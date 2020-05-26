    Обзор прессы

КАРЛИК ПРИСЛОНИЛСЯ К ВЕЛИКАНУ

У нашего знаменитого земляка «министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу» 21 мая юбилей – ему исполнилось 65 лет. В России он известная личность. А уж в Туве... С тех пор, как «Партия Жизни» под руководством В.Оюна в 2006-07гг. победила на парламентских выборах в Туве «Единую Россию», вторым номером в списках которой стоял Шолбан Кара-оол, у Шойгу в Туве начался новый этап. С апреля 2007 года, когда Шойгу с помощью интриг и лживых щедрых обещаний удалось протащить в кресло Главы республика проигравшего выборы Кара-оола, он, как спрут, тянет из республики все соки. Главным итогом совместного руководства республикой со стороны Шойгу и Кара-оола за 12 лет стала самая большая в России тувинская нищета. Это фактически является индикатором дикого роста коррупции в республике.

На фоне обнищания подавляющей части населения уродливо выглядят высокие темпы личного обогащения семьи Кара-оолов. Естественно, Кара-оол считает Шойгу главным гарантом собственной безопасности от уголовного преследования и главным источником благосостояния его семьи. Именно поэтому Кара-оол в «День рождения министра обороны» рассыпался в любезностях: «дорогой наш Сергей Кужугетович, мы Вас любим!» Хотя за что нам его любить? За то, что он, пользуясь всеми благами обладания регионом, в том числе местом для сестры Ларисы в Государственной Думе, фактически ничем населению республики не помогает? «Вы уникальный человек!» – пишет Кара-оол. И это действительно так. Получить звание Героя России, не совершая подвигов, надеть генеральские погоны, не будучи военным, и занять должность министра обороны, не служа в армии ни дня, может далеко не каждый. Тут нужны особые качества. В раболепном раже Глава Тувы унизительно нахваливает Шойгу: «сейчас Министерство обороны соответствует тому призыву или той роли, которая должна быть у ядерной державы Великой страны, у которой есть величайшая история», как будто является в этой области специалистом.

Единственно, когда Кара-оол искренен, это в пожелании: «Я хочу, чтобы у Вас было крепкое здоровье», потому что только Шойгу он обязан своим положением. И, поскольку он сам, как человек и государственный деятель, ничего из себя не представляет, только от Шойгу и его влияния на Путина зависит будущее Шолбана. Если вдруг Шойгу от него отвернётся, его, скорее всего, очень быстро ждут отставка, суд и солидный срок тюремного заключения.

Так уж случилось, что Кара-оол не сумел выстроить достойные отношения с нашим земляком. Унижаться и льстить – большого ума не надо. А решать реальные проблемы республики с человеком, имеющим возможность их решать, – умение государственного руководителя. Кризис с пандемией показал, что даже в такой экстраординарной ситуации Кара-оол не в состоянии решать через Шойгу проблемы населения. Не случилось. Кара-оол до Шойгу не достучался, и Шойгу не озаботился, чтобы защитить своих земляков от коронавируса. Хотя ему для решения проблемы антисептической обработки Кызыла было достаточно нескольких дней. Так что в том, что в Туве пандемия приняла огромный размах, есть вина и Шойгу, занимавшегося всё это время пиаром вокруг строительства храма и оказанием помощи иностранцам.

Впрочем, он таким был всегда. И тогда, когда сдавал своего ближайшего друга – начальника службы безопасности генерала Ганеева. Придёт время, сдаст Бортникову и Кара-оола. Подобным людям именно умение вовремя предать обеспечивает чиновное долголетие. Что ни говори, а Шойгу при всей своей пронырливости всё же не Суворов, не Багратион, не Кутузов и не Жуков. И вообще не полководец. Но главное – он человек без сердца. Так что тут и обижаться-то не на кого. Сами виноваты.

ПАРАЛИЧ ВЛАСТИ В ТУВЕ: БЕСПОКОЙТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ САМИ!

Пандемия высветила проблемы здравоохранения Тувы. Вернее, она подтвердила, что республика подошла к эпидемии неготовой. С большим опозданием, после соответствующей публикации в «РИСКе» на «въездах в республику» были выставлены санитарные посты, на которых людей стали проверять на коронавирус. Так уж случилось, что республика встретила вирус без средств защиты врачей, тестов на коронавирус и масок. Дело дошло до того, что министр здравоохранения привёз в республику средства защиты в своём чемодане... Большего провала трудно было ожидать. Как сообщило Минэкономики России, из Тувы даже заявки на средства индивидуальной защиты в Москву не поступало. Настал паралич власти. Сегодня Тува – самый вирусозаражённый регион России на душу населения. К примеру, из «100 человек, прошедших проверку через обсерватор Реслицея», «у восьми был выявлен коронавирус».

Отмечается, что «граждане негативно настроены к подобным санитарным мерам», «нервы у всех на пределе». Дело доходит до того, что «пациенты начинают зачитывать статьи из Конституции, обвиняя врачей в самоуправстве». А все действия властей и врачей считают «показухой ради денег». «Некоторые граждане отказывались от сдачи теста, обосновывая, что уже сдавали и не видят смысла в повторной сдаче». Скорее всего, мы наблюдаем кризис доверия к власти, которая врёт на каждом шагу. Их уже не волнует, что «коронавирус – не выдумка и не чьи-то политические игры, это настоящая и опасная болезнь».

Вместе с тем до сих пор врачи не понимают, кому положены стимулирующие надбавки, а кому – нет. Государство элементарно боится переплатить. Хотя было бы логично всем врачам, фельдшерам и медсёстрам к их крохотным окладам сделать доплаты хотя бы во время карантина. Когда на пороге такая беда, что уж так скрупулёзно считать деньги? Мёртвым они не к чему.

ДЕТИ В ОПАСНОСТИ!

«О важности проблемы детской беспризорности и безнадзорности говорит то, что сразу после революции этими проблемами занималась ЧК, а чуть позже – ГПУ при НКВД». За детей перед партией отвечал лично Феликс Дзержинский. «31 мая 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». Затем много беспризорников появилось во время Великой Отечественной войны, когда Сталин за несколько месяцев сдал фашистам почти всю европейскую часть страны. Новый этап кризиса детства наступил после распада СССР. Президент Путин, вступив в должность, один из первых Указов посвятил борьбе с безнадзорностью и беспризорностью. Еженедельник «ТИ» обратил своё внимание на эту тему в связи с тем, что страна «31 мая будет отмечать профессиональный праздник подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел».

А дела с положением детей в Туве обстоят, мягко говоря, не благополучно. Как полагает автор публикации в «ТИ», «сейчас практически нет беспризорности и безнадзорности, но многие проблемы остались». Не случайно «в феврале этого года в газете «Известия» была опубликована статья Ивана Петрова и Ивана Носатова «Мелкая уголовщина: дети и подростки совершают всё больше тяжких преступлений», «в которой много внимания было уделено состоянию подростковой преступности в Туве». Как считают специалисты, «больше всего страдает от подростковой преступности Республика Тыва, где почти каждое 10-е раскрытое преступление совершено подростками либо с их участием». «Рекордный за последние 10 лет всплеск подростковой преступности в республике был зафиксирован в 2013 году, за которым последовал небольшой спад, продлившийся до 2015 года». «В 2018 году Тыва также возглавляла рейтинг» страны по детской преступности.

«В правительстве Тувы отмечали, что преступления подростков преимущественно связаны с хищениями и незаконным оборотом наркотиков». И это не случайно. Тува – официально признанный властями лидер страны по уровню бедности. Дети во всём стараются следовать примеру взрослых. Если родной брат Главы правительства Леонид Кара-оол был пойман в аэропорту Красноярска с чемоданом наркоты, и об этом раззвонили все СМИ, то, что можно требовать с голодных детей? Ну, а если этот родственник Главы, отмотав срок на Шагонарской зоне и подлечившись в правительственной больничке, вернулся к руководству «Ветеранов Афганистана» и чуть ли не ежедневно с экрана телевизора учит молодёжь, как жить, то никакая служба МВД их от этого промысла не отвадит.

Примечательно, что «сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения Высшей школы экономики М.Новикова выяснила: «В регионе сильно развита культура уличных банд». И это в то время, когда «во многих других местах это явление уже отмерло». Но и это вполне объяснимо на примере взрослых: посмотрите на правительство Тувы, превращённое в ОПГ – там через одного родственник или подельник.

«А тут ещё и вирус пришёл в республику». Казалось бы, «все сидят по домам, максимум – в магазин и обратно, всё тихо и спокойно, преступность уменьшается почти до нуля». Но это теоретически, а на практике всё наоборот: «Дети и подростки сейчас не учатся, никто не может заниматься организацией их досуга, кроме родителей», «участились случаи ухода из дома несовершеннолетних». Да и какие воспитатели из родителей, употребляющих спиртосодержащие жидкости типа «Боярышника» или средства «Чистый»? Кара-оол в угоду бутлегеров запретил легальную торговлю спиртными напитками. Теперь граждане вынуждены приобретать в точках Кара-оола и Тунёва всякую гадость. Как результат – «количество пьяных водителей увеличивается» – «только за 17 мая задержали 18 пьяных водителей, обычно бывает всё же меньше».

Но и это не всё: «граждане в целом стали более агрессивными», так что «снижения правонарушений не наблюдается». Для инспекторов, которые работают с несовершеннолетними, лето обещает быть очень трудным.

КОРРУПЦИОНЕРЫ, ВОРЫ, ДУРАКИ И ДОРОГИ КЫЗЫЛА

Кызыл – столица региона с самыми ужасными дорогами. Глава республики Кара-оол, его племянник мэр Кызыла Сагаан-оол и друг семьи директор ООО «Восток» Уюсов при невмешательстве прокурора Тувы Боровкова так спелись в осваивании бюджета, что диву даёшься. А город и кызылчане от их дружбы страдают.

За примером ходить далеко не приходится. Решили власти освоить миллионы на ремонте ул. Титова в г.Кызыле. Уюсов тут же пригнал технику, «вырубил все «ненужные» деревья, даже те, которые, как кажется, и не особо мешали прокладке новой, широкой дороги» и раскопал улицу. А потом дело встало. Оказалось, что Уюсов приступил к работе, даже не имея «проектного решения». Он смело и решительно «снял верхний слой грунта и вырыл достаточно глубокую траншею», когда выяснилось, что под дорогой проходят инженерные коммуникации.

И тут есть один пикантный нюанс: проект реконструкции делал институт, который так же, как и ООО «Восток», принадлежит Уюсову. То есть и косить-то не на кого – во всём виноват сам.

Безусловно, «честь и слава дорожным рабочим, которые заняты тяжёлым трудом на жаре под палящим солнцем», к тому же за копейки. Сам-то Уюсов, впрочем, как и его вельможные друзья, черпают из этого корыта полной мерой. И на бедность не жалуются. Но кто ответит на простой, казалось бы, вопрос: почему начали строить без проекта? А кто проводил государственную экспертизу проекта? Ну, а если не было проекта и экспертизы, то каким образом состоялся государственный (муниципальный) контракт на реконструкцию ул.Титова? И если не было проекта и контракта, то кто разрешил Уюсову ломать улицу? Или, как в случае с Крапивиным, ему тоже пообещали задним числом заключить контракт, гарантировав бездействие прокурора Боровкова?

А вот улицу «Красноармейская» «не реконструировали, а просто сверху положили асфальт». «Да и тротуаров нет». А зачем они кызылчанам? Тут, как в обычной деревне, «нет никакой ливнёвки (устройства для отвода воды)». Все понимают, что «асфальт, уложенный поверх старого, – это временная мера, и скоро понадобится ещё тратить деньги на дальнейший ремонт». Так Уюсов точно без работы не останется. «Получилась, по сути, просёлочная дорога». А проектирует такие убогие ремонты в столице тоже он сам – его проектный институт. Рука руку моет.

«Сейчас как раз прокладывают дорогу на улице Иркутской и участок проезжей части по Лопсанчапа, который ведёт к новой школе». И знаете, тоже таким же варварским образом – «это будет эконом-вариант», как когда-то Уюсов ремонтировал в Кызыле ул. Рабочая, которая провалилась через год.