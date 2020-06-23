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За капризы Кара-оола ответят Минздрав и Роспотребнадзор
Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва Министерство здравоохранения Республики Тыва Петрову Л.Ф. (для сведения)
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
В соответствии ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляется для рассмотрения по существу в рамках представленной компетенции обращение главного редактора газеты «РИСК» Петрова Л.Ф. по факту нарушения режима самоизоляции Главой-Председателем Правительства Республики Тыва Кара-оолом Ш.В., рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и предоставлении сведений о наличии/отсутствии у него новой коронавирусной инфекции СОVID-19.
О результатах рассмотрения обращения сообщите заявителю в установленный законом срок.
Приложение: по тексту на 1 л. в первый и второй адреса.
Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк