За капризы Кара-оола ответят Минздрав и Роспотребнадзор

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей

и благополучия человека по Республике Тыва

Министерство здравоохранения Республики Тыва

Петрову Л.Ф. (для сведения)

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В соответствии ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляется для рассмотрения по существу в рамках представленной компетенции обращение главного редактора газеты «РИСК» Петрова Л.Ф. по факту нарушения режима самоизоляции Главой-Председателем Правительства Республики Тыва Кара-оолом Ш.В., рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и предоставлении сведений о наличии/отсутствии у него новой коронавирусной инфекции СОVID-19.

О результатах рассмотрения обращения сообщите заявителю в установленный законом срок.

Приложение: по тексту на 1 л. в первый и второй адреса.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк