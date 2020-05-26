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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 20, 26 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№20, 26 мая 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Оказывается, нас держат под домашним арестом ради нашей же пользы! Что творится? Даже Путин день и ночь думает о народе! А наших денег нам почему-то не даёт...

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Ну да, о нас он думает. Решил, что 17 тыс. в месяц на человека – верный признак среднего класса. Пусть поживёт на эти деньги хоть один месяц!

Аноним, 20-05-2020 #4[ru]

А ещё он постоянно думает о Дерипаске и Абрамовиче!

Аноним, 20-05-2020 #5[ru]

Не забывает Шойгу с Кара-оолом!

Свежий анекдот

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

В Кызыле китайские маски, подаренные Шойгу, в бывших ларьках «Тувапечати» Узденова продаёт по 100 рублей за штуку.

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

По линии ОНФ из Москвы привезли средства защиты для Тувы, Хакасии и Красноярского края. ГАИ машину не пропустила на Шивилике. Водитель вызвал представителя ОНФ. Тот приехал на занюханной бортовой ГАЗ-53. Груз перегрузили на ГАЗ. Повезли в Кызыл. А тут случился сильный дождь. Всё промокло и пропало, пришло в негодность – средства были одноразовые. Вот такая глупость бывает в Туве.

Аффилированный прокурор в объятиях мошенников

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Так изящно ногу подогнул, смешно. А кто рисует шаржи?

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Одни статьи про этого прокурора. Мне интересно, кто заказал и какую сумму заплатили за это?

Аноним, 20-05-2020 #5[ru]

Оюн Карлика щелбаном зашибёт. Карлик побежит жаловаться старшему-хабаднику. Если тот добро даст, Оюна могут убить.

Аноним, 20-05-2020 #7[ru]

Ничего себе, как раздели прокурора! И как он это терпит?

Аноним, 20-05-2020 #8[ru]

В ночь с 19 на 20 мая козлы из Тываэнергосбыта отрубили свет Птицефабрике Оюна.

Аноним, 20-05-2020 #9[ru]

А помогать воровать прокурору можно?

Аноним, 20-05-2020 #10[ru]

Боровков – молодец! Отжал у Тунёва игорный бизнес! Наверное, научился у коллег из Подмосковья. Помните, как те на игорном деле погорели?

Аноним, 20-05-2020 #11[ru]

Дирижер всей этой свистопляски – С.К. Шойгу. Ответственность и позор в одном лице! Если б не он, то тувинский народ давно бы нашел свой правильный путь развития. Без черных Карликов. И не теряли времени целую эпоху.

Аноним, 20-05-2020 #13[ru]

25 мая в арбитраже будет суд над прокурором. Оюн будет судить Боровкова. Посмотрим, что из этого выйдет.

Аноним, 20-05-2020 #14[ru]

Что не поделили редакторы с прокурором? Или же это обычная заказная статья?

Аноним, 20-05-2020 #15[ru]

Ан №6. Можно, отгадаю с 3-х раз. Крапивин, Пережегин. Нет? Тогда Якушев.

Аноним, 20-05-2020 #16[ru]

№8, этот Хованык – такая сволочь! Ради того, чтобы угодить Карлику, готов на всё!

Аноним, 20-05-2020 #18[ru]

Сначала надо доказать.

Аноним, 20-05-2020 #20[ru]

Карла и Хованык – близкие родственники. И утопить Оюна для них – счастье. Но как можно отключать свет птицефабрике? Это же преступление! Половина кур сдохли без корма и вентиляции.

Аноним, 20-05-2020 #21[ru]

Не пойман – не вор!

Аноним, 20-05-2020 #22[ru]

Агрохолдинг должен Тываэнергосбыту – вот и отключили.

Аноним, 20-05-2020 #23[ru]

22й, должен – судись! Но не отключать же. Путин запретил отключать свет во время пандемии.

Аноним, 20-05-2020 #24[ru]

Что им Путин, когда у них задача – разорить Оюна!

Аноним, 20-05-2020 #25[ru]

А если больница должна за свет, а в операционной идёт операция? То же отрубать свет? А если больной умрёт без кислорода? Это же идиотизм! У Ховалыга что, совсем ума нет?

Аноним, 20-05-2020 #26[ru]

25 у них ума никогда не было – желание лишь бы угодить и лизнуть.

Аноним, 20-05-2020 #28[ru]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета федерации. «В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», – написал господин Жириновский в Twitter. В пресс-службе партии после этого добавили, что Госдума более непосредственно представляет интересы регионов, поскольку половина палаты напрямую избирается по одномандатным округам, и это «повод подумать о функционале Совета федерации»...

Пора и в Туве сократить чиновников! Сколько можно содержать за счет нищего бюджета карликносов с их домами на Серебрянке?!

Аноним, 20-05-2020 #29[ru]

Что Карлик, что Хованык – подонки. И ума у них никогда не было. А совести – тем более!

Аноним, 20-05-2020 #31[ru]

Дебильный кара-бот №30, ты ради того, чтобы лизнуть своему кара-боссу, готов уничтожить всю Туву. Оюн закроет птицефабрику. Ему уже год дотаций не дают. Тогда фабрика накроется медным тазом. Единственный успешный сельхозпроизводитель в республике обанкротится из-за тупой зависти Карлы – как он будет в Москву отчитываться об урожаях-надоях-привесах?

Аноним, 20-05-2020 #32[ru]

#23, да просто платить надо вовремя. Тогда и отключать никого не будут, и в суд не подадут. А на счет того, что Путин отключать запретил, так этот запрет только для населения, а юридических лиц и ИП он не касается. Вот тут пишут, отключили, значит совести нет. Что же получается, она есть у тех, кто не платит?

Аноним, 21-05-2020 #35[ru]

#32 а жрать миллионами деньги республики совесть позволяет Капа-оолу? Дожили. Превратил народ республики в своих крепостных. Ноль экономического эффекта от Главы, а его проекты так вообще один из способов вывести миллионы под шумок. Мелко плавает: кыштаг для молодой семьи, корова кормилица, Чаа сорук. А где глобальные экономически эффективные проекты? Нет. А все потому, что мозгов не хватает главе и его окружению. Насадил вокруг себя недалеких людей, «омолодил» правительство, а зачем? Понятно почему. Дурачки управляемы.

Аноним, 21-05-2020 #36[ru]

Вы сами позволяете делать из себя рабов, вот и нечего скулить...

Аноним, 21-05-2020 #39[ru]

Все уголовные дела по переселению развалились, это факт.

Аноним, 21-05-2020 #44[ru]

Полная чушь. Постоянно пишете всякую грязь. Обвинять прокурора – уму непостижимо!

Аноним, 21-05-2020 #48[ru]

Ложная информация, а простой народ – верит!

Аноним, 22-05-2020 #52[ru]

Отчаянно стали биться и сочинять глупости, высокооплачиваемые каработские фейки страницы «неудобная правда»

Обзор прессы

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Карлик один раз уже украл на строительстве теплиц, водочной линии с переработкой дикоросов «Чагытай», развалил кирпичный завод на Правом берегу, довёл до банкротства ЖБИ «Сардана», разорил ДСК, ликвидировал банки «Тувакредит» и «Арат», украл и уничтожил кондитерскую фабрику. Живой осталась только птицефабрика. Да и та только потому жива, что её взял в аренду Оюн. Неужели Шойгу не видит, кого он привёл во власть?!

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Шойгу такой же подлец, как и Карлик. А вот что в Москве на это думают? Конвизу нужно обратиться в правительство РФ. Пусть там всё это узнают.

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Ничего в этой Москве не хотят знать. Они с Карликом в доле. Нужно народ поднимать и требовать от Путина, чтобы он снял Карлика.

Почему до сельхозпроизводителей не доходят федеральные деньги?

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Тут просматривается явное злоупотребление со стороны правительства Тувы. Федеральные деньги должны распределяться всем пропорционально объёму работы. Это явно косяк Хаджиева. Пусть не спит – проверят и «стучит» в Москву. Ему тут одному с этой сворой ворюг не справиться.

Аноним, 21-05-2020 #2[ru]

Если УФАС установит факт нарушения антимонопольного закона, то должностное лицо – то бишь молодой министр Дун – может загреметь в тюрьму за превышение должностных полномочий. Не сладкая перспектива... Думай, Дун! Прежде, чем угождать, надо бы мозги включать!

Прокурора Боровкова проверит Бастрыкин

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Направят, перенаправят, рекомендуют, перерегистрируют, примут к сведению, посоветуют, назначат ответственного, переназначат ответственного, надуют щёки, сдуют щёки, вытаращат глаза, сошлются на нормативы, ужаснутся, перекрестятся, облегчатся, повторят всё это 100 раз и обвинят во всём подателя сего обращения...

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Ну даёт Конвиз: уже до СКР добрался! Интересно, кто будет проверять Боровкова? Наши, из Новосибирска или из Москвы?

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Правильно, дави прокурню! Зажрались! Простой народ душат, а настоящих воров покрывают!

Аноним, 21-05-2020 #4[ru]

Не так, Аноним 3: приедут, чемодан бобла получат, в сауну сгоняют, экзотических женщин попробуют – и уедут, написав: нарушений нет.

Занимается ли Минздрав Тувы другими болезнями, кроме коронавируса?

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Этот Артыш не заслужил, что бы его Михайловичем называли. Студент.

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Развалили медицину. В хлам!

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Хорошие медики из Тувы уехали. Остались те, кого никто не зовёт.

Пир во время пандемии

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

Только в России производят аппараты ИВЛ, которые взрываются. Людей жалко. Они думали, что их врачи спасут, а их убили.

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Правильно Конвиз мочит Боровкова и Кара-оола. От них весь вред в республике.

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Зря он так, доберутся до него. Они люди мстительные и бессовестные. Могут и убить.

Аноним, 20-05-2020 #4[ru]

Поднимайтесь с диванов. Всех не убьют. Полиция всё равно за народ будет, когда жареным запахнет.

Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

При Кара-ооле медицина в Туве разорена окончательно.

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

Спасибо генерал-гинекологу Дамба-Хуураку! Это он развалил здравоохранение Тувы.

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

Они вместе разваливали медицину, разгоняли хороших врачей, закрывали больницы – Кара-оол и Дамба-Хуурак.

Аноним, 20-05-2020 #4[ru]

Владелец «Алдана» Росси Кужугет по кличке «хоптак» сейчас рубит бабло на коронавирусе. В городской поликлинике на Востоке висит объявление о прекращении приема бесплатных анализов на Covid-19 с 21 мая на основании приказа Министра здравоохранения Артыша Сат по кличке «чапанчыг». Кара-оол, ты зачем загоняешь всех жителей республики на платные анализы по бешеной цене в частную клинику «Алдан», принадлежащую «хоптак» Росси? Ну неужели и там доляшку по привычке решил заграбастать?

Аноним, 21-05-2020 #5[ru]

Народ, выхода нет. Выходить нужно, чтобы на всю страну прогреметь. Подключить «Восьмой канал». Пускай Путин видит, что творится. Надежды мало, но выхода нет... Народ, бойкотируйте платное тестирование.

Аноним, 22-05-2020 #6[ru]

Каждый россиянин имеет право на медицинскую помощь. В разгар пандемии мы видим, как врачи буквально каждый день вытаскивают людей с того света. Но пока врачи, рискуя жизнями, спасают людей с коронавирусом, наша оптимизированная система здравоохранения бросает людей с другими заболеваниями. Три истории о том, как больных людей бросила система здравоохранения. https://youtu.be/C8TJDDe625g

Телеразборки

Аноним, 20-05-2020 #1[ru]

А как можно смотреть «Восьмой канал»? У меня не показывает.

Аноним, 20-05-2020 #2[ru]

«Восьмой канал» можно смотреть по кабельному телевидению на 22 кнопке.

Аноним, 20-05-2020 #3[ru]

А если нет кабельного?

Аноним, 20-05-2020 #4[ru]

Тогда читай в «РИСКе».

(прочитано 441 раз)

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«В 1941 году даже интеллигенты сражались с интервентами» (из школьного сочинения).

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