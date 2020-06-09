Шолбан Кара-оол либо лжец, либо опасный для общества больной

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №21 от 2 июня 2020 года в рубрике «Перекрёсток мнений» опубликовала сведения о том, что у Главы республики Шолбана Кара-оола диагностирован коронавирус. Кроме того, сам Кара-оол в Интернете разместил видео со своим заявлением о болезни и даже рассказал, какие симптомы коронавируса у него имеются. Однако через 10 дней Ш.Кара-оол, как ни в чём ни бывало, провёл заседание правительства, видео с которого также опубликовано в Интернете. Как следует из видеосюжета, Глава правительства, по его же заявлению являющегося носителем опасной болезни, без маски и перчаток заседает за одним столом с членами правительства РТ, подвергая их опасности заражения.

Как известно, даже срок карантина при коронавирусе не может длиться менее 14 дней. Таким образом, либо Кара-оол не болел коронавирусом и ложные сведения о своей болезни умышленно распространил неопределённому кругу лиц. Либо он не обманывал общественность и своим безответственным поведением, пользуясь служебным положением, подвергает смертельному риску своих подчинённых.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку факта наличия/отсутствия у Ш.Кара-оола коронавируса, а также дать правовую оценку его поведения при проведении заседание правительства.

В случае подтверждения факта нарушения со стороны Главы правительства режима самоизоляции, прохождения лечения или карантина прошу привлечь Шолбана Валерьевича к административной ответственности.

Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров