Какое будущее Туве готовят власти?

Поможет ли утверждённая Правительством РФ Программа для преодоления бедности в Туве?

Распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2020 года утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. Для её реализации Туве выделяется дополнительно 5 млрд. рублей, которые при их разумном использовании могли бы создать стартовую базу для развития экономики республики и решения самых острых социальных проблем самого бедного региона страны.

Однако даже краткий анализ заложенных в программу мероприятий вызывает большое сомнение в их обоснованности и способности решить те проблемы, которые накопились за последние годы. Ни для кого не секрет, как Правительство Республики Тыва с 2007 года упустило реальные возможности, предоставленные республике за последние 13 лет, когда в рамках приоритетных национальных проектов республике выделялись огромные средства. Часть этих средств была использована на оказавшиеся неэффективными проекты, часть вовсе не освоена, а немалая их часть просто разворована. Если не изменить подхода к решению республиканских проблем, если останется прежним кадровый состав чиновников, распоряжающихся огромными финансовыми средствами, высока вероятность того, что такую же участь ждёт новая программа и 5 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета.

Основные направления утверждённой программы.

Ключевым направлением социально-экономического развития в утверждённой программе определена реализация крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых в увязке со строительством железной дороги «Курагино – Кызыл». Совершенно очевидно, основной приоритет в экономической политике регионального правительства за последние 13 лет не изменился.

Кроме мер по массовому освоению недр и строительства железной дороги, утверждённая Правительством РФ программа предусматривает восстановление тех предприятий, которые были обанкрочены и разрушены уже при нынешнем правительстве. Именно на эти мероприятия направляются дополнительные бюджетные средства в размере 5 миллиардов рублей, т.е. на исправление фактов бесхозяйственности и расточительства, допущенные действующей региональной властью. Давайте посмотрим более детально на эти объекты.

Строительство кирпичного завода мощностью 25 млн. штук кирпича в год. Стоимость завода – почти 1 миллиард рублей. Будет строиться взамен прекратившего свою деятельность Кызылского кирпичного завода и завода керамического кирпича на Вавилинском затоне, который был построен в 2008 году частным инвестором.

Организация производства железобетонных изделий. Опять же мы планируем организовать новое производство вместо обанкроченного завода ЖБИ «Сардаана», который обеспечивал нужды строителей в железобетонных изделиях. Неизвестна судьба введённого в эксплуатацию в 2010 году цеха по производству плит перекрытия и других изделий на базе крупно-панельного домостроения.

Организация производства изделий из шерсти с привлечением инвестиций в размере 320 млн. рублей и созданием 25 рабочих мест. Многие в республике знают, что в трудные 90-е годы были построены овчинно-шубная фабрика и фабрика по выпуску ковровых изделий с цехом по промывке шерсти. Эти мощности, оснащённые современным импортным оборудованием, в 2008 году были проданы всего за 11 млн. рублей при реальной стоимости в несколько миллиардов рублей. Никаких объективных причин для банкротства и распродажи этих производств не было. Без сомнения имелась реальная возможность сохранить и оставить их в государственной собственности. Но вместо этого уникальное высокопроизводительное оборудование было демонтировано и вывезено за пределы республики. Никаких правовых последствий для тех, кто принимал решение о передаче производства в частные руки и кто «заработал» на разрушении уникального производства, так и не наступило. А безнаказанность рождает непреодолимое желание повторить опыт.

Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы». В 2010 году правительство Тувы за счёт средств бюджета в п. Каа-Хем реконструировало ГУП «Тепличный комбинат» стоимостью в 14 млн. рублей. В настоящее время всё имущество тепличного комбината разморожено и растащено. И виновных снова нет.

Организация комплекса по переработке дикоросов. В 2008 году в нарушение норм бюджетного кодекса был запущен цех по розливу водки за счёт средств республиканского бюджета и создан ГУП «Чагытай». Кроме розлива водки цех должен был перерабатывать дикоросы: ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы, производить повидло, джемы, и варенья – всего 17 наименований. В настоящее время ГУП обанкрочен и цех не работает. За незаконное вложение средств, которые должны были быть направлены на развитие сельского хозяйства республики, но были разворованы, никто ответственности не понёс.

Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». Сначала власти развязали кадровую войну на успешно действовавшем курорте «Чедер», несколько раз незаконно уволив директора курорта. Избавившись от него, курорт сначала довели до банкротства, а затем все здания и имущество курорта были растащены и разрушены. Теперь правительство планирует всё начать сначала, хотя за предыдущие действия, которые привели к разрушению курорта, никто перед законом так не ответил.

Создание оздоровительного комплекса «Марал-Тува» с затратами в сумме 160 млн. рублей. Как известно, Правительством РТ были отвлечены предусмотренные на развитие сельского хозяйства и АПК средства (судя по смете, затраты оцениваются свыше полмиллиарда рублей) на создание ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран». На предмет нецелевого использования бюджетных средств и фактов хищения средств производились прокурорские проверки, которые были приостановлены с приходом нового прокурора республики А. Боровкова. Прокуратура даже не дала оценки действиям правительства, безосновательно выделившего грант в 100 млн. рублей предприятию ООО «ЖБИ 2», не имевшему соответствующего вида деятельности, зато имевшему задолженности по налогам. Предприятием не были достигнуты цели, зафиксированные в соглашении о выделении гранта, однако средства, незаконно полученные новосибирским предпринимателем, до сего времени не возвращены в бюджет. В настоящее время в Арбитражном суде РТ находится заявление о признании ГУПа банкротом, судом назначен арбитражный управляющий. А теперь на это убыточное предприятие хотят направить ещё дополнительно 160 млн. рублей. Скорее всего, планируется, что после завершения процедуры банкротства, как и в случае с овчинно-шубной, ковровой и кондитерской фабриками, имущество ГУПа будет выкуплено по мизерной цене и реализовано за пределы республики. Такая схема отлично обкатана на других вышеуказанных объектах.

Способны ли предложенные нашим правительством меры обеспечить позитивные перемены в социально-экономической жизни в республике?

Что касается перечисленных выше объектов, предусмотренных к строительству, несмотря на их значимость для республики, они не смогут обеспечить кардинальные изменения в структурной перестройке экономики республики. В своё время вместо реконструкции, техперевооружения действовавших предприятий, региональное правительство просто их ликвидировало. Теперь по программе социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы государство снова намерено выделить большие средства на восстановление разграбленных или строительство новых производств вместо разрушенных предприятий. При этом, не обращая внимания на допущенные факты бесхозяйственности и расточительства в Туве, оставляя эти факты без соответствующей оценки, а виновных в разрушении народного хозяйства Тувы – без наказания. Такой беспринципный подход чиновников федеральных ведомств к использованию бюджетных средств, особенно в условиях тяжелейшего кризиса, вряд ли будет стимулировать эффективное расходование государственных средств региональными органами власти и управления.

А по главному направлению развития республики ничего нового утверждённая программа не предусматривает. Ключевым направлением социально-экономического развития Тувы остаётся широкомасштабная добыча полезных ископаемых и массовая вырубка лесов в увязке со строительством железной дороги «Курагино – Кызыл». То есть это та же программа, которую Правительство РТ пытается безуспешно реализовать с 2007 года – программа полномасштабной распродажи природных богатств республики. Это та же политика, которая за последние 13 лет привела население Тувы к нищете, а экономику – к тупику.

Новая утверждённая программа направлена на усиление политики разграбления природы Тувы, расширив перечень подлежащих к разработке месторождений полезных ископаемых и включив дополнительно – Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тандала и ниобия, Алдан-Маадырский рудный узел и массовую вырубку лесов республики. Таких варварских планов разграбления природных богатства Тувы нет ни в одном регионе страны. Да, видимо, нет и в мире.

Конечно, в связи с новой экономической ситуацией в стране и мире вряд ли в течение ближайших пяти лет будут реализованы все эти проекты. Но не вызывает сомнения, что правительство Тувы постарается экстренно продать все эти месторождения в течение ближайших 2-3 лет. Мы это знаем из примеров распродажи всех основных участков месторождений Улуг-Хемского угольного бассейна, хотя на разработке месторождений сегодня работают только ООО «Тувинская горнорудная компания» и «Межегейуголь», который, впрочем, тоже уже приостановил свою деятельность.

Союз ветеранов государственной и муниципальной службы РТ в марте 2020 года обратился к куратору республики – министру экономического развития РФ Решетникову М.Г. с просьбой об обеспечении участия ветеранов в обсуждении проекта Программы социально-экономического развития РТ до её рассмотрения на заседании Правительства РФ. Однако наша просьба не была удовлетворена.

На мой взгляд, Правительство РТ не в полной мере осознает сложную ситуацию в республике. Нет у него и чёткого представления о путях выхода республики из тяжёлого кризисного состояния. При этом наше руководство не хочет слышать предложения своих граждан, что только усугубляет ситуацию. Предлагаемые нами предложения по Стратегии развития Тувы и по другим вопросам просто игнорируются, они демонстративно остаются без малейшей реакции со стороны руководства Тувы. Более того, в основной отрасли республики – сельском хозяйстве – происходят странные события. К примеру, в условиях финансового кризиса Министерство сельского хозяйства и продовольствия отказало в предоставлении субсидий на проведение посевных работ и на производство молока ведущим сельхозпредприятиям республики – ООО «Агрохолдинг «Заря» и КФХ Оюн, которые производят разных видов сельхозпродукции от 30% до 100% в общем республиканском объёме. Также отказывают в субсидировании птицеводства, что может привести к ликвидации этого производства в республике и прекращению поставок куриного мяса и яиц на экспорт в Монголию. Уже сейчас очевидно, что из-за действий властей республики в этом году площади посевных и урожай зерновых будут ниже прошлогодних показателей.

В настоящее время совершенно очевидно, что без проведения кардинальных изменений в экономической и кадровой политике республики не выйти из глубокого кризиса, в котором она оказалась.

Валерий Салчак,

ветеран труда, Заслуженный работник Республики Тыва.