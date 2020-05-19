Пир во время пандемии

Скоро два месяца, как Россия находится в состоянии борьбы с пандемией. Всё развивается по пословице: «дальше в лес – больше дров». Власти раз в неделю выпускают на телеэкран президента Путина, который озвучивает новые меры поддержки населения. Честно говоря, не впечатляет. Тому 5 тыс. рублей, а этому – аж 10! Но все понимают, что такую большую страну, как Россия, не смогут 800 млрд. рублей ни обогреть и ни накормить.

А тут к нему пришёл Сечин, который, собственно, и поджёг запал финансовой войны России со всем миром, и попросил триллион. Думаю, получит. Иначе как расценить начало разговора тем, что Путин рассказывает Сечину, какой замечательной компанией тот руководит.

На этом фоне всё заметнее нескладухи на фронтах борьбы с коронавирусом. Число заболевших и умерших неуклонно растёт и даже имеет тенденцию к росту. Россия уже вторая страна в мире по числу инфицированных. Больных так много, что пришлось не только гостиницы, но и спортивные сооружения переоборудовать под стационары. Врачи и медперсонал сотнями отказываются ишачить за копейки, рискуя своей жизнью. А президент озвучил, что только половина денег, выделенных Москвой для регионов, дошла до медиков. А это уже коллапс не только медицины, не только финансовой системы страны, но и госуправления в регионах. Мало того, оказалось, что промышленность страны впопыхах наладила производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые взрываются при их использовании в больницах. Две больницы в Питере сгорели, есть погибшие пациенты. Такого в России, пожалуй, ещё не было. Кстати, Минобороны РФ умудрилось бракованными аппаратами ИВЛ обеспечить ещё и США. Видимо, это была спецоперация Шойгу по выведению из строя госпиталей Минобороны вероятного противника. Президент Трамп распорядился опасный подарок Шойгу вернуть на родину.

А тем временем иностранные СМИ поймали российские власти на сокрытии числа жертв вируса. Наши чиновники от здравоохранения, конечно, пытаются отбрехаться, но кто им поверит? Министр здравоохранения Тувы, проспавший антивирусные мероприятия, уже лично в собственном чемодане везёт в Туву на самолёте лекарства и средства гигиены. Позор! Ну сколько может один министр привести в своём чемодане? На сайте газеты появилось сообщение, что Глава республики, опасаясь заражения, организовал переливание крови с использованием плазмы переболевших коронавирусом китайцев. Правда, не всех жителей Тувы, не людей из группы риска, а собственных родственников.

Но давайте посмотрим на ситуацию в республике внимательнее. Судя по всему, в жизни населения ничего не изменилось, если не считать, что многие лишились работы и заработка. Но это никак не заботит власти. На улицах по-прежнему полно народа. Особенно много в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кара-оол в Интернете разглагольствуют о новых мерах безопасности, но, похоже, его трёп уже всем надоел и его никто не слушает. Однако интересно было бы узнать, куда он подевал финансовую помощь Центра. Можете себе представить, как они научились воровать в условиях пандемии COVID-19, если из 120 млн. рублей, выделенных на проведение посевных работ, ведущему агропромышленному предприятию ООО «Агрохолдниг «Заря», засеивающему до 70% зерновых республики, не было выделено ни рубля. Надеюсь, прокурор А. Боровков и руководитель антимонопольного органа Ф. Хаджиев найдут, куда министр Дун и премьер Кара-оол девали народные деньги, и выведут их на чистую воду.

Коронавирус SARS-CoV-2 позволяет внимательнее посмотреть, что за люди нами руководят. Страшный вирус ежедневно убивает тысячи людей, а чиновники заняты лизоблюдством. Воспользовавшись примечательной датой 9 Мая, премьер Тувы заказал, оплатил и повесил в центре города огромный циклопический портрет Шойгу на фоне поздравления с праздником Победы. Как будто Шойгу (или хотя бы его родственники) к этой победе имеет какое-то отношение. И сам Шойгу не плошает – его ведомство закончило ко Дню Победы возведение за счёт военного бюджета страны в подмосковном парке «Патриот» главного воинского храма в честь Воскресения Христова, где по инициативе Шойгу за три сотни миллионов бюджетных рублей было изготовлено и установлено панно с мозаикой, изображающей «победителей» – президента Путина, министра обороны Шойгу и ряда других чиновников, не имеющих к Победе никакого отношения. Правда, в последний момент Путин осознал, что Шойгу его просто подставил, и велел мозаику убрать. А вот сам Шойгу пока никаких указаний Кара-оолу насчёт своего портрета, видимо, не дал. И портрет висит как символ лизоблюдства.

А тем временем Кара-оол готовится к дню рождения Шойгу – на станции «Тайга» под его руководством подельник Уюсов перекрыл ручей и роет рукотворное озеро. Там Шойгу собирается праздновать свой юбилей. Лизоблюдство продолжается. И какая этим караоолам, уюсовым и шойгу пандемия? Только повод беззастенчиво залезать в государственный карман.

До встречи.

Сергей Конвиз