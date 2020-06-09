Зачем Туве нужен звёздный земляк?

Жители Тувы очень гордятся тем, что выходец из республики дорос до министра обороны страны. Наверное, потому, что больше гордиться нечем. В республике высокие коррупция, безработица, преступность, заболевание коронавирусом, туберкулёзом и сифилисом и повальная нищета, какой, вероятно, нет ни в одном регионе страны. Ни этим же, в самом деле, гордиться... Но эта гордость за Шойгу имеет и реальные последствия – сестра Шойгу Лариса, как только Сергей Кужугетович взял республику под своё управление, бессменно представляет Туву в Государственной Думе. Хотя для республики и её жителей от этого ни холодно, ни жарко. За 12 лет она так и не помогла ничем своим сиротливым землякам. Ни разу даже не подняла ни одного важного для жителей далёкого региона вопроса на заседании Думы. И занимается исключительно тем, что голосует за антинародные реформы. Такие, как пенсионная.

Но дело, скорее всего, не в семействе Шойгу, потребительски относящегося к тувинцам, дающим им привилегии представлять маленький народ. Думаю, дело тут в отношении к ним Главы республики Ш.Кара-оола, раболепного, беззубого, беспринципного и потому весьма опасного для населения Тувы. В СМИ уже много писалось о том, что Шолбан Кара-оол настолько боится своего патрона, что даже не насмелился в период начала пандемии попросить у него защитные маски, костюмы, аппараты ИВЛ и дезинфицирующие средства, я уже не говорю о быстровозводимом госпитале или участии войск противохимической обороны для дезинфекции мест скопления людей. В том, что между премьером и министром сложились такие ненормальные отношения, когда один боится другого до животного страха, виноват, скорее всего, Кара-оол. Как к нему ни относись, он представляет целый регион, народ. И это должно придавать ему силы в общении с Шойгу. Он обязан действовать в интересах народа. Но в тяжёлую годину он как-то сник, сморщился и, похоже, запил...

Впрочем я сейчас не об этом. Тува отличается от многих регионов России крайне неблагополучным состоянием экологии. И виной тому – уголь Каа-Хемского разреза, при сжигании которого выделяется много сажи. В связи с этим принималось немало разных мер, но ни одна из них не привела к улучшению ситуации. Как следствие – высокий уровень заболевания органов дыхания населения республики, дикий рост онкологических болезней. Властям нужно искать выход из этого положения. Шолбан Кара-оол частично для себя, своего семейства и друзей эту проблему решил, обосновавшись на Серебрянке, куда по Розе Ветров сажа не долетает. Но остальное население брошено на произвол судьбы. Дышит сажей, заболевает и досрочно умирает в муках от лёгочных болезней.

Но выход на самом деле есть. Туве необходим природный газ, которым Россия снабжает полмира. РФ – газовая держава. И для неё обеспечить Туву «голубым топливом» – не проблема. Нужна лишь политическая воля. Проблема строительства газопровода в Туву – проблема, конечно, не дешёвая, но реально выполнимая. По крайней мере, это в десятки раз дешевле строительства железной дороги. Сергей Шойгу – большой и непревзойдённый мастер лоббирования. Уж такая проблема ему явно по плечу. Но он вместо этого почему-то озаботился размещением 55-й бригады Минобороны на Правом берегу, где нет такой загазованности, как в остальной части столицы. Хотя там, в относительно благополучной с точки зрения экологии, по официально утверждённому Генплану столицы должен был разместиться микрорайон Кызыла со всей инфраструктурой – детсадами, школами, больницами и другими социальными объектами. Кызылу, да и всей республике позарез необходима газификация. Тува задыхается в саже. Но никто на правительственном уровне этого вопроса давно не ставит. Более того: нынешние власти умудрились похерить даже те договорённости с «Газпромом», которые наработал президент Шериг-оол Ооржак.

Я думаю, что Кара-оолу необходимо вместо бесконечного славословия в адрес Шойгу впрячь его в решение этой проблемы. Необходимо газифицировать Кызылскую ТЭЦ, другие котельные, дать газ во все домовладения. Это, кстати, поможет бороться и с бедностью в республике. Сейчас очень удачный момент для решения этой проблемы – 4 июня Президент Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с «Газпромом» обеспечить формирование источников финансирования для реализации нового этапа газификации страны. Глава государства также распорядился обеспечить заключение комплексного договора на поставки газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров. Путин также поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей. Газификация страны должна завершиться к 2024 году, а к 2030‑му необходимо установить целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ.

Да, конечно, задача не простая. Но страна готовится тянуть в Китай вторую нитку «Силу Сибири». Именно в рамках этого стратегически важного проекта можно решить проблему газификации Тувы.

Я понимаю, что советы давать легко. Но власть для того и даётся, чтобы распоряжаться ею в интересах большинства. Мне не жалко, что семья Шойгу, не имея к республике отношения, пользуется благами представительства республики в высших органах власти страны. Но считаю, что за это они обязаны платить участием в решении насущных проблем населения региона, который они представляют. Шойгу Туве нужен не для того, что бы он раз в четыре года ходил к Путину и просил оставить Кара-оола на очередной срок в кресле Главы республики. Причём, за которое он, как однажды гордо заявил, якобы «не держится». И даже не для того, чтобы пробивать мифический проект строительства железной дороги, а для того, чтобы, к примеру, решить газовый вопрос. За это мы будем ему благодарны.

До встречи. Всегда с Вами.

Сергей Конвиз