Застарелые проблемы на селе, до которых нет дела чиновникам

2 февраля в 14:00 состоялся сход граждан нашего села Кара-Хаак по разным вопросам, волнующим жителей села. Сход проводил новый председатель нашего Кызылского района Сергей Лаптев, председатель села Кара-Хаак Монгуш Эртине Денгей-оолович и там ещё была какая-то девушка. Кто она и зачем она там сидит, я не в курсе. Как только сход начался, начались и вопросы от жителей села.

Я, заходя в зал во время подготовки схода граждан, подметил ту же устаревшую, привычную, но самую главную ошибку. Это отсутствие цифровых видеокамер в зале клуба с двух сторон. Также не было беспроводного микрофона, чтобы как-то удобней было жителям задавать вопросы с задних рядов. У кого-то из-за воспаления горла голос едва слышен только людям из ближних рядов. Это значит, что без записывающих устройств, удобства и надёжного прозрачного способа сохранения информации, проблемы жителей не решаемы. Я про это раньше писал и в «Новости Тувы», и на эл. адрес Правительства Тувы. Но никто на это не обратил внимания. Отсюда как были проблемы сельчан, так и остались нерешёнными за десятилетия. Но вину-то этого, чем теперь докажешь?..

Я прекрасно знаю, что в Туве запросы общества никогда не были важными. Мне до глубины души было отвратительно смотреть весь этот спектакль повторно, когда каждый год поднимаются одни и те же проблемы, и никакого решения не следует...

Первым вопрос был задан от жительницы нашей улицы Ак-Даш про давно забытый мост через реку Тапса, снесенный в 1993 году во время паводка. Уже тогда Администрация села Кара-Хаак обещала эту проблему решить. Удивительно, но они это решение дотянули до нынешнего 2020 года. Я и мои соседи из-за отсутствия этого моста каждый год страдаем. Особенно во время весеннего паводка. Когда до магазина за хлебом можно через лес идти пешком за 1 км, мы до села, до магазина ходим по кругу за 3 км, пройдя пешком 2-3 часа. Но всё же каждый год весной после паводка мы, жители нашей улицы, дружно собравшись, в качестве моста вырубали один тополь или берёзу, из растущих в прибрежной зоне. Но т.к. паводок происходит каждый год весной, и вместе с этим наш построенный «мост» тоже река уносит, за эти года там вообще не осталось удобного деревца, чтоб как-то смогли соорудить за мост. Одни пеньки остались. Никаких креплений, проводов не смогли делать наш мост крепким. Река смывала всё вместе с корнями деревьев, прикреплённых к мосту проводами.

А сколько бед, несчастий унесла данная проблема, и не сосчитаешь. В 2001 году в конце мая после дождя, когда такой материал из кругляка был мокрым, с этого моста поскользнулся и упал в реку 5-летний мальчик. А нашли тело мальчика только к вечеру на второй день с помощью гусеничного трактора. Потому что мальчика унесло течением и тело попало под корень большого тополя. И когда корень тополя подняли вверх, там и торчал труп этого мальчика. Зрелище было жуткое. Мальчик был единственным сыном, его мама Будаакай Чойгана умерла прошлым летом 2019 года..

До нынешнего времени из-за отсутствия моста, участились случаи падения полупьяных людей с такого мостоподобного сооружения. Вечерами во время дождя или снега, такой мост опасен для жизни. Но, несмотря на такие случаи с жителями села, Администрация нашего села не реагировала на нас, даже при повторных обращениях по одной и той же проблеме многими годами.

Второй вопрос был задан об отсутствии уличного освещения села. На этот вопрос как-то был очень странный ответ. Оказывается, раньше, с 2000-х годов, Тувинская горнорудная компания (ТГРК), ведущая добычу на крупнейшем угольном разрезе Тувы – «Каа-Хемский», по договору обязалась ежегодно выделять по 60 миллионов рублей Кызылскому району на такие цели. Но как-то так получилось, что эта кампания ни разу не оказала финансовой поддержки Кызылскому району. Может, такая информация из Управления Кызылского района послужила только лишь прикрытием крупной масштабной коррупции Тувы с прошлых лет? Только известно, что никакого освещения, детских площадок и прочего развития в посёлках нашего кожууна до сегодняшнего дня не производилось.

Третий вопрос был про уличные канавы нашего села, по которым вода доходит только до половины жителей села и то помалу. Этот вопрос задала коренная жительница нашего села Кара-Хаак Бардынова Людмила, которая страдает из-за этого больше 20 лет. У неё небольшая теплица. Но для того, чтобы увеличить площадь орошаемых культур, ей не хватает просто обычной воды. Про эту проблему я лично сам отправлял обращение в Правительство Тувы очень давно, но никаких ответов они мне не присылали. А вместо этого где-то в эти годы тогдашним председателем села Ли Трофимом Сахановичем были израсходованы несколько миллионов рублей для установки там каких-то железных сооружений и увеличения параметров главной канавы вдоль трассы. Я сам там побывал. Никаких там изменений со времён коммунизма не обнаружил!

Та же Людмила задала вопрос про старые водоколонки села, которые год за годом выходят из строя. Но никакого на это реагирования нет. У нас в селе Кара-Хаак на 11 улиц остались работать только четыре водоколонки, а в других посёлках ситуация ещё хуже. Зимой в 40-градусные морозы жители села с трудом отапливают мотор и краник таких водоколонок. Но ответ на это от председателя нашего села прозвучал так. Он сказал, что эти водоколонки посёлков каждого села Тувы раньше принадлежали совхозам села. Но после падения коммунизма совхозы распались, и сами водоколонки остались без хозяев и без присмотра. Питьевая вода является важным источником жизни каждого человека. А тут ситуация с водой из года в год только хуже. Там даже бочки, которые находятся внутри таких водоколонок, заржавели давно.

Четвёртый вопрос был про требование арендной платы со спортсменов нашего села и других посёлков в спортивном Центре ДЮСШ в пгт. Каа-Хем. Заявительница Куулар Виктория рассказывала, что, не сумев оплатить такой размер стоимости за посещение этого спортивного зала, их команда перевелась в спортивный зал Авырга. Но там оказалось, для них это заведение закрыто. И им посоветовали заняться подготовкой в спортзале села Баян-Кол, расположенного за 50 км от нашего села Кара-Хаак. Но чтоб добраться до этого спортивного зала, их команде на дорогу нужно было собрать ещё больше средств, а машины ни у кого из них нет, чтоб как-то облегчить ситуацию. За это они естественно, остались без занятий и подготовки к спортивным мероприятиям района. Но зачем такие взносы требуют государственные учреждения для спортсменов, так и непонятно. Почему на такие десятилетиями тянущиеся проблемы жителей регионов не обращает внимания Госдума, ВХ Тувы и Правительства регионов? По-моему, это обычная неинформированность граждан на фоне юридической неграмотности, которой власть Тувы привыкла открыто пользоваться.

Пятый вопрос коснулся качества покрытия дороги между Кара-Хаакским мостом через реку Бий-Хем до села Черби. Там всего-то нужно было полностью сменить дорожное покрытие с 80-х годов протяжённостью 10 км. Хотя этот вопрос поднимался с начала 2000 года, но до сих пор дорожное покрытие этого маршрута просто в ужасающем состоянии. Глава Тувы в июне 2019 года с Енданом Валентином Ивановичем перед жителями села Черби обещали срочно выполнить до 1 сентября 2019 года. Видео этого должно находиться в архиве Правительства Тувы. Это же перед выборами каждый год обещали депутаты Тувы, начиная с 90-х годов. Но куда делись обещания всех государственных депутатов и величавых председателей Тувы? В никуда.

Шестой вопрос задала заведующая детского сада «Алёнушка» Алла Мартовна, которая постоянно страдает из-за отсутствия интернета на рабочем месте, хотя в рядом расположенной школе села Кара-Хаак такой бесплатный интернет подключили. Она также жаловалась на иногда возникающее высокое напряжение тока в детском саду, из-за чего ломается техника и оборудование детского сада.

Седьмой вопрос задала пенсионерка Августа из нашего села, где уличные собаки стали размножаться с геометрической прогрессией. Ситуация похуже ещё в городе Кызыле, в отдалённых районах Тувы. На этот вопрос отвечали так: «Теперь по закону уличных одичавших собак расстреливать, усыплять запрещено. Где-то вначале следующего года в Кызыле построят приют для таких собак. Эта проблема решаема только таким способом». Но мне кажется, такой ответ смешно звучит. Как они решили создать приют собакам, когда почти по всей Туве школы и так признаны аварийными и их сносят, а в некоторых школах Тувы учащиеся учатся по три смены и то по три человека за одной партой сидят. Здесь явно со справедливостью что-то не так.

Я изучил некоторые истории таких собак и пришел к такому выводу. Из-за массовой безработицы в регионе их хозяева уехали на заработки в большие города России, за оставшимся собаками некому стало ухаживать. Отсюда и вытекает основная причина одичавших стай собак. В некоторых случаях такие собаки в дальнейшем стали нападать на пасущийся скот близлежащих деревень. Про это я тоже слышу от жителей отдалённых посёлков Тувы. И ещё немаловажно по этой теме, как я заметил, многие люди в наше время из-за проблемных долгов по кредитам, вынуждено недокармливают своих домашних собак. Да и качество корма вообще несоответствующее. Собаки для многих становятся просто обузой. Из-за этого многие собаки в посёлках, городах, выходят из своего двора в поисках необходимой пищи. И на фоне постоянных неудач, голода и в отсутствии привычных прежних ласк, некоторые из них становятся агрессивными. И именно такие собаки самые неуловимые, хотя такие собаки несут в себе всякую опасность для общества.

Восьмой вопрос мне казался вообще глупым, потому что он повторяется КАЖДЫЙ ГОД. Про эти таёжные мосты разговоры раньше поднимали ягодники и таёжники, потом люди на сенокосе, пожарные, лесники. Я сам неоднократно про это писал и в интернет-приёмную Правительства Тувы и в «Новости Тувы». Но только после этого многим стало понятно, что вопрос, как и высокая цена угля, – неразрешим! Мне когда-то в прошлых годах по этому поводу присылали ответ, там было написано, что таёжные мосты не относятся к региональным дорогам, хотя само богатство тайги и их недра принадлежат федеральной собственности. Я про это писал и в ранних обращениях по этому поводу. Отсюда и все сгоревшие ветхие мосты в тайге с начала 2000-х годов до сих пор остаются не принятыми во внимание. Но прошлой осенью 2019 года был отремонтирован близлежащий мост к селу Черби с названием Кодурге ковуруу. Но не обошлось без подвоха: там, где заделали эту новую дорогу, находится страшный высокий подъём, дальше крутой спуск, по которому любая машина с грузом не сможет проехать. А в гололёд, в лужах там любая техника начинает буксовать, заносить. Это дорога даже на вид очень страшная. Без предварительной высадки пассажиров категорически опасно. Любому станет понятно, что это лишь делалось исключительно для галочки, для отвода глаз.

Девятый вопрос прозвучал по поводу отсутствия детской площадки в нашем селе. Человек жаловалась на то, что с 90-х годов, в селе имеется только один маленький каток, расположенный вблизи клуба села. На этот вопрос отвечала заместитель нашего села по социальной политике Тарган Чечек Суратовна. Она говорит, что они в 2019 году защищали программу по этому поводу и у них на счёте имеется 85 тысяч рублей. Но сама стоимость детской игровой площадки стоит за 1 миллион рублей. Поэтому ждут одобрения финансирования этой программы. Программа продлена до 2022 года. Но я лично сам категорически не верю этому человеку. Она в нашей сельской Администрации работает с 90-х годов. Но за этот период, какое социальное развитие, благополучие получило наше село, думаю, – прочитали сами. За этот период сменились четыре председателя, но почему-то прежние, старые, затянувшиеся проблемы села остаются нерешёнными до сих пор. Она специалист с 40-летним стажем работы. Может, дело в отсутствии совести?

Десятый вопрос был про отсутствие участкового в нашем селе, которого жители села с давних пор между собой прозвали «участковый-невидимка». Но в ответ председатель района ответил, что он один работает на четырёх посёлках нашего района. И он в наше село приходит только по особо важным уголовным делам. Вот и всё. Но в таком случае как можно говорить об эффективной работе против продажи суррогатов алкоголя?

Последний вопрос. Этот вопрос имеет общий характер для всей Тувы. Это про тот же сиротский недострой в нашем селе, тянущийся с 2015 года. Проблема с сиротскими домами, а точнее с единственными недостроями в некоторых посёлках Тувы не сдвинулась с мёртвой точки до сих пор. Но куда устремлено внимание решающих органов по этому вопросу, я так и не нашёл нигде. В нашем Кара-Хааке, Черби, Ээрбек и т.д. сиротские недострои, с 2015 года так и стоят недоделанным. Если запланировали, то зачем так людей обманывать долго пятилетками. Лучше бы поскорей достроили. А то такие дома придётся снести и строить всё заново.

В самом конце схода граждан перед всеми встала директор нашей школы Монгуш Алекмаа Сыгдыковна и рассказала про ветхое здание 40-х годов младшей школы села Кара-Хаак. Она просит Сергея Лаптева, чтобы он после схода граждан пошёл проверять качество этой школы. Мне очень жаль, что эту школу хотят снести в этом году. Хотя на вид сама школа выглядит нормально. Но после этого многие жители останутся без работы.

Я вообще замечаю, что все посёлки Тувы забыты. Никаких там модернизаций, обновлений, детских площадок нигде не видно. А вспомнят всё слишком поздно!

После схода люди наедине тоже задавали вопросы. Но точно такое же я замечал и в прошлые годы. Но ни одного решения я не видел своими глазами. По крайней мере, для людей, находившихся на дне, не были созданы даже предпосылки для улучшения сложной социальной ситуации.

Айдын Саая

(в сокращении)