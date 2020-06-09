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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 22, 9 июня / Чиновники готовы продать Туву олигархам?
   
 
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№22, 9 июня 2020 года.

Чиновники готовы продать Туву олигархам?

Чиновники готовы продать Туву олигархам?

Вот и не верь после этого в примету, что високосный год обычно бывает тяжёлым. В начале года Владимир Владимирович задумал продлить себе царствование ещё на 16 лет, а тут несчастия повалили, как из ведра. Поначалу заартачился батька Лукашенко, затем навалился коронавирус, следом, как удар обухом по голове – обвал цен на нефть. Только-только Путин «разрулил» с доведением денег до медиков, только-только нефть начала подрастать в цене, как в Норильске случилась арктическая экологическая катастрофа. Более 20 тыс. тонн дизельного топлива «незаметно» разлилось из ёмкости на ТЭЦ по трём рекам и одному озеру, снабжающему Норильск питьевой водой. Власти узнали о случившемся через двое суток из публикаций в социальных сетях в Интернете. Губернатор Усс доложил, что не знает, что с этим делать, на что президент лукаво спросил: вы – губернатор или кто? Зато чётко доложил президенту олигарх Потанин: мол, ликвидируем аварию за счёт «Норникеля». Видимо, первоначально думали поделить: Потанину – дивиденды, бюджету – расходы на ликвидацию ЧС. Потом чего-то испугались и решили – пусть Потанин хоть раз в жизни за что-то заплатит. А то с 1992 года живёт на халяву. Даже стал самым богатым олигархом в России.

Но что всё-таки случилось в Норильске? Если верить руководству «Норникеля», в вечной мерзлоте просел грунт под хранилищем дизтоплива объёмом в 30 тыс. тонн, и 29 мая в днище образовалась большая дыра, через которую вытекла солярка. Произошёл разлив топлива на норильской ТЭЦ-3, в результате оно попало в реки Далдыкан, Амбарная, их притоки и в землю. Но этого никто «не замечал», пока не загорелась легковушка, оказавшаяся рядом с ёмкостью. Первоначально в региональном МЧС говорили, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ врезался автомобиль. Позже в «Норникеле» заявили, что причиной стало «внезапное проседание опор» под фундаментом хранилища. Топливо разлилось на огромной территории в 1,5 тыс. га слоем в 20 см. Поскольку дизтопливо тяжелее воды, оно смешалось с водой и илом и осело на дне речек и озёр. Погублено всё живое на огромной территории вечной мерзлоты. По оценкам экологов, на полное восстановление экосистемы потребуется до 200 лет. Масштабы катастрофы, аналога которой не было в Арктике никогда, до сих пор никто определить не в состоянии. Пока точно известно, что вытекло топлива почти на миллиард рублей. Но это – малая доля ущерба, который может достигнуть триллиона, если дизтопливо попадёт в Карское море.

Трагедия в Норильске, невзирая на свою масштабность и исключительность – вполне закономерное явление в сегодняшней России. Губернатор Усс заявил президенту, что сам узнал о случившемся через двое суток. Ну, скажите, что это значит? Или знал и врёт, или действительно не управляет регионом. Я лично верю во второе. «Норникель» – это вотчина олигархов Потанина, Дерипаски и ранее – Прохорова. Они по дешёвке захватили на залоговом аукционе государственную собственность и снимают с неё ренту. И губернатор там, в Норильске, – никто. Никем был бы и президент РФ, если бы в его руках не было прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Росприроднадзора и Ростехнадзора. Именно право распоряжаться репрессивным аппаратом делает из него фигуру, с которой вынуждены считаться олигархи. А в остальном для них начальство – это доллар и США. Кто не верит – пусть почитает, что США сделали с собственностью Дерипаски. Они просто взяли и отобрали у него все алюминиевые активы. А Путин может и посадить. Как в своё время посадил олигарха Ходорковского, губернаторов Хорошавина, Белых, Гайзера, министра Улюкаева.

В России так построены отношения между олигархами, государством и обществом, что региональные начальники для владельцев большими активами либо никто, либо партнёры по раздербаниванию денег. Как правило, бюджетных. Такая же картина в случае с владельцем Голевской горнорудной кампании Прохоровым, осваивающим полученные на халяву 30 млрд. рублей из бюджета России на строительство собственного частного горно-обогатительного комбината в Тодже. Или денег местного населения, как в случае с владельцем Тувинской горнорудной компании Дерипаской, при попустительстве правительства Тувы втридорога продающим населению и предприятиям уголь Каа-Хемского разреза. Поэтому в случае с «Норникелем» Усс для Потанина – пустое место. Поскольку с ним он ничем делиться не должен, так как залоговый аукцион давно прошёл. И «Норникелю» от края уже давно ничего не требуется. К тому же сегодня Усс – фигура, прямо скажем, чем-то напоминающая Главу Тувы Ш.Кара-оола: ни на что не влияет, а на него сыплются неприятности каждый день. То в крае из-за хищнической вырубки лесов бушуют пожары, которые он не считает нужным тушить. То в преддверии выборов неудачно посадили влиятельного бизнесмена и политика Быкова за преступление, которое он якобы совершил четверть века назад, чтобы он не мог претендовать на кресло губернатора. А теперь – грандиозная экологическая катастрофа, по масштабам равная Чернобыльской. Видимо, поэтому руководство компании и не сочло нужным ставить губернатора Усса в известность о произошедшей аварии.

