Кара-оол потерял доверие народа

Анализируя спонтанные события последних дней в Туве, нельзя не заметить оживление подписчиков в соцсетях. Как правило, пользуются успехом несколько групп, которые не засорены участием большого количества правительственных фейков. Тематика постов, в основном – заражение населения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все остальные темы ушли на задний план.

Тема болезненная и трагичная, поэтому так широко и обсуждается. Для 300-тысячного населения Тувы, где каждый кому-то брат или сват, распространение вируса является гибельным и резко ощутимым в каждом родовом семействе. Весь трагизм состоит в том, что распространение инфекции по всей Туве стало неуправляемым, хаотичным, бесконтрольным. Особенно – в столице. Ожидания народа в умелом применении органами власти механизмов профилактики и защиты не оправдались.

В марте еще как-то верилось, что органы власти федерального уровня в лице Роспотребнадзора, МЧС, МВД и регионального уровня в лице правительства республики и местных органов самоуправления разработают единую систему профилактической защиты населения. Думалось, что члены правительства Тувы предпримут предупреждающие, предохранительные действия неукоснительного исполнения населением поручений, как это было при объявлении карантина обычным гриппом. Тогда ничтожно мало людей имели представление, насколько опасна болезнь, от которой во всем мире нет лекарства. Страшные события, происходящие в Китае и Европе, как-то замыливались. Однако степень безответственности можно проследить по поступку главы республики Ш.Кара-оола. В своем видеообращении из таежной заимки он призвал всех найти себе хобби, чтобы перетерпеть непростое время. Поэтому после опубликования 30 марта своего же указа о введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва сам уехал отдыхать.

Данный шаг вызвал кривотолки среди жителей Тувы, о чем красноречиво свидетельствовали посты и комментарии в соцсетях: Настоящий «мужчина» сбежал в оборудованную базу в тайге, нашёл дорогостоящее хобби и оттуда поучает. Слуги, повара, охранники, шофёры, забитый жратвой и лекарствами склад, готовый вертолёт санавиации. В общем полный набор ништяков... Очень стыдно и печально, что нами руководит такой трусливый человек!!! Ей богу, противно смотреть на его довольную, беззаботную рожу! Предал нас в самый трудный час и сбежал в тайгу. Он же брезгует своим народом, нами. Вдруг мы заразим его неприкосновенное, драгоценное, королевское величество! Так что, народ, от него ли нам ждать поддержку, заботу, помощь или сочувствие, если что случись, не дай бог?! Думает только о себе, о своем покое и благополучии...

На фоне возникшего недовольства Кара-оол в спешке добирается до самого посещаемого контрольно-пропускного пункта «Шивилиг», откуда для высокого начальства бодро рапортует в очередном видеобращении о взятии под контроль въезда и выезда граждан для обнаружения зараженных, таким образом, пытаясь обозначить свою бурную деятельность. Искусственно созданный Кара-оолом энтузиазм на фоне пандемии поддерживается безропотными структурными органами власти республики, позитивные доклады и рапорты которых муссируются в соцсетях всеми чиновниками, чьи имена известны в маленькой республике. Безусловно, «Тывамедиагрупп» является основным инструментом для дезинформации населения с целью оправдания залгавшегося главы. Но оно вызвало обратную реакцию у населения в связи с несоответствием действительности.

Как помним, Кара-оол Ш. торжествующе отчитался в Москву о полном комплектовании и наличии всего необходимого: медоборудования (ИВЛ, КТ), спецодежды, спецсредств, койко-мест. К сожалению, эта информация оказалась очередной ложью. На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подали заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с вирусом. После его выступления пресс-службой правительства РТ была распространена в СМИ информация, оправдывающая Кара-оола Ш. Было заявлено, что министр Каратаева заявку подавала, но не туда, куда надо. Интересно, к какой ответственности была привлечена Каратаева? Ответ простой – установление виновным постороннего лица за неразумные действия Кара-оола – это единственный путь для показушного оправдания его перед Кремлем, перед Шойгу, перед жителями Тувы. Так уже случалось с другими мелкими чиновниками, которые выступили козлами отпущения и мальчиками для битья, но остались по-прежнему при своих должностях за молчание, покорность и рабскую преданность.

Недоумение в соцсетях понятно, т.к. правительственная пресс-служба вдохновенно сообщала о поступлении гуманитарной помощи от видных деятелей. При такой огромной поступившей гуманитарной помощи каждому взрослому человеку досталось бы по несколько бесплатных масок. К сожалению, данного мероприятия не было, население вынуждено было само себе шить марлевые и тканевые маски, включая врачей и медсестер. Единственный случай раздачи бесплатных масок всем желающим был зафиксирован в Торговом доме «Гаруда» до его закрытия Роспотребнадзором. При количестве жителей Тувы более 300 тысяч человек, где взрослого населения чуть больше половины от общего числа, тем не менее, в аптечных учреждениях дефицит масок появился сразу же после объявления самоизоляции по всей России. Селфи Кара-оола на фоне коробок с гуманитарной помощью не упростили положение населения в приобретении защитных средств, не говоря о медработниках и волонтерах.

Половинчатые решения и бездействие Кара-оола Ш. привели к ряду вспышек заражения инфекцией, которые распространились по Туве с ужасающей скоростью. В закрытом помещении сельскохозяйственного рынка «Элбек», принадлежащем Ю.Кара-оолу, брату главы, было заражение более 150 человек от больного мясника; превентивные меры руководством и собственником привилегированного рынка не проводились. Далее, в республиканской больнице №1 от больного в течение двух недель были заражены 44 медработника; проверка тестированием на COVID-19 была проведена только в реанимационном отделении, когда больному стало хуже; ответственность главного врача больницы, родственника Кара-оола Ш., надзорными органами не устанавливалась. На территорию Тувы был разрешен въезд сотрудников из Китая компании «Лунсин». Также лично глава республики Кара-оол Ш. разрешил прилет самолета с 79 пассажирами, которые без обследования и размещения в обсерватор разъехались по всей Туве, вследствие чего были зафиксированы случаи заражения. Через КПП «Шивилиг» до объявления карантина, т.е. до 8 июня, допускался свободный въезд людей, которым формально выдавались шаблонные предписания с факсимиле главного врача Роспотребнадзора об изоляции на 14 дней. Однако фактически контроля за нахождением людей по месту проживания не проводилось и не проводится, как и не проверяется физическое состояние на факт внезапного ухудшения, вследствие чего в ряде районов, включая с. Межегей Тандинского района, снова была зафиксирована вспышка COVID-19.

Указанные случаи не являются единичными. В дальнейшем факты заражения становятся уже неконтролируемыми, т.к. суточное увеличение числа зараженных составляет около 100 человек.

Как видим: неумелое руководство, отсутствие контроля и решительных мер, принятие полумер и половинчатых решений привели к кризисной ситуации в Туве. Кара-оол Ш., имея на руках все механизмы, не смог мобилизовать ни население, ни административные ресурсы. Даже объявленный им карантин в период с 8 июня по 21 июня не дал никаких результатов по контролю над нераспространением вируса: со стороны населения идет игнорирование его Указа, массовое нахождение людей на улице сохраняется, как и массовое нахождение работников бюджетной сферы на своих рабочих местах практически во всех сферах. Объявив карантин, Кара-оол Ш., между тем, дал разрешение работать практически всем магазинам, кафе общественного питания, что было позволительно и во время самоизоляции. Карантин предполагает ужесточение мер, нахождение людей по месту проживания, но при работе всех торговых точек теряется смысл карантина.

Об отсутствии у Кара-оола способности профессионально прорабатывать мероприятия свидетельствует всплеск негативного отношения населения к сложившейся системе управления в сфере здравоохранения: абсолютное отсутствие взаимодействия между структурными звеньями медучреждений. Такое понятие как «логистика» выходит из понимания руководства Министерства здравоохранения. Наконец, общественный резонанс вызвало видеообращение человека, столкнувшегося с номенклатурной бюрократией. Он при наличии острой одышки, температуры, общей слабости организма, поражения легких более чем 50% в течение дня не смог положить больных родителей в инфекционную больницу из-за отсутствия согласованности действий Минздрава, службы скорой помощи, правительства Тувы. Отклики в комментариях свидетельствуют о том, что большое количество людей столкнулись с подобной проблемой.

Анализ событий с целью изучения настроений населения в социальных сетях в последнее время является чуть ли единственным источником для социологов, политологов и информационных агентств. Это прекрасно понимает и Кара-оол Ш. По своей специализации он является философом-политологом. А политолог не вправе держать нейтральную позицию. И Кара-оол выбрал свое направление: он давно понял, что на поддержание его имиджа влияют рейтинговые компании, которые, к слову, могут работать и по заказу. Также он усвоил, что воздействие на сознание народных масс оказывает медийное пространство. Зомбирование широких масс населения возможно только при помощи систематических вбросов информации, определенной направленности.

На фоне трудностей госпитализации больных неожиданно «Московский Комсомолец» выпускает циничную статью «Минздрав Тувы выстроил систему маршрутизации инфицированных коронавирусом» с позитивной новостью от заместителя министра здравоохранения Тувы А.Намдак об отсутствии очередей на госпитализацию, о налаживании маршрутизации инфицированных коронавирусом. Данная статья является плевком в народ, который страдает от отсутствия межведомственного взаимодействия между медицинскими учреждениями, изложенные факты не отвечают действительности. Статья носит заказной характер, что свидетельствует об отчаянной попытке Кара-оола Ш. умолчать об истинной ситуации в Туве. Расширяя необходимое российское медийное пространство с помощью заказных статей засаянских информагентств (ИА «Клуб регионов», «Архитектура власти», МК-РУ), Кара-оол Ш. умышленно и осознанно блокирует информационный поток, исходящий от независимых журналистов Тувы и от народного мнения в соцсетях. Страх, что вышедшая из-под контроля властей информация о пандемии выйдет за пределы Тувы, заставляет Кара-оола находить пути удушения любой инициативы.

Однако, единственная политическая партия – ЛДПР – не стала умалчивать о настоящей критической ситуации в Туве и разместила в соцсетях обращение на имя Президента России Путина об истинном критическом положении населения Тувы и об оказании помощи Туве. Представители других парламентских партий – КПРФ, Справедливая Россия – приняли позицию молчаливого согласия с существующей ситуацией в Туве.

Представители «Единой России» в лице депутатов Верховного Хурала Тувы резко негативно отреагировали на данное обращение партии ЛДПР, что явилось признаком неэтичного поведения единороссов. Критика Обращения депутатом Конгар Алдын-кыс выходит за все рамки дозволенного: переход на личность, называние регионального отделения партии ЛДПР «доморощенной компанией жириновцев», – все это никак не украшает представителя «Единой России». Яростная атака Конгар с одновременным восхвалением Кара-оола Ш. свидетельствует лишь о традиционно сложившейся политической ситуации в Туве: признание Кара-оолом Ш. единственной партии – «Единой России», которая в Туве радикально не приемлет политическое инакомыслие.

На фоне неконтролируемого развития заражения вирусом населению Тувы, в принципе, «до лампочки», какая именно партия стала их защищать. Уважение вызывает партия ЛДПР уже тем, что, несмотря на не столь уж большой количественный состав региональной ячейки, это единственная организация, которая в открытую объявила на всю Россию о кризисе в Туве. Невозможность простому человеку с поражением легких лечь в больницу – это было последней каплей для начала формирования обращения ЛДПР.

Ш.Кара-оолу для удержания власти помогало превосходство на медийном поле. Но за время его правления выросло несколько поколений людей с независимым взглядом на происходящее вокруг, со своей оценкой реальности. Как социологу, ему надо бы уже понять, что население также учится, расширяет свое мировоззрение, создает свою точку зрения, иначе – формируется общественное сознание, появляются зачатки гражданских институтов. Чем дальше, тем труднее Кара-оолу будет защищать свои интересы и лично созданную им систему управления, которая дала сбой во время пандемии. Феодальному чинопочитанию приходит конец, как и приходит недоверие к его медийным источникам.

Народ Тувы устал от Кара-оола Ш., народ утратил к нему доверие!

О. Ондар