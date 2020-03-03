Верю...

Рассказ

Продолжение. Начало в №7.

...Но однажды... Однажды, когда оставались какие-то недели до окончания второго курса, когда Ольга с нетерпением ждала летних каникул, случилось то, что никак не должно было случиться. Ей сказали, что Юрий... женился.

Это было предательски неожиданно, подло, необъяснимо, нелепо, невероятно. И в то же время она понимала, что здесь что-то не так, видимо, что-то случилось, чего она не знает. Она верила своему другу, знала, что он так поступить не мог. Но факт есть факт, и это надо принять и пережить. Но как пережить?

Боль, обида, отчаяние переполняют тебя всю, не дают дышать, думать о чем-то другом.

«Забыть, обязательно забыть, взять себя в руки. Впереди зачеты и экзамены». И это превратилось в самоцель. Она никого о нем не спрашивала, не узнавала, где он, что с ним? Учеба продолжалась. Дома на каникулах старалась меньше быть на улице, не играла в волейбол, с согласия родителей уезжала в стройотряд или на экскурсию по туристической путевке.

Но душевная рана не заживала, она не ходила на студенческие вечеринки, не принимала ухаживания молодых людей, лишала их надежды на взаимность. Она загружала себя работой в школе, где проходила педагогическую практику, много времени проводила с ребятами, организовала с ними «литературный клуб», входила в институтскую сборную по волейболу (пригодились Юркины уроки), участвовала во всех соревнованиях.

После окончания института попросила комиссию по распределению отправить ее куда подальше, но комиссия решила по-своему: оставила выпускницу-отличницу отработать два года в городской школе.

И здесь, почти дома, опять судьба испытывает ее на прочность. Зачем он здесь? Пять лет старалась забыть, не ворошить прошлое, не вспоминать. Неужели любовь сильнее человека? Эта встреча глаза в глаза. И где? В школе, на первом уроке! Как в воду глядел тогда не берегу реки!

И где взять силы видеть его каждый день, делать вид, что ничего не случилось, что-то говорить, объяснять, рассказывать, отвечать на вопросы. Но выхода нет: хочешь не хочешь, можешь не можешь, а на работу ходить надо. «Я учитель и не имею права личные переживания ставить на первое место, мой долг – учить, а там... моя голова, ей и болеть, – неожиданно для себя подумала Юркиной поговоркой – он мой ученик, по крайней мере на год, и я обязана...»

Темнота опустилась на землю, двор опустел, стало тихо. Пора домой. Завтра новый день, а там видно будет.

... Почти такие же мысли одолевали и Юрия.

Когда Ольга вошла в класс на свой первый урок, он не поверил глазам своим. Подошла к учительскому столу красивая, стройная светловолосая девушка, с красивой прической, и Юрий почувствовал, что сейчас потеряет сознание – теперь уже от счастливой неожиданности. Ольга? Неужели? У него перехватило дыхание. А дальше все, как в тумане: глаза в глаза. И уже потом, перед каждым уроком, он испытывал мучительное волнение: встреча после многолетнего ожидания, как гром среди ясного неба! И где? В школе, на уроке! Как в воду глядел тогда! «Может, есть надежда и не все потеряно, если она разволновалась при первой встрече так же, как я», – подумал он.

Радость перемешивалась с болью. Видеть ее только на уроках, ловить ее взгляд, быть послушным учеником, но не подойти, не обнять, не поговорить – это было уже невыносимо. Дни шли, он никак не решался объясниться. Но в этот раз, когда Ольга еще не успела выйти из класса, Юрий подошел к учительскому столу.

– Даже не знаю, как обратиться: на «ты» или на «вы», – хотел пошутить, но Ольга промолчала.

– Оля, я больше так не могу. Надо поговорить. Завтра суббота, уроков нет, ближе к вечеру я буду ждать тебя в парке, у фонтана. И, не дожидаясь ответа, быстро вышел из класса.

Юрий пришел в парк задолго до назначенного времени. Сентябрь на исходе. Красавица-осень вступила в свои права: коснулась холодным дыханием всего живого, брызнула золотом на верхушки деревьев, смешала все летние краски с осенними, и деревья сразу заиграли разноцветьем. Желтые листья кружились в воздухе, догоняли друг друга, шуршали под ногами. Природа еще сопротивлялась раннему увяданию. Рябины, на которых почти не было листьев, щеголяли красно-оранжевыми гроздьями, привлекая внимание прохожих. Юрий засмотрелся на бурый лист черемухи, который, подгоняемый теплым ветерком, вприпрыжку бежал по дорожке, потом остановился около скамейки и затих. «Как давно я здесь не был! Когда человека одолевают думы и заботы, надо часто бывать на природе, принимать от нее душевное очищение, наслаждаться ее красотой и приводить в порядок мысли».

Время шло, но Ольги не было. Юрий присел на скамейку. Несмотря на субботний вечер, в парке людей было мало, и ничто не отвлекало от грустных мыслей. Прошлое не отпускало и еще больше усиливало вину. Он отчетливо помнит то время, когда их жизнь с Ольгой пошла в разных направлениях. «Сегодня расскажу Ольге обо всем, что со мной произошло».

А произошло вот что...

Оставались какие-то недели до того времени, когда Ольга после второго курса должна была приехать на летние каникулы, Юрий неожиданно для себя вдруг... напился. Да так, что без последствий не обошлось.

Тоня, которая давно заглядывалась на красивого парня, позвала всех ребят к себе на вечеринку. Ребята потянули за собой Юрия.

– Сходим, немного повеселимся!

Водку он никогда не пил, разве что немного вина и то редко. А посидеть в молодежной компании можно. Компания собралась веселая. Рассказывали разные истории, шутили, смеялись. Тоня усадила Юрия рядом с собой, щедро его угощала и подливала. В самый разгар веселья он почувствовал, что голова у него закружилась, в глазах потемнело.

– Кажется, мне плохо. Пойду домой.

– Нет, нет, куда в таком виде?

– Дойду. Здесь недалеко.

– Нет, нет, пойдем в мою комнату. Немного полежишь, потом пойдешь, – подхватила его Тоня.

Что было дальше, плохо помнит. Кажется, его куда-то повели, уложили на кровать, расстегнули рубашку, а дальше провал.

Проснулся от головной боли. Оглянулся. Чужая комната, чужая обстановка, чужая постель. Где он? Что здесь делает? Как здесь оказался? Юрий сидел, обхватив голову руками. В комнату вошла Тоня.

– Тебе завтрак в постель подать или выйдешь к столу?

– Какой завтрак? Какая постель?

В комнату заглянул отец Тони, расплылся в полупьяной улыбке:

– Ну, зятек, пойдем, допьем вчерашнее да назначим день свадьбы. Справим так, что вся деревня обзавидуется, мы люди не бедные, денег не пожалеем! Такого зятя каждый захочет!

Юрий сразу все понял. Понял и то, что сейчас ему можно приписать все что угодно, даже то, чего он, может быть, не делал. Но выхода нет, надо принимать решение сейчас.

– Свадьбы не будет.

– Что-о-о?! Это как понимать? Да вчера все твои дружки видели, как ты ушел с моей дочерью в ее комнату! – кричал будущий тесть.

Тоня громко расплакалась.

– Вон до чего девку довел! Как ей теперь людям в глаза смотреть? Ничего у тебя не выйдет! – набирал высокие ноты тесть. – Умей отвечать за свои поступки!

Отвечать за свои поступки Юрий умел.

– Я сказал, свадьбы не будет. В ЗАГС пойду, а свадьбы не будет, – твердо заявил он и вышел из комнаты.

Будущий тесть прикусил язык: не перегнуть бы палку.

Юрий вышел на улицу, с трудом дошел до дома. За ним никто не следил, знали, что сейчас лучше оставить его одного – парень серьезный, плохо не поступит.

Дома он прошел мимо родительского вопроса «где ты был?», рухнул на кровать, лицом зарывшись в подушку, и плечи его затряслись от безмолвных рыданий. Отец с матерью молча стояли рядом, глядели на сына и понимали, что их взрослый мальчик попал в беду!

Ирина Добычина

Окончание следует.