Норильск находится на самом севере Сибири. Тува – на самом юге. Казалось бы, нас эта трагедия не должна особо волновать – разберутся и без нас. Однако это не так. Кто интересуется политикой, должен знать, как часто депутаты Госдумы от «Единой России» заявляют о воровском Ельцинском режиме и необходимости отменить итоги всех залоговых аукционов. А самым скандальным был аукцион по передаче Потанину, Прохорову и Дерипаске комбината «Норильский никель» за смешные, к тому же взятые в кредит деньги. Все были согласны. Однако как-то не было повода реализовать этот план. Сейчас, казалось бы – самое время. Святая троица, получившая задарма ведущее высокоприбыльное предприятие страны, довела его до экологической катастрофы. Это и доказывать не нужно. Но почему-то никто о национализации «Норникеля» ничего не говорит.

В этом и кроется разгадка. Просто у нас олигархи управляют страной. А не президент и не губернаторы. Ни для кого не секрет, что убытки «Роснефти» в первом квартале 20-го года достигли 2,2 млрд. долларов США, убытки «Газпрома» – 4,3 млрд. долларов. Но никто Сечина и Миллера не снимает с работы, хотя это дело нескольких минут. Мало того: служба по контролю и надзору окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе только в 17-м году зафиксировала только в этом автономном округе 3538 случаев аварийного разлива нефти в компании «Роснефть». Для сравнения: у «Лукойла» такое случилось за весь год 29 раз, у «Сургутнефтегаза» – 4 раза. Но Сечин и за это никак не ответил.

Кто-то мне скажет: а причём тут Тува? А притом.

Правительство Тувы разработало и утвердило в Москве Стратегию социально-экономического развития Тувы до 2030 года. В соответствии с ней предлагается начало в республике массовых вырубок лесов и передача олигархам всех пока не розданных месторождений полезных ископаемых. Известный в республике экономист, один из последних оставшихся в строю грамотных и честных специалистов, лидер экологического Движения «За Туву!» В.Салчак назвал это «широкой распродажей Тувы». По плану реализации Стратегии предполагается начало добычи полезных ископаемых на Деспенском золоторудном узле в Тес-Хеме, Солчурском свинцово-цинковом месторождении в Овюре, Кызык-Чадрском золото-медно-молибденовом месторождении в Пий-Хеме, Кара-Сугском месторождении редкоземельных металлов в Чаа-Холе и Агардагском месторождении хрома в Тес-Хеме. Кроме того, на продажу будут выставлены Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тантала и ниобия и Алдан-Маадырский рудный узел. О том, какие могут быть последствия такой распродажи республики, можно судить по катастрофе в Норильске. Нужно понимать, что любое горнорудное производство – это высокий риск для экологии и жизни людей. А в условиях неконтролируемой деятельности олигархов и высочайшей коррупции тувинских чиновников это крайне опасное для республики производство. Кто не согласен – читай ниже.

Так уж случилось, что владельцы «Норникеля» имеют непосредственное отношение к Туве. Как известно, в республике силами ООО «Голевской горнорудной компании» идёт подготовка к освоению Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Тодже. Ранее это месторождение принадлежало «Норникелю». А когда Прохоров выходил из компании, ему и перешёл это актив. Много лет Прохоров делал вид, что осваивает месторождение. Хотя на самом деле вкладывать свои деньги в производство он, по-видимому, и не собирался. Хотел продать месторождение то китайцам, то корейцам, то канадцам. Не смог. Так бы ископаемые и хранились в тувинских недрах, если бы Минфин РФ в лице министра Силуанова не выделил на милость одному из самых богатых людей России олигарху Прохорову 30 млрд. рублей на обеспечение электроснабжения будущего производства из Тулуна Иркутской области и строительство дороги на Курагино Красноярского края. Специалисты полагают, если электрические сети и дорогу построят, на Тодже как на жемчужине Тувы можно будет поставить крест.

Но это ещё не всё. Примечательно, что Глава Тувы Кара-оол первоначально был категорически против этого проекта и публично обещал лечь костьми, но не дать Прохорову реализовать свой план. Однако, как только Силуанов подарил Прохорову 30 млрд., Кара-оол тут же сменил гнев на милость. Почему? А ларчик просто открывался. Оказалось, что Прохоров и Кара-оол согласовали удобную для обоих фигуру известного в республике прохиндея Шолбан-оола Иргита, обвинявшегося по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в хищении 145 млн. рублей средств Минсельхоза РФ, но чудом избежавшего наказания по не реабилитирующему основанию. Этот бывший первый заместитель Кара-оола, считающийся самым матёрым в республике мошенником, теперь подвизается возле Кара-оола в роли советника, отвечающего за освоение средств, выделенных правительством РФ для Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Тодже. Под эту сурдинку Глава правительства на днях объявил о конкурсе на грант правительства в 200 млн. рублей, прописанный специально для ООО «Сиб Лес М», которое должно рубить просеки под ЛЭП, автодорогу и комбинат. Мало кто сомневается, что цель всего этого – «освоение» силуановских 30 млрд. и тувинских 200 млн. людьми Прохорова и Кара-оола. Иначе проходимцу Иргиту там было бы нечего делать.

Отдельно не могу не откликнуться на стремление правительства раздать леса предприимчивым китайцам. В прошлом году случились экологические ЧП в Иркутской области и Красноярском крае. В одних местах горело, в других – топило. Причина – в варварских вырубках и попытках скрыть хищения леса. Если Кара-оолу удастся реализовать свой план, то же самое ждёт и Туву. И это – неизбежно, поскольку коррумпированные чиновники и алчные предприниматели в стремлении разжиться не остановятся ни перед чем. Особенно опасаюсь за будущее Тоджи – жемчужины Тувы. Если там будут заправлять китайцы, иргиты, прохоровы и кара-оолы – беды не миновать.

Кстати, большой друг Шойгу, в компетентных кругах считающийся его кошельком, олигарх Дерипаска для Тувы тоже не чужой человек. Он владеет Каа-Хемским угольным разрезом, который за время его хозяйствования в два раза снизил объёмы добычи и в шесть раз поднял цены на наш уголь. В Улуг-Хемском угольном бассейне купили угольные месторождения ЗАО ТЭПК Байсарова (Элегестинское месторождение), ООО «Межегейуголь» Абрамовича (Участок Восточный) и ООО «Улуг-Хем уголь» Северстали (Участок Центральный). К счастью для экологии республики, они не действуют. Правда, на шахте «Межегейугля» под завалами уже погибло несколько человек.

Недалеко от Кызыла ООО «Тардан Голд» разрабатывает Тарданское золоторудное месторождение. С виду небольшое предприятие постоянно конфликтует с природоохранными ведомствами. Его то закрывают, то открывают, а воз и ныне там. С 2015 года проверяющими органами было зафиксировано 175 грубых нарушений. Однако предприятие постоянно оплачивает экологические штрафы и продолжает свою разрушительную для природы деятельность.

Как известно, рядом с прохоровским месторождением находится Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд, которое осваивает китайское ООО «Лунсин». Ничего, кроме разрушенной экологии, коррупции, неисчислимого числа китайцев в Тодже и скандалов это предприятие республике не принесло. Кара-оол умудрился незаконно освободить китайцев даже от налогов. Мало того, чекисты поймали китайцев на взятке чиновнице налоговой службы. Думается, что и в случае с Прохоровым будет то же самое. Чиновники привыкли решать свои проблемы за счёт населения и бюджета республики.

Вот такая не очень радостная картина использования властями Тувы природных ресурсов и попытки поскорее распродать недра, пока у власти. Катастрофа в Норильске – наглядный пример того, что может случиться с республикой, если олигархи станут управлять республикой. Норильский комбинат – очень богатое предприятие. Для него заменить аварийный резервуар – мелочь. Но и на такие траты Потанин не был согласен. Вы думаете, что в Туве олигархи, которые раскупят оставшиеся месторождения, будут с нами церемониться? Для них важен только момент приобретения месторождения. Тогда они готовы на откаты и льстивые обещания. А такие, как Кара-оол, безмозглые, беспринципные и алчные, готовы на любые уступки, лишь бы заработать. Не верите? Вспомните налоги «Лунсина» и цены на уголь Каа-Хемского разреза. И вам всё станет ясно.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1561 раз)

 risk-inform.ru/article_8755.html
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Остальные материалы номера 22:
 
   
   
 
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проданная ворами и жуликами китайцам священная гора Хайыракан
Комментариев: 14
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
Уголь из кипрского офшора по-дешевке
 
   

А у нас в автошколе тетя-препод уверяет: «Если вы неосторожно съедете с обочины, вы можете попасть в Кувейт!»

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