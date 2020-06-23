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Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 24, 23 июня / Тестов на COVID-19 много, а результатов мало
   
 
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№24, 23 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Тестов на COVID-19 много, а результатов мало

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратура республики по результатам рассмотрения Вашего обращения по факту ненадлежащей организации тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019 сообщает следующее.

Органами прокуратуры республики на постоянном основе осуществляется надзор за исполнением федерального законодательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что вопреки п. 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» учреждениями здравоохранения, в том числе ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» не выдерживаются сроки проведения лабораторных исследований на определение маркеров возбудителя COVID-19 в биологических пробах.

Проверки показали, что в среднем срок передачи лабораторных исследований на COVID-19 организациям, на базе которых проводились первичные исследования, составляет 7-9 дней, что связано с большим объемом работы. По состоянию на 16.06.2020 показатель №3 – охват тестирования населения составил в республике 113,4%, за весь период эпидемии проведено 75 487 лабораторных исследований.

Установлено также, что Министерством здравоохранения республики должным образом не организована работа Call-центров. Поступающие обращения граждан свидетельствуют о невозможности получения необходимой информации посредством телефонной связи, об отсутствии ответственных работников указанных центров, что свидетельствует о недостаточной эффективности их деятельности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой республики направлена 11.06.2020 информация в адрес Главы-Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола Ш.В., прокуратурой г. Кызыла внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении на имя главного врача ГБУЗ РТ «Городская поликлиника».

Сообщаю также, что руководителем ТО-Росздравнадзора по Республике Тыва по указанным фактам 29.05.2020 объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона министру здравоохранения Сату А.М.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

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