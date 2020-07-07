Триумф во время пандемии

Тува снова показала, что республика – весьма специфический регион с феодальными привычками. Не случайно она в состав СССР вошла последней – в 1944 году. Путин назначил по всей стране голосование по поправкам в Конституцию страны. Тува тут же на зов вождя отозвалась рекордным голосованием. Переплюнула её только ещё более феодальная Чечня. И на какой-то миг показалось, что пандемия COVID-19 в Туве уже окончательно побеждена. Но как только люди отголосовали, вдруг выяснилось, что у нас в республике ситуация с коронавирусом просто аховая. Самая тяжёлая в России.

Глава республики Ш.Кара-оол засчитал себе в достижение решение федеральных властей срочно построить в Туве госпиталь по борьбе с эпидемией. И просил к его «победе» никому «не примазываться». И не «политиканствовать», используя ситуацию. Складывается такое впечатление, что у Шолбана Валерьевича произошла профессиональная деформация личности. И он теперь любые события видит через призму собственного мнимого величия. А он уже далеко не мальчик. И ему пора бы спуститься на грешную землю, чтобы понять, что Россия – не Дом Призрения для стариков и инвалидов, а капиталистическая страна, где государство для населения волк с диким оскалом. Поэтому если это государство вдруг решается помочь какому-то региону, то это означает, что там сложилась катастрофическая ситуация. Вот как сейчас в Туве – республика неожиданно для всех лидирует по уровню распространения пандемии COVID-19.

Это действительно какой-то странный парадокс, поскольку Тува – закрытый тупиковый регион РФ. Через него нет транзитных путей передвижения людей. Минимальное, в 300 тыс. человек, население проживает на огромной территории в 168 тыс. кв. км. В этом плане нашу республику можно сравнить разве что с Камчаткой, но там показатели заболеваемости COVID-19 вдвое меньшие, чем в Туве. А если принять во внимание степень искажения коронавирусной статистики в Туве, то уровень заболевания в Туве окажется в 4-5 раз выше, чем на Камчатке. Вот уж действительно, Кара-оола можно сравнить с чеховским героем, который радовался своей известности в связи с тем, что на улице по собственной глупости попал под экипаж.

Фактически в республике из-за пандемии парализованы предпринимательство и деятельность органов власти. Бизнесом заниматься невозможно из-за ограничительных мер, а чиновники просто не работают, ссылаясь на пандемию. Парализована даже работа судов, а ведь в судебных делах очень важны сроки... Сейчас складывается ситуация, когда рассмотрение судебных дел подходит к критической точке. Когда суды откроются, судьи будут вынуждены «штамповать» решения без оглядки. А это чревато серьёзными проблемами.

Но даже в такой откровенно критической ситуации в Туве вряд ли появился бы палаточный госпиталь, и вряд ли Москва отправила бы нам специалистов по борьбе с пандемией. Если бы не принципиальная позиция РО ЛДПР и не вмешательство в ситуацию президента Тувы Шериг-оола Ооржака, который напрямую, минуя Кара-оола и Шойгу, обратился в федеральные органы власти с просьбой об оказании экстренной федеральной практической помощи народу республики.

А в это время чиновники, особенно те, кто имеет допуск к бюджетным деньгам, растаскивают деньги по карманам. Недавно Минэкономики распределило 200 млн. льготных кредитов на поддержку малого бизнеса. Как говорят в осведомлённых кругах, денег оказалось недостаточно для поддержки реального бизнеса, зато хватило и для министра Каратаевой, и для Кара-оола. Первая, говорят, закрыла ипотеку за квартиру в Красноярске, а второй, скорее всего, на них купил новый «Мерседес» и даже сумел сделать на нём аварию. Теперь у них осталась только одна задача – списать эти деньги на коронавирус. Как говорится, грех на беде не заработать...

Да и что такое 200 млн. для чиновников правительства республики – министр финансов Силуанов отвалил олигарху Прохорову из бюджета РФ аж 60 млрд. на предпродажную подготовку Ак-Сугского медно-порфирового месторождения. В общем, кто чем занимается, тот там и ворует.

Кстати сказать, народные деньги – это, конечно, дело серьёзное. Но я полагаю, что в случае с Голевской горнорудной компанией гораздо важнее другое. Обратите внимание на ситуацию вокруг «Норникеля». Журналист Караулов полагает, что экологии Севера нанесён ущерб, восстанавливать который придётся 200 лет. Купленные Потаниным специалисты скромно называют срок восстановления фауны и флоры в Норильском экономическом районе в 20 лет. Сейчас выяснилось, что аварии, наподобие той, что случилась в мае 2020 года при разливе 22 тыс. тонн дизельного топлива, случаются там давно и постоянно. Более того: эксперты Росприроднадзора признали: «Норникель» последние 20 лет предоставлял недостоверные данные о загрязнении окружающей среды и не обеспечивал исправность оборудования». Однако никто на это внимания раньше не обращал. В 20-километровой зоне Норильского экономического района давно нет ничего живого. Не плавает рыба, не летают птицы, нет растительности. С Талнахской обогатительной фабрики комбината «Норникель» ежедневно и ежечасно по двум трубам большого диаметра в речку Хараелах и озеро Пясино сбрасываются ядовитые отходы.

Ни природоохранные ведомства, ни правоохранительные органы Норильска этого годами «не замечали», пока журналисты «Новой газеты» не приехали на полуостров и не зафиксировали сброс опасных отходов. Как только это стало достоянием общественности, на место слива отходов прибыла служба безопасности «Норникеля», которая обеспечила удаление журналистов с места происшествия для экстренного демонтажа труб для слива отходов работниками комбината. При этом они так стремились срочно замести следы, что бульдозер «Норникеля» раздавил машину прокурора, который был вынужден прибыть на место экологического преступления.

Про «Норникель» пишу не случайно и не ради красного словца. Потанин и Прохоров – это два олигарха, получивших контрольный пакет «Норникеля» в результате грабительского залогового аукциона. Потом они там как-то не поделили доходы от деятельности комбината, и Прохоров ушёл, прихватив «лакомый кусочек» – Ак-Сугское медно-порфировое месторождение в Туве. Я думаю, что в методах освоения природных богатств Прохоров и Потанин друг от друга ничем не отличаются. И всё, что сейчас происходит в Норильске, рано или поздно случится в Тодже, если тувинцы не наладят общественный экологический контроль за деятельностью российских мародёров. Поэтому я обратился к председателю экологического движения «За Туву!» Валерию Салчаку с предложением организовать на постоянной основе контроль за деятельностью структур Прохорова в Тодже, чтобы оперативно систематически информировать общественность, СМИ, правоохранительные и контролирующие органы о ситуации, складывающейся в связи с освоением Ак-Сугского месторождения.

Газета уже писала, что Иргит организовал нелегальную экологически опасную отправку грузов Голевской компании по Енисею с использованием списанных барж и катера КС. По имеющейся информации, в настоящее время баржи застряли, и их никак не могут причалить. Этого и следовало ожидать. Надеюсь, это станет уроком для авантюристов, готовых ради личной наживы рисковать жизнью людей и экологией Енисея.

Я ещё вернусь к этой теме.

Сергей Конвиз