Прохоров, экология и бюджетные деньги

В советское время Норильский промышленный район был одной из лучших производственных площадок страны, где создавались уникальные социально-экономические условия. Несмотря на суровый климат Крайнего Севера, тысячи людей стремились попасть в закрытый город за Полярным кругом, где были высокие заработки и комфортные бытовые условия. «Большой Норильск» давал стране уникальные металлы и сплавы: кобальт, никель, медь, платиноиды. Ежегодно комбинат производил продукцию на десятки миллиардов долларов.

«Норникель» – одно из самых рентабельных предприятий в мире в своём секторе. Помогают низкие затраты, поскольку после приватизации комбината компанией Прохоров-Дерапаска-Потанин-Абрамович в августе 2001 года под давлением Потанин и Ко городская администрация и комбинат выпустили совместное постановление «о передаче в собственность единого муниципального образования город Норильск жилищного фонда, объектов социально-культурного наследия и коммунально-бытового назначения». Так комбинат избавился от социалки, передав её на баланс муниципалитета. Это тем более чудовищно, учитывая, что комбинат был продан за копейки, причём заёмные у банка. Стартовая цена аукциона в $170 млн. поднялась один раз на жалкие $100 тыс., поскольку до аукциона не был допущен банк «Российский кредит», готовый заплатить $355 млн. Освободившись от социалки, «Норникель» на радость новым хозяевам здорово улучшил рентабельность.

О необходимости масштабной реконструкции Норильска говорили давно. В новом веке в Норильске было построено всего два или три дома. Основной акционер и директор комбината Потанин экономит на всём. И по мере износа сносит частично пришедшее в негодность жильё. Если проседает под домом свая, сносят подъезд или из девятиэтажного дома делают пятиэтажный.

Экологическая катастрофа, случившаяся 29 мая в Норильске в связи с разливом более 20 тыс. тонн дизельного топлива, наглядно показала, в какой стране мы живём. А живём мы в стране, где всем «рулят» олигархи потанины, дерипаски и прохоровы, для которых не существует преград в достижении главной цели – личного обогащения.

Президент Путин возмутился тем, что власти о трагедии узнали не из сводок государственных надзорных органов, таких как прокуратура, МЧС и Росприроднадзор, не от губернатора Красноярского края, в конце концов, а из сообщений в социальных сетях. Вдруг выяснилось, что в России отстроена такая система власти, которая позволяет олигархам, выкачивающим из страны все соки, безбоязненно и безответственно грабить природные ресурсы страны и разрушать её экологию.

То, как владельцы комбината так долго скрывали от властей факт аварии на ТЭЦ-3, говорит о том, что подобные аварии в Норильске – вещь скорее закономерная, чем неожиданная. Сейчас выясняется, что о необходимости капитального ремонта резервуаров на комбинате известно ещё с 2016 года. Есть соответствующий акт. Более того, ещё тогда его официально вывели из эксплуатации и потому не проверяли. Однако 29 мая 2020 года из него в реки и озёра «совершенно неожиданно» вытекло более 20 тыс. тн. топлива. Но никто этого «не заметил»... А всё потому, что эти 20 тыс. тонн – капля в море тех техногенных катастроф, которые ежемесячно происходят в Норильске, в результате чего в 20-километровой зоне давно уничтожено всё живое.

Контролёры с опозданием заметили, что на берегах рек и озёр, куда вытекло топливо, нет мёртвых рыб и животных. А откуда им там быть, если уже лет 15 как «Норникель» всё отравил? Однако в Норильске, Красноярске и Москве имеются прокуратура, Росприроднадзор и куча других надзирающих органов, которые почему-то раньше не замечали, что комбинат превратился в зону экологического бедствия. Теперь все соглашаются: Норильск и до этой аварии был крайне загрязнён: кислотные дожди, тяжёлые металлы в воде. Разлив дизельного топлива сильно усугубил экологическую обстановку, а ликвидация последствий аварии затруднительна. Последствия катастрофы будут давать о себе знать ещё десятки лет, уверяют специалисты. Аварийно-спасательные отряды пытаются очистить арктическую тундру от тысяч тонн дизельного топлива. Но едва ли удастся устранить все последствия этой катастрофы даже в отдалённой перспективе.

Не секрет, что в Норильске нельзя дожить до глубокой старости. Продолжительность жизни там на десять лет меньше, чем в среднем по России. Причина – крайняя экологическая загрязнённость этого лежащего за полярным кругом региона, где добывают и обрабатывают ценные руды. Горно-обогатительные предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу миллионы тонн ядовитого газа. Объёмы его настолько велики, что видно даже из космоса.

За состоянием экологии обязано смотреть специальное ведомство – Росприроднадзор. О том, что это за ведомство и как оно ведёт надзор, выяснилось на днях, когда руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова слетала в Норильск на самолёте «Норникеля». Можете себе представить взаимоотношения Потанина и Родионовой, если первый возит за счёт компании вторую из Москвы в Норильск и обратно для инспекции объекта, который нанёс ущерб государству на триллионы рублей. Эта та самая Родионова, которая является фигурантом расследования ФБК о коррупции, чьи мама и папа, будучи рядовыми пенсионерами, недалече одновременно купили себе по квартире в элитном доме в Москве за 200 млн. каждая. Имеют элитную недвижимость на юге Франции, куда сама Родионова, как на дачу в Подмосковье, летает отдыхать чуть ли не во все выходные. Думается, что у Родионовой такие сомнительные отношения не только с Потаниным. Наверняка в списке друзей находятся и другие олигархи – Дерипаска, Прохоров и прочие.

Но вернёмся к Потанину. Он в «Норникеле» и гендиректор, и Президент, и главный акционер. Мало кто знает, что у Потанина три яхты и три иностранных самолёта, каждый из которых стоимостью от $40 до $60 млн. Зарплата Потанина как генерального директора в «Норникеле» составляет $90 млн. в год. Причем в Норильске он практически не бывает, а управленческие команды раздает из подмосковного посёлка «Лужки». Кстати, поместье содержится на счёт «Норникеля». По сообщению СМИ, дивиденды акционера «Норникеля» Потанина в этом году составили более $1,4 млрд. Что любопытно, эти огромные деньги по-тихому ушли на Кипр, ведь олигарх – кипрский резидент. Но средств на ремонт резервуара почему-то не нашлось. А Потанин сейчас практически единолично правит комбинатом. И именно он должен отвечать за аварию. Однако в СИЗО отправлен начальник турбинного цеха ТЭЦ – это ли не издевательство над законом и здравым смыслом?

Все понимают: пришло время государству навести порядок. И нужно начинать не со стрелочников на ТЭЦ, которые не определяют направление финансовых потоков. Государству необходим дополнительный контроль над такими стратегическими предприятиями. Многие полагают, что арестован должен быть Потанин. И именно он обязан возместить ущерб в сотни миллиардов рублей. Но он, дабы не быть оштрафованным на полную катушку, присылает свой самолёт за руководителем Росприроднадзора. Думается, если штраф будет минимальным, кто-то из родственников руководителя надзорного ведомства прикупит себе ещё пару элитных квартир...

Руководство «Норникеля» заявляет, что резервуар потёк из-за таяния грунта. Якобы грунт просел, и это имело фатальные последствия. На самом деле резервуар просто сгнил от 35-летней эксплуатации. Но страшно даже не это. Авария показала, что прогнила сама власть, не способная держать в узде олигархов. В том же «Норникеле» хорошо знали о грозящей в будущем опасности, но ничего не делали для её предотвращения.

Но самое печальное в том, что порядки, которые навёл Потанин в Норильске, насаждают другие олигархи во всех регионах страны. Далеко за примером ходить не надо. Дерипаска с помощью Шойгу, Кара-оола и Зимина по дешёвке приобрёл самое большое действующее предприятие в Туве – Каа-Хемский угольный разрез. Итог печален. Кызыл и другие населённые пункты Тувы гибнут в потоках сажи от сжигания этого угля. При этом сам уголь стал дико дорогим. Олигарх сократил коллектив разреза более чем вдвое, настолько же сократил объёмы добычи угля, который самым чудесном образом подорожал до таких размеров, что в Туве добываемый уголь вдвое-втрое дороже, чем в соседних регионах.

Кстати, Олег Дерипаска компаньон Владимира Потанина по «Норникелю». Другой компаньон – Михаил Прохоров. Он владеет в Туве другим уникальным активом – Ак-Сугским месторождением меди – которое входит в пятёрку крупнейших в России по запасам меди. Объём минеральных ресурсов месторождения JORС составляет 5,1 млн. т меди и 121 т золота. Голевская горнорудная компания выиграла право на разработку месторождения в декабре 2006 года. Прохорову оно досталось при разделе активов «Норникеля». Однако он не спешил с реализацией проекта, не пытался за свой счёт запустить комбинат и начать освоение месторождения. Поначалу он пытался тривиально продать месторождение иностранцам. Не вышло. Планы сорвали международные санкции. Но он не отчаивался, ждал. Свою кубышку в $11,4 млрд. он «распечатывать не стал». И дождался – в 2019 году министр финансов России Силуанов принял решение о выделении из бюджета РФ почти $0,5 млрд. на строительство инженерных сетей к комбинату. Оказалось, что в России нет денег для пенсионеров, учителей и врачей. А для олигархов – полно! Теперь, получив халявные миллиарды, Прохоров обещает возобновить работы на месторождении, мощность ГОКа которого составит 500 тыс. тонн медного концентрата в год. Казалось бы, лёд тронулся... Но не всё так однозначно.

Как только запахло бюджетными миллиардами, вокруг этих денег собралось вороньё, и был запущен механизм полукриминального «освоения бюджетных средств». Ситуацию облегчало то, что олигарх Прохоров оказался совершенно не готовым к реальному процессу освоения уникального месторождения. Даже в части доставки в Тоджу на строительство комбината необходимых грузов. К этому времени Глава правительства Тувы Кара-оол при активном участии своего первого заместителя Иргита окончательно разорил единственную в республике Судоходную компанию, которая в настоящее время находится в стадии банкротства. И вот, когда замаячили дармовые миллиарды, проблемами олигарха решила воспользоваться тувинская власть. Возле Кара-оола тут же появился в статусе советника по инвестициям широко известный в узких кругах аферист Шолбан-оол Советович Иргит, который взялся за решение любых проблем олигарха при «освоении» бюджетных средств. И тут же Прохорову было предложено поделиться деньгами. А для этого куратором проекта Голевской горнорудной компании в Тодже и доверенным лицом Кара-оола при дележе предполагаемых миллиардных дивидендов был предложен в качестве «эффективного менеджера» и очень опытного афериста Ш.Иргит, имеющий очень широкий криминальный опыт «освоения бюджетных средств».

Судя по тому, как Иргит взялся за проблему доставки грузов Голевской горонорудной компании в Тоджу, можно с большой долей уверенности предположить, как будут «осваиваться» бюджетные деньги.

Решив сэкономить на законных способах доставки грузов водным транспортом, вместо того, чтобы заключить договоры с ФБУ «Енисейречтранс» на оказание услуг по транспортировке, который предполагает значительные затраты по доставке, тувинские предприниматели из числа друзей Кара-оола и Иргита решили «пойти другим путём». Они (или кто-то от их имени и в их интересах) договорились с частными владельцами катеров КС-100 и, используя непонятно откуда взявшиеся старые списанные баржи, начали отправку грузов вверх по Енисею. Это наверняка позволит организаторам аферы в будущем уйти от уплаты налогов.

Таким образом, в нарушение Правил плавания на внутренних водных путях они решили использовать для перевозки различных грузов, в том числе ГСМ, эти списанные баржи, вне всякого сомнения не соответствующие требованиям Правил Российского Речного Регистра. Они ранее использовались для паромной переправы в Кара-Хааке, пришли в негодность, почему и были списаны. У них прогнили днища, что может привести к аварийной ситуации с перевозимым грузом. Также они решили использовать для транспортировки этих гнилых барж не предусмотренные для этих целей катера КС-100, что может привести к катастрофе (потоплению) судна и привести, как минимум, к загрязнению окружающей среды горюче-смазочными материалами, используемых судном. А, в крайнем случае (не дай Бог!), к человеческим жертвам, как случилось в прошлом году на Хутинском пороге.

Поскольку контролирующие и надзорные органы никак не реагируют на такое открытое, наглое нарушение всех имеющихся норм, складывается впечатление, что из денег, полученных Прохоровым из бюджета РТ, отлично «смазан» механизм контроля, который, как и в случае с Норильском, «ничего не замечает». Наверное, именно поэтому для таких органов, как Транспортная прокуратура, Служба капитана портов Енисейского бассейна, Госморречнадзор и Росприроднадзор, транспортировка грузов по Енисею запрещённым законодательством опасным способом до сих пор остаётся неизвестной.

Кстати, возвращаясь к руководителю Роскомнадзора Родионовой, хочу отметить, что её подчинённые в Туве также имеют практику использования для проверок вертолётов, оплаченных проверяемыми. Видимо, такой вид коррупции в этой надзорной организации укоренился давно и прочно. Понятно, что, если контролёр летит, к примеру, проверять золотодобывающую артель на вертолёте, оплаченном этой артелью, рассчитывать на профессионализм и принципиальность контролёра уже не приходится. Ну а если у родственников проверяющего после «проверки» вдруг появится какая-то недвижимость или счёт в банке, тогда точно появится акт о соответствии объекта самым строгим требованиям. Обратите внимание на место слияния Большого и Малого Енисеев – по Большому руслу давно течёт жёлтая вода. Это – результат деятельности золотарей. Но этого почему-то никто не видит. Не странно? Кто оплатил эту «слепоту»? Почему экологи не спасают Енисей и всё живое в нём?

А теперь давайте немного порассуждаем. Олигарх Прохоров с состоянием в $11,4 млрд. 14 лет сидел на месторождении и ждал манны небесной. И только тогда, когда министр финансов Силуанов ни с того ни с сего решил облагодетельствовать его бюджетными миллиардами, он принялся за работу. Скажите, зачем нам такие «бизнесмены», которые, имея огромные личные сбережения, работают только тогда, когда получают бюджетное финансирование? А почему бы государству не самому осваивать это месторождение, если Прохоров готов работать только за бюджетный счёт, да при этом идёт на сомнительные схемы с местными жуликами с очевидным желанием нагреть этот самый бюджет? Ну скажите, зачем государству Прохоров, который 14 лет бил баклуши и ничего не делал на месторождении, если оно потом финансирует из бюджета строительство комбината? И что, правительство РФ подарило хозяйке Голевской компании – «Интергео» – $0,5 млрд. за здорово живёшь? Для того, чтобы какой-нибудь иргит с криминальным прошлым в сотрудничестве с коррумпированными чиновниками занялся «отмыванием» этих миллиардов?

В Тодже уже есть одно подобное производство. Им занимается китайская компания «Лунсин». Проблем от её деятельности гораздо больше, чем пользы. Правительство Тувы с какого-то перепугу освободило китайцев на 10 лет от уплаты налогов. Слава богу, вмешались чекисты и лавочку «прикрыли». А заодно раскопали, что руководители китайской компании давали взятки налоговикам. И, наверное, самому Главе правительства. Речь шла о 40-50 млн. в месяц. Если бы афера с освобождением от налогов свершилась, Тува бы потеряла более 6 млрд. рублей. Кроме того, экологи «накрыли» действия китайцев по отравлению природы. Вот такой «эффект» от освоения месторождения. А как вы думаете, уважаемые читатели, какой «эффект» получится от деятельности олигарха Прохорова? Сколько ему понадобится времени, чтобы довести жемчужину Тувы Тоджу до такого же состояния, до какого его партнёр по залоговому аукциону купли-продажи «Норникеля» и владению комбинатом Потанин довёл север Красноярского края до экологической катастрофы?

В этом плане показательно, как Прохоров вместо ведения цивилизованного бизнеса, возрождения судоходства Енисея с соблюдением всех экологических требований легко поддаётся на соблазн нечестных людишек урвать с участием криминала Тувы из бюджета хоть какие-нибудь деньги. Ответственные перед обществом бизнесмены так не поступают.

В следующих номерах я вернусь к личности Ш.Иргита и на анализе его криминального прошлого подробнее расскажу, с кем собрался «пилить» бюджетные деньги олигарх Прохоров. До встречи.

Кондрат Пчёлкин