеринарную службу, готовятся новые «оптимизации» других федеральных органов. В федеральную собственность переданы аэропорт в Кызыле и трасса М54. Кто-то думает, что власти за здорово живёшь разрешают в Туве воровать. Нет, не так. Не за здорово, а за лояльность и готовность слить суверенитет, объединившись с краем. И сфабрикованные итоги голосования 1 июля являются формальным подтверждением того, что тувинцы готовы к межрегиональному слиянию в рамках проекта «Енисейская Сибирь», включающую сегодняшние Красноярский край, Хакасию и Туву. При этом укрупнение регионов будет проходить под патронажем олигарха Прохорова, отвечающего в Кремле за этот проект. В рамках проекта «Енисейская Сибирь» компанией «УК «Интергео» выделяет Прохорову на строительство ГОКов на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений финансовую поддержку от государства в размере 60 млрд. рублей. Как известно, уникальные платино-медно-никелевое и медно-молибденовое месторождения – Ак-Сугское и Кингашское – расположены на территории Республики Тыва и Красноярского края. Таким образом, Кремль получает относительно мирное присоединение Тувы и Хакасии к Красноярскому краю, а Прохоров – государственные инвестиции в свои частные проекты.

Вот и получается: чем хуже результаты правления республикой со стороны Шолбана Кара-оола, чем острее социально-экономическая ситуация в республике, тем актуальнее встаёт вопрос слияния Тувы и Красноярского края. Тем больше оснований для Кремля ускорять укрупнение региона. К тому же Кара-оол сам подстёгивает ситуацию, давая своим откровенно негативным опытом понять, что самостоятельно Тува не жизнеспособна. Его заклинания о том, что без железной дороги никаких перспектив экономического развития республики не существует, а сама возможность появления этой дороги – миф.

Вот так интересы Путина, Кремля, Шойгу и Кара-оола сошлись на голосовании 1 июля 2020 года. И чем хуже будет смотреться ситуация в Туве, тем больше шансов у Шойгу сохранить Кара-оолу кресло Главы республики. Да и «Енисейская Сибирь» – чем не запасной аэродром для Шойгу на случай отставки?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин