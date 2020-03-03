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№8, 3 марта 2020 года.

    Обзор прессы

Тувинская правдаКРИМИНАЛЬНЫЕ ИТОГИ: ГЛАВА УГРО СИДИТ ЗА УБИЙСТВО, ГЛАВА ФНС – ЗА КОРРУПЦИЮ

Закончился 2019 год. Пора подводить итоги. «В следственном управлении СК РФ по РТ состоялась пресс-конференция, на которой озвучили итоги работы за год». Основной доклад сделал «руководитель ведомства Юрий Федотов». Затем выступили «его коллеги-подчинённые». Журналистов в основном интересовали «преступления, связанные с нанесением тяжкого вреда здоровью, убийствами, коррупционными делами и причинением вреда несовершеннолетним». На все вопросы следователи дали исчерпывающие ответы. В результате выяснилось: «за 2019 год на территории Тувы было зарегистрировано 8626 преступлений». При этом немаловажно, что «раскрываемость выросла более чем на 6% и составила около 51%». Статистика указывает, что «с 42 до 25 сократилось количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», «снизилось количество зарегистрированных изнасилований». Но в целом криминогенная ситуация в республики ухудшается. Так, всего в 2019 году «было зарегистрировано 115 убийств, что на 30 с лишним процентов больше, чем за 2018 год». Единственно, что успокаивает – «в 95% случаев убийцы найдены».

В СКР занимаются не только тяжкими преступлениями сегодняшнего дня. К самым громким уголовным делам «прошлых лет» можно отнести раскрытие убийства 7 марта 2008 года молодого парня Алишера бандитской группой, состоящей из сотрудников ГУВД г.Кызыла во главе с начальником уголовного розыска Сарыг-Донгаком. Четверо сотрудников уголовного розыска при исполнении своих должностных обязанностей на служебном автомобиле под надуманным предлогом вывезли за город молодого человека, загнали его со связанными руками в котлован, облили бензином и сожгли заживо. Затем забросали тело досками и ещё раз подожгли. Впоследствии они выдали тело погибшего от их рук молодого человека за тело другого находившегося в розыске человека.

Предположительно, погибший был «заказан» Сарыг-Донгаку чёрными братьями, имевшими к нему претензии с 2003 года, когда этот парень в целях самообороны, отбиваясь от бандитов, топором разрубил одного из нападавших. По некоторым сведениям, этот бандит имел непосредственное отношение к одному из чёрных братьев, впоследствии осуждённого за перевозку почти 3 кг наркотиков.

Как сообщает «ТП», «в минувшем году отделом криминалистики изучены 126 уголовных дел прошлых лет». Усилиями следователей и криминалистов в результате поиска «44 из них раскрыты». Из них «29 тяжких и особо тяжких преступлений», «в том числе 8 убийств, 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и 8 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

Жители республики по-прежнему надеются на справедливость и обращаются в следственные органы. В прошлом году «гражданами было подано 155 сообщений о безвестном исчезновении 157 человек, в том числе 47 несовершеннолетних». Из заявленных без вести пропавших граждан «найдены 137». К сожалению, «14 из них обнаружены неживыми».

Но, естественно, больше всего население республики интересует, когда правоохранительные органы справятся с нарастающим валом коррупции в республике. Создаётся впечатление, что в Туве коррупция устраивает всех, начиная от главного федерального инспектора Вавилихина, по должности обязанного координировать действия федеральных органов власти в республике, а на деле скорее потворствующего сомнительным действиям коррумпированных представителей власти. В СКР считают, что «коррупцию одолеть сложно, но можно». Сотрудники Следственного управления озвучили цифру: «за 2019 год в СУ поступило 530 сообщений о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Из них «коррупционной направленности – 41». Судя по тому, что Шолбан Кара-оол ещё на свободе, радоваться успехами следователей преждевременно.

Однако определённые успехи есть. «Примером успешного расследования подобных уголовных дел может служить направление в суд уголовного дела по обвинению бывшей руководительницы управления ФНС по РТ Вероники Суге-Маадыр, её супруга, полномочного представителя Шолбана Кара-оола в районе Анатолия Суге-Маадыра, также её бывших подчинённых». Все они изобличены в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В связи с чем «им предъявлены обвинения в совершении преступлений, таких, как мошенничество в особо крупных размерах, отмывание денег, и целом ряде других нарушений закона». Как выяснили следователи, «в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы с распределением ролей». Используя своё служебное положение, с согласия директора ООО «Восток» С.Уюсова, они «путём обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства в виде НДС, которые должно было ООО «Восток» уплатить в казну в сумме, превышающей 30 млн. рублей». Впоследствии «злоумышленники организовали перечисление части похищенных денежных средств на счета подставных фирм», учредителем которых являлся «полномочный представитель Главы правительства Тувы А.Суге-Маадыр». «Часть средств они обналичили, после чего распорядились ими по собственному усмотрению: в Москве оплатили участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме на сумму свыше пяти миллионов рублей, а также приобрели другую квартиру, стоимостью свыше десяти миллионов рублей».

Мало того, в ходе расследования этого уголовного дела следователи вышли на руководителя китайской компании «Лунсин», работающей в Тодже. Оказалось, что руководство китайской компании не только травит природу Тоджи, но и разлагает чиновников республики. «В ходе следствия был установлен факт получения взятки в сумме свыше 15 млн. рублей Вероникой Суге-Маадыр у директора ООО «Лунсин» за незаконные действия по освобождению от уплаты налога на прибыль за налоговый период 2017 года», в сумме более 700 млн. рублей.

ЭХ, ДОРОГИ... ПЫЛЬ ДА ТУМАН!

Замечена закономерность: чем кошмарнее в регионе дороги, тем лучше себя здесь чувствуют чиновники и сотрудники «Госавтоинспекции». Гаишники «МВД по РТ 4 февраля созвали на пресс-конференцию представителей республиканских СМИ, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности на магистралях республики».

Участники мероприятия рассказали «о реализации на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», коих в Туве почти не осталось. Спикерами мероприятия стали «начальник Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Андрей Светышев», заместитель директора «Республиканского центра воспитания и профилактики правонарушений Сергей Лопсан» и «начальник отдела по эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожно-транспортного комплекса РТ Сылдыс Салгын-оол». Все эти люди как раз и виновны в том, что в Туве очень плохие дороги.

«Светышев сообщил, что в 2019 году в республике зарегистрировано 491 дорожно-транспортное происшествие», «погибли 102 человека, что на 10% превысило показатели предыдущего периода». Это, собственно, главный итог годовой работы «Светышева, Лопсана и Салгын-оола». Как сообщили журналистам, деятельность сотрудников ГАИ имеет отрицательный эффект: в истекшем году в Туве «значительно увеличилось число нарушений правил дорожного движения». Более того: деятельность сотрудников ГИБДД, как правило, отрицательно оценивается водителями. В связи с этим страдает население республики. Так «3 февраля по вине сотрудников ГИБДД была парализована деятельность маршрутных такси: из 18 городских маршрутов на рейс не вышли № 9, 12, 18, 20, 25 и 30». Водители тем самым высказали претензии к алчным беспринципным сотрудникам ГИБДД республики, в поисках мзды препятствующих их предпринимательской деятельности. Частники недовольны тем, что в часы «пик» «инспекторы постоянно останавливают «газелистов» для проверок. Перепуганный скандалом, который может завершиться его увольнением от должности, «Андрей Светышев пояснил, что его ведомство всегда открыто и готово к конструктивному диалогу». Он заявил о своей договороспособности, заверив, что с ним «в любой ситуации можно договориться». В общем, таксисты, несите денежки, и бизнес ваш никто не тронет?

Плюс ИнформКАРА-ООЛ ЗАМОЛИТ СВОИ ГРЕХИ? ИЛИ ГОРЕТЬ ЕМУ В АДУ?

Как сообщила «ПИ» в своём последнем номере еженедельника, «в Кызыле возобновляют строительство хурээ». Как известно, новый «Буддийский храм в южной части Кызыла начали возводить 6 лет назад». Но работы были остановлены из-за отсутствия средств – братья Кара-оолы строили свою гостиницу в Кызыле на ул.Интернациональной. Теперь гостиница достроена, и на «хурээ снова кипит работа».

Шолбан Кара-оол, видимо, за это время такое натворил, что обыкновенного хурээ для замаливания грехов явно не хватит. Поэтому «вместо одного здания хурээ хотят возвести полноценный храмовый комплекс высота с 17-этажный дом». «А изваяние божества будет равно десяти метрам», – так заявил Кара-оол. Он планирует, что «при хурээ запустят школу монахов», которая будет выпускать для Кара-оола специальных хуураков.

Как официально сообщается, «стройка идёт на народные пожертвования». Хотя на самом деле, скорее всего, правы те, кто считает, что власти нашли жулика-предпринимателя, которому правительство дало объект для строительства. А строить храм будут на деньги, которые он сворует на этом объекте. Если это правда, гореть всей семье Кара-оола в аду...

БУДДА БУДЕТ?

В Кызыле «Гора Догээ – почитаемое место». Это «сложный культовый комплекс, в котором есть и курганы, и наскальные рисунки». Оно считалось «священным, как минимум, две тысячи лет назад». А теперь решили, что «на ней должно быть изваяние Будды». «Но решить – это ещё не значит, что статуя начнёт расти сама по себе». Для того, чтобы что-то случилось, нужно много работать. А пока всё просто: «идея хорошая, но пока только идея». Шолбан Кара-оол, придя к власти в 2007 году, на ней достаточно долго и нудно спекулировал, пытаясь нажить себе некий авторитет. Обещал: «будет построено изваяние высотой в 30 метров»! Кара-оолу было поверили, и «с 2007 года местная буддийская община начала работу по облагораживанию окрестности и сбору денег».

Но больше всего Кара-оола, как известно, интересуют деньги. В связи с этим «появился благотворительный фонд «Золотая статуя Будды Шакьямуни на Священной горе Догээ», и открыт счёт для пожертвований». Денег собрали достаточно много – более «6 млн. рублей». Однако стройка, только начавшись, тут же застопорилась – «поползли слухи о том, что собранные деньги похитили». А ведь когда собирали деньги, «говорили, что будет построено изваяние высотой в 30 метров»! Напрямую на Шолбана Кара-оола никто не указывал, но многие засомневались в его порядочности и набожности.

Конечно, «тридцатиметровая позолоченная статуя – для Тувы и впрямь многовато», поскольку в республике усилиями Кара-оола и его ненасытной шайки больше половины населения влачит жалкое существование. Людям вправду не до золочёных статуй – прожить бы день, накормить бы детей... А поскольку половина денег куда-то испарилась, решили уполовинить и статую – «планы откорректировали в соответствии со своими возможностями» и подсократили: «решили, что будет часовня (дуган) и 15-метровая статуя Будды Шакьямуни». А к ней «должна вести лестница длиной около 600 м».

Что же до самой статуи Будды, то «сначала заказ на отливку скульптуры хотели отправить в город Волгодонск», потом решили «заказать отливку статуи в Китае». Потом по бедности решили остановиться на скульптуре «из бетона». В конце концов, собрали ещё денег (уже без участия Кара-оола) «и начали строить постамент – трон для изваяния Будды». Правда, теперь уже поскромнее – «не 25 метров, а 12». «Строили трон долго». Несколько лет можно было только гадать, когда же появится статуя и какой она будет. А теперь «в помещении строительного техникума в Кызыле, а не в Китае и не в Волгодонске, простые тувинские мастера монтируют фрагменты изваяния». Обещают «к весне закончить». Ну, или «к осени». Будет возможность у Кара-оола замаливать свои грехи.

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