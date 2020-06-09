«Самый вежливый полицейский»

Как связанного с главой Тувы начальника угрозыска Кызыла обвиняют в сожжении человека

Окончание. Начало в №21.

Экс-начальника уголовного розыска Кызыла обвинили в жестоком убийстве 30-летнего мужчины, которого он мог сжечь заживо после допроса. Бывшего высокопоставленного полицейского связывают с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом. Его подчиненным, рассказавшим об убийстве спустя 12 лет, снятся кошмары, а одного из них он якобы предлагал убить. Подозреваемый полностью отрицает вину, его отправили в СИЗО.

Версия обвиняемого Сарыг-Донгака.

Уголовное дело о гибели Алишера Махмутова возобновили 1 февраля 2020 года. В тот же день в качестве подозреваемого в убийстве допросили Алима Кендена, он первым и рассказал о возможной роли Сарыг-Донгака в преступлении.

К тому времени полковник Орлан Сарыг-Донгак ушел из правоохранительных органов, успев поработать и.о. главы угрозыска всей Тувы. После отставки он некоторое время возглавлял службу безопасности Народного банка Тувы, утверждает «Риск-информ». 4 февраля 2020 года 49-летнего Сарыг-Донгака задержали по подозрению в убийстве.

Экс-глава угрозыска отрицает вину. Он заявил на допросе, что пришел в кабинет в свой выходной, «чтобы доделать работу, отписать материал поручения». Тогда оперативник Алим Кенден завел к нему мужчину, «которого я до этого знал, как Алишера».

«Насколько я помню, этот Махмутов Алишер был наркоманом, доставлялся в УВД неоднократно. Кенден тогда доложил мне, что он работает с Алишером то ли по краже или по разбою, сейчас уже не помню, – рассказал следователю бывший высокопоставленный полицейский. – Также Кенден тогда сказал мне, что Алишер расклад дает, а вещественных доказательств не хочет выдавать, не говорит».

Во время разговора с Алишером начальнику угрозыска «удалось узнать, куда он дел вещественные доказательства»: «Он сказал, что-то ли продал, то ли „пропил“ [доказательства], то есть поменял на спиртное в одном из домов в районе „Церкви“ Кызыла. Также он сказал, что может туда выехать и показать адрес, где он продал вещи».

Сарыг-Донгак утверждает, что поручил Алиму Кендену ехать с задержанным, куда тот покажет, чтобы проверить информацию. По его словам, он доделал свои бумаги, вышел «наружу за ними», «чтобы самому лично проверить, что Алишер не врет».

«Я тогда начальником был, и кроме этого с Алишером у меня состоялся „психологический“ и „доверительный“ контакт, поэтому хотел лично поучаствовать и проконтролировать раскрытие преступления. Когда я вышел из здания УВД, то Кенден уже сидел с Алишером в нашей служебной автомашине марки „УАЗ“ цвета „белая ночь“, но точно цвета не помню», – приводятся показания в материалах дела.

Алишер, по словам начальника, стал говорить, что не может точно вспомнить адрес, где продал вещи. «В конце-концов нам это все начало надоедать. Тогда Кенден начал разговаривать с Алишером, чтобы тот вспомнил, где продал или поменял вещи. И Алишер тогда сказал, вроде, что надо ехать на пустырь за верхней трассой», – вспоминает Сарыг-Донгак

Версия смерти мужчины, которую озвучил Сарыг-Донгак, серьезно отличается от той, которую привели в своих показания трое других экс-оперативников. По его словам, милиционер Алим Кенден и задержанный Алишер Махмутов вышли из машины только вдвоем, курили и разговаривали 5-10 минут. Остальные же сотрудники МВД сидели в автомобиле.

Сарыг-Донгак утверждает, что они услышали из машины звуки «возни» и увидели, как задержанный и оперативник начали драться: «Я тогда вышел из машины, и в это время Алишер уже убегал от Кендена, и тот побежал за ним. Мы тогда тоже побежали за Кенденом и Алишером. Там были неровности и поэтому не получалось бежать, кроме этого и темно на улице было. Далее помню, что Кенден и Алишер скатились в какую-то яму, то есть они вдруг пропали из поля зрения. Дальше, добежав за ними, я увидел, что там имеется яма или углубление, и я туда спустился боком. Когда я туда спустился, то Алишер лежал на земле, а Кенден стоял, склонившись над ним».

Обвиняемый воспользовался «то ли зажигалкой, то ли спичкой», чтобы «осветить» место трагедии и увидел, что голова Алишера в крови. Он приказал оперативнику Кендену проверить пульс, мужчина был мертв.

«Я начал тогда сильно ругать и материть Кендена. Тогда тот чуть ли не в слезах говорил, что Алишер сам на него напал, – уверяет Сарыг-Донгак. – Также Кенден начал просить, чтобы мы его не „сдавали“. <...> Понимали, что это ЧП, из-за этого можно и с работы „вылететь“. Если об этом станет известно, то это не только нас, но и всех наших руководителей коснется».

По дороге в управление МВД сотрудники договорились, «что никому об этом не будем говорить», отметил в показания Сарыг-Донгак: «Что случилось, то случилось. Если об этом станет известно, то всем будет плохо». Кенден, по словам начальника, в случае необходимости должен был сказать, что Алишер ударил его и сбежал.

Защита поддерживает позицию Сарыг-Донгака о невиновности, сообщил Тайге.инфо его адвокат Александр Холмогоров. От других комментариев он воздержался из-за невозможности конфиденциально согласовать позицию с клиентом в условиях особого режима работы следственных изоляторов при пандемии.

«Мне начал приходить во сне тот парень»

«Самый вежливый руководитель».

Городской суд Кызыла арестовал Орлана Сарыг-Донгака 6 февраля. Следственный комитет кратко рассказал об уголовном деле только 19 февраля. К тому времени информация об убийстве появилась на местном сайте «Риск-информ» и в тувинских пабликах в соцсетях.

«Риск» назвал Сарыг-Донгака «приятелем [главы республики] Шолбана Кара-оола и [министра обороны России, уроженца Тувы] Сергея Шойгу». Издание утверждает, что полковник в отставке известен по кличке «Желтый», а также был председателем «Совета отцов Тувы». Так республиканское правительство называло созданный по инициативе Кара-оола «Совет мужчин Тувы». Однако, по данным сервиса «Контур-Фокус», Сарыг-Донгак не значится среди руководителей или учредителей одноименного юрлица.

Но в 2017 году МВД по Туве объявило о создании собственного «Совета мужчин МВД», и его возглавил полковник внутренней службы в отставке Ондар Марат-оол. Он же до сих пор возглавляет совет ветеранов органов внутренних дел Тувы и был соучредителем Народного банка Тувы, службу безопасности которого, по данным СМИ, после увольнения из МВД возглавил Сарыг-Донгак.

Кроме того, в 2012 году сотрудники республиканского главка и тот же председатель совета ветеранов МВД Ондар Марат-оол подвели итоги конкурса на звание «Самого вежливого полицейского». Победителем в номинации «Самый вежливый руководитель» стал Орлан Сарыг-Донгак.

«По мнению большинства наших ветеранов, у Сарыг-Донгака присутствуют такие качества профессионала как тонкая психология в беседе с оппонентом, знания предмета разговора, умение слушать, анализируя и фильтруя информацию. Вежливость, опрятность и другие качества, присущие оперативному работнику», – цитировала представителя первичной организации ветеранов СОБР «Тува онлайн».

Судьба оперов.

Все четверо сотрудников МВД, которые ехали в машине с Алишером в день убийства, уволились из органов. Самым молодым – Алиму Кендену и Алашу Ондару – на момент трагедии было по 24 года. Их довольно быстро убрали из милиции.

Кенден рассказал следствию, что из-за постоянных кошмаров он начал пить. Пока он работал в отделе под руководством Сарыг-Донгака, тот «закрывал глаза» на «пьянки и прогулы». Но оперативнику было «психологически очень тяжело» работать с начальником угрозыска, поэтому летом 2008-го он перевелся в один из районных отделов МВД. Впрочем, и это, по словам Кендена, не помогло – он продолжил употреблять спиртное, его уволили из органов в декабре 2008 года «за систематические прогулы».

«Скрывать не буду, временами у меня возникало желание сообщить об этом [убийстве] правоохранительным органами и успокоиться, – говорил на допросе через 12 лет после убийства Кенден. – Но я боялся и до сих пор боюсь Орлана Нуржук-ооловича. <...> Я до сих пор поражаюсь, как он спокойно живет и работает с таким «грехом в душе, ведь он человека заживо сжег. Также не понимаю, как [другие опера] Алаш Ондар и Руслан Монгуш живут все это время».

Они, судя по их показаниям, тоже постоянно вспоминали момент убийства, но боялись, что людям всё станет известно. Примерно через год после трагедии Алаш Ондар подвозил своего начальника Сарыг-Донгака домой, и тот, по его словам, предложил «убрать» Алима Кендена.

«Он тогда сказал мне, что Алим уже стал опасным, что он может нас всех сдать, что уже он кому-то говорил об этом в состоянии алкогольного опьянения, – заявил Ондар. – <...> Я ответил, что не стану убивать Алима, так как он мне друг, что знаю и его жену, и детей. И дальше начал просить Нуржук-ооловича, чтобы он не убивал Алима».

Алаша Ондара уволили из милиции в 2009‑м. В 2012‑м он сбил несколько человек на пешеходном переходе в Кызыле, один из которых скончался. Суд установил, что он был в состоянии алкогольного опьянения, и признал Ондара виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Он получил три года колонии-поселения и уже отбыл срок. Его, как и Кендена, мучают кошмары.

«Примерно два-три года назад меня опять начали мучить ночные кошмары. Я понимал, что это все из-за того случая, я все время думал о том сожженном парне, – признается Ондар. – Я сильно заболел на фоне стресса, мучили гастрит и другие заболевания. Я тогда думал, что умру, так как не кушал. Тогда я рассказал своей супруге, что стал очевидцем [убийства] <...> и о том, что мой бывший начальник предлагал убить Алима».

Кошмары вернулись в начале 2020 года, утверждает Ондар: «Мне начал приходить во сне тот парень. Я его умолял, чтобы он оставил меня в покое, что я его не трогал тогда. Я боялся спать один, все время прижимался к жене. Даже боялся оставаться один по вечерам дома, было ощущение, что за мной кто-то наблюдает».

В последних числах января поздно вечером Алашу Ондару позвонил Сарыг-Донгак и предложил встретиться. Бывший начальник угрозыска заехал за ним и сказал, что «надо серьезно поговорить».

«Прошла информация, что ищут Алима», – сказал он, когда машина уже проехала местный торговый центр «Пять звезд» и направилась в сторону гаражей. Через какое-то время он щелкнул центральным замком, заблокировав двери. На бардачке лежал белый пакет, в котором, как казалось Ондару, был пистолет.

«Я еще раз спросил, куда это мы направляемся. Он начал уходить от вопроса, начал говорить совсем другие вещи, что там оказывается новую школу построили, когда собираются сдать. Я тогда понял, что нет смысла спрашивать <...> Он свернул в сторону пустырей и начал газовать. Я точно знаю, что там, куда он направляется, есть большая яма и сразу вспомнил ту ночь в яме».

Алаш Ондар утверждает, что резко разблокировал замок на двери и выпрыгнул из машины на ходу. Он побежал в сторону жилых домов, а вслед ему неслось: «Ээй, Алаш, все нормально, я же один! Стой! Стой!» Мужчине удалось добежать до гаражного кооператива, но дверь сарая вахтера была заперта, и он спрятался на крыше. Когда же вахтер вышел, экс-оперативник попросил у него телефон, чтобы вызвать такси.

«Тот русский мужик спрашивал меня: „Что с тобой случилось, видел б ты свое лицо?“ Я тогда ответил ему, что „За мной прошлое гонится“», – вспоминает Алаш.

Позже в спокойной обстановке он все-таки встретился с Сарыг-Донгаком, и тот рассказал, что служба собственной безопасности МВД ищет Алима Кендена, предложив первыми отыскать его и «переговорить». Алаш Ондар, по его собственным словам, ничего не ответил. Уже на допросе он попросил следствие предоставить защиту ему и семье.

Ярослав Власов

«Тайга.инфо»