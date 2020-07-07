Кто спасёт экологию Енисея от Голевской горнорудной компании?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Ваше сообщение, поступившее на имя Президента Российской Федерации 02.07.2020 г. в форме электронного документа, зарегистрировано 02.07.2020 г. за № НО-720413.

Информируем, что обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон).

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона в тексте обращения излагается суть предложения, заявления или жалобы. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы либо их копии (часть 2 статьи 7 Закона).

[...]

Вместе с тем, поскольку в приложении к Вашему сообщению содержатся сведения о совершаемом противоправном деянии, Ваше сообщение направлено в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в соответствии с его компетенцией.

Главный советник департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Б.Тетова

Первому заместителю руководителя ФБУ «Енисейречтранс»

капитану бассейна Н.П. Шашеро

ЗАПРОС

Уважаемый Николай Петрович!

На реке Хамсара (притока р. Енисей, Тоджинский кожуун Республики Тыва) силами ООО «Урянхай» (предположительно руководитель Иргит Ш.С.) для транспортировки грузов Голевской Горнорудной компании при переправе с берега на берег тяжёлой и иной техники, а также людей, используется паром, переоборудованный из двух старых списанных барж, с использованием катера КС. Об этом сообщила газета «РИСК» №24 в статье «Зачем Прохорову нужен Иргит?».

В связи с вышеизложенным прошу разъяснить, уведомляло ли ООО «Урянхай» или кто-либо иной Службу капитана бассейна об эксплуатации паромной переправы на притоке реки Енисей и проверялась ли Службой работа вышеуказанной переправы с оформлением необходимых для её эксплуатации разрешительных документов обслуживающего персонала.

Фотографию перевозки грузов по р.Енисей прилагаю.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, главный редактор Л.Ф. Петров

Руководителю УГЗМН «Ространснадзора»

В.Г. Котлованову

ЗАПРОС

Уважаемый Виталий Геннадьевич!

На реке Хамсара (притока р. Енисей, Тоджинский кожуун Республики Тыва) силами ООО «Урянхай» (предположительно руководитель Иргит Ш.С.) для транспортировки грузов Голевской Горнорудной компании при переправе с берега на берег тяжёлой и иной техники, а также людей, используется паром, переоборудованный из двух старых списанных барж, с использованием катера КС. Об этом сообщила газета «РИСК» №24 в статье «Зачем Прохорову нужен Иргит?».

В связи с вышеизложенным, в соответствии с ФЗ «О средствах массовой информации» прошу вас дать разъяснение, поступали ли в УГЗМН «Ространснадзор» заявки на сертификацию вышеуказанной паромной переправы, проверялась ли Управлением указанных плавсредств на соответствие установленным нормам и имеются ли у персонала переправы разрешительные документы в соответствии с Кодексом внутреннего водного плавания.

Фотографию перевозки грузов по р.Енисей прилагаю.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, главный редактор Л.Ф. Петров

Директору Енисейского филиала

ФАУ «Российский речной регистр» Н.Г. Учаеву

ЗАПРОС

Уважаемый Николай Георгиевич!

На реке Хамсара (притока р. Енисей, Тоджинский кожуун Республики Тыва) силами ООО «Урянхай» (предположительно руководитель Иргит Ш.С.) для транспортировки грузов Голевской Горнорудной компании при переправе с берега на берег тяжёлой и иной техники, а также людей, используется паром, переоборудованный из двух старых списанных барж, с использованием катера КС. Об этом сообщила газета «РИСК» №24 в статье «Зачем Прохорову нужен Иргит?».

Прошу сообщить, состоит ли на учёте в Енисейском филиале Российского речного регистра вышеуказанный паром, катера КС и имеют ли они соответствующие разрешительные документы речного регистра на эксплуатацию по Енисею.

Фотографию перевозки грузов по р.Енисей прилагаю.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, главный редактор Л.Ф. Петров

Прокурору Красноярской

транспортной прокуратуры В.В. Кацупий

ЗАПРОС

Уважаемый Валерий Валерьевич!

ООО «Тувинская судоходная компания» находится в состоянии банкротства. А тем временем на реке Енисей начали осуществляться перевозки грузов для нужд Голевской горнорудной компании, осваивающей Ак-Сугское месторождение. На реке Хамсара (притока р. Енисей, Тоджинский кожуун Республики Тыва) силами ООО «Урянхай» (предположительно руководитель Иргит Ш.С.) для транспортировки грузов Голевской Горнорудной компании при переправе с берега на берег тяжёлой и иной техники, а также людей, используется паром, переоборудованный из двух старых списанных барж, с использованием катера КС. Транспортировка производится с грубым нарушением всех норм и правил, с угрозой для экологии р.Енисей и жизни людей. Об этом сообщила газета «РИСК» №24 в статье «Зачем Прохорову нужен Иргит?».

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку законности, безопасности и соблюдения экологических норм и правил при транспортировке грузов по р.Енисей. В случае установления факта нарушения норм действующего законодательства прошу принять к нарушителям меры прокурорского реагирования.

Фотографию перевозки грузов по р.Енисей прилагаю.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, главный редактор Л.Ф. Петров