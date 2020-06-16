    Перекрёсток мнений

Аноним, 11-06-2020 #3[ru]

Что Сечин хочет, то и происходит в стране. Захотел – обрушил цены на нефть и разорил страну.

Аноним, 10-06-2020 #1[ru]

К низкой продолжительности жизни нужно добавить искусство рисования статистики. На любую тему. Про что бы не сообщала пресс-служба правительства – у нас всегда всё растет. Но почему-то в итоговых таблицам Тува всегда в жопе...

Аноним, 10-06-2020 #2[ru]

В Хакасии уголь в два раза дешевле и добычу ни один разрез не сократил. Т.е. зарплаты никому не срезали. А что у нас...

Аноним, 10-06-2020 #3[ru]

Главной фигурой в уничтожении культуры, экологии и в целом человеческого потенциала Тувы является Шойгу.

Аноним, 10-06-2020 #4[ru]

Кемеровская область превратилась в отвалы безжизненной руды, оставшейся от угольных шахт. Красноярский край засрали до самой тундры. Кара-оол мечтает превратить Туву в их подобие?

Аноним, 10-06-2020 #5[ru]

Карла не думает о будущем – он хочет получить прибыль здесь и сейчас. Поэтому готов выдоить из родной земли максимум. «После нас хоть потоп» – так как его дети будут жить не в Туве.

Аноним, 11-06-2020 #9[ru]

«Вы понимаете, что всё это чушь» – написал какой-то Кара-бот №6. Неужели это всё, на что они способны? Неужели никто из правительства Тувы не в состоянии ответить Конвизу по существу?

Аноним, 11-06-2020 #13[ru]

Мы же не землю им отдаём, а даём просто поработать на нашей земле. Чтобы бюджет республики пополнять. И много рабочих мест будет. Поэтому не надо тут ля-ля...

Аноним, 11-06-2020 #14[ru]

Надо понимать, что Кара-оол может повлиять на ситуацию только один раз – при продаже месторождения. Тогда он свой кусман и оторвёт. А потом олигархи могут платить ему только за льготы по налогам или за защиту от природоохранных ведомств. Ну, как китайцы – всё как с Лунсином.

Аноним, 11-06-2020 #18[ru]

Этих олигархов не сильно-то и подоишь. Вот Дерипаска задрал цену на уголь в 6 раз и в ус не дует. Что ему может сделать Кара-оол?

Аноним, 11-06-2020 #20[ru]

Кара-оол, Зимин, Дерипаска и Шойгу – компаньоны по разрезу. Деньги капают в Кипрском оффшоре. Что им делить? Они превратили Туву в дойную корову и радуются жизни!

Аноним, 11-06-2020 #21[ru]

Скоро Тоджу Кара-оол, китайцы и Прохоров превратят, как Норильск, в зону бедствия. Вот увидите. Как только Прохоров и Иргит проложат просеку под ЛЭП до Тулуна и дорогу до Журавлёвки, Тодже копец!

Аноним, 11-06-2020 #22[ru]

Да ей и так «копец» настал, когда начали работать китайцы.

Аноним, 11-06-2020 #23[ru]

Прохоров и Иргит повезли грузы в Тоджу на утлых списанных судах – старенький толкач толкает две баржи с грузом для Голевской компании. Куда смотрит Красноярский Регистр и природоохранные ведомства Тувы?

Аноним, 12-06-2020 #24[ru]

Всё, что творит Шолбан Иргит – всё противозаконно. Им должна заняться прокуратура.

Аноним, 12-06-2020 #25[ru]

Иргит будет воровать деньги не только для себя, но и для Кара-оола. Боровков его не тронет.

Аноним, 13-06-2020 #28[ru]

В ЦИКе РТ идет война, Темир Оюн, брат Оюн Аяса, алиментщика и алкоголика, хочет занять место Фортуны. Темир всем говорит, что Юрий Кара-оол у него в кармане. И он управляет им – научился этих братьев ная**вать.

Аноним, 10-06-2020 #2[ru]

Карла говорил, что большое количество зараженных в Туве из-за большого количества тестов. Но как-то не видно зависимости из графика. 18 и 26 мая огромный прирост тестов, а количество зараженных никак не изменилось. А в обычные дни, когда мало тестов – количество зараженных растет. Явное вранье и манипуляции с цифрами!

Аноним, 10-06-2020 #3[ru]

Федеральные ведомства... являются настоящим рассадником заразы пандемии COVID-19. Руководство федеральных ведомств, несмотря на то, что в учреждении имеются подтвержденные факты заражения сотрудников COVID-19, заставляют выходить на работу сотрудников с COVID-19 контактными лицами из числа коллег. ВОПРОС: когда все-таки в Туве будут относится к коронавирусу COVID-19 посерьёзнее, если ФЕДЕРАЛЫ сами нарушают режим полной самоизоляции и карантин???

Аноним, 10-06-2020 #1[ru]

Низкая излечимость и одновременно – низкая смертность. Это – нонсенс! Вы или лечите, или убиваете! Определитесь, твари! Привыкли рисовать проценты поддержки за «Единую Россию», теперь рисуют победу над коронавирусом...

Аноним, 11-06-2020 #3[ru]

Вы заметили, как быстро Кара-оол «выздоровел»? Ни хрена он не болел!

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

Кара-оолу нельзя верить ни в чём.

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Как Кара-оол мог заразиться, если ему влили плазму китайца, переболевшего коронавирусом?

Аноним, 11-06-2020 #6[ru]

Так что, теперь у тувинца Кара-оола в жилах течёт китайская кровь?

Аноним, 12-06-2020 #9[ru]

Как только Карлу тыкнули носом в плохую излечиваемость, так сразу в Туве валом люди начали выздоравливать – на 10 июня уже 38,3%! Такими темпами люди начнут выздоравливать быстрее, чем успеют заболеть...

Аноним, 11-06-2020 #1[ru]

Тут и вправду запьёшь. Как можно людям в погонах жечь живого человека? Это звери, а не люди!

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

Этого Сарыг-Донгака нужно осудить на пожизненный срок. Таким не место среди людей. Пусть гниёт на зоне до смерти.

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Нужно выяснить связи Кара-оола и Сарыг-Догака. Пусть следователи поработают.

Аноним, 12-06-2020 #6[ru]

Когда Сарыг-Донгаку будет «светить» пожизненный срок, он сдаст Кара-оола.

Аноним, 13-06-2020 #7[com]

Карлик, просто сдохни!

Аноним, 11-06-2020 #1[ru]

Интересно, а бандитам там платят зарплату вовремя?

Аноним, 11-06-2020 #2[ru]

Превратили муниципальное предприятие в бандитскую кормушку.

Аноним, 11-06-2020 #1[ru]

Нужно проверить этого Санникова. Кара-оола Бог наградил даром ничего не делать даром. Раз Кара-оол гонит деньги Санникову, значит должен быть и обратный поток. Санникова нужно ловить на обналичивании денег и завышении объёмов посевов.

Аноним, 11-06-2020 #3[ru]

Дун – мелкий чиновник. Сам он ничего не решает. Просто не понимает, кем он работает.

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

Если он – министр – нарушает закон при выделении субсидий, его можно привлечь к уголовной ответственности.

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Дайте спокойно работать Оюну. Тогда у республики будут хорошие показатели, зерно, мясо и молоко.

Аноним, 12-06-2020 #6[ru]

Если Оюну дать спокойно работать, у него будут такие показатели, что Кара-оол повесится.

Аноним, 12-06-2020 #7[ru]

Когда прокуратура всерьёз займётся Минсельхозом?

Эрмак, 10-06-2020 #1[ru]

И при этом одного из главных Лам Тувы в кому искусственную ввели... Не через Буддийские ли Хурэ по Туве разносят, как и в 19 веке, ЗАРАЗУ?

Аноним, 10-06-2020 #3[ru]

Так ШВК еще и после досрочного выздоровления фотался с врачами скорой в обнимку. Не соблюдая дистанцию. Он хотел еще и медперсонал, которого кот наплакал, заразить!!! Это как? Нужно дать правовую оценку такой наглости.

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

А вообще Карлик когда-нибудь говорил правду?

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Частенько он в нужные моменты болеет. Пора на покой. Подорвал уже здоровье.

Аноним, 12-06-2020 #7[ru]

Да нет, он всегда был лжецом. С рождения.

Аноним, 10-06-2020 #1[ru]

Я думаю, что от Кара-оола в вопросе газификации ничего не зависит. Пока Сила Сибири-2 – это только проект. О чем вообще можно разговаривать? Что должен Кара-оол от Шойгу потребовать? Солдат прислать, чтобы газопровод быстрее Газпрома забабахали? К тому же на газ этот резкий рост тарифов. Куда более насущная проблема заключается в низком уровне доходов у населения.

Аноним, 10-06-2020 #3[ru]

Даже газ можно не везти в Туву (меньше «хлопков» и рухнувших домов будет) – можно было бы договориться с дешевыми тарифами на электричество. Благодаря шагонарскому водохранилищу можно было бы вытрясти с Саяно-Шушенской ГЭС вообще бесплатную энергию! Нужна только политическая воля и желание того же Шойгу. Единственное, что мешает – текущие долги за электричество – скорее всего, именно из-за этого нам не снижают тарифы. Часть населения платит за себя и за соседа-должника. Если бы Шойгу погасил все долги Тувы за электричество – было бы замечательно! Ведь наворовал, поди, больше, чем стоит вся республика – немножко мог бы потратить и на земляков!

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Наверное, нужно и газом заниматься, и стоимостью электроэнергии. Но дело в том, что Кара-оол не занимается ни тем, ни другим.

Аноним, 11-06-2020 #7[ru]

Газ – это вопрос экологии. У нас же уже дышать нечем, высокий уровень заболеваний раком. А дешёвая электроэнергия – это уменьшение числа бедных. Одно другому не мешает.

Аноним, 11-06-2020 #8[ru]

А вы скажите, наша власть вообще чем-нибудь, кроме воровства занимается?

Аноним, 11-06-2020 #9[ru]

Для Шойгу решить вопрос стоимости электричества – это один заход к министру энергетики. Интересно, почему он к нему не идёт?

Аноним, 11-06-2020 #10[ru]

Вы что, всерьез полагаете, что Шойгу будет решать наши вопросы? Да ему насрать на тувинцев! Он о своём думает, о родном.

Аноним, 11-06-2020 #11[ru]

Аноним №1 про Кара-оола написал, что газ – это не его вопрос. А на хрена он нам тогда вообще нужен? Воровать?

Аноним, 11-06-2020 #12[ru]

Конвиз дал интервью. Интересное. Говорит откровенно. Интересно, а правда, что у Сергея такая родня? То-то его «замочить» никак не могут. https://www.youtube.com/watch?v=o7hEFyUQfFw

Аноним, 12-06-2020 #13[ru]

С такой роднёй и Шойгу не страшен.

Аноним, 12-06-2020 #15[ru]

Как Конвиз отделал Брокерта! Красавец!

Аноним, 12-06-2020 #16[ru]

Шойгу, помоги!!!

Аноним, 11-06-2020 #3[ru]

Какая у Кара-оола компетентность? Он что, разбирается в чём-то? Кроме водки, конечно.

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

Кара-оол – кандидат экономических наук!

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Ну да, кандидат на нары. Купил где-то диссертацию – вот тебе и «кандидат»!

Аноним, 12-06-2020 #6[ru]

13 лет Кара-оол в кресле Главы. Он хоть что-нибудь полезного сделал?

Аноним, 10-06-2020 #1[ru]

Его место на параше... а он – мэр?

Аноним, 11-06-2020 #4[ru]

№2. Того, которого на честных выборах сам народ выбирал, а не назначал по указанию сверху... Многочисленные ляпы непоследовательные действия в общественном поле – всё это также не добавляет политических очков мэрии и выливается в скандалы, обсуждаемые и в социальных сетях, и в СМИ. Очевидны серьёзные кадровые проблемы мэрии: несмотря на попытки укрепить команду. И как сказал номер первый «Его место на параше... а он – мэр?».

Аноним, 11-06-2020 #5[ru]

Этот Сагаан-оол – полная бестолочь. Ничего не умеет, ничего не знает. Единственное достоинство – родство с Кара-оолом.

Аноним, 11-06-2020 #6[ru]

Кара-оолу нужен мэр, который бы ничего не мог, зато слушался. Вот он и стал мэром.

Аноним, 12-06-2020 #7[ru]

Кого вы бы хотели видеть мэром Кызыла??? Хотелось видеть мэром города Андриана Ооржака. Надо посмотреть: получится у него? А потом выдвигаться на главу республики.

Аноним, 11-06-2020 #1[ru]

Молодцы Восьмой канал! Никого не бойтесь!

Аноним, 11-06-2020 #2[ru]

Для мэрии г. Кызыла жители – мусор.

Аноним, 12-06-2020 #4[ru]

Как можно у жителей дома отобрать двор? Они что там, обалдели?

Аноним, 12-06-2020 #5[ru]

Хоть кому-то прокуратура помогла. Всё же не зря хлеб едят